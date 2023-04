Trailer zu Strange New World, Staffel 2 / + Bonus-Downer zu „Section 31“-Film

Was für ein Franchise, was für eine Welt! Von Heul-Burnham über Dunkel-Picard bis hin zu Optimismus-Keulen-Pike reicht hier gerade die Spannbreite der Paramount-internen Schwarmintelligenz(?)…

Motto: Für jeden was dabei, Hauptsache Kurtzman.

Immerhin können wir konstatieren, dass die Chefs von Paramount+ bislang nicht mit 200 Millionen Dollar über die Grenze verschwunden sind. So wirkt der neue Trailer zu SNW zwar immer noch überdreht, kindisch, pubertär und zu Kirk-lastig (sooo toll fand ich den neulich nicht), erfreut auf der anderen Seite aber durch solide Effekte, verschiedene Farben (die teilweise sogar zusammen passen) und einem schmissigen Popsong.

– Den sich selbst das chronisch geschmacksverwirrte Star-Wars-Franchise nicht für ihr SF-Epos einzusetzen getraut hätte?

Eher runterziehend war dann aber die – durchaus logische – Meldung, dass Kurtzman nun doch seinen bordellweit bekannten „Section 31“-Fetisch durchsetzen konnte.

Dem gerade verliehenen Oscar für Michelle Yeoh sei „Dank“…

Nachzulesen z.B. hier. Das wir davon ungefähr so viel halten wie von einer Zombie-Serie mit Michael Dorn („Wieso? Klingonen mögen doch Blut?!“) dürfte auf unserer Webseite inzwischen klar sein.

Gerüchten zufolge hatte das Team um Kurtzman so etwas wie „Vorkaufsrechte“ auf Michelle Yeoh, so dass sie EVENTUELL nicht anders konnte, als bei diesem Projekt mitzumachen. Oder sie findet einfach das halbfertige Drehbuch supi. (Also eher … nein?)

Immerhin gilt: „Ein Kinostart ist nicht angekündigt.“ – Wie viele Trekkies hierfür Paramount+ abonnieren werden, steht natürlich noch in den (demnächst explodierenden) Sternen…