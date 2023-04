„Star Trek – Picard“ – 3.08 – „Surrender“

Hier wird die „Lore“ auf allen Ebenen beschädigt. Die Themen der heutigen Folge lauten: Data findet endlich zu sich selbst (die Brotkrumen aus Lense Flares waren hilfreich). Vadic erkennt derweil, dass ihr Plan als professioneller Jack-Taxidienst an einer mangelnden App gescheitert ist (wie OFT hätte man Jack wegbeamen können? – Immer bei Sichtkontakt?). Und Picard erkennt, dass der Fußboden viel weniger Blasen schlägt, wenn man den Klebepunkt eine ganze Folge lang nicht verlässt.

Inhalt: Vadic erzählt ihren Geiseln, wie machtvoll es ist, allen mit der nackten Dramaturgie (so richtig entblößt, mit allen Schwachstellen!) ins Gesicht zu springen.

Neben der üblichen Mord-Stimmung versucht die restliche Crew zeitgleich, Datas Geist von Lore abzuknibbeln.

Was nur gelingt, wenn sich beide bei einem verfremdeten Matrix-Soundtrack starr gegenüber stehen…?

Brutal? Visual? Scheißegal.

Am Anfang der Episode war ich – wie so (s)oft – noch recht angetan… Die Kameraführung holte aus den Non-Kulissen für Dunkelblau-Fetischisten erstaunlich viel raus. Allein durch eine gewisse Ruhe, wenn Vadic die Reihe der Gefangenen abschreitet.

Wobei JEDE Szene angenehm(?) ruhig wirkt, wenn sie 50% zu LANG ist?

Weniger begeistert war ich von dem allgemeinen Meuchelmampf… Allen auf der Brücke hämisch grinsend die Sülze ins Ohr labern, aaaaber auf dem Flur alle abballern, die noch genug Blut zum Gurgeln im Lungenflügel haben?

Nein, nichts gegen gesunde Härte im Kampf gegen den TNG-Terrorismus, aber Gewalt kann doch auch kreativ & unblutig eingesetzt werden?

Daher haben viele was gegen „Classic“ Music?

Die Dialoge bemühen sich weiterhin, uns in jedem Atemzug (der bei Kurtzman-Trek langsam in ein finales Pfeifen übergeht) zu erklären, wie selbstbewusst selbstreferentiell das alles ist: Riker verspricht in Gefangenschaft seinen „classic Riker charme“, während er hofft, dass Picard eine „classic Picard trap“ rausdrückt.

Würde man all diesen Verbal-Vampirismus mal lassen, so käme man zu einem „classic good dialog charme“…?

Wir nehmen die Endszene der dieswucherigen… dieswöchigen Zuschauervertröstung mal vorweg und spekulieren: WAS befindet sich hinter dieser Tür? Ein erkälteter Pah-Geist vor der Rotlichtlampe? Odo in einer leuchtenden Ganzkörperkutte, damit man sein Gesicht nicht sieht? Weyoun in einer roten Gummizelle? Bleibt dran, sonst verpasst ihr in 3.09, wie diese Hand den Knauf (*schauder*) berührt.

Harte Memmen braucht das Land

Trotz solcher Details wie weinender Brückenfiguren transportiert das alles ein schlichtes Stärke- und Männlichkeits-Bild.

So lobt Troi ihren Mann dafür, dass der noch einen kräftigen „Schlag wegstecken kann“ und findet seinen rot gebluteten Bart irgendwie … sexy? Wo man kürzlich noch befürchten musste, dass der Mann kaputtgefoltert wird? Oder eher die Frau? Hätte man dann eigentlich auch Witze gemacht über das Blut auf ihrem grauen Haar?

Hier WILL der Zuschauer gar nicht mehr auf Untertöne hören. Man geht sonst die Gefahr ein, als Massenschläger an der Ethik-Uni die Leute umzukloppen. Und zu rufen:

„Gewöhnt euch dran, so will das junge Publikum es heute!! Für Smoothies braucht man keine Zähne!“

Killen statt Chillen:

Für Freunde alten Trek-Vergnügens (Teetrinken, Wurmloch-Handelsrouten planen, etc…) sind die langen Bedrohungsszenen auf der Brücke vermutlich die schlimmste Folter…

Mit psychopathischem Papageisprüchen werden hier minutenlang Leute beschwafelt („Sag mir genau, wie gern dein Sohn Fleischsalat hat! In Form von DADDY, muhuhaa!“), Knarrenabdrücke auf Köpfe gezaubert (oder umgekehrt?) und am Ende auch mal ein Nebendarsteller getötet.

Wie seit 5 Jahren gewohnt diejenigen, die erst 10 Sekunden vorher ihre ersten Sätze sprachen. Denn von Discovery dürfen nur die Besten lernen!

Oder halt die Erstbesten, die parallel drehen müssen.

„Hey, du hast da Klebstoffreste am Ohr. Glück für dich, dass man das heutzutage weglasern kann.“ – Dann lieber nur Unterwäsche von Schiesser: Eigentlich habe ich nichts gegen Blutbäder auf der Brücke. Aber sind Brücken nicht normalerweise ÜBER dem reißenden Flüssigkeitsfluss?

Habt Geduld! Die finale Geduldsprobe startet bereits in wenigen Stunden!

Früher hätte man Jack halt auf die Brücke gehen lassen (mit oder ohne Plan). Entweder um ein Crewmitglied zu retten – oder aber die Dramaturgie vor einem Loop Hole.

Und wollte man nicht schon in Episode 2(!) klären, ob man den Mann nun ausliefert? Damals ging die Diskussion ja bereits in erratischem „Sohn… SOOOOHN!!“-Gestammel unter.

Ich will dabei gar nicht die ewige Roddenberry-Güte auf den Tisch knallen (= “Bringt bitte keinen mehr um! Schaut mal, ich habe hier ein Shakespeare-Stickeralbum!“), sondern einfach nur einen Handlungsstrang abgreifen, bei dem die Guten nicht ewig darüber diskutieren, was Jack vielleicht KANN. Wobei man das auch gerne 5 Episoden vorher hätte klarmachen können, statt in Episode 3.08 immer noch die olle „Das bildet der sich sicherlich nur ein“-Keule rauszuholen.

Diese Turbo-Selbstreflektion im Angesicht der tödlichen 10-Minuten-Countdowns wirkte sowieso etwas läppisch:

„Ich schwör, Alta! Ich bin nix Besonderes! Habe nur stets gefühlt, dass ich ANDERS bin als andere 40-jährige Kleinkinder! Aber ich bin kein Magier oder Wechselbalg, höchstens ein Alien-Superheld. Aber dann nur mit Mittlerer Reife. Ich kann nur beliebig viele Leute geistig übernehmen, sonst nichts.“

„Jack, du gehst da sowieso nicht hin! Denn du bist mein… du bist… – etwas, was sich auf die Worte Hohn, Thron und Lohn reimt!“

„So, ich werde jetzt die ersten Leute erschießen. Ich fange mit den Alten an. Du da, Schauspielstudent Nummer fünf! Du hast Moos am Kopp, du musst gehen.“ – Und die rausgerissenen Arme sind das Wechselgeld: Auch diese Szenen spiegeln nicht das alte Trek wider. Interessant aber, dass Crews über 30 weiterhin Mangelware sind… (Jahre, nicht nur Dialog-Silben)

Lieber Gehirn rausblasen statt gar kein Sex

Über das Finale mit Jacks Kraftfeld-Kugel („Böser Ball! Kommt vermutlich aus dem Profisport!“) darf man keine 10 Sekunden nachdenken. Tun wir es also mal 12 Sekunden lang:

– Wieso konnte der einfach überraschend auf die Brücke spazieren? So ein bisschen hätte man doch damit rechnen können, dass er eine Waffe mitbringt? Oder einfach zehn Waffenbrüder dahinter?! Oder ist das so ein Ehre-Ding, dass man bei Psychodamen, die ständig wirres Zeug über einen faseln („Jacki, Jacki, Hundmachtflecki“) zumindest ein paar Geiselnahmeregeln einhält?

– Seven blieb zurück, um Verantwortung zu übernehmen (Was war noch mal ihr Fehler? Ist alles so episch und durchdacht, da vergisst man das), wird aber am Ende nur als zuschauende Kraftfeld-Pralinenfüllung eingesetzt.

– Vadic macht bei der sich öffnenden Luftschleuse null Anstalten, sich mit Formwandlertricks an die Wand zu kleben. War sie nicht kürzlich noch innerhalb einer Sekunde im Deckenventilator verschwunden?! Und können Formwandler nicht auch härtere Formen annehmen, die sie selbst vor der Kälte des des Alls schützen?

Unterwältigend.

„Haha, Will Riker. Damals konntest du noch fünfundsiebzig mehr Schläge einstecken, bevor du rumgejammert hast.“ – „Ja, aber damals hattest du ja noch den weicheren Golfschläger, Schatz.“ – In den alten Kulissen von Dalli, Dalli: Die Szenen auf der Shrike geben vor lauter Hässlichkeit fast einen überirdischen Glanz von sich.

– Das leere Geschwafel von Vadic hatte vorher ihren Höh(l)epunkt erreicht: „Ganz tief drin, Jack! Da weißt du, was du bist! Ohren am Kopf! Tiefe Schuld! Oh, und all diese DS9-Episoden, die wir sehen mussten, damit du in zwei Folgen weißt, was ich gerade erzähle!?!“

– Toll auch das Tollhaus-Getue, als Raffi ganz alleine(!) vier Schergen ersticht. Die eben noch zu DRITT aus der Tür gelatscht sind. Und Schusswaffen hatten.

Hach, es stimmt tatsächlich. Man sollte sich jede Folge zweimal ansehen. Sie werden echt lustiger dadurch!

– Das gilt übrigens auch für Captain Shaw und die Brückencrew. Die wird nämlich vor dem Vakuumtrick im Nebenraum eingeschlossen. Äh, was wäre eigentlich gewesen, wenn nicht?! Ein Fall für „Wetten Dass…“?:

„Ich wette, dass zehn Personen in ein Kraftfeld passen, während ein Clown die Hupe drückt!“

Besonders witzig aber, dass die am Ende nicht mehr GEZEIGT werden – auch für eine Abschlussbesprechung hat es für Herrn Shaw nicht gereicht. Da kann sich die Wechselbalg-Crew in Sachen „Unauffälliges Infiltrieren“ echt noch was abschauen!

Und die normale Brückencrew hat da auch nix zu melden. Seven ebenfalls nicht. Weil man unbedingt den Shot wollte, wo NUR die TNG-Crew am Tisch sitzt.

„Data, setzen Sie sich doch! Wir wollen uns gegenseitig die Stirn faltig masturbieren und brauchen Sie als Vorlage!“ – Zusammen sind wir stark … umfallgefährdet: Die manipulative Stimmung gelingt dank vertrauter TNG-Elemente (Pobacken, Sessel, Münder bewegen sich) immer mal kurz. Leider reicht es selten für einen objektiven statt für einen opernhaften Dialog.

Wo Schatten ist, da ist auch Gicht

Datas „Kampf“ mit Lore hätte ein echtes Highlight werden können. Stattdessen wurde das „Light“ hier auf „High“ gedreht und die Gehirnleistung auf Alexa-Niveau.

Rein optisch war diese verschwommene Zwischenwelt (wurde das Kneipenset gerade gebohnert oder watt?) schon eine kleine Frechheit: Einfach den Bluescreen auf „Babyblau“ runterpegeln. Um dann mit der Kamera vor beiden dem einem Darsteller rumzuhampeln, bis der „Matrix“-Vergleich freiwillig rausfällt.

Besonders peinlich die Momente, in denen Data einfach irgendwelche TNG-Reliquien aus der Buchse schaufelt (Tasha Yars Hologramm, Katze Spot, Pfeife, Picards erste Inkontinenz-Windel), deren Bedeutung für Data NIE so groß gewesen wäre wie für den Fan, den man hier erfreuen wollte.

Warum Lore nun technisch(!) von Data überschrieben wurde, weil er all diesen Fetisch-Fummel für abspritzende Alttrekkies mit schlechten Glitzereffekten(!) in die Luft geworfen hat, muss mir mal jemand erklären, der sich eeetwas besser mit Programmierung und Computern auskennt (*drohend vor Sparkiller aufbau*).

Ich fand’s, trotz einem netten Halbsatz („Ich hatte immer alles, Bruder. Du leider nichts.“), so BILLIG, dass man im Lidl hierfür nicht mal den Fußboden ablecken dürfte.

Sogar Lore verlor durch diesen billige Zweikampf im Zehnkampf-Sperrmüll-Glitterwurf an Faszination. Was aber vor allem an der inkonsequenten Szenendarstellung lag:

– Lore wurde lieb umarmt, aber dann NICHT von Data integriert, sondern aufgelöst?! (Russische Auffassung von gelungener Inklusion – oder watt?)

– Er war urböse, fand Datas Trick aber so klasse, dass er vor lauter Schreck GUT wurde? (Da können selbst Japanische Animes nicht mehr mithalten)

„Spot? Ja, den kannst du haben!“ – „Nein, nicht DEN Spot, du Trottel. Den Spot an der Decke! Scheiß Lichtstimmung ist das hier!“ – Wer den Schaden hat, muss für den Spot nicht sorgen: Data überhäuft Lore hier mit Kultkrempel. Ursprünglich war der Plan, ihn mit Erinnerungen an all seine Lieblingsklaviere zu erschlagen. Leider waren die 50 TNG-DVDs aber zu abfedernd.

– Wieso musste Data gleich nach der Wiederbelebung extrem Data-untypisch sprechen? Von „Angepisst“ war da die Rede, als er das Schiff übernahm und die Brücke durchlüftete. Das Konzept „Data mit Gefühlen“ war schon mal deutlich subtiler.

Ahiiii!

Etwas stärker war aber die Idee, dass Data jetzt nun endlich ALLE Aspekte der Menschlichkeit nachspielen kann. All die tollen Sachen, die man so liebt: Nackenstarre, Altersplautze, Pflegeheim…

Im Ernst, ich hätte es auch dem alten TNG-Data zugetraut, dass er darauf voll abfährt. Auch wenn es langsam ECHT mal gut ist! Vor allem, da man vor 18 Folgen erst Data auf dem Sofa eingeschläfert hat.

Was käme als nächstes?!

„Captain, ich habe das Konzept eines Zombies nicht verinnerlicht. Hätten Sie Bock, mich nach meinem Tod an Strippen über die Brücke zu ziehen, so als wenn ich lebe?“

Die heißen Tränen der Dröhnung

Man nehme zwei halbe Episodenscheiben und quetsche das Retrogefühl heraus. Ich gebe es zu: Ein paar Sätze und Minuten am Ende haben fast meinen Retro-Triggerpunkt gekitzelt. Aber auch nur FAST. (*Triggerpunkte am Körper mit alten TNG-Blu Rays abkleb*)

So nett es auch ist, wie sich alle da gegenseitig bestätigen, querverweisen und beim doppelbödigen Altepisoden-Wildwechsel über die Straße helfen: Trotz aller Liebesbe(ur)kundungen, Vertrauensbeweise und seltsamen Erklärungen („Sie haben ja endlich HUMOR entdeckt, Data! Das hatten sie ja noch nie getan – in den letzten 5 Minuten.“) bleibt irgendwie ein Magensäure-Belag in meiner Eisernen Lunge zurück.

„Data, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Sie vermisst habe.“ – „Probieren Sie’s. Episode geht noch 10 Minuten!“ – Wiedersehen macht Freudenimitation: Nicht jede Szene ist übel gespielt. Hier zeigt sich deutlich, dass die Autoren Fans des Originals sind. Okay, im Leben zwar sonst nix gelernt – und immer nur Depressionen gehabt. ABER immerhin DAS.

Statt sich die ganze Zeit gegenseitig zu bestätigen, wie toll man ist und welche Fähigkeiten man hat(te), wäre es einfacher gewesen, dass etwas organischer zu zeigen. Und damit meine ich keinen weiteren Dialog à la: „Data, fühlen Sie sich jetzt etwas organischer?“ – „Gute Frage. Ich werde mich bei meiner nächsten Reinkarnation mit alten Schnitzeln behängen, um sicher zu gehen“

Wirklich schlimm war das nicht, aber meist ERZÄHLT man uns die ganze Zeit, wie etwas heute (oder früher) zu sein hat, statt einfach die Story zu … storysieren.

So muss Troi sich z.B. erklären, warum eine Ruck-Zuck-Rückführung therapeutisch auch mal okay ist, während Worf zum zehnten Mal erklärt, dass er beim Kamille-Trinken neuerdings auch Pfefferminz-Gedanken zu Troi hat („Sie haben mich inspiriert damals. Kopf ab… äh… HUT ab dafür!“).

So bleibt eine etwas komische Mischung aus Wohlfühltee-Mischung und den brutalen Szenen davor. Eine filmische Zwangsehe, irgendwo zwischen „Stirb Langsam“ und „Der Förster vom Silberrückenwald“.

Zugegeben: Die Dialoge, das Licht und die Figurendarstellung waren schon mal deutlich mieser, aber – was – sollte – das – alles? Meiner Meinung nach hätte Vadic noch etliche Kapitel aus ihrem Lebensbuch vortragen müssen. Was wollte sie GENAU? Marlboro oder Roth-Händle? Dirigiert sie die Schreie einer Crew auch, wenn sie zuhause ihre gleichnamige Plattensammlung anhört?

Wieso ist SIE ein krasses Individuum, während ihre Formwandler(?!)-Crew vorher nur einen Sprachkurs für Alien-Grunzlaute besucht hat? Und sich ständig von hinten in den Rücken erstechen lassen muss?

Bei MIR zuhause hat das bei einem Topf Spinat nie was Schädliches verursacht…

All diese Fragen zerplatzten an der Schiffswand wie ein Beutel Tiefkühlerbsen am Kopp von Kurtzman & Matalas…

„Urks. Wenigstens kann ich mit dem guten Gefühl gehen, ein nachvollziehbarer Bösewicht gewesen zu sein. – Äh… Ups… habe vergessen, die ganze Sache mit Jack zu erklären?! Oh nein. Ein Föhn! Ein Königreich für einen Föööhn!“ – Unverfrorenes Verhalten: Wie Vadic abserviert wird, ist eine Frechheit. Kurtzman-konsequent und passend, aber frech.

Halbwegs interessant war die Vadic ja schon, wenn man sie z.B. mit dem klingonischen Gegenspieler aus STD (Staffel 1 ) vergleicht. Aber ihr persönlicher Storyarc erschöpfte sich (und mich; und dich) leider mit den bereits gezeigten High-Tech-Experimenten bei Sektion 31 – Stichwort Säge, Bunsenbrenner und stolpernde Spülfrauen.

Das ist einfach zu wenig, wenn man mit plakativen Mittelmaß-Moralisten wie „The Orville“ (Staffel 3) mithalten will. Verpasst hat man ebenfalls, weitere Innenräume der Shrike zu zeigen, den Grund für Vadics ungewöhnliche Zigaretten-Schmacht (Odo im Tabak? Leichenteile von bösen Sternenflottlern?), ihre ganz persönlichen Gefühle gegenüber Jack (außer „Komm zu Mutti, Grund sage ich dir erst NACH der Kindergeldzahlung“) und, und, und…

Nur Trois Dialog mit Riker war noch schlechter… Sohn ist immer noch tot – aber wenn wir wieder in der Stadt wohnen, können wir das bei einer Tüte Instant-Hasenfleisch vergessen?

Ebenfalls für’n Popo:

– Captain Shaw als leiser Unterwerfungsbluter im Hintergrund („keine Waffenlieferungen an uns selbst! Und Schnauze halten, wenn meine Crew stirbt, ich kann sonst nicht im Stehen schlafen.“)

– Das kurze Moral-Problem („Ob wir Lore löschen sollen?! Trägt der Papst Pampers?“)

– die unspektakuläre Rettung von Riker/Troi durch Worf (hatte die Shrike nur alte Ritterschilde rausgehängt?)

– unklare Technikzusammenhänge (Data löscht sich dann einfach rückwärts? Und seit wann wissen die jetzt DOCH, wie der Golem funktioniert?)

– die plötzliche Anfälligkeit der Shrike gegen „Wir wehren uns erneut wie in Episode 3.02″…

„Die Shrike muss brennen!“ – „Äh, wer war da noch an Bord? Hätten die sich ergeben können?“ – „Hat sich einfach nicht … ergeben. HAHA, versteht ihr? Hach, Kurtzman-Humor.“ – Töten für den Frieden: Noch immer ist unbekannt, was das alles SOLL. Ich tippe auf eine dramaturgische … Soll-Bruchstelle. HAHAHA! Klapo-Humor. Immer wieder toll!

Fazit: Wären wir weiter vorne in der Staffel, hätte ich sogar mehr Punkte geben können. Einfach so, für fünf Kamerafahrten und Schauspielkniffe, die ich … nett fand.

Warum sollen das immer nur die Kritiker machen dürfen, die dafür von CBS bezahlt werden, ey?

MEINE Freude hat nämlich kein Preisschild!

Aber für Folge 8 von 10 ist das hier eine hodenlose Dreistigkeit. So eine Art Game-of-Thrones-Finale, nur halt photonentechnisch im Bärenarsch, angereichert mit Fanfilm-Effekten und einem Gegenspieler, der einfach zum falschen Zeitpunkt („Und der Sinn der Verschwörung iiist…. Schlurp.“) durch den abnehmbaren(?) Hauptbildschirm gesogen wurde.

Das passt aber immerhin zu Lore, der sich dank Flohmarkt-Klimbim zur Datenwolke verpuffte.

Etwas, das zum Glück nur künstlichen Lebensformen angesichts dieser Episode passieren ka… (*auf pixeligen Arm schau*)

Äh. Ich muss weg.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM