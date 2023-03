„Star Trek – Picard“ – 3.05 – „Imposters“

Die Staffel wird wirklich immer besser. Sogar die Charaktere entwickeln sich! Inzwischen kann sich Jean-Luc auch ohne Gebiss entschuldigen (Gebärdensprache sei Dank), die kühle Beverly träumt offen davon, ein echter Android zu werden und Ro Laren ist total enttäuscht, dass sie nach dem Terror-Studium zu 6 Monaten ehrlicher Arbeit genötigt wurde. Tja… Und währenddessen bluten sogar Formwander-Leichen. Was lustig ist, weil ich mir mittels Flaschenöffner genau an derselben Stelle die Pulsadern öffnen wollte.

Inhalt:

Picard trifft auf Ro Laren, die immer noch sauer ist, weil… weil… der mal was von ihr erwartet hat. („Befehle befolgen?! Wir sind doch hier nicht beim Militär!“)

Rächt sich jetzt etwa, dass in den letzten 20 Jahren nur noch Sternenflotten-Fortbildungen nach Rudolf Steiner durchgeführt wurden?

Derweil kloppen sich Worf und Raffi auf dem Flockenplaneten mit Räubern/Dieben. Denn die gehen auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur.

Ganz woanders hat Jack Visionen von Leuten, die er dringend umhauen müsste. Aber das habe ich beim Blick auf andere Reviewseiten auch ständig…

„Oh, ich soll noch weniger Leuten vertrauen? Okaaay, aber diese Liste macht doch sonst das Einwohnermeldeamt für mich fertig?“ – Mit Zitronensäure und Backpulver kann man geheime Nachrichten auf dem Panel wieder sichtbar machen. Dummerweise steht die „Gegenspielerin“ direkt hinter Picard! Doch Glück im Unglück: Ro Laren musste sich für ihre Zeit beim Marquis das Lesen abgewöhnen.

Konstruktives Mobben erspart bis zu 2 Sekunden Pennäler-Logik

Sorry, das ist so unterirdisch wie Wechselbälger beim Schlammcatchen in der Kanalisation:

Shaw darf nun wieder Captain sein, da das Fuß-Aua abgeklungen ist – während sein Kopf-Aua offensichtlich Überstunden einlegt? Wie sonst ist es zu erklären, dass er nach all den seltsamen Erlebnissen (Formwandler, mysteriöse Schiffe, Auslieferungsanfragen mittels rotierendem Chefsessel, etc.) immer noch davon redet, dass Riker & Picard ihre (Zitat) „Bullshit-Story“ für die Sternenflotte vorbereiten sollten?

Das wäre ungefähr so, als wenn Chief O`Brian und Bashir damals überraschend wieder auf DS9 ankämen – Kleidung zerfetzt, Gesichter dreckig – und Sisko hätte nur geraunzt: „Sparen Sie sich den Quatsch und melden Sie sich zum Deckschrubben auf der Außenhülle der Raumstation!“

Welche Art von Gefahr soll ich hier bitteschön ernst nehmen, wenn Führungspersonen mit rumwedelnden Hubschrauber-Händen behaupten, die überstandene GEFAHR sei nur die fixe Idee zweier Schlaf(f)wandler gewesen? Fremde Superschiffe und Megaverschwörungen neuerdings unwichtiger als 40 Jahre alte Borg-Traumata? („Vadic?! Wen interessiert das?! Damals saß ich mit Harndrang in einer Rettungskapsel ohne Spülung, buhuu!“)

Solche Leute sind üblicherweise in etwa genauso „beliebt“ wie dauerskeptische Figuren in Horrorfilmen… Motto: Der schwebende Pferdekopf war sicher nur eine atmosphärische Störung im Küchenschrank.

„Natürlich werde ich mich für Sie beiden einsetzen. Wofür habe ich schließlich meinen Toilettensitz mit extra weichem Seemanns-Garn auspolstern lassen, hmm?“ – Bitte genau hinsehen: Dies sind die Gesichtsausdrücke eines lebendigen, aufbruchbereiten Franchises! (Das leider zu cool für den Beleuchter ist)

Lieber Platzbauch als Satzbau?

Raffi und Worf schlagen sich mit scharfen Waffen bei einer Geschwindigkeit, bei denen jeder Fehler tödlich wäre. Im Ernst: Schwabbelige Gummiwaffen (oder ein Holodeck) würden hier helfen, damit ich mir beim Klischee-Abstreichen nicht einen neuen Kugelschreiber hätte anspitzen müssen! – Was immer eine extreme Sauerei ist…

Wobei ich nicht ganz verstehe, warum Raffi so diabolisch und zähnefletschend wie eine klingonische Frau auf Cristal Meth rumwirbelt. Was ist sie denn nun? Mittelalte Picard-Matratze mit Drogenproblemen (= also Probleme, an ALLE Drogen gleichzeitig ranzukommen), oooder Fighting-Genie mit der Lizenz zur Burnham-Anbetung?

Und ständig wird hier von „Shit“, „Freaks“, „Ass“ und „Goo“ gesprochen, wobei mit letzterem die Formwandler/Gründer/Wechselbälger gemeint sind. Hier wird die elaborierte Kunstsprache der älteren Serien im kreisförmigen Strudel durch das Po-Loch (Sorry) gewisser Showrunner runtergespült. Was durch die homogene Weitung immerhin eine rektale Erleichterung im Sinne des ebenfalls gern genutzten Wortes „Fuck“ bedeuten dürfte… ?

Wer sich jetzt über MEINE Wortwahl aufregt, sollte sich fragen, warum er das gerade bei Star Trek(!) okay findet – bei ironischen Reviews hingegen nicht.

„Genial, Worf! Ich habe dich schwer verletzt, damit wir die Info aus dem Gangster herausbekommen.“ – „Das ist gut, Raffi. Wir brauchen dringend diese Künstlichen Intelligenz im Institut. Oder GENERELL mal Intelligenz?“ – Im Dunkeln ist gut Blutspendeln: Der rotzige Ton der Episoden will einfach nicht abreißen. Gut, dass es da das Taschentuch namens Zukunftia zum Abwischen gibt?

Auf der Reeperbahn, tagelang nachts um halb Eins

Wer auf Staffelstreckungen steht, dem wird auch hier wieder der Minutenzeiger gaaanz heiß… Das Chatprogramm aus Folge 3.02 ist nämlich wieder am Start und murmelt was von „Weitermachen, aber bitte nicht weitermachen“. Eben damit man im Alleingang rausfinden muss, warum ein megatolles Versager-Institut wie „Daystrom“ von Leuten beraubt werden konnte, die jede erdenkliche Form annehmen können. – Ja, das sind zu recht die Star-Trek-Storys, bei denen sogar die Bewegungskamera ganz starr vor Spannung wird!

Zum elfundvierzigsten Male latschen Worf und Raffi hierfür in Frau Holles Räuberhöhle – halt diese Kneipenkulissen-Ausstellung mit den rumfliegenden Staubflusen. Hier wird dann sinnfrei meditiert (Worf) oder lautstark in die Luft geschossen (Nix-raff-Raffi). Denn ein weiterer Bösewicht mit der unverschämten Unart, einen fest verankerten Kopf am Hals zu tragen, muss befragt werden. Cringe heißt der. Oder Krinn. Eigentlich egal.

Siehe meine hochspekulative Staffelstreckungs-These.

Zweiter Vorname = ROFL?

Ro Laren ist zurück! Danke, Herr Casting-Direktor! Da hätte ich fast die dümmliche Shaw-Ansprache zu den (Nicht-)Fehlern von Picard vergessen. „Enterprise D geschrottet“ und anderes Zeug aus dem Remember-Rumpelkammer halt.

Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob alte Trekkies es sooo toll finden, wenn man sich ewig über die „besten“ Episoden lustig macht? Wozu man dann auch zählen könnte, dass Figuren wie Ro Laren nun nicht mehr ambivalent und zerrissen sind, sondern mit einem Gesicht zum Eier-Abschrecken im Dunklen rumdrohen, bis das Drehbuch fault.

Natürlich mit sekundenlanger Schwarzblende, kurzer Orchesterblähung und billigen Catchphrases für Fanfiction-Versteher. („Was, Riker ein VERRÄTER?! Da bleib ich dran – trotz eingebildetem 7-Minuten-Werbeblock.“)

„Ich verhafte Sie beide wegen ausgelassenen Frohsinns!“ – „Aber… Wir sind doch nur mit dem Mundwinkel am Garderobenhaken hängengeblieben!?“ – „Dann verhafte ich Sie zusätzlich wegen Formwandlerei im Gesichtsumfeld.“ – Humor ist, wenn man trotzdem weint: Die doofen Sprüche helfen nie gegen den Trübsinn. Macht aber nichts. Es hat eh keiner Bock, für jeden Schmunzler in den Keller zu rennen.

Ich selber habe dazu ja langsam KEINE Meinung mehr. Unter anderem, da ein fröhlich pfeifender Shaw-Pfeifenkopp („Nur zur Entspannung, bis ich endlich hier rausgeschrieben werde.“) für mich langsam weniger mit Star Trek zu tun hat als ein James Bond mit einem Herrendutt-Friseur.

Und jetzt bitte alle recht feindlich (*Knipps*)

Kann ja sein, dass man sich hier spannende Dialoge einreden kann. Irgendwo zwischen „Wir nehmen uns vor, irgendwas was zu machen, sobald wir Zeit haben“ kann ja duuurchaus was verborgen sein. Goldmoleküle gibt es ja in allen Größen.

Aber die absolute Menschenfeindlichkeit scheint hier abermals durch – wie durch klares Wasser, unter das man ein Foto von vergammeltem Wasser gelegt hat. Zum Beispiel ist Beverly lakonisch, zynisch und beachtet eine kotzende La Forge nur mit den Worten „Sie stimmt mir wohl zu“…

Wer ganz (un)genau hinsieht, erblickt in jeder Szene genervt verdrehte Augen (Beverlys Assistentin), sinnfrei unfreundliche Kommandeure (man kann auch einschüchtern, indem man NETT ist – siehe Garak/Dukat), skeptische Seitenblicke der Marke „Wir kennen uns doch erst seit 17 Gefahrensituationen“, dazu Misstrauen, Langeweile, Kleingeistigkeit, mangelnde Kommunikation (= kein Konferenztisch, nur Gequatsche im Flur; es fehlen lediglich die klappernden Putzeimer?), mangelnde Führungsverantwortung („Hihihi, ich gehe nach… Tadaaa… NEBENAN.“) und mangelnde Selbst-, Fremd- und Globalverantwortung.

Letzteres vor allem dadurch, dass man gar nicht auf die Idee kommt, Jack mal der Flottenführung zu zeigen. Stattdessen muss der sich mit einer genervten Seven „verstecken“.

Genauer: Mit Uniform ganz normal überall rumrennen. Genial. Clark Kent würde anerkennend die Brille lupfen.

„Oh mein Gott… Ich bin schon wieder barfuß in ein Kurtzman-Drehbuch getreten. Den Gestank kriege ich nie wieder aus den Zehen raus!“ – Lieber mit den Augen blitzen als nackt über’n Fußballplatz: Jack will immer wieder Menschen verletzen. Vermutlich ist er zum Teil ein Formwandler? Biologisch ist’s vollkommen okay, da neben Beverly und Jean-Luc eh noch das DRITTE Geschlecht gefehlt hat.

Hier mal aus Gründen der Zeitersparnis alle Szenen, in denen Charaktere etwas doof finden:

– Worf und Raffi kabbeln sich, weil sie es können… Irgendwie müssen wir ja rauskriegen, wie TOLL und KULTIG die Spritzen… Spitzenkämpferin ist?

– Jack mag weder das Schiff noch sich selbst. Er mag auch nicht viel reden. Lösungen und Selbstauslotung mag er auch nicht. Von Pizza Hawaii ganz zu schweigen.

– Beverly mag nicht mehr positiv, bescheiden und fürsorglich sein. Richtig so! Dieses Frauenbild aus den 80ern war einfach nur menschenfeindlicher Mumpitz.

– Shaw mag es nicht, wenn er als Captain mit Verantwortung konfrontiert wird. Oder andere Dingen, die man macht, wenn man mal nicht schläft.

– Alle anderen Nebendarsteller mögen null positiv wirken. Schließlich sind sie eben erst aus dem Tank mit den 30-jährigen Depri-Gesichtern gefallen. Tat sicher weh?

„Ich habe jetzt mehrere Teile abgeschnitten, bis sich der Formwandler entlarvte.“ – „Sollten wir daher die Tricorder anpassen?“ – „Na klar! Machen sie rotierende Messer dran, Lechz!“ – Endlich hat Star Trek gut abgeschnitten: Besonders wissenschaftlich wirkt das hier nicht. Aber: Das täuscht sehr! Dieser tote Formwandler hatte nämlich 4 Semester „Gender Studies“ besucht.

Battlestar Wechselbalgia

Spätestens, als der tote Gründer nicht zerlief und dessen Blut an menschliches erinnerte, durfte man leise „Battlestar Galactica“ raunen. Oder auch irgendwas mit Replikanten, wenn man seine „kreativ beeinflusste“ Science Fiction gerne mit älteren Sachen vergleicht.

Nichts gegen alte Ideen in neuen Schlauchlippen (Sorry, Beverly), aber wenn man seit 5 Episoden olle Trek-Filme und mehrere spanische Soaps rezitiert, darf man als Zuschauer ruhig mal aufmucken, wenn das alte Liedchen „Sie sind wie wir, nur ohne Seele“ geträllert wird.

Wobei das behämmerte Zähnefletschen nebst Aggro-Gefasel durchaus als Schnelltest für Formwandler durchgehen dürfte? („Hey, sind Sie vielleicht ein ungewöhnlicher Offizier? Hey, wieso wabert ihr Gesicht bei dieser Frage?“) Besonders clever stellten die sich ja bisher selten an…

Und WARUM ist es neuerdings nicht mehr möglich, DNA (oder deren auffälliges Fehlen) durch einen halben Stadtteil hindurch zu scannen?

„Ich sehe doch, wenn es dir nicht gut geht, Sohnemann! Dann hast du immer graue Nasenlöcher und rote Haare.“ – „Äh, ich habe beides nicht!“ – „Klappe, ich will aber dein Schauspieltalent entlasten. Und die Autoren!“ – Sprachtraining statt Autoren-Abschluss: Wieder wird uns hier gesagt, was Charaktere fühlen. Was Quatsch ist! Normalerweise sagen sie das nämlich selbst. („Ich bin SEHR traurig, Picard! Daher auch mein entsprechend beschriftetes Pappschild.“)

Erzählerischer Teig als Ro(h)-Masse

Die ganze Geschichte um Ro Laren ist sicherlich spannend – für Leute, denen bei Fanfiction vor Aufregung die Red-Bull-Dose in die Ice-Bucket-Challenge fällt.

Ich fasse es unter Schmerzen im fehlenden Ohrring zusammen:

– Die arme, geschundene Marquis-Freundin ist nun wegen (*vernuschelten Drehbuchgrund hier einfügen*) wieder in der Sternenflotte unterwegs. Als Spitzenkraft(!) quasi. Weswegen sie Picard VORWIRFT, dass er sie damals in diese strengen Strukturen reingepresst hat? Schließlich ist es doch jedermanns freie Entscheidung, ob man die Wohnung wechselt, seine Ernährung ändert oder in einer hochverbotenen Terrororganisation (Mord, Verrat, Waffenschmuggel) arbeitet.

– Weil ihr das keine Ruhe ließ – wie alle, die seit Jahrzehnten schweißgebadet unter Picards Dartpfeil-gespicktem Bild aufwachen -, musste sie den alten Mann dringend mit der Pistole bedrohen, weil man sonst nicht… äh… auf das Holodeck hätte gehen können, um zu reden? Ist das so eine Art Live-Action-Capta, ohne das die Tür nicht aufgeht?!

– Was sollte da jetzt eigentlich geschehen, wenn Picard NICHT „Sie haben damals mein Herz gebrochen“ gesagt hätte? Erst dann lässt sie ja ihren Phaser sinken.

Ich mache das demnächst auch so, wenn ich Leute auf meine Biografie anspreche: „Mutti, vieles hat mir 1985 nicht gefallen. Öh, die Machete in meiner Hand? Die soll nur meine damalige Unzufriedenheit mit Hausaufgaben und Taschengeld unterstreichen.“

– Das ist kein Running Gag mehr, sondern einer, der mit Lichtgeschwindigkeit rumsaust: Natürlich trifft man sich auf dem Holodeck in der Guinan’schen Aschenbecher-Simulation. Und die Alk-Pullen lagern hinter dem Thresen direkt NEBEN dem Panel für die deaktivierbaren Sicherheitsprotokolle. Und dem Phaser.

„Picard, ich werde Sie erschießen!“ – „Wegen der Verschwörung, über die Sie mir erzählen wollen?“ – „Die kann ich Ihrem Kadaver immer noch erzählen. Wenn Sie TOT sind!“ – Keine Raststätten an der Gefühlsachterbahn: Die Wechselbalg-Verschwörung kommt nicht in Schwung. Hier zum Beispiel, weil Ro Laren wieder eingefallen ist, wer ihr damals einen Riester-Sparvertrag angedreht hat.

– Wieso musste Ro Laren bei Abschied von White Man so weinen? ICH habe ja auch menschlich viel Mist erlebt (*dezent auf Sparkiller weis*), aber es gibt wenige Chefs/Vaterfiguren, bei denen ich Jahrzehnte später noch sauer wäre, weil die mir aus IHRER Perspektive was einreden wollten. („Du musst ein Haus fahren und einen VW Käfer bauen! Und kauf dir bloß keinen Com-Put-Er!“)

– Am Ende war’s eh so egal wie ein Reifenleck in Beverlys Lippenbekenntnissen! Denn Ro Laren wird von zwei Wechselbälgern sabotiert, bis sie tot ist. Wobei man über Zeitpunkt, Ort & Motiv vermutlich nicht zu genau nachdenken darf.

Was wusste sie denn genau und konnte es BEWEISEN? Und hätte stattdessen nicht auch Riker in der Dusche ausrutschen können?

Vulkanischer Mindmelt ist es, wenn MIR der Kopf schmilzt?

Eigentlich hätte ich mir die Szenen, in der Worf & Raffi mit Krinn abhängen, zweimal angucken müssen. Womöglich sogar OHNE Petersilie in den Ohren, wegen der Dialoge?

Viel habe ich nämlich vor lauter Kopfschütteln nicht mitbekommen. Ungefähr so:

– Gangster-Vulkanier, der sich das „Matrix“-Intro unter das Auge tätowiert hat, faselt davon, dass Verbrechen sehr logisch seien. Weil’s die Menschheit und deren Bankkonto weiter bringt? (Sollen doch Festgeldkonten in’s All fliegen, echt jetzt!)

– Worf und Raffi regen sich – obwohl sie diesen Personenschlag suchen/kennen – darüber furchtbar auf. Fehlte eigentlich nur ein ostdeutscher Dialekt („Das göht ja goooh nicht, söwas!“).

– Aus irgendeinem Grund müssen die beiden(?!) Helden sich dann gegenseitig abmurksen. So richtig mit dem Messer. Weil Worf vorher zigmal was von „Opfern“, „Zurücklassen“ und „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ gesagt hat?

– Das Abmurksen war dann natürlich nur ein toller Trick, weil… noch Reserveblut im HEILEN Lungenflügel.

– Das Wegschießen des Mobilen Emitters (von Fake-Raffi) war auch wieder ein Element für geistige Trabbi-Fahrer. Hat Raffi das Hologramm jetzt aktiv gelenkt? Wie weit weg war das Lidschatten-Luder überhaupt? Man sieht ja nix bei dieser Eyeliner-Makro-Cam.

– Ästhetisch, dramaturgisch & dialogtechnisch ist dieser Worf-Plot sowieso eher bei den schlechterverdienenden Neuronen angesiedelt.

– Eine KI im Daystorm-Institut stiftet also Unruhe? Oder das Gegenteil davon? Sorry, habe kurz nicht zugehört, weil mir kein Wortspiel zu „Daystorm“ einfallen wollte.

„Natürlich können auch Vulkanier Verbrecher sein. Wir tun es nur selten. Es wäre einfach ZU logisch als sichere Arbeitsstelle.“ – Hier wird nicht nur beim Handlungsfaden derbe eingebrochen: Jeder Marktstand-Mafiosi weiß hier mehr als die WICHTIGEN Leute. Aber so ist das Ende ihrer Berufslaufbahn wenigstens nicht… Achtung… sterbenslangweilig.

Angriff für Abgegriffene

Immerhin, am ENDE passierte dann das, wofür all die Wechselbälger seit Tagen(?) ihre Gammelmettfleisch-Texturen ausgesucht haben…

Sie übernehmen das Nachbarschiff und nehmen Kurs auf die TITAN. Wobei ich mich schon jetzt frage: ALLE unterwandert? Und wenn nein, WEN? Kennt man da einen? – Man zeigt uns ja nie mehr Elemente, als man im „Trinkerstübchen“ in die Erdnussschale legen könnte.

Hier müsste man mal mehr Vorarbeit leisten! Statt Ro Laren für fragwürdige Erkenntnisse zu verheizen („Habe alles damals zu Dreiviertel halb-richtig gemacht?!“), muss hier mal fette Butter an Story-Klops! Verschwörung mit WEM? Gegen WELCHEN Normalbetrieb gerichtet?

Kann man vielleicht mal einen Admiral sehen – muss nicht mal Janeway sein, ehrlich! -, damit die unterwanderte Wanderhoden-Veranstaltung namens Sternenflotte mal ein Gemäch… Gesicht bekommt?!

Tja. Statt sich intensiv mit den Wechselwandlern zu befassen, stochert man lustlos im Neb- beziehungsweise Schwabbel.

Ja, allein die Untersuchung des toten Wechselbalgs hätte genug Stoff für (pseudo-)wissenschaftliche Überlegungen geboten. Doch stattdessen rülpst Beverly was von „Evolution“ in die Kamera, was an sich schon eine Frechheit ist…

Die hohlen Faseleien haben mit realer Psychologie ebenfalls nix zu tun. Irgendwer ist immer sauer, woraufhin erzählt wird, was vor Jahrzehnten schon geklärt schien.

Wenn ich so was will, gucke ich kein Star Trek, sondern rufe alte Verwandte an. („Du schuldest mit noch 5 Pfennig für die Eiskugel!“)

Da sich NIEMAND mit irgendwem konstruktiv austauscht („Ich traue nur Leuten, die mir vor 30 Jahren ins Poesiebuch gebrochen haben!“), hält man sich nur gegenseitig die Waffen und Vorwürfe vor die Birne. Da helfen auch nicht die Visionen© von Jack, die uns zweimal weismachen sollen, dass er gerade Crewmitglieder erschossen hat. Früher© wäre ein Crewmitglied ganz fix zum Schiffsarzt gerannt (wegen Verantwortungsgefühl & potenziellen Geisteraliens im Kopp), heute hingegen füllt so ein Krempel einen halben Spartensender.

Unterbrochen wird das dann von halbherzig hergeleiteten Actionszenen, die mit Warrior-Tricks wie „War nur HALB leergeblutet“ punkten wollen.

Aber irgendwie muss die Warteschlange vor’m Bösewicht-Verleih ja verkürzt werden?

„Sternenflotten-Schiff! Haben Sie ein Problem? Sie haben seit Minuten nicht mehr angerufen, um über Ihre Kindheit zu reden!“ – Niemals die Feuerwerkskörper auf dem Grillkohle-Deck zwischenlagern: Ein bisschen dramatischer hätte man die Warpgondel-Verpuffung ruhig darstellen können. Ich dachte kurz, die TITAN wäre getroffen worden – und war beruhigt, weil es kein DOPPELT so großer Asteroid wie neulich war.

Fazit:

Nach einer grunzsoliden Episode letzte Woche erleben wir erneut das Strafprogramm für Selbsthypnotiseure („Alles so trekkig neuerdings!“).

Ja, in den letzten 10 Minuten passiert dann auch mal was…

Eben Menschen, Tiere, Explosionen. Nebst Endlagerung alter Trek-Stars – in Form von feinem Nebel im Weltraum.

Das ist dann aber auch das einzige, was die Folge über 0,5 Sterne hievt.

Die Dialoge wirken inzwischen wie ein Strafbataillon fürs Innenohr, die endlosen Schiffkulissen erinnern an vergilbte Eckkneipen (gab’s da nicht mal diese runden Dinger im All? Mit Landschaften drauf?) und der Umgang untereinander ist für Leute geschrieben, die sich zur Begrüßung ein Messer in die Rippen rammen. Natürlich mit dem Handgriff voran – weil wir ja noch 5 Folgen vollmachen müssen.

Da muss einfach MEHR kommen. Und damit meine ich, dass man hier nicht 45-50 Minuten rausschneiden könnte – ohne, dass es es in der nächsten Folge aufgefallen wäre.

Und ja, ich schaue auf DICH, Ro Laren! Brauchst gar nicht verschämt weg-explodieren!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM