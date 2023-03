„Star Trek – Picard“ – 3.04 – „No Win Scenario“

Überraschung, Überraschung: Diese Woche gefielen mir einzelne Puzzleteile der Geschichte OKAY. Denn manche Teile hatten gar einen goldenen Rand, andere immerhin einen Silberschimmer. Manche sahen erdig aus, andere waren immerhin von einem motivierten Dreijährigen selbstgemacht. – Doch wenn man sie zusammensetzt, das fertige Bild ins Wohnzimmer hängt und es betrachtet, fragt man sich doch: „WARUM haben ich jetzt eigentlich das Bild von einem Kothaufen-Emoji gepuzzelt?!“

Inhalt: Während die Titan rumdümpelt, lümmelt die Crew rum. Man bereitet sich z.B. auf den Tod vor, indem man auch dem Zuschauer zeigt, dass es danach dialogtechnisch nur BESSER werden kann.

Die Formwandler an Bord reden eh nur, solange sie jemanden täuschen wollen…

Derweil stellt sich Shaw seinem Alptraum („Ich lebe noch! Locutus ist schuld!“) und Jack entdeckt, wie lieb sein Vater ihn hat – solange der Junge seinen Schnaps trinkt. Und beide Ohren zum Zuhören frei hält.

Komisch… Mit jeder Stunde, die zurückliegt, finde ich den Anfang der Episode immer BLÖDER. Und das Ende immer BESSER.

Was umso erstaunlicher ist, da nur 20% der Dialoge gelungen wirken – solange man nicht lange drüber nachdenkt („Moment mal! Wieso gibt RIKER eigentlich VOR Picard jeglichen Rettungsversuch auf?“).

Daher sollte man auch nach Folge 4 die Kirche im Dorf lassen – und nicht von der grandiosen Wiederkehr des Klassik-Treks faseln. Aber gut, für irgendwas muss ja auch „Picard“ mal gelobt werden. Schon allein für die Macht der statistischen Wahrscheinlichkeit?

Aber der Reihe nach:

– Picards rückblickende Geschichte (also der erste Rückblick jetzt, in dem er abermals zurückblickt. Nicht die anderen Rückblicke in jeder einzelnen Szene.) ließ mich kopfzerkratzt zurück. Einerseits war die Story grundsolide. Und ja, man WÜNSCHT sich sogar, dass diese Hirogen-Story verfilmt werden würde, statt uns mit dem Staffel-Expander das längste Kaugummi der Welt vorzudehnen.

Doch andererseits war die Art der Einbindung wieder zum Fremdschämen (= BergH, Yole und Sparkiller machen das heute für mich!):

Da sitzt der alte Mann beim Essen und wird gleich von 10(!!) Schauspiel-Azubis an die Kneipenwand gebettelt: „Erzähle uns eine Geschichte, Opa! Wir sind’s doch, die verlorenen Enkeltrick-Enkel, welche die alten 90er-Trekkies repräsentieren sollen!“

Das ist so eine Art von „In Your Face“, bei dem selbst Pornostars sagen würden: „Das widert mich jetzt an.“

„Aber wie genau hat ‚Werthers Echte‘ dann die Produktion auf besonders cremige Bonbons umgestellt, Opa?“ – Schulk(l)asse aufgefüllt: Die Delegation der „Fanfictionautoren mit besonders feuchten Augen e.V.“ lässt sich von Picard Episoden erzählen, die wir leider nie sehen werden. Jean-Luc macht‘s aber gerne – auch wenn er vor 5 Jahren noch UNBELIEBT wegen tobsüchtigen Androiden und obdachlosen Romulanern war.

– Das U-Boot-Dramaqueening zu Beginn hat mir ebenfalls GUT gefallen: Riker befragt seine Crew nach Alternativen, während der Energie-Buchhalter im Hintergrund die Stromzähler abliest. („Lebenserhaltung ist wichtig! Wir können keine Schutzschilde atmen!“). Das war passend bedrückend und auch mit ruhiger Kamera eingefangen.

Meer… Mehr von diesem Schiffsgefühl bitte!

– Warum Riker eine Minute später zum großen Entschuldigungsgespräch bei Picard auflaufen musste, ist mir dramaturgisch (nicht menschlich) ein Rätsel. In der Episode davor wurde dieser Moment als großer „Bruch“ aufgebaut – bei dem auch die Leiste von Stewart beim Rausgehen gebrochen schien. Und nun sagt man sich das, was wir eh wussten: Dass so ein lebensgefährliches Nah-Explosions-Erlebnis nichts ist, wofür man sich grämen müsste.

Der Dialog zwischen den beiden war übrigens SOLIDE. „Wir haben im All kein Leben nach dem Tod gefunden.“ (wie auch beim Trek-Franchise?)

– Völlig birnig war hingegen der Dialog zwischen Shaw und Seven. Selbst WENN er gute Vorschläge hat, ist der Captain eine zynische Mimose, bei dem jeder Satz so klingt, als wenn er das Gegenüber für geistig minderbeballert hält. Ein ganz seltsamer Charakter, bei dem man im echten Leben sagen würde: „Nicht teamfähig genug, um die Crew auf einem Müll-Laster zu motivieren.“

Allein die Körpersprache, wenn er mit Propellerfingern sein Datenbank-Wissen um Wechselbälger beschwört. Von seinen späteren Sprüchen ganz zu schweigen („Diese KINDER wissen doch nicht, wie man die Konsolen bedient. Haben bestimmt nicht mal GEDIENT, meine Scheißkollegen hier!“)

„Phaserschuss?! Verdammt, ich weiß nicht, wie man Brandwunden nachahmt!“ – Im Dunkeln ist gut Augenfunkeln: Viele Wechselbälger sind nur deswegen toxisch, weil sie ihr Vitamin-D-Präparat (wegen dunkler Räume) überdosieren. Und warum Szenen wie diese neuerdings so abgefeiert werden, kann ich mir nur mit langjährigen Corona-Defiziten erklären… („Ein Besen ist umgefallen! Das muss gefeiert werden!“)

– Eher „normal“ war die Idee, wie man den Wechselbalg finden kann: Den vollgeschleimten Odo-Eimer finden. Der dann EXAKT(?) so aussieht wie Odos Eimer?! (war der nicht aus einem Bajoranischen Ikea?)

Was erst mal vernünftig klang, wurde leider in Sekundenbruchteilen aufgelöst: Seven rennt in ein Quartier, „findet“ den Eimer-Schatten, der eine komplette Seitenlampe von innen verdunkelt(!) – und rennt raus.

– Irgendwie haben die Formwandler auch 80 IQ-Punkte verloren…? Mit hasserfüllten Zahnarztgesichtern („können sie alle 20 Zähne gut sehen?“) rennen sie fauchend und kreischend durch die Gegend, als hätten sie das Mensch-Sein aus alten Zombiefilmen studiert. Generell war die Schieß-Szene unglaubwürdig geschnitten: Der verflüssigte Mann (die Masse sieht neuerdings aus wie Freddy Krüger auf einem Lkw-Reifen) hat zwischen den langsamen Schüssen von Seven genug Zeit, sich hinter der Verkleidung zu verschleim-krümeln.

Intellektuelle Gespräche über den Sinn & Unsinn von festen Lebensformen – siehe DS9 – finden die aber auch hinter dem Panel nicht…?

– Auch, wenn die Dialoge diesmal eher besser waren: Diese Anbiederung an heutige Zeiten ist so falsch/unnötig wie Kurtzman im Millionärsclub!

Sprüche wie „Wir reden aber nicht von Weed?“ oder „Crusher ist sehr liberal mit Schmerzmitteln“ wirken wie Raffis ständige Spritze-im-Arm-Abenteuer. Nämlich deplatziert.

Oder, um es mit Picards weisen Worten zu sagen: „Fuckedi Fuck-Fuck. I’m Groot“

– Irgendwie gab‘s bei CBS mal Kneipen-Sets im Dutzend billiger? Anders ist es nicht zu erklären, dass Guinans hässliche, nichtssagende Leberschaden-Spelunke aus Staffel 2 wiederverwendet wird. Statt das Holodeck z.B. mal für Gebirgsausflüge oder Waldbaden zu verwenden.

Zusammen mit den ständigen Rückblicken, die hier ebenfalls wieder in angesagten Dark-Room-Restaurants stattfinden, muss man sich fragen: Gibt es GAR keine anderen Orte mehr? Und WENN es schon was Anrüchiges sein muss, warum nicht mal die Weizenbier-Wasserfälle von Warsteiner-Prime zeigen?

„Mein Sohn, ich habe dich extra in diese immer gleiche Holo-Kneipe eingeladen, um dir eines klarzumachen: Bewahre dir immer deine Phantasie!“ – Zuschauernackenhaare on Ice: Immer, wenn diese Dialoge RICHTIG gut werden, kommt einer rein und macht einen Witz über Raucherbeine oder Opas Geschirrspüler (nur echt mit holographischem Wasser).

– Spätestens ab dem ersten Drittel kam mir das Verhalten der Crew selbstverletzend passiv vor: Man dümpelt in den sicheren Tod, aber alle treffen sich (gefühlt) nur auf dem Holodeck? Statt den Tastenanschlag an den vielleicht-doch-rettenden Konsolen zu verbessern.

Und in der Kraftfeld-Kneipe hält man sich gegenseitig schluchzend die Schultern – weil sie bei derart jungen Menschen noch nicht ganz angewachsen sind? („Du, ich habe auch Angst vor dem Tod, du.“) Dem Gesichtsausdruck nach haben manche auch einfach ihre schlimmsten Erfahrungen mit Gendertoiletten geteilt.

– Shaws Trauma-Gefasel war dann auch eher peinlich. Sicherlich war’s nett gemeint, dass man den Starfleet-Soldaten auch PTS zugesteht, aber Wolf 359 ist nun mindestens 35 Jahre her!

Und das grundlegende Prinzip, dass Borgdrohnen (in diesem Fall Picard als Locutus) NICHT für ihre Taten verantwortlich sind, sollte sich auch in die Köpfe der geistig untermotorisierten Captains rumgesprochen haben?

– Ich hätte es gut gefunden, wenn Jean-Luc nicht mit einem traurigen Blick zugestimmt hätte („Sie haben Recht! Ich war ein böser toxischer Mann! Und zu 5% lag es an den Borg.“). Sondern Shaw selbstbewusst und aufmunternd den Dudeneintrag namens „Fremdgesteuert“ erklärt hätte.

– Überhaupt halte ich es für ein Unding, eine kaputte Kratzbürste wie Shaw, die seit Jahrzehnten nicht mal austherapiert (oder überhaupt ANtherapiert?!) ist, auf ein solches Schiff zu setzen. Depressionen würden allerdings erklären, warum er auch mit halb geheiltem Bein nicht auf die Brücke zurück will.

Es könnte ja dort etwas…(*Grusel*) ZU TUN geben?!

„Das mit dem Locutus-Ding habe ich Ihnen ja schon als 15-Jähriger Maschinenraum-Raumpfleger übel genommen. Aaaaber dass SIE 20 Jahre lang alle Psychotherapeuten mit ihren Frisurproblemen blockiert haben, finde ich viel schlimmer!“ – Vorwurf für den Nachklapp: Die Ideen dieser Dialoge sind ja recht solide. Blöd nur, dass die Autoren in einem Rudel Wölfe aufgewachsen sind – und erst letztes Jahr gefunden wurden.

– Beverlys Auftritte als Gräfin Zahl fand ich zuerst ja schön mysteriös. Als sie anhand des 3-2-1-Abzählreims aber WUSSTE, dass im Horrornebel gerade die Plazenta wackelt, ist mir fast ein Stück Mutterkuchen vom Tortenheber gefallen. So ein altmodischer Scan – oder weitere wissenschaftliche Beobachtungen – hätte hier durchaus MEHR Spaß gemacht!

– Das war mal ein toller Filmtrick: Irgendwie haben die Picard-Macher es geschafft, durch all das Drogen-Gefasel einen Maggiewürfel LSD in mein Glas zu schummeln. – Plötzlich sah ich die Bösewichtin, die sich mit einem stumpfen Messer die Hand abhackt. Woraus dann eine frei schwebende Satansfratze aufstieg, die ihr dann Anweisungen gegeben hat. Natürlich mit der verzerrten Stimme eines coronakranken Höhlentrolls. Puh… Gut, dass das nur ein Drogentraum war.

…

…

Äh, warum guckt ihr mich so mitleidig an?

„Willkommen beim KMS. Unserem automatischen Klischee-Melde-Service. Möchten Sie ein plumpes Grusel-Element melden? Dann drücken Sie jetzt die EINS. Oder mein rechtes Horn nach unten.“ – Das ist Waaaahnsinn, warum schickst duuu mich in die Höl… äh… Trekke? Es gibt Dinge, die auch eine zu 80% runde Folge zerstören können. Gut, dass wir uns HIER nicht diese Gedanken machen müssen. Hashtag: #Achtprozent

Nach all diesen Baustellen ist es aber überraschend, dass mir – Achtung! – 10 Minuten am ENDE richtig GUT gefallen haben!

Sobald Shaw unter der Konsole die Kabel verbindet (endlich mal was, das ihm besser gefällt als Captain-sein?) und die Crew sich Techno-Babble um die Ohren schlägt, fühlt es sich wirklich kurz nach Star Trek an! Und ihr wisst ja, dass ich da sonst nicht allzu anfällig bin, nur weil mal ein Tribble durchs Bild gerollt ist.

Die passende Musik, die langsamen Ausweichmanöver, die später schnellen Einparkmanöver (in die Welle) und Picards stabilere Stammel-Stimmung sorgten dafür, dass ich vergessen konnte, WER hier gerade das Franchise-Heft in der Hand hat.

Sevens sehr flotte Wechselbalg-Erschießung übergehe ich daher mal (WOLLEN die überhaupt mal einen Gefangenen befragen?!), ebenso die etwas plötzliche „Erledigung“ von Vadic. Stichwort: „Asteroid am Bug macht das Reparaturteam klug.“

Wobei man hier echt mal konsequenter werden sollte! Denn das Schiff, das vorher auf die TITAN geklatscht wurde, gab ja auch nur Lackschäden?

„Da schlüpfen gerade kleine, glückliche, im Strom schwimmende Babys, Captain!“ – „Ich finde es etwas unverschämt, unsere begeistertsten Kritiker ‚klein‘ zu nennen, aber: JA. Ich freue mich auch drüber.“ – Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort: Für diese schnell hingeschuschte Schwabbelwesen-Schwemme gab es keinen einzigen Bonuspunkt! Wenn jemand kitschige Showroom-Momente feiern möchte, soll er sich gefälligst die dritte Orville-Staffel ansehen!

Warum Jack am Ende eine Vision von einer roten Tür hat, war mir dann relativ Wumpe. Da hilft auch kein (Folgen-)übergriffiges „Komm mich hooolen“, um die Stimmung in der Mystery Box auf den Gefrierpunkt hochzuheizen!

Mit Türen habe ich in Staffel 2 schon schlechte Erfahrungen gemacht. Am Ende ist es sowieso wieder was Abwegiges aus dem Retro-Rattenloch.

Lore im Ballettkleidchen? Oder Odo, der seit seiner Hochzeit mit einem Pah-Geist (= DS9) nur noch als Teufelsmaske rumschwebt?

Mich würde NICHTS mehr wundern.

Fazit:

Die BESTE Folge bisher.

Was aber wirklich nur an dem 3-Sterne-Schluss lag, der sich empörend ranschmeißerisch an das vorherige 2-Sterne-Blabla geheftet hat.

Und egal, WAS einem gefällt: Eine Folge später ist eh wieder ALLES anders.

Riker und Picard schlagen und vertragen sich. Ebenso wie Shaw, der das einfach mit ALLEN anderen durchzieht.

Ja, vermutlich sind sogar die Formwandler in Episode 10 total glücklich – und geben begeistert ihre Grunzgeräusche auf („Ach, DESHALB wollte keiner was mit uns zu tun haben?“).

Bösewichte fallen zudem durch grandiose Inkompetenz auf (hat Vadic echt 3 Episoden gebraucht, um die TITAN in einem 100 Meter entfernten Gravitationssog zu verlieren?!) und die neuen Nebenfiguren weiterhin gar nicht.

Da helfen auch Kaulquappen und Warp-Wellenreiten nix. Im Zweifel sind solche Elemente eh von uralten Folgen „geborgt“.

(Haha, Borg, verstehste?)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Nichma' inna Pommesbude hat Picard seine Ruhe! *klingeling* Oh, Telefon! *arm abhak* Nix gegen ungewöhnliche Sci-Fi-Technologien, aber bei einem Kommunikationssystem via abgetrennte Körperteile würde ich mich über nervige Anrufe von Stromvertrags-Drückerbanden schon besonders ärgern („Nein, kein Interesse!!! Und DAFÜR habe ich mir jetzt extra den Pillermann abgeschnitten?!“). Aber wenigstens bin ich dadurch beim Gucken mal kurz aufgewacht. Denn mit Lichtgeschwindigkeit bewegt sich die Geschichte auch in dieser Staffel nicht. Folge 3: Rein in den Nebel. Folge 4: Raus aus dem Nebel. Dass sich die Gegenspieler dabei ebenfalls nicht sehr interessant verhielten hilft da auch nicht weiter. Wie ist denn da der Stand? Vedek Merkel rotiert weiterhin in ihrem Stuhl, brabbelt vor sich hin („Wiederseh’n! Wiiiiederseheeeen!!“) und spricht sprichwörtlich mit ihrer eigenen Hand, welche sich in einen fliegenden Kopfsalat verwandelt hat. Noch schlimmer sieht es bei den Formwandlern aus, deren Vertreter auf der Titan auch mehr oder weniger wortlos wie motivationslos durch das Schiff schwabbelt und bööööse ist. Khan und General Chang lebten z.B. auch für ihren Widersacher-Beruf, aber wenigstens gab es dort mal ganze Sätze und sogar Shakespeare! (PS: War der Eimer nicht verpöhnt bei den Wandlern und nur ein Odo-Ding?) Man merkt, endlich ist der große versprochene Qualitätssprung da! Jack Crusher und die Stargazer! Shaw während der Schlacht von Borg 359! Picards Zusammenstoß mit den Hirogen! DAS sind doch mal interessante Sachen… welche man uns nicht gezeigt hat, während man sich auf dem Holodeck im Dunkeln (also, noch MEHR!) den Mund fusselig labert. ABER wenigstens Riker lernt endlich etwas über die Wunder des Universums durch das Schwimmen im Nebel-Sperma nach der galaktischen Ejakulation. Gut, nach über 40 Jahren in der Sternenflotte ist er damit etwas spät dran, aber besser als gar nicht. Zugegeben, die ganze Gefahr über das ausfallende Lebenserhaltungssystem war nicht schlecht. Schließlich war es dabei NOCH dunkler auf dem Schiff, was meinem Seherlebnis nach dem Hacken des TV-Menüs („Aha! Helligkeit auf 120 von 100! Erkenne ich da etwa eine Naaaase?!“) aber keinen Abbruch tat. Auch Beverly konnte glänzen, kam schließlich sonst NIEMAND auf die Idee, die Schwankungen der Energie zu analysieren oder wenigstens dabei rückwärts zu zählen (Jack: „Mutti, spielst du etwa schon wieder Bingo im Kopp??“). Trotzdem schade, dass knapp 495 der Titan-Besatzungsmitglieder absolut nutzlos sind. Aber, ganz im Ernst, das Reiten auf der Energiewelle hatte schon etwas trekkiges. Früher hätte man sich dazu wohl keinen Wolf gelabert, aber irgendwie muss man ja auf die unnötige Laufzeit von 55 Minuten kommen. Mitfühlen konnte ich übrigens auch mit Picard, welcher in der Rahmenhandlung nur seinen Teller Pommes mit Currywurst essen will, dabei aber immer von Grinseköppen mit doofen Fragen (Internet kaputt?!) gestört wird. Soooo subtil war sein genervter Gesichtsausdruck ja nicht? Fazit: Die komplette Story dieser Staffel tappst nach knapp 200 Minuten Laufzeit weiterhin im Dunkeln. Und, ja, auf den Gag dazu verzichte ich an dieser Stelle. So langsam ist der wirklich ausgebrannt— ausgelutscht. Auf den ersten Blick wirkt in dieser Folge zwar alles äußerst trekkig (Design, Figuren, lange Dialoge), aber gleichzeitig auch oberflächlich, gestreckt und einfallslos. Alles ist nur noch ein Brei aus „Best of“-Elementen ohne eigenen Charakter. Hier etwas Kinofilm, da etwas Fan-Trivia, aber die wirklich NEUEN Sachen (Handab Salatkopp, Raffi Cannabis, Merkel Stuhl-Karussel) schwanken irgendwo zwischen lahm und nervig. Und dafür haben wir schließlich (noch) Discovery. ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Aber wirklich nur seeehr knapp über 2 Sterne!