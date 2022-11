Skandal: KI erschuf die nächste Discovery-Staffel! – Zukunftia deckt auf (Teil 1)

Zukunftia ist seit 15 Jahren nicht mehr dafür bekannt, Skandale aufzudecken. Doch heute ist es wieder soweit. So fielen Sparkiller und mir einige geheime Codes in die Hände, die uns von unserem Mittels*mann mit folgenden Worten übergeben wurden: „Die neuen Staffeln von Discovery werden alle von einer KI generiert!“ – Etwas verdattert speisten wir die Datenhappen in eine Bildgenerierungssoftware ein. Und erhielten die komplette 5. Staffel von „Star Trek – Discovery“.

Wir waren geschockt. Wir wussten natürlich, dass die Kritiken auf großen Webseite bereits von Computern (oder Menschen mit computerähnlichem Mindset) verfasst werden, doch dieses Ausmaß hatten wir nicht erwartet. Wir mussten die generierten Bilder – danke, Sparkiller! – nur dezent aufbereiten und erhielten eine komplette Story.

An dieser Stelle daher eine Spoiler-Warnung, falls ihr die 5. Staffel noch sehen wollt.

„Admiral! Wir haben hier sehr ernste Anzeigen auf meinem Gesicht. Und auf dem Langstreckenradar. Doch sehen Sie bitte selbst!“

„Das Phänomen im Hintergrund wurde von der Langstrecken-Einheit (oder langgestreckten Einheit?) der U.S.S. Neelix aufgezeichnet. Und egal, in welche Richtung es sich demnächst bewegen wird: Es sind bewohnte Planeten, Flotten oder flotte Planeten in der Nähe. Darunter mehrere TOS-Planeten, die das Produktionsteam aber noch googeln muss.“

„Ich rate Ihnen daher umbringend… äh… umgehend: Tun Sie irgendwas Hochmoralisches, um die Gefahr zu stoppen und den Frieden in den uns bekannten Universen wiederherzustellen! – Vor allem in diesen Serienmörder-Universum, das in der Serie ständig gezeigt wird, bitteschön.“

„Oh Mann, jetzt habe ich glatt die andere Uniform voll geheult. – Aber es wäre sooo traurig, wenn alle tot wären. Womöglich den ganzen Tag über! Und abends bei künstlicher Beleuchtung, Schnief!“

„Wir alle danken Ihnen für die Aufklärungsarbeit, Captain Burnham. Da Frau Admiral gerade bei ihrem wöchentlichen Kampfsport- und Besserwisser-Kurs ist, werde ICH Sie auf ihre Mission schicken. Und um den Zuschauer nicht zu sehr zu verwirren, sind wir nur halb im Bild… Um die Illusion einer bärtigen Führungsfrau beizubehalten.“

„Kein Problem, Herr Admirals-Assistent! Wir alle, Captain Burnham treue Crew, stehen wie immer an der Seite der Föderation. Sobald ich die richtige Bildschirmarbeitsplatz-Brille gefunden habe, versteht sich!“

„Moment mal! Was ist das denn für ein Modell? Das aus Carbon-Dioxid?“ – „Sehr richtig. Und ich habe keinen Cent dazu gezahlt! Wo gibt es das sonst noch?“ – „Weg da, ich höre da was von einem Cent?! Den muss ich haben, um mich über Marktwirtschaft in Zeiten des Replikators lustig zu machen. Vielleicht schenkt mir dafür sogar einer ein Pfund Dilithium, Lechz?!“

„Ruhe, Leute! Ich hole das Schiff aus der Garage (*Piep-Piep*). Wir müssen schleunigst das Universum retten. Ich weiß nämlich nicht, wie lange mein Echsenkörper dieses Stück Haut noch tragen kann, ohne herauszubrechen.“

„Hey, das neue Garagentor öffnet sich aber schnell! Dachte, das wäre nur die riesige Garderobe für ALLE Produzenten dieser Show?“

„Roter Alarm, alle auf ihre Plätze, wie fliegen looos. (*Wusch*)“

„Da sind wir also wieder unterwegs. Let’s Fly. I have a bad feeling about this. I like science.“

„Captain, wir haben auf dem Stahlwerk-Deck bereits erste Signale des fernen Phänomens gemessen. Ich würde es ja auf ihren Schirm werfen, aber irgendwas ist mit meinem Auge!“

„Keine Sorge. Wir sehen es auch im Bereitschaftsraum! Und wir haben beschlossen, die letzten 4.000 Lichtjahre NICHT zu fliegen, sondern uns direkt auf das geheimnisvolle Objekt zu beamen. Stamets hat da auf dem Herrenklo schnell mal was vorbereitet. Man kann Pilzsporen nämlich auch flott runterspülen. Das übertragen wir auf die Discovery.“

„Uuund das sind wir auch schon. Schau an, das geheimnisvolle Artefakt besteht aus einer Wolke, in der Nanobots sind, in denen sich eine Wolke befindet, in denen eine Barriere ist, in der ein Planet abhängt. Da die vierte Staffel aber bereits so langatmig war, sind wir direkt zum Planeten vorgesprungen.

(*beam*) „Captain, auf dem Planeten befindet sich ja eine … Wüste?! Könnte das den Untergang unserer ganze Zivilisation bedeuten?“ – „Auf jeden Fall! Wüsten sind sehr lebensfeindliche Umgebungen. Wir MÜSSEN dieses Artefakt (in Form eines Planeten) daher auf jeden Fall aufhalten!!“

„Aber… wie sollen wir all das hier sprengen? Der Rest der Flotte wird erst in einem Tag eintreffen. Oder in wenigen Minuten, wenn es sich die Autoren anders überlegen! Aber dann könnte es – wie immer – zu spät sein. Der Planet ist seit Millionen Jahren hier. Reglos und harmlos. Es wird also mit jeder Sekunde wahrscheinlicher, dass er etwas Böses tut!“

„Captain Burnham? So wahr ich Günther bin, der neue Transmann im Außenteam, so habe ich eine Idee! Damit werden wir das Universum erneut retten UND uns unserer eigenen Identität… (*Kabumm*) Oh Gott, eine Explosion hinter uns?! Was kann das nur bedeuten?!“

Was hat das Außenteam bedroht? Was ist die WAHRE Gefahr, die von dem Artefakt-Planeten namens ‚Kli_Ma-Wan’del‘ ausgeht? Wird Burnham ihre siebte Uniform finden, bevor die Nanobots die achte zusammengestrickt haben? Und wird es die restliche Flotte schaffen, rechtzeitig zum großen Genitalien-Test („Hey, du fühlst dich aber auch an, als wenn du im falschen Körper bist. Oder nennst du DAS etwa einen Penis?“) dazuzustoßen?

Bleibt dran, wenn in Teil 2 alles aufgelöst wird!