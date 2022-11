, Skandal: KI erschuf die nächste Discovery-Staffel! – Zukunftia deckt auf (Teil 2)

Im Moment machen wir hier eine kleine Review-Pause. Privat muss ich mich etwas erholen, nachdem ich einige anstrengende Diskussionen hatte… („Sollte man dem Coronavirus Waffen liefern? Und löst die fünfte Impfung in der Ukraine eine Baerbock-Diktatur aus?“) Somit ist Zukunftia nun offiziell ein Hort der Normalgebliebenen! Und daher gibt es nur entspannende Unterhaltung für Menschen, die gerade vom „TATORT“ oder „Lanz“ zu uns rüberwechseln. Hier daher die zweite Hälfte der geleakten STD-Episoden, die von einer KI erstellt wurden.

Weiterhin beleuchten wir, auf welcher Grundlage derzeit die 5. Discovery-Staffel erstellt. Nämlich mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz . Zugespielt bekamen wir diese Info von einem amerikanischen Programmierer, der für Alex Kurtzman eine Abwandlung des Programmes „Stable Diffusion“ füttern musste.

Was bisher geschah:

DIe Crew der Discovery steuert eine Anomalie an, die einen Planeten beinhaltet, von dem seltsames Werte ausgehen. Dies kann nur bedeuten, dass das bekannte – und lose benachbarte – Universum in Gefahr ist! Als man auf der wüstengleichen Oberfläche eintrifft, explodiert hinter dem Außenteam etwas…

„Nein, das war keine Explosion… Der Planet hat am Horizont eine Art Energieentladung gezündet. Wir müssen schnell handeln! Und damit meine ich nicht im marktwirtschaftlichen Sinne!“

„Denn ich habe das Gefühl, dass die Strahlung etwas an organische Körpern verändert, Captain. Ich weiß nur noch nicht, was es sein könnte. Es könnte unser ganzes Außenteam befallen, wenn wir nicht aufpassen! Auch, wenn es sich verdammt … GUT … anfühlt…?!“

„Bleibt ruhig, wir schaffen das. – Oh! Da landet gerade ein kleines Schiff hinter uns. Und jemand steigt aus. Gleich werden wir noch mehr verfahren… äh… erfahren. Bestimmt sind es die Aliens, die all dies erschaffen haben. Oder, noch besser: Das überfällige Deus Ex Machina.“

„Fremdlinge! Ihr habt unseren Selbstverteidigungsmechanismus ausgelöst. Dieser wurde eigentlich gegen transdimensionale Wesen eingerichtet… Dumm gelaufen, denn jetzt wird diese ganze Dimension zerstört, zerstückelt, fragmentiert und verdampft. – Und danach kommt sogar noch die Polizei!“

„Gibt es denn keine Möglichkeit, hiervor zu entfliehen? Glauben Sie uns, unsere Kultur hat sehr potente Geräte, mit denen wir entkommen könnten. Äh… Also: Die wichtigsten zehn Leute in unserem Universum!“

„Es ist bereits zu spät, Erdlinge. Ich kann EUCH aber in eine sehr ähnliche Paralleldimension versetzen, in der alles so ist, wie in DIESER hier. Nur mit einem winzigkleinen Unterschied. Der Geschmack von Zitronen zum Beispiel. Oder die generelle Intelligenz von Kommentatoren auf YouTube. – So wären ALLE in diesem Universum tot, aber IHR gerettet.“

„Hm, also alles so wie immer in unseren Abenteuern? Machen sie’s so!“

„Uh, irgendwas passiert im Orbit.“ – „Ja, das war es auch schon. Ihr könnt jetzt wieder nach Hause fliegen. Dieses Universum ist derzeit sicher. Viel Spaß noch. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns später eine positive Bewertung hinterlassen würden.“

Und so kehrte die Crew eine Minute später wieder auf das Schiff zurück, um die Rückreise anzutreten…

„Puh, das war ja wieder ein Abenteuer. Und gerade noch mal gut ausgegangen. Und dieses neue Universum, in dem immer DANN eine Pizza auftaucht, wenn man gerade hungrig ist, gefällt mir sogar!“

„Dann lassen Sie uns weiter in Geschmackswelten vordringen, die noch nie zuvor… Und so weiter. Es wird immer etwas Neues zu entdecken geben, Captain Burnham. Zum Beispiel meldet die USS Oetker gerade ein Leck auf dem Salami-Deck!“ – „Na dann, ENERGIE! Und zwar hochkalorisch!“

Und somit startete die neue Ablegerserie „Talk TRRKK“. Ein neues glänzendes Beispiel für das Genie von Alex Kurtzman und allen anderen, die an diesem Tag zufällig zur Tür hereinkamen. Ja: Noch nie war Star Trek so erfolgreich. Wir können mächtig Scholz darauf sein!