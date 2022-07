, The Orville – Kritik zu 3.09 – „Domino“

Kennt ihr das auch? Man will sich eine leckere Orville-Episode backen und greift versehentlich zu der Tube mit dem Star-Wars-Zuckerguss? Das macht aber nix, denn auch aus Kristallzucker-Pampe kann man leckeren Eintopf kochen. Und wie bei Eis oder Pudding ist man eigentlich nie zu satt für eine lockere Folge, die gut runterrutscht. Und dadurch auf der Wertungsskala nach oben? Wie auch immer: Vorhang auf für „Die Rückkehr der Krill-Ritter“!

Inhalt:

Ei der Daus! Als die Moclaner mit den Krill eine plötzliche Allianz schließen, ist Holland in Not. Doch zum Glück lässt die Union nicht Fünfe gerade sein – und erfindet eine Superwaffe, die viele Kaylon-Schiffe zerstören kann. Doch wäre das nicht Selbst-… äh… Fremdmord?

Besprechung:

Der Beginn hat mich direkt verzückt: Genau das hatte mir zu meinem Glück gefehlt! Eine Folge, die politische, strategische und kulturelle Allianzen aufgreift, ohne sich im Privaten zu verirren. Eben Welt(all)-Politik, für die man nicht immer eine Tochter, ein Date, eine Beziehung oder die schriftliche Erlaubnis von Tante Friedhilde braucht. („Was?! Drohender Krieg? Aber ICH bin eigentlich ein MANN!“)

Ja, es geht halt nicht immer um den Einzelnen, sondern um ganze Quadranten, Waffenindustrien und die nackte Existenz (nein, das ist kein Euphemismus für Isaac beim Aktzeichnen). Klar, das alles wird man nicht ständig unter die Nase gerieben bekommen, aber als Einstiegspunkt war das hier ein fetter Bonus. So wie kürzlich die Delegation auf Krill – vor der Messerstecherei auf dem Führerbalkon.

Und ich kann sogar noch detaillierter loben:

– Die Superwaffe gegen die Kaylon mag etwas fix eingeführt worden sein (1-2 Episoden dazu hätten gut gepasst), war aber ausreichend erklärt. Irgendwas mit Subraum-Quanten-Schluckauf im Grafikkartentreiber? Das reicht mir vollkommen als Erklärung, da hier genug Lücken für die eigenen Phantasie – und die reale Physik – blieben.

„Hey, diese 16:9-Maschine macht alles noch viel filmischer. Gut, dass wir die erfunden haben!“ – „Meister, Meister! Unsere Gegner haben soeben ein 21:9-Device entwickelt!“ – Gleichschritt im Filmausschnitt: Bilder wie diese mache klar, was Discovery damals falsch gemacht hat. Nämlich überhaupt entwickelt worden zu sein.

– Klar, die sofortige Explosion aller Schiffe war vielleicht etwas übertrieben (TNT wird dann auch gleich rübergebeamt?!)… Aber dieser Umstand war geeignet, auch simplere Gemüter zu unterhalten, die die letzten Episoden aufgrund ihrer Komplexität nicht verstanden haben (*auf Sparkiller und sich selbst zeig*).

Das war grafisch, episch und zurückhaltend zugleich.

– Die Vor- und Nachteile werden schnell dargelegt, ohne plump gelöst zu werden: Ist das z.B. alles Genozid? – Vielleicht ja/nein, aber diiie haben angefangen.

Ist es Genozid, wenn man eine Rasse auslöscht, die vielleicht noch emotionaler werden könnte? – Eher nicht, du Darwin-Multiversum-Fanboy.

Ist die Androhung der Vernichtung plus das zwangsverordnete Vertrauen in die „guten“ Menschen nicht ein unlösbarer Widerspruch? – Worauf man einen lassen kann; aber anders geht es nicht.

– Dass gerade Isaac zusammen mit Burke die Waffe entwickelt und die beiden sich über eine Massenvernichtungswaffe(!) näherkommen und Frieden schließen, ist interessant. Vielleicht auch mal mit Putin an einer Neutronenbombe schrauben, so als Versöhnungsangebot?

„Und dann sie so zu mir: Steck das Kabel rein. Und dann ich so: Ey, Alter, mach doch selber!“ – Isaac Assi(mov) lässt grüßen: Das Arbeiten an Auslöschungswaffen sorgt für Völkerverständigung – und messbares Subraumwabern im TNG-Universum. Fast hätte ich mir 5-10 Minuten zur Entwicklung dieser Waffe gewünscht. Die dürfen auf den Orville-Blu Rays gerne von den vorherigen Folgen weggeschnitten werden!

– Und haben sich die Kaylons überhaupt „richtig“ ergeben, wenn sie sofort nachschieben, dass sie „schon eine Lücke im System finden werden“? Ist das nun Friede? Feuerpause? Waffenstillstand? Oder nur der Kopf im Schwitzkasten?

(Weil mir all diese Fragen so gut gefallen haben, ignoriere ich das leicht kitschige Gitarren-Solo. Und Isaac, der mit seinem Finger-Laser eine bleibende Linie zwischen Sternbildern zeichnen kann.)

– Sehr praktisch fand ich auch, dass die 50% meines Geistes, die das Verschonen der Kaylons für dumm hielten, gleich personifiziert wurden: In Form eines verräterischen Admirals, der die Union retten will – plus ein paar Leute im Hauptquartier, die das Device stehlen.

50% von mir hielten es dann wiederum für doof, es ausgerechnet den Krill(!) zu bringen. Und dieser Anteil wurde abermals abgeholt, als der Admiral zerblastert wurde. Na, DAS nenne ich doch mal befriedigende „Das Glas ist halb voll“-Entwicklungen…

– Überhaupt erinnerte das alles ab hier sehr an Star Wars: Die Musik triggerte in mir diverse „Darth Vader entsteigt einem Schiff“-Momente, gefolgt von weniger intensiven „Darth Vader geht in den Supermarkt“-Geklimper. Das es aber ebenfalls bereits bei Star Wars gab. Ja, der Soundtrack war wirklich, wirklich, WIRKLICH saugut.

Mögliche These: „Orville“ kann besser Star Wars imitieren, als Probleme erfinden, die es NICHT bei Star Trek gab?

„Ich habe für Sie das Device geklaut.“ – „Und Sie wollen jetzt, dass wir für SIE den Völkermord begehen?“ – „Nööö… Offiziell niiicht. Und bitte beachten Sie nicht, dass ich in diesem Moment die Erste Direktive mit Salz und Pfeffer aufesse.“ – Moralische Flexi-Flatrate: Dieser Mann wird gleich getötet. Den epischen Soundtrack dazu hätte er aber eh nicht ohne Herzattacke überlebt.

– „Kann Kollege Klapo noch etwas von dieser köööstlichen Ironie haben?“ – „Klar. Aber leider gibt es die nur mit extra Sahne und Kirsche drauf.“

Will sagen: Dass Mercer plötzlich die Kaylons(!) um eine temporäre Allianz bitten muss, um die Kaylons und die Union vor den Moclans und den Krill zu retten, war schräg. Aber trotzdem logisch. Wobei ich diese opportunistische Haltung der Kaylon seit Wochen am meisten mag. Das macht sie berechenbar und fast wieder sympathisch. Fast wie Arnold Schwarzenegger in Terminator 2.

– Ich muss auch diesmal zum ersten(!) Mal in dieser Staffel sagen, dass mir diese Geschichte fast zu KURZ vorkam. In den Folgen 3.02 bis 3.08 fand ich dieses Kritikerlob oft unglaubwürdig, da bestimmte Themen oft dreimal pro Folge wiedergekäut wurden. PLUS das Vorkauen in einer Episode, die anderthalb Staffeln vorher kam. – Doch hier hätte ich viele Probleme gerne 5-10 Sätze länger diskutiert gesehen.

(Hey, also DOCH wieder ein Kritikpunkt? Entscheidet selbst! *Faule Tomaten an Publikum verkauf*)

– Die Raumkämpfe, sie waren so… so episch! So schnell! So Star-Warsig! Schade nur, dass mir etwas das „Wow, wie kommen sie da nur wieder raus“-Gefühl fehlte, das durch den Genre-üblichen Effekt-Overkill verhindert wurde. Mein Gefühl entwickelte sich eher so:

„Wow, die Flotten kommen im Weltraum alle zusamm… Oh, bereits in der Atmosphäre. Wie kommen sie jetzt… Oh, okay, Rausspringen. Hoffentlich noch vor dem… Oh, sie landen schon. – Äh. Toll gemacht, Leute!?

(Das hat Star Wars tatsächlich schon oft besser hinbekommen, dass man jedes einzelne Manöver auch SPÜRT.)

„Ich würde ja gerne ein Gegnerschiff beschießen – aber ist einfach zu SCHÖN, Schmacht!“ – Buntes Treiben im Großrechner: Dass das alles episch aussieht, liegt auch tatsächlich an der Farbwahl, denn die Modelle und Animationen sind nicht sooo ehrfurchterbietend. Viele Blockbuster verwenden eh das bekannte Orange/Blau-Schema, um groß zu wirken. Das beliebte Schwarzblau/Schwarzblau-Schema von Kurtzman ist hingegen nur ein inoffizieller Augentest.

– Die Geschichte um Charly war okay abgeschlossen. Einerseits war schön, dass es relativ unemotional in einem militärischen Kontext geschah („Meine Befehle lauten ‚Basis ausschalten‘. Von Überleben stand da nix!“), andererseits hätte mich vorher noch das eine oder andere zu ihrem Kaylon-Fetisch oder dessen Abhaken interessiert (*schwarze Couch reinschieb*).

Als Figur fand ich sie eigentlich sehr brauchbar. War mal was anderes als die sonstigen Frauen in Führungspositionen – mit ihren Superkräften oder LEBENDEN Beziehungspartnern, hüstel.

– Es war amüsant, wie exakt man sich an diversen Klischees abarbeitete: Die planetarische Anführerin der Krill liefert sich mit Kelly einen Martial-Arts-Kampf im Betonflur (inklusive Rettung in letzter Sekunde, wenn die Gute am Boden liegt), das Zentrum des Todesstern… der Quantenmaschine ist natürlich ein wabernder Kern, mit schmalem Steg und Standardschlucht (DIN 4711) davor. Und der Flug zum Kontrollzentrum muss durch einen Graben erfolgen, der mit allerlei Zeug vollgestellt ist. Ja, die Macht war wirklich mit dem Sith… äh… Seth!

– Ein bisschen Meckern könnte man in Bezug auf die Superwaffe: Nur Kelly und Isaac konnten die konstruieren? Nichts gegen geniale Leute (solange diese nicht Burnham heißen), aber so ein kleeeines Wissenschaftler-Team auf der Orville (oder im Unions-Hauptquartier) wäre nicht verkehrt gewesen. Dann ist der Prototyp halt nicht direkt als Serienmodell verfügbar.

„Halt, Stopp! Dieses Bild nehmen wir als Cover für die Familienserie, die Seth eigentlich immer machen wollte.“ – Der Arbeitstitel lautet: „Rate den Schauspieler, dessen Haut am Abend nicht von Schminke und Kostümen weggeschubbert wurde!“

– An den Effekten gab es (für Serienverhältnisse) nichts zu meckern. Kritikpunkte gäbe es eh nicht an Texturen oder Lichtstimmung, sondern an dramaturgischen Entscheidungen. So fand ich es z.B. immer schon toller, wenn Schiffe nicht wie Wasserballons nach zwei (gezeigten) Treffern zerplatzen, sondern die auch mal 5 Sekunden wie ein herzkranker Wal durch die Prärie schunkeln. Aber okay, die machen die Serie nicht für mich, sondern für… äh… Serienfan?

Einige Details fand ich besonders schön. Wie zum Beispiel das des „verräterischen“ Admirals, der ganz selbstverständlich sagt, dass er sich jetzt stellen wird. Oder auch die moralische Anpassungsfähigkeit der Moclaner, die auch Frauen als Boss durchgehen lassen, wenn die Macht dran hängt. Oder alle Szenen mit den Kaylons, denen man im Nebensatz ständig erklären muss, dass man sich zumindest BEMÜHT, im Krieg nicht jegliche Moral durch den Rektalausgang hinfortfahren zu lassen.

Überinterpretieren sollte man hier aber nichts.

Ich weiß, das fällt schwer („Aber… spiegelt sich die quasireligiöse Ablehnung des Weiblichen nicht in der Religiosität der Krill?!“), aber dies ist ja eine Episode, in der sich in Charlys Augäpfeln das Quantenfeuer spiegelt – kurz vor ihrem Tod. Was eher eine Hommage an „Armageddon“ (1998) als an das „Handelsblatt“ ist.

Was es hier an Allianzen, binären Entscheidungen, Auflösungen und Abwägungen gibt, hat mir gut gefallen. Vor allem, dass man mich zwang, nicht jedes Detail zu hinterfragen – eventuelle Logiklöcher wurden stets clever weggewurstet!

Und das schafft eine Serie eher selten bei mir.

„Sollte dies hier wirklich in eine Ära des Friedens münden, Leute?“ – „Aber… Aber das würde ja bedeuten, dass die ‚Ära der Kindergarten-Plastikstühle‘ vorbei wäre?!“

Fazit:

Das fände bestimmt auch Spock faszinierend: Die Action-Folgen von „The Orville“ sind befriedigenderes Action-Kino als die Moral-Episoden inhaltlich ausgewogen sind.

Was mir schon in Staffel 2 aufgefallen war.

Die Höchstwertung gibt’s natürlich auch diesmal nicht, da es bis zur Perfektion noch ein langer Weg wäre (manche Sequenzen sind zu wuselig, manche Entwicklungen zu flott, manche meiner Lieblingsszenen waren gar nicht DRIN – Schnief). Und wir sind hier eh nicht bei Fanboy-Central.de.

Doch Onkel Seth konzentrierte sich hier auf das, auf was die Serie stolz sein kann! Sie ist nicht zwangsläufig eine Tränendrücker-Kolonne für übertriebene Familiendarstellung, sondern bunt, actionreich und trotzdem an den richtigen Stellen schlau (genug).

Hat mir gut gefallen. Und das Fast-Spielfilm-Format machte sogar mal Sinn! Und ja, den Soundtrack würde ich sogar im Auto hören.

Tempo-30-Zone, ich kooomme! (*Mit Tempo 130 in Kindergartengruppe verschwind*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM