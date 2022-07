, The Orville – Kritik zu 3.07 – „From Unknown Graves“

Bei SF-Serien ist es wichtig, dass wir jede Woche Abwechslung sehen. Daher geht es diesmal ausnahmsweise um Gefühle und Geschlechterrollen. Ich denke aber, dass das mal okay ist! In der nächsten Episode geht es bestimmt wieder um Familie und Geschlechtsidentität, versprochen. – Jedenfalls steht Isaac vor einer schweren Entscheidung: Soll er sich Gefühle verpassen lassen, um danach als singender Barde durch die Städte zu ziehen? Oder reicht pure Logik, um sich hinterrücks in seine zweite Liebe (die Weltformel) zu vergucken?

Inhalt: Eine Delegation an unsympathischen Alien-Frauen soll sich der Union anschließen. Dafür werden die Männer versteckt oder als Hanswurst dargestellt. Zugleich findet man einen empfindungsfähigen Kaylonier, der Isaac davon überzeugen will, sich ebenfalls die Gefühls-Cookies im Kopf freischalten zu lassen. Doch der will nicht, seine Freundin Claire hingegen schon.

Aber da ist die Episode fast schon zu Ende.

Besprechung:

Das Schlimmste zuerst:

Die Idee, dass man die Männer degradiert, war peinlich. In der ersten Episodenhälfte ein echter Tiefpunkt der Serie.

Nicht, weil es Männer waren, sondern weil es generell bescheuert ist, einen neuen Verbündeten(!) täuschen zu wollen, indem man ihm ein Gesellschaftsbild vorspiegelt, das man selber ablehnt.

So viel Ehrlichkeit und Anpassungsbereitschaft muss in einem Schiff mit Schleimwesen und Elefantentrollen doch sein, dass man die Herren für 5 Minuten an den Konsolen stehen lässt, wenn die Aliens am Tag der offenen Vorurteile Tür durchlaufen?

„Wo möchten Sie ihre Vorurteile und Urban Legends abgestellt haben, Ladys?“ – „Direkt neben den Haufen mit Leuten, die durch zu viel Masturbation ihr Rückenmark verloren haben.“ – Untragbar: Auf humorvolle Weise wird uns hier der aktuelle Mangel an Flughafen-Arbeitskräften nähergebracht. Ein Geniestreich.

Und was erzählt man den Girls einige Wochen später? „Sorry, der Unions-Präsident ist ein Mann. Wir haben ihm aber bereits mehrfach eine Schere auf den Nachtisch gelegt. Und drei Entschuldigungskarten zum Selber-Ausmalen“?

Was wäre denn gewesen, wenn das neue Volk gerne seine Kinder frisst? Hätte man dann Fake-Babys aus Marzipan geformt? Und wie groß (in Kilometern bitte!) wäre der Aufschrei gewesen, wenn sich hier die Frauen mit Koffern abgeschleppt hätten? – Sofort canceln? Natürlich mit den zehn Mistgabeln, die dann bereits brennend in dieser dritten Staffel stecken?

Okay, nach 40(!) Minuten wird der ganzes Zirkus beim Abendessen relativiert, als die Fremd(inn)en einerseits erklären, dass Männer leider zu viele Konflikte auslösten (dem kann man schwerlich widersprechen – *auf Keule auf Tisch klopp*) und man endlich das sexistische Verhalten der Frauen kritisiert.

(„Nein, wir verleihen unsere Männer nicht als Besamungssklaven. Machen zu viele Flecken.“).

Hier werde ich dann endlich so erzogen, wie ich es… äh… eigentlich nicht mehr nötig hatte. Aber eine nette Episoden-Idee für die 90er, fürwahr.

Aber gut, von mir aus… So eine Pillermann-Science-Fiction-Serie muss ja die Gesellschafts-kriti… -Verhohnepiepelung nicht neu erfinden. Zumindest war das alles gut gespielt und unterhaltsam.

Auch die Geschichte mit LaMarr und Talla verlief exakt so, wie kürzlich von mir vermutet: Es gibt keine kulturellen Unterschiede, sondern (körperkraftbedingt) gebrochene Knochen beim Bettdecken-Tieftauchen. – Ja, haha, sehr logisch und lustig, das alles. Aber irgendwie ist „The Orville“ bei diesen Details sehr berechenbar geworden. So eine Art Klemmfurz-Buchsenstopp für Pennäler, statt als SF-Boxenstopp für Intellektuelle durchzugehen.

„Oh, DREI Zähne nach dem Sex! In unserer Kultur bedeutet das Glück und Wohlstand.“ – „Und was wäre bei vier Zähnen?“ – „Na hör mal! Eine Familie mit vier Zähnen gilt als asozial.“ – Kinderreich: Hier leidet nicht nur der Zahnschmelz, sondern auch der im Gehirn. Warum Talla sich nicht zurückhalten kann, weiß niemand. Aber sie hat auch mit Dildos stets alle Wände mit Batterieflüssigkeit vollgespritzt.

Nichts gegen Ficki-Ficki, aber so sehr, wie diese Serie manchmal darauf fixiert ist, will man dem guten Seth fast schon eine Sexarbeiterin bezahlen. Vielleicht hat er danach mal Bock, sich mit SF-Konzepten aus der Fanfiction-Gesamtschule zu befassen?

Da war sogar das ständige Gefasel von Worf anspruchsvoller („Schmier mich mit Gagh ein, Martok kommt zum Kahless-Heiligabend!“), wo man wenigstens nachdenken kann, wie notwendig diese „Ehre“ für die klingonische Gesellschaft ist.

Und dabei muss ich noch noch mal mit Details anfangen. Zum Beispiel, ob man Bortus dauerhaft von der Brücke schicken sollte – in meiner Welt haben Arbeitnehmer meist eine feste Funktion. Aber erklärt das mal Seth-“Christian Lindner“-MacFarlane.

Zumindest wäre es doch angemessen, die fremde Delegation nicht einfach unangemeldet auf die Brücke zu lassen? Ich darf ja beim „Tag der offenen Tür“ im Rathaus auch nicht alle Schränke vom Oberbürgermeister aufreißen.

Der Part in der Geschichte, in der die Kaylon ein Bewusstsein entwickeln, hätte der stärkste werden können – wirklich überzeugt hat er mich anfänglich nicht. Das mag aber auch daran liegen, dass meine Freundin alle Enden von „Detroid – Become Human“ freigespielt hat. Und da geht es auch „nur“ die ganze Zeit darum, dass Haushaltsroboter plötzlich sagen: „Hey! Das ist ja … Kunst? Nenn mich fortan Beethoven und gib mir versaute Vornamen von Malern des Kubismus!“

„Hallo? Leute? Bin ich hier richtig bei der amtlichen Gefühlsausgabe?“ – „Hey, pssst. Ich glaube, der Typ will sich an der Corona-Teststation vordrängeln.“ – Noch einmal mit Gefühl… nicht: Die Szenen mit Timmis und Isaac sind leider viel zu wenige. Aber vermutlich musste Timmis das Schiff zwischendurch verlassen, um alte Data/Lore-Episoden zu sichten?

Wobei ich das direkt relativieren muss… So fand ich viele der Dialoge zwischen Isaac und seinem Emotions-Vorkoster sehr gelungen. Schon der Gedanke, ob moralisches Handeln irgendwas mit Emotionen zu tun hat ODER sich Moral logisch ergibt, war spannend. Ja, die kurzen Gespräche waren so auf den Punkt, dass die unwitzigen Nebengeschichten („Träumen Männer von elektrischen Gepäckbändern?“) dagegen wie große Fliegenklatschen wirken, die mit ernstem Blick auf unsere Lebenszeit eindreschen.

Etwas enttäuschend war aber auch hier, dass Isaac in der Mitte der Episode noch nicht mal drüber nachdachte, sich ebenfalls Emotionen einpflanzen zu lassen. Aus seiner Sicht sicherlich verständlich, da er die ganzen Psychowracks besser aus der Entfernung studieren kann. Aber aus Sicht des Zuschauers war das alles wie eine Data-Folge mit angezogener Handbremse.

Die TNG-Ikone hat wenigstens schon im Pilotfilm gepoppt – und danach jahrelang über seine fehlenden Emotionen rumgeheult(?!), was komischerweise nie langweilig wurde.

Hier bremst „The Orville“ oft an den falschen Stellen. Oder denkt, dass eine 40-Minuten-Episode, die man auf das Doppelte aufbläht, schon ein Fall für den Kinobetreiber ist. Was sogar stimmen könnte. Nur anders als gedacht? (“Eh egal, was hier läuft. Seit Corona und Netflix sind wir nur ein Popcorn-Imbiss in Übergröße.“)

„Boing, da liegt er, haha!“ – „Und dabei hast DU gesagt, dass Klapo in dieser Ritterrüstung die Staffel unbeschadet überstehen kann. Trotz der Kindereien.“ – Ein romantischer Liegesreigen: Gerne hätte man mehr über die „Erbauer“ erfahren. Aber leider mussten die heute ohne Abendessen zu Bett.

An Fahrt gewinnt die Folge erst dann, wenn man sieht, warum die Kaylon eine Art Schmerzempfinden bekommen haben: Sie wurden zu selbstständig. Und wenn man sieht, dass Kinder dann aus Jux auf den Bestrafungs-Button hämmern, muss man sich eingestehen, dass es heute genau SO laufen würde. Kids würden den folgenlosen Sadismus als amüsanten Familienausflug ins Moral-Nirwana begreifen…

Wobei es – wie immer – bei diesen Episoden schwierig wird.

Entweder ist der Roboter so empfindungsfähig wie ein Mensch oder Hund. Oder er simuliert diese Fähigkeit nur. WANN dieser Übergang vollzogen war und was die Erbauer glaubten, wäre durchaus interessant gewesen. Aber hier befindet sich die Episode in „guter“ Gesellschaft zu Raumschiff Voyager, wo ein Hologramm nur lange genug laufen muss, um vom seelenlosen Werkzeug zum nicht mehr hinterfragten Seelenverwandten zu werden. („Oh, er singt! Ein echtes Lebewesen! Und der Schallplattenspieler ist auch eins!?“)

Überhaupt ist es schade, wie viel Potenzial man hier liegenlässt. So hätte ich mir durchaus gewünscht, dass man irgendwas Futuristisches anstellt, um z.B. Isaac FRÜHER einen Vorgeschmack auf Emotionen zu geben. Wonach er dann am Ende – trotz Erfolge – die Komplettprozedur überraschend ablehnt. Und nicht Claire die Entscheidung aufzwingt.

Oder dass die Alien-Girls im Rahmen einer Notsituation gezwungen sind, sich auf die Herren zu verlassen.

Aber stattdessen wird immer viel geredet – und zur Not irgendwer mit (besseren) Kalendersprüchen ins Vieraugengespräch gezwungen. Klar, das ist nicht automatisch schlecht.

Aber zum Radiohören kann ich auch einfach das Radio anmachen?

„Ach so? Sie überreden einen gewissen Prozentsatz ihrer Männer davon, dass sie lieber Frauen sein wollen und schneiden ihnen die Pipimännchen ab? Sehr clever, Commander!“ – Geschlechtsverhandlung: Die Königsdisziplin für das Drehbuch wäre gewesen, Isaacs Story mit diesen Damen zu verknüpfen. Er hätten denen doch im Fahrstuhl erzählen können, dass bei den Erbauern die Frauen genauso schlimm waren?

Man hat echt das Gefühl, dass die Besatzung ohne (Sex-)Beziehungen keine Probleme lösen, überdenken oder überhaupt erschaffen kann.

Am Ende soll Isaac z.B. nur deswegen sein ganzes Wesen verändern, weil Claire das gerne hätte. Eine Forderung, die man zumindest kurz diskutieren könnte („Schatz, du wärst für mich viiiel attraktiver, wenn du dich in einen Transsexuellen verwandeln könntest. Bittööö!“). Und am Ende werden die Girl-Band-Diplomatinnen nur deswegen umgestimmt, weil Kelly und Mercer kurz erwähnen, dass beide mal verheiratet waren?

Unfassbar, was im Universum intellektuell alles möglich ist, um jemanden zu überzeugen.

(*Auf fremden Planet mit Schwabbelwesen flieg – und gebrauchtes Kondom überreich*)

Und als Isaac am Ende kuuurz Gefühle hatte, war das doch arg dick aufgetragen:

„Oh, ich zerschmelze beim Anblick deiner sinnfrei farbverzierten Lippen, Claire! Und deine Kinder sind wie eine frische Sommerbrise aus ihrem eigenen Furzkissen. Oh, ich verspüre Liebe für alle, die zufällig mit mir Zeit verbracht haben, als ich noch ein einfacher Roboter war!“

„Oh, ein Gefühl! Und da wieder! Und noch eins! Ein viertes! Das macht mich ganz glücklich-traurig, buhuhu-hahaha!“ – „Äh… Kann es sein, dass die Simulation an weiblichen Hormonen zu hoch ist, Isaac?“ – Gefühl(sp)echt: Isaac darf nur KURZ an der Liebe picken. Sehr gut! Einen weiteren Charakter mit Hormonstau hätte ICH nur mit zwanzig Puff-Besuchen ertragen.

Wäre es da nicht stärker gewesen, dass er mit Gefühlen bemerkt, dass er vielleicht gar keine menschliche Frauen liebt? Oder eher eine andere? Oder den dicken Manfred? Oder er nicht erotisch total durchdreht („Tango! Tscha-Tscha-Tscha! Umschnallpenis!“), sondern dieses sehr „spezielle“ sexuelle Ding einfach außen vor bleibt? Und es eine intellektuelle Liebe ist?

Wobei ich es toll fand, dass all das Geschwafel aus dem Shakespeare-Wortwürfel einfach wieder verpufft. „Oh. Fehlfunktion. Gefühl ist weg. Tschö.“

Das hat mich nach diesem Kitsch-Overkill beim Klavier-Inferno wieder etwas beruhigt. Immerhin.

Das Wort „Fallhöhe“ hat der Seth verstanden…

Fazit:

Eigentlich eine extrem spannende Folge. Doch leider wurde sie im Körper einer halbgaren Familienserie geboren.

Wo man z.B. über künstliches Leben oder die Moral-Macht der Emotionen diskutieren könnte, erklärt Kelly wortreich, warum man seine Partner nicht zwingen sollte, sich zu ändern. („Macht den Fuß nicht schlank. Hab’s probiert.“)

Und wo man wort- und trickreich eine Frauendelegation überzeugen könnte, warum Männer wertvoll sind, verplempert man die Zeit mit der Neuauflage von altbackenen Täuschungsmanövern. Nur, um sich dann zu wundern, dass die Fremden von der Lügerei angewidert sind.

Starke Szenen – wie z.B. Charlys Schlussansprache – gibt es zwar, aber MEHR ginge da problemlos.

Vor allem schneller hintereinander.

Schade. So wird’s unterhaltsam, aber kaum gehaltvoll.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM