, The Orville – Kritik zu 3.02 – „Shadow Realms“

Diese Serie ist so wandelbar wie ein kleines Steak: Mal ist sie roh und saftig, dann wieder dunkel und hart. Auf jeden Fall eine Wundertüte, die auch Wunden verursachen kann. In dieser Woche versucht man sich an einer Horror-Episode, bei der es nicht viel zu lachen gibt. Es sei denn, man zählt dieses irre Kichern dazu, das bei irrsinnigen Erlebnissen auftreten kann. Zugleich erleben wir gleich zwei verflossene Liebhaber. – Werden diese durch die seltsamen Alien-Sekrete vielleicht sogar zu verflüssigten Liebhabern…?

Inhalt: Die Krill werden überredet, unsere Crew in einen bisher unbekannten Bereich des Weltraums zu lassen. Leider sollen dort aber „Dämonen“ wohnen. Außerdem kommt der Ex-Ehemann von Dr. Finn an Bord, der nie ganz über die Beziehung hinweggekommen ist. Vielleicht hilft es ja, auf einer unbekannten Raumstation an krankmachenden Sporen zu schnüffeln?

„Tut mir leid, dass unsere Beziehung in die Brüche gegangen ist. Ich hoffe, du hast keine psychischen Schäden deswegen davongetragen?“ – „Nö, gar nicht. Ich date jetzt emotionslose Wesen aus Metall, dessen Verwandte einen galaxieweiten Ausrottungskrieg anzetteln.“ – The putin way of Life: Claire steht zum wiederholten Male im Zentrum einer Folge. Ist aber nicht schlimm, denn brutale Wesen können sie jederzeit aus der Mitte rauszerren.

Respekt! Das war eine der besten Space-Horror-Geschichten im TV, die ich je gesehen habe! Dafür sorgen vor allem vier Dinge, die echt typisch für „The Orville“ werden:

– Musik , bei denen nicht nur der Geigenspieler ordentlich sein Instrument durchschrubbt, sondern auch der Klassik-affine Zuschauer wollüstig an sich zu reiben beginnt… Ja, jeder Szenenübergang wird perfekt und teilweise genial unterschwellig begleitet. Teilweise wird bei jedem Kameraschwenk oder neuem Szenenbild die Musik leeeicht neu beklimpert und betrommelt. Filmreif!

– Kulissen , bei denen man sich fragt, ob die Macher vielleicht wirklich die städtische Kanalisation mit LEDs und bunten Farbbeuteln beworfen haben. Da gehen Fasern, Ei-artige Objekte, Lichter und Stalaktiten flüssig ineinander über! Und „flüssig“ meine ich hier teilweise wortwörtlich… Hier wurden die Kulissen garantiert per Computer erweitert, doch kann ich beim besten Willen nicht ausmachen, an welchen Stellen des Bildes dies geschieht.

– Masken , bei denen man ehrfürchtig den Hut hebt – auch wenn der nur aus eigenen Hautfetzen bestehen sollte. Im Ernst: Bei manchen Szenenbild wollte ich fast das FBI anrufen. Weil die Orville-Macher offensichtlich mit echten Aliens drehen!

– Farb- und Lichtstimmungstimmung , die einem das Schaudern auf die Netzhaut treibt. Sei es die „Expanse“ (Hey… Momeeent mal?), die einfach nur schwarz ist, oder die rot glühende Raumstation, bei denen Satan bereits als Wunschmieter vorstellig geworden ist. Drinnen glüht es dann auch gerne mal giftgrün, während man auf der Orville auch deutlich sieht, wenn die Energieversorgung nur teilweise wiederhergestellt wurde.

„Sollten wir da wirklich reinfliegen, Captain?“ – „Wieso nicht? Das Shuttle ist so schmutzig, da kann es ruhig mal durch die Blut-Waschanlage fahren.“ – Rotes Licht für Sicherheitsbedenken: Man kann darüber diskutieren, ob man einfach in unbekannte Schlunde fliegen sollte, die sich auch noch verschließen. Aber dann müssten wir auch darüber diskutieren, ob man sich nachts am Hauptbahnhof mit einem „Wer besoffen ist, darf mich treten“-Schild hinstellen sollte.

Man könnte noch weiter loben, aber ich rutschte irgendwann in einen Modus, wo die Folge nicht mehr besser werden konnte – und mich sogar in Teilen sogar leicht … enttäuschte.

Denn die schönsten Momente befinden sich „leider“ in der ersten Hälfte der Folge. Denn nachdem der Admiral entfleucht ist, kann man die weitere Handlung problemlos anhand des Handbuchs „Space-Horror für bunt Gekleidete“ vorhersagen. Und all die schönen Dinge, die ich oben aufführte, SIEHT man dann im Dunklen auch nicht mehr. Bis auf die Musik natürlich. Deren schillernden Mantel würde ich überall wiedererkennen.

Es knarrt dann in den ungeölten Klischee-Ecken, Personen sagen so Sachen wie „Hallo? Ist da jemand?“, um dann selber dieser gruselige Jemand zu werden. Lichter gehen aus und können nur durch viel zu popelige Taschenlampen ersetzt werden, die wirklich nur Licht für einen Tascheninhalt bereitstellen.

Zudem fokussiert man sich auf Kinder, die sich hinter Tischen und Theken ducken, bis Erwachsene dazukommen – denen man als Zuschauer schon fast mit dem Pfefferstreuer über das Haupthaar rieseln möchte, weil sie natürlich die nächsten Opfer werden.

„Ich bin kein organisches Wesen und somit uninteressant für Sie.“ – „Seltene Erden, die sprechen können? Prima, ich brauche 182 Smartphones für meine Kinder!“ – Die Borg im Gegenteil-Land: Wo man bei TNG noch Lebewesen zu Elektro-Zombies umwandelte, gibt es hier ein „Zurück zur Natur“. Daran sind bestimmt diese schwulen Veganer mit ihren Elektrokarren schuld?

Die fremden Wesen laufen an Decken und Wänden, weil man das in Horrorfilmen so macht (natürlich ohne Schleim- und Widerhaken-Spur), während deren Kiefer schnarrende Geräusche machen. Außerdem wird viel vorbeigehuscht, wann immer die Kamera auf Charaktere zeigt – aber gleichzeitig genug Platz für querende 40-km/h-Monstren lässt.

Das ist alles so Standard, dass ich mein liebevoll herbeigetragenes H.P.-Lovecraft-Buch wieder aufs Samtkissen zurückgebettet habe. Schade. Denn die chaotischere ersten Mutationsschritt (Auge auf der Stirn, einzelnes Hörnchen am Kinn) wirkte weniger greifbar, beunruhigender und unvorhersehbarer.

Wahrer Horror entsteht ja eher dadurch, dass man nicht alles kapiert. Und das ist spätestens dann vorbei, als weitere Aliens mit einem Raumschiff auf dem Weg waren. – Was ungefähr so gruselig wirkt wie Geister, die weitere Geister mittels 9-Euro-Ticket herbeirufen.

Von mir aus hätte es bis zum Ende mysteriös (aber nicht esoterisch!) weitergehen können. Was wäre z.B. gewesen, wenn die Hälfte der umgewandelten Crewmitglieder nur wie ein Transporterunfall in „Die Fliege“ ausgesehen hätte? Nicht zielführend für die Story, viel zu eklig für eine (halbe) Comedy-Serie und irgendwie am Thema vorbei, meint ihr?

Genau! Und DAS wäre das SCHÖNE daran gewesen! (*mit drittem Bein in Ohr herumpopel*)

„Ich glaube, ich habe da was im Auge, Claire.“ – „Ich habe dir doch gesagt, du sollst dir die supertollen neuen Orville-Effekte nur mit Sonnenbrille ansehen.“ – Muh-Tanten sprechen mit Mutaten: Diese Szenen waren sehr geheimnisvoll und mitreißend. Vor allem für US-Amerikaner muss das aufregend sein? („Oh Gott, der liegt da schon seit 5 Minunten und hat sicher keine Krankenversicherung!“)

Klar, das wäre eine andere Geschichte gewesen, wenn keine symmetrischen Lebensformen rausgekommen wären. Aber da hätte man sich mit einem „Inkompatible DNA“ ja behelfen können.

Wenn man ganz stark nitpicken würde, könnte man sogar noch mehr Dinge wünschen:

– Ich verstehe ja, dass man die Figuren nicht sofort mit Raumanzügen losschicken wollte, aber HIER macht das noch weniger Sinn als bei Star Trek mit seinen Transporter-Biofiltern. Zur Not kann Gordon das ja mit einem kecken „Ich mag’s halt oben ohne!“-Spruch erklären?

– Der Admiral war eine interessante Figur, deren Vermittlungs-Skills ich gerne mehr gesehen hätte. Ihm einen Ring an den Finger zu setzen („Wegen des ersten Kaugummiautomats, den wir zusammen aufgebrochen haben, Claire!“), auf dass er danach als instinktgesteuertes Wesen im Dunkelkammer-Schattenreich verschwindet, ist zwar konsequent, war trotzdem aber schade.

– Hätte das grippeähnliche Virus wirklich etwas gebracht? Und wenn ja, dann womöglich erst nach 3 Tagen?! Selbst bei einer Stunde Einwirkzeit wäre ich bereits skeptisch gewesen. So eine Biowaffe erhöht ja durchaus die Schnetzel-Lust beim siechenden Gegner?

„Ich nehme an, die Aliens erweitern ihre Technik mit organischen Speicherzellen.“ – „Quatsch, Captain. In der neuen Landlust stand drin, dass man sich in Blockhütten ruhig Quallen an die Wand nageln soll.“ – Besser blauer Schwabbel als keine Lichtschalter: Diese Hommage an Ridley Scott hätte ich nicht erwartet. Da hätte ich es besser gefunden, wenn der Admiral sich die Raumanzug-Hose bei einem Furzwitz kaputt knattert – und sich deswegen infiziert.

– Ein paar Szenen waren mir – ich schäme mich – zu lang. Ich ertappte mich, wie ich im Geiste die Geigenstriche zählte (Ha! Geigenzähler?), bis der nächste Schockmoment anstand. Selbst bei dem cool(!) inszenierten Kampf zwischen Talla und zwei Wesen begann ich mich langsam nach langen, öden Schiffsfluren zu sehnen. Aber okay, vielleicht liegt das nur an meiner melancholischen Seite? (*auf Lilien in Sparkillers Kaffeemaschine zeig*)

– Ein bisschen mehr Mitgefühl und Trauer hätte ich angesichts der umgewandelten Crewmitglieder erwartet. Zugegeben, Trauerarbeit findet ja oft außerhalb der gezeigten Szenen statt, aber dass man am Ende Claire, Isaac und tiefenentspannte Kantinengäste zeigte, wirkte fast zu positiv angesichts des gerade startenden Borg-Look-Alike-Langzeitplots.

Trotz all dieser Punkte gefielen mir aber viele Momente richtig gut.

Eben die, wo man noch rätselt und sich ebenfalls in eine Homer-artige Odyssee versetzt fühlt. Wo die Gefahr noch nicht zum totreplizierten Horror-Plot wird, sondern eine offene Weite der eigenen Phantasie auf Purzelbaum-Pfaden darstellte.

„Zu hülf, die Viecher haben mich eingesperrt. Was haben sie vor?!“ – „Gnarf… Eine vierstündige Vorlesung über die Verlorenheit des Individuums auf den Grundlagen des Existenzialismus gefällig, Meeensch?“ – Besser weniger tief graben als tief fallen: Anspruchsvolle Gedanken gibt es nicht zu gewinnen. Nett war aber, dass man die Schusswechsel einstellte und redete. Und Claire NICHT weinend an die fleddrigen DNA-Reste ihres Exmanns appellierte.

Fazit:

Eine schöne Horror-Episode, die megastark beginnt, am Ende aber arg auf einfachen Schleichpfaden („Hey, ich kann in Sekundenschnelle ein künstliches Virus herstellen!“) in Richtung Abspann stolpert.

Hier hätte man tatsächlich von 65 auf 50 Minuten kürzen können. Die Schattenspiele an der Wand interessierten mich z.B. irgendwann nicht mehr, während ich die wenigen gesprochenen Worte mit den Wesen wie ein Schwamm aufgesogen habe. („Wir… werden… uns… wiedersehen!“ – „Hey, wir sehen uns doch JETZT schon! Erzähl doch was über dich, Freund Schleimauge!“)

Somit komme ich zu Beginn auf 4 Sterne, am Ende auf „nur“ noch auf 3.

Aber naaa gut. Muss ich mir den Horror eben selber schaffen, indem mich die Orville-Fans für diesen Frevel mit Mistgabeln jagen..?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM