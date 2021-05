„Star Trek – Prodigy“ – Ein erster Blick

Danke an Kollege Sparkiller, der mich gestern auf die ersten Infos zur lang erwarteten Trek-Serie „Conterganery“ hinwies. In unserer Kurzbesprechung feiern wir daher heute die Comic-Charaktere ab, stets unter dem Motto: „Normale Menschen sehen neben Loot-Boxen ja auch uncool aus“

Und hier ist es, das Logo der neuen Trek-Serie, die laut Kurtzman für „kleinere Kinder“ konzipiert wurde. Ist also eher so ein Projekt „in eigener Sache“?

Und für Menschen, die Buchstaben mit Fruchtgummi-Aussehen sehr appetitanregend finden:

Gut finde ich schon jetzt, dass CGI-Janeway der gesellschaftlichen Diversität weiteren Marketingssprech Aufwind verleiht. Somit werden in Star Trek endlich auch jene Personen dargestellt, deren Körper zu 73 Prozent aus den eigenen Beinen besteht. Dies ist eine seltene Behinderung, die gemeinhin das krampfhafte Umklammern einer KKK (= Klischee-Kaffee-Kanne) erforderlich macht.

Und wir sind froh, dass wir wenigstens diesen einen optischen Wiedererkennungs-Trümmer gefunden haben (die Kanne jetzt, nicht die Beine). Auf Platz Zwei und Drei wäre es da nämlich schon eng geworden (Neelix‘ Barthaar-Locke?).

Vergleiche mit Jean-Lucs verzweifeltem Edeka-Teebeutel in der Serie „Picard“ drängen sich durchaus auf…

Wichtig hierbei ist natürlich, dass der Kopfbeinfüßler (so der Fachbegriff) namens Janeway wie eine Mischung aus sadistischer Disneyprinzessin und einem Hundehaufen aussieht, dessen oberer Ausläufer in Frisurenform gebracht wurde. Ja, die Zehnjährigen werden Janeway lieben – und sich mit Freude an die von ihr geprägte Vorgängerserie erinnern, die sie damals noch als pränatales Ätherkind genossen haben.

Aber Scherz und Ironie mal beiseite…

Die neue Crew aus vielfältigen Videospielcharakteren wirkt sehr umfassend und enthält alles, was die Zielgruppe schätzt:

Den Troll aus einem beliebigen Pay-to-Win-Handyspiel, einen Roboter aus dem Spiel „Portal 2“, irgendeinen Yedi-Steuerberater aus einer der zwanzig Star-Wars-Animationsserien, einen Ganztags-Punker aus „Fortnite“ (Season-Pass 27), einem tumben Felsmann aus „World of Warcraft“ (oder wo die Goronen von „Zelda“ sonst noch so abhängen) und natürlich das unvermeidliche Blob-Wesen für die grafischen Gags der Marke „Ich dusche mich nicht, ich lasse mich morgens durch einen Sieb gießen“.

Ups… Kleiner Fehler unserer Bildredaktion. Hier das korrekte Bild:

Endlich wieder Markentreue. Auch ein Blinder sieht sofort, dass dies hier zum Star-Trek-Universum gehört. Äh… Vielleicht sogar NUR ein Blinder…?

Wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass die Serie 5 Jahre nach der Heimkehr der Voyager spielt. Also genau 40 Jahre, nachdem Alex Kurtzman alles zum Kanon scheißegal wurde – und exakt 4 Jahre, nachdem CBS bei ihren Vorstellungsgesprächen erstmals Rubbellose und Wahrsagerinnen eingesetzt hat.

Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf die Serie, die im beliebten Deltaquadranten spielen wird (juchuu, CGI-Kazons!) und der jungen Besatzung eines zeigen wird: „Starfleet and the ideals it represents.” (Quelle)

Man darf gespannt sein, wie man die beiden Faktoren „Erste Direktive“ und „Wildes Cartoon-Rumgehüpfe“ auch für die älteren Kinder umsetzen wird, die sich bei einem Weizenbier die Schuppen aus dem Bart kratzen werden.