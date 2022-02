„Klapo, wenn dir ‚Welt am Draht‘ nicht gefällt, musst du mal ‚The 13th Floor“ gucken. Die verfilmten den Roman nämlich viiiel besser!“ – Tja, vielen Dank für diesen Hinweis, liebe Kommentarschreiber. Schade nur, dass ihr damals den Zwinker-Smiley vergessen habt. Oder wolltet ihr mich ärgern? Was habe ich euch denn getan? Zu viele Premium-Reviews in zu kurzer Zeit? Apropos „zu wenig Zeit“: Die hatte wohl auch der Regisseur dieses Machwerks…

Inhalt: In einem Bürogebäude läuft den ganzen Tag eine Simulation des Jahres 1937, in der die simulierten Menschen eigenen Willen besitzen. Doch auch hier trübt ein Mord(?) die Idylle. – Ein Assistent des Mordopfers gerät in Verdacht und muss in der „Matrix“ nachforschen.

Besprechung:

Eigentlich besaß auch diese Verfilmung des Romans „Simulacron-3“ das Potenzial, große Fragen im zeitgemäßen Gewand (von 1999) aufzuwerfen.

Tja, eigentlich… Doch leider scheint der Schauspieler des Helden ein Freund des „Method Acting“ zu sein. Nur halt mit den FALSCHEN Situationen, die er im Kopf abruft…? Im Ernst, was der Schauspieler Craig Bierko hier abliefert, ist zu haareraufend, um noch sträubend zu sein:

Es gibt eine liebevolle Szene? – „Ich gucke, als müsste ich einen alten Socken im Mund sauber kauen und starte dann das Schleuderprogramm.“

Es gibt eine gefährliche Situation mit einem Widersacher? – „Kein Problem! Ich stelle mir vor, dass mir auf der Kirmes eine Möwe die Bratwurst vom Brötchen klaut.“

Es gibt eine Szene, in der schwierige, fast unglaubliche Sachverhalte erklärt werden? – „Da packe ich gerne mein Pokerface aus. Gemischt mit einer Prise Zahnbehandlung.“

Man soll plötzlich fies und verschlagen gucken? – „Null Problemo, da ziehe ich eine spitze Schnute und lasse mir vom Regieassistenten auf den Fuß treten.“

„Komm, mein Freeeeund. Leg dich schön in den Simulations-Verbindungskapsel.“ – „Hihi, lustig. Die sieht ja aus wie ein Sarg… Und wieso hast du darüber eine Selbstschussanlage installiert?“ – Mimik-Mikromischung: Ich will nicht nur dem Hängemund des Darstellers die Schuld geben. Vielleicht kam aus dem Verbal-Loch des Regisseurs ja ebenfalls nix Gescheites raus?

In den letzten Jahren war das eine der gruseligsten Schauspielleistungen, denen ich beiwohnen musste. Dagegen muss man GZSZ direkt nachträglich loben – und Andreas Elzholz ein Blumenbouquet zukommen lassen. Und um meine GANZE Abscheu über Craig Bierkos Antileistung zum Ausdruck zu bringen, mache ich jetzt ausdrücklich mein „Hey, ich sehe einen total leckeren Schokokuchen vor mir“-Gesicht…

Der Hauptdarsteller strahlt weder etwas aus, noch scheint irgendwas zu ihm durchzudringen. Mit stoischer Gelassenheit und gemütlich hängenden Mundwinkeln stolpert er durch die (stinklangweilige) Handlung, die nur daraus besteht, mit Oldtimern durch die Weltgeschichte zu fahren und doofe Fragen zu stellen. Ob man hier nun in einer Simulation lebt, eine Zeitreise gemacht hat oder einen Urlaub in einem Themenpark besucht (= Detektivgeschichte für Dackelblickliebhaber?), ist relativ egal. – Zumal ich zwischendurch dachte, dass er sich in Armin Mueller-Stahls Charakter verliebt hat.

Oder warum spielte mehrmals eine süßlich-liebliche Musik, als der alte Mann auftauchte?!

„Sagen Sie, werden Sie mir bei diesem Fall helfen, in dem es um Sie selbst geht?“ – „Nun ja… Ich weiß nicht, inwiefern mich das irgendwie betrifft?“ – Spannung für‘s Spalierstehen: Ist das dieser aufregende „Tatort aus Münster“, wegen dem meine scheintoten Kollegen immer so freudig zucken?

Zwar werden ab und an Persönlichkeiten in neue Körper (digital wie real) transportiert, aber das ist durch das mangelhafte Acting hochverwirrend. Auch der zweite Hauptcharakter (ein Programmierer) hilft da wenig weiter, da er genauso schlecht wie die Hauptfigur agiert – wobei die Chemie zwischen diesen beiden fast so kunstvoll-mies ist, dass sie wieder als Kunstprojekt (mit Toten?!) durchgehen könnte. Und der böse Gesichtsausdruck spoilert hier früh, dass wir hier eher einen Doctor Evil anstatt eines Zweithelden vor uns haben…

Und hier zeigt sich auch, was „Matrix“ so genial gemacht hat! Da die Simulation dort ebenfalls hochrealistisch ist, zeigte man SEHR früh, wo ihre Grenzen sind, wie man sie austricksen kann und welche „Personen“ sie überwachen – oder sogar spontan hacken. Alles Dinge, die man bei „13th Floor“ nur am Rande sieht. Und eigentlich nur ein einziges Mal. – Nämlich da, wo die Straße aufhört und in grobe Polygone zerfällt. Siehe Filmplakat.

Wobei man auch diese Szene nur aus 50 Metern Entfernung erspähen darf… Mal in den grünen Schmodder reingreifen oder einen Stein reinwerfen? Nö, lieber lässt sich die Hauptfigur in der Fake-Hotelbar erneut die Mundwinkel in die Chill-Zone runterlabern: Wer hat wen wann gesehen? War der virtuelle Personalausweis zu diesem Zeitpunkt schon abgelaufen? Und ist die Hauptfigur eigentlich hammerharter Actionheld, romantischer Liebesfilm-Rohstoff oder pobackengestählter Bürohengst? Oder alles auf einmal?

„Oh mein Gott! Die Welt, wie ich sie kannte, ist nur ein Spezialeffekt aus dem Jahr 1988! Da kann ich bestimmt heute Mittag nur anderthalb statt zwei Stunden durchschlafen!“ – Großer Moment für kleine Ansprüche: Dieser „Money-Shot“ ist das Beste am Film. Ich empfehle ihn allerdings auf einer VHS-Kassette, um die altbackenen Grafikübergänge zu verschleiern.

Überhaupt hakt der Film alle Klischees und Fehler ab, die die 90er zu bieten haben. Hier gibt es Schnitt- und Anschlussfehler, bis dem Produzenten (Roland Emmerich) die Pickelhaube vor Scham vom Kopp rutscht. Auch sehen wir Blutflecken mit dem Aussehen von rosa Tinte, hören vollkommen unpassende Musik („Äh… Spannungsmusik, wenn einer gemütlich durch den Raum läuft? TikToker, oder watt?“), erleben lächerlich oberflächliche Charaktere (Polizist mit Hut), psychologisch nicht nachvollziehbare Übergänge (mitten im Gespräch vom Restauranttisch aufstehen und wegjoggen), etc., etc…

Besonders auffällige Erkennungsmerkmale für einen miesen Film:

– Die Existenzfragen verpuffen gegen Ende, weil man plötzlich eine Mord- und Totschlag-Story auserzählen will. Wie gut, dass der Hutständer-Polizist da mitten in der Nacht hinter der Fensterscheibe stand und spontan durchschießen konnte (O-Ton der bedrohten Frau: „Na, das wurde ja auch Zeit!“)

– Miese Actionszenen mit ebenfalls fragwürdiger Schnitt- und Timingarbeit. Am Bein angeschossene Personen entkommen z.B. plötzlich im Schneckentempo, sind danach aber wieder fit wie ein Kickboxer-Turnschuh?

– Dass man die Besucher der Simulation immer in irgendwelche „Actionsituationen“ beamt (Autofahren, Tanzwettbewerb), muss noch dringend gefixt werden?

– War das schon aus „Scary Movie“? Ein Charakter wird von der Polizei angehalten, tritt einen halben Schritt zurück und wird vom Laster überfahren – und fliegt physikalisch fragwürdig in die Fahrerkabine, als wäre er aktiv durch eine Fensterscheibe gesprungen. Oder haben die vorher ihren eigenen Film gesehen und wollten nur, dass es aufhört?

– Das Worldbuilding in der „realen Welt“ (die sich am Ende auch als Simulation entpuppt) wirkt ebenfalls schlecht durchdacht. Da wirkte sogar die verkorkste Fassbinder-Version geerdeter. Da liefen immerhin haufenweise Sicherheitsleute, Industrielle und Brillen-Hoschis rum.

„Ich werde dich unschädlich machen, o Weibsbild!“ – „Zu hülf! Ein Unhold mit halunkenhaftem Ansinnen versucht meiner armen Seele habhaft zu werden!“ – Dieser Höhepunkt für herzschwache Thriller-Liebhaber ist zwar nicht intellektuell, ersetzt dafür aber bis zu drei zufällig ausgewählte YouTube-Videos (im Fachbereich „Prank“).

Auch nach viel Nachdenken bleibt nicht viel, was man positiv vermerken könnte. Vielleicht – wenn man ganz verzweifelt sucht – könnte man noch 1-2 Vergangenheits-Kulissen nennen. Die aber auch „nur“ auf dem Stand einer 2010er-Netflix-Serie sind…

Zumal man diesmal auch nicht die „Immerhin haben sie’s VOR Matrix durchgezogen“-Karte ziehen kann.

Denn erst 6 Monate nach dem legendären Wachowski-Werk kam dieser Schnarch-Krimi raus.

Fazit: Überraschend fade Räuberpistole mit ein paar „Seelchen wechsel dich“-Kniffen.

Ästhetisch ist der Film eher (Ausnahmen bestätigen die Regel) ein Pistolenschuss ins Klo. Tja, dreißig grüne Laserstrahlen (aka „Gehirnscanner“) machen eben noch keinen schlanken Fuß…

Besonders ärgerlich sind aber die beiden männlichen Hauptfiguren. Bei diesen Gestalten wäre ICH als Casting-Agent einige Schritte zurück gewichen – und hätte das Pfefferspray in der Tasche umklammert.

Leider ist’s alleine durch die Schauspieler eine Vollkatastrophe geworden. Da simuliere ich mir demnächst lieber „Elden Ring“ ins Wohnzimmer rein…