„Tales From The Loop“ – Review der ersten Staffel

Endlich mal wieder ein Serienreview auf Zukunftia! Ich muss gestehen, dass ich mich zunehmend schwer tue, die mehrstaffeligen Ergebnisse einer (wegen Corona?) nur halb durchgeführten Brainstorm-Sitzung zu verfolgen. Was „lustig“ ist, da mich bei Filmen eine gewisse Langsamkeit nur noch wenig stört. – Wie auch immer: Unsere Redaktions-Fee und Schildkrötenliebhaberin Schildhilde hat sich diesmal bereit erklärt, die schmerzhafte Dauerberieselungslücke auf unserer Webseite zu schließen.

Unser Klapowski erwähnte mal, jemand auf Zukunftia hätte erwähnt, man müsse diese Serie unbedingt schauen. Okay, man nimmt ja in der Redaktion solche Empfehlungen ernst (oder delegiert den langweiligen Guck-Kram! – Anm. v. Klapo). Doch leider hat sich Klapo jedoch bereits nach der eher sperrigen Folge 1 („Der Loop“) ausgeklinkt. Der Grund hierfür dürfte sein, dass die erste Folge zwar einen spannenden Auftakt bereithält, aber rein gar nichts erklärt. Und genau das ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob man dabei bleibt oder nicht.





„Es ist mir völlig egal, ob Ihr Schwarzes Loch denkmalgeschützt ist. Die Grundsteuer bemisst sich an der Grundstücksgröße – und fertig!“ – Hier liegen sich die Wunder wund: Nicht jedes Phänomen wird erklärt oder sofort in einen moralischen-inhaltlichen Kontext gebracht. Vieles ist einfach nur „da“, weil „LOST“ seit Jahren geschlossen hat.

Ich selbst fand den richtigen Einstieg – nach dem Auftakt – erst Wochen später wieder. Eigentlich erst, nachdem ich sehr viele Stunden in „Death Stranding“ zubrachte und mich in der Spielewelt an das eigentümliche Alleinsein gewöhnte. Denn genau das verströmt auch Tales from the Loop: ein Gefühl des Alleinseins. Erklärt wird auch in den restlichen Folgen nichts. Warum z.B. die Roboter herumlaufen, warum es schwebende Traktoren gibt, warum es Parallelwelten existieren, was die da eigentlich erforschen im „Loop“… – ihr werdet keine Erklärung bekommen. So wie die Anfangsfolge daherkommt, so bleibt der Stil auch.

Ab Folge zwei konnte ich mich jedoch den seltsamen Mensch-Maschine-Bildern und der Ästhetik nicht mehr entziehen. Die Stimmung beschreibt insgesamt eine schöne Melancholie. Zum Glück aber keine, die einem zum nächsten Dachbodenbalken treibt, das Seil in der Hand haltend. Man begleitet in den nur 8 Folgen unter anderem eine Familie: Vater, Mutter, Brüder, Großeltern sowie ausgewählte Bewohner der Kleinstadt. Diese Stadt und der angrenzende Wald befinden sich um das namensgebende Forschungszentrum, den Loop.

Jede Folge hat mit ca. 50 Minuten stets genug Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. „Binge Watching“-Sucht kommt hier nicht auf. Meist offenbart sich dabei nach 1/3 der Zeit der eigentliche Plot-Twist. Besonders die Familien-Geschichten sind hier miteinander verbunden. Ich empfehle daher sehr, die Serie trotz der losen scheinenden Erzählstruktur von Anfang an zu schauen.

„Mein Junge? Schon bald wird all dies da draußen dir gehören!“ – „Na toll, 100 Hektar mit denkmalgeschützten SF-Ideen! Allein die Restaurierungskosten werden mir glatt die Kindheit vom Kopf fressen!“ – Das Goethe-Gedicht unter den utopischen Serien: Vieles muss man sich selbst zusammenreimen…

Ich möchte nicht jede Folge besprechen und kenne auch nicht die Arbeit des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag – auf dessen Werk beruht nämlich die Serie. Die Lichtstimmung, genauer der Bild-Fluss, haben mich jedoch besonders fasziniert. Ebenso, wie leicht „große Fragen“ des Lebens in die Geschichten der Bewohner gegossen werden. Zum Beispiel der Tod eines älteren Menschen; der Verlust eines Kindes; der Verlust von Freunden.

Jetzt stöhnt womöglich der ein oder andere auf: „Traurigkeit? Weg damit!“ – Doch mitnichten. Es gibt zwar nur eine Folge, bei der ich aufgrund von Situationskomik ein paar Mal lachen musste („Gaddis“, toll gespielt von Ato Essandoh), aber das heißt nicht, dass man beim Rest weinend davorhockt. Dies ist nun mal eine Serie, die zum Nachdenken anregt. Und manchmal mit den Erwartungen bricht, was es wiederum so unvorhersehbar macht. (z.B. der Wissenschaftler-Großvater, oder der arme Familienvater, der stummen Tochter, oder eben das Ende der letzten Folge.)

Die Jugendlichen und Erwachsenen sind keine Klischee-Aggros und Fieslinge, sondern wirken wie nette Leute „von Nebenan“. Stellvertretend sei hier die Szene genannt, in der der mittellose Familienvater vor seinen jüngeren Abteilungsleiter tritt, um ihn um einen Gehaltsvorschuss zu bitten. Toll gespielt von beiden und ein gutes Beispiel in Sachen „Klischeevermeidung“!

„Ich möchte, dass diese Serie cinematographisch stets auf einem Level mit den Kameraeinstellungen von Roger Deakins ist!“ – „Klar, mein Junge. Solange du dir vor dem Essen immer brav die Hände wäschst!“ – Zittern gibt‘s nur bei der Konkurrenz: Ruhige Bilder und Bildeinstellungen beherrschen hier ganz klar das … – puh, muss ich wirklich noch mal „Bild“ schreiben?

Doch natürlich gibt es auch eine Kleinigkeit zu bemängeln.

So verliert sich Tales from the Loop manchmal zu sehr in Profanem oder Belanglosigkeiten. Das Ende von „George“ (Folge 7) fand ich z.B. sehr bemüht. Auch hätte ich mir etwas mehr Tempo gewünscht und zudem abwechslungsreichere Hintergrundmusik. Denn hätte es NOCH mehr Cello-Solos gegeben, so hätte ich meine meine Cipralex wieder in die Pillendose einsortieren müssen.

Wer sich an einer nicht näher erklärten retrofuturistischen Umgebung ergötzen möchte und sich vom Strom des Erzählens treiben lassen kann, der sollte unbedingt bei „Tales from the Loop“ reinschauen. Für mich gibt‘s hier 3.5 von 5 Sternen.

Meine Highlights sind: „Für immer und ewig“ (Episode 3), „Echolot“ (4), „Gaddis“ (6) und „Als wäre es gestern gewesen“ (8)

