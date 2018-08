„Westworld“ – Das Review zur ersten Staffel

Westworld. Eine Serie wie ein Blitzeinschlag, mit Themen wie Donnergrollen und dem unterschwelligen Humor von „Der Schuh des Manitu“. Es geht um einen Wild-West-Park, in dem fast alle Bewohner Maschinenwesen sind. Und diese sind – wie alle Produktionen, an denen J.J.Abrams am Rande beteiligt ist – nur dazu da, uns auf Jahrzehnte mit soapigen Klischeestorys zu erheitern. Doch, HUCH! Was war das? Hat da plötzlich eines der Wesen einen freuen Willen entwickelt? Fühlt es gar Schmerz, Langeweile und Trauer? Schnell, zeigt ihm die komplette erste Staffel! Denn ein besseres Testumfeld gibt es nicht.

Doch bevor wir zu dem Review kommen, wollte ich euch noch einen kleinen Kartentrick zeigen: *Karte aus Ärmel zieh*

Was? Wie die da reingekommen ist? Nun, ich verrate es: Der Schneider von unserer Zukunftia-Redaktion hat sie dort eingenäht. Und zwar schon vor 35 Jahren. Er wusste damals allerdings nicht, dass er eine Karte dort einnäht, sondern glaubte vielmehr, dass er lediglich ein Hemd um eine Karte HERUM anfertigen sollte. Die Karte selbst entstand übrigens, weil der Bruder des Schneiders unter Amnesie litt (die ich sorgfältig mittels Unfall eines präparierten Klaviers geplant hatte). Und in eben dieser Amnesie brachte ich ihm drei Jahre lang bei, dass eine Spielkarte nicht eine Spielkarte sei, sondern machte ihm weis, dass dieses viereckige Ding das Bild seiner verstorbenen Tochter sei. Ich musste ihm dafür nur tausendfach erklären, dass diese eben „wie gemalt“ aussähe – und sich nach einer Geschlechtsumwandlung halt „Schwarzer Bube“ zu nennen pflegt. Doof nur, dass jener Schneidersbruder nur von mir erfunden war und er sich in meiner Phantasie umgebracht hat, als er dies herausbekam. Tragisch!

Wie bitte? Meine Kartenmetapher geht euch Review-Lesern zu weit? Aber wie wollt ihr denn auch nur ein kurzes Westworld-Review durchhalten, wenn ihr hiervon schon genervt seid? Und wie könnt ihr die Serie selbst ertragen, wenn euch das hier schon zu schwafelig war? Seid ihr überhaupt bereit für das (Achtung, Plattitüden aus der Serie) Spiel, für die nächste Ebene, den verborgenen Grund, den nicht gebohnerten Keller? Huuiui, denn macht euch bereit dafür, dass unsympathische Charaktere hier sehr viel von Sektor A nach Sektor B reiten müssen, um Dinge herauszubekommen, die Drehbuchautoren mit schwelender Halsader aus ihrem hinteren Leibesbereich (Sektor C) pressten.

„Das hier sind meine Kinder, mein Stolz, meine Schöpfungen. Sie sind mir überaus wicht… – Oh, dieser hier hat sich heimlich was angezogen, werft den weg!“ – „Aber Chef, das ist nur eine Kakerlake auf seinem Hoden!“ – „Kakerlaken? Die sind doch auch meine Kinder, mein Stolz, meine Schöpfungen…“ – Laber-Rhabarber: Es ist schon eine Kunst, die recht ereignisarme Story so lange am Laufen zu behalten. Wie schaffen alte Leute das nur immer?!

Leider vereint die Serie nach einem spannenden und vielversprechenden Start wieder einmal alles, was ich mit den Namen J.J.Abramas und Christopher/Jonathan Nolan verbinde: Faszinierende Rätsel, die am Ende aber mit einem leisen Puff(-Besuch) im Wilden Westen… nun… verpuffen. Viel wird versprochen, wenig gehalten, viel gefaselt. Um „einfache“ Vorgänge wie Erinnerungen und Gefühle wird hier ein derartiges Gewese gemacht, dass man das Gefühl hat, einer tausendseitigen Interpretation des tiefgründigen Liedes „Alle meine Entchen“ beizuwohnen. („Die Enten sind gar nicht alle vollzählig! Und sie sind nicht MEINE Enten, waaah!“)

Ja, leider ist Westworld nicht halb so clever, für wie es sich hält. Da werden munter wichtige Personen für (oder gegen?) den großen Plan erschossen, die dann aber wieder munter mitmischen – was selbst den „Mörder“ aus irgendeinem Grund nicht mehr juckt, obwohl sich an seinem Plan nichts geändert hat. Aber gut, dem Täter war es vermutlich peinlich, die „Leiche“ zwar wegzuschleppen, sie aber dann in einem Lagerraum zu klatschen, der durchaus ab und zu von Menschen besucht wird. Da tut man sogar ohne Richter/Polizei/Staatsanwalt (hier bitte weitere realistisch anmutende Institutionen einfügen) lieber so, als wäre gar nichts geschehen.

Und Weiterentwicklungen im Bereich der Bewusstseinsbildung verlaufen anscheinend auch nur schubweise: Fast 4 Jahrzehnte lang laufen sich dieselben Figuren über den Weg, doch nur am Anfang- und Endpunkt kochen die vergrabenen Erinnerungen und ersten krummen Bit&Byte-Hickser mal hoch. – Überhaupt ist das so eine Sache mit den vermalledeiten Memorys: Jeder erinnert sich hier so oft an falsche, schwammige, mystische, verklärte, künstliche und zeitverschobene Geschehnisse, dass man in den letzten zwei Folgen das Gefühl hat, dass eigentlich alles immer egaler wird – anstatt klarer.

Irgendwann ist man sooo tief im „Alice im Wunderland“-Kaninchenbau, dass die Autoren uns in Hawaii, Spanien oder China rauskommen lassen können, ohne dass wir das als Logikfehler ankreiden dürften. Eine geniale Autoren-Taktik, die ich mir unbedingt merken muss! Alles scheint möglich: ALLE haben manchmal ein Bewusstsein, werden aber durch den Fleischwolf gedreht, wenn das passiert? Alle sollen sich weiterentwickeln, aber dann doch nicht zu fix? Ein paar sollen sich entwickeln, aber dann nicht so, dass sich die etwas laaangsameren Drehbuchautoren erschrecken? Wollen wir den Beginn einer Revolution? Oder soll der Park weg/lediglich umgestaltet werden? Das Genie im Hintergrund soll rausgeekelt werden? Äh, aber man darf das nicht laut sagen, weil die Parkbesitzer sich nicht einig (und auch nicht zu SEHEN) sind?

Dolores und dieser namenlose FDP-Abgeordnete sind zwei sehr zentrale Figuren des Geschichte. – Übrigens eignen sie sich auch wunderbar dafür, die Kritiker an meinem Review auszusieben. Ich werde nämlich nur auf jene Kommentatoren antworten, die mir glaubhaft erklären, warum sich diese Figuren überhaupt auf den Weg gemacht haben. Und WOHIN eigentlich. Wer mogelt und das nachgoogelt, betrügt sich nur selbst um die Erkenntnis, dass dies den Autoren nicht sooo wichtig war… („Stand halt im Quest-Log!“)

Die zehnte Folge ist dann nur noch ein kitschiges Durcheinander von sich ständig wiederholenden (und widersprechenden!) Laberorgien über Dinge, die angeblich schon immer geplant/vertuscht/zeitlich verschoben werden sollten. Ich kombiniere messerscharf: Niemand hat eigentlich einen Plan und selbst die Oberpark-Futzis wechseln ihre Motivation wie die Androidenficker ihre Vorhaut-Pflegesalbe: Mal geht es um die reine Erkenntnis, dann wieder um Chaos, danach gleich wieder um das Beschützen von armen Lebewesen, die für diesen Zweck natürlich(?) munter missbraucht und versklavt werden dürfen. Es geht um das Bewahren von Andenken, dann wieder um Zerstörung. Es geht darum, dass wir nur aus Erinnerungen bestehen, was dann allerdings wieder witzlos ist, wenn sich ein Dutzend Erinnerungen, sieben verschiedene Verhaltensweisen, zwei Zeitebenen und diverse Seltsamkeiten in einer Person aufstapeln.

Da werden Erinnerungen als künstlich entlarvt, danach aber NOCH kitschiger aufbereitet. Und einzelnen Wissenschaftlern, die mal einen Geniestreich hatten, wird generell unterstellt, dass sie in einem überwachten, regulierten und programmierten Park mindestens ein Super-Dupergeheimnis versteckt haben müssen . Wobei man doch damit rechnen muss, dass das geheime Easteregg eventuell nur einen Beutel Hundekot sein könnte, der einem vom Questgeber überreicht wird. Quasi als Schmankerl für alle Doofies, die dafür geschätzte 400 Millionen Dollar rausgeworfen haben. Denn so viel kostet eine jahrzehntelange Odyssee durch den Park – und das nur pro NASE.

Spoiler:

Besonders erwähnen möchte ich hier den MENSCHLICHEN Vergewaltiger, der Jahrzehnte lang nach einem ominösen „Labyrinth“ sucht, das am Ende nicht mehr ist als ein blumiges Wort in einer Powerpoint-Präsentation. Das Labyrinth – ein klappriges Kinderspielzeug – steht halt für die Bewusstwerdung und hätte auch eine Affenhand, ein alter Taschenrechner oder eben das bloße Wort „Bewusstwerdung“ sein können… Trotzdem sitzen diverse Charaktere am Ende vor diesem hölzernen Ding und blicken staunend in die Mitte, als wenn irgendwas erklärt worden wäre. Nur der Vergewaltigungsopa ärgert sich. Der hatte sich besonders intensiv irgendwelche Menschheitsrätsel eingebildet – und dafür gerne auch schon mal seine eigentlich geliebte(?) Roboter-Dolores vergewaltigt. Natürlich alles im Sinne der (sexuellen) Aufklärung.

Hintergrund: Der Mann musste nach dem Selbstmord seiner Frau, die Angst vor ihm hatte (weil „böse Augen“ oder so) erst mal viele Roboter-Kinder erschießen, um zu sehen, ob er wirklich gefühllos ist. Oder eben doch nicht. Keine Ahnung, ist schon ziemlicher Schmarrn und wechselt auch gerne mal innerhalb einer Szene. (= „Doch daaaann sah und spüüürte ich es erstmals! Mein Urinkatheter hatte sich wohl gelöst.“)

Immerhin haben es die Macher geschafft, das „Labyrinth“ in dieser zentralen Heul- und Sterbeszene (von denen es reichlich gibt) einfach mal in den Acker unter die sterbenden Androiden zu ritzen. Wobei es aber NICHT wirklich da war. Ist halt nur praktisch, wenn der Zuschauer den Penis der Erkenntnis© oder das Blasrohr der Befreiung© auch ein paar Mal sieht.

Spoiler Ende

„Oh, nackte Menschen in einem Aquarium! Schnell, lasst Maschinenöl reinlaufen. Wie sollen die Armen denn sonst atmen können?“ – Nackt(schn)ecke: Wenn in dieser Serie davon gesprochen wird, dass man die Androiden von der „Buchse trennt“, ist meistens kein Stecker gemeint. Ich verstehe natürlich dramaturgisch, dass man ihnen nicht mal Kleidung zubilligt, doch manchmal wirkt der HBO-Ansatz „Lieber nackt als Pelz… Dramaturgie tragen“ etwas dämlich.

Im Ernst: DAS ist diese Kultserie, die so tiefgründig ist? Es geht also um demente Trottel, die nicht wissen, was sie eigentlich wollen und auf dem Weg dahin jahrelang auf die Fresse bekommen, bis sie auf die glorreiche Idee kommen, jede einzelne Gehirnerschütterung zu einem „großen Plan“ umzudeuten? Und weil das so gut klappt, machen die Zylon… äh… Replikant… äh… die Blechheinis hier das eben auch?

Wie so oft geht es um ein DING, das gejagt oder verstanden werden muss. Bei Abrams war das stets „die Luke“, der „Rauch“ oder „die Insel“ (in LOST) oder zwischendurch die Ramaldi-Box („Alias“). Bei den Nolan-Brüdern war‘s die nächste Metaebene, ein Kreisel oder gar ein Kreislauf. Und hier ist es eben ein „Labyrinth“. Ich möchte außerhalb des SPOILER-Absatzes nicht zu viel verraten, WAS dieses denn nun genau ist. Aber sagen wir es mal so: Wärt ihr Indiana Jones auf der Suche nach dem „Krummen Zepter der Schwarzfleckler“, so könntet ihr im Jonathan-Nolan-Universum durchaus mit einer mittelalten Banane abgespeist werden.

Apropos Banane… Hier noch ein paar Logik- oder Erzählfehler:

Wenn eine künstliche Lebensform es endlich geschafft hat, aus einem Bereich auszubrechen, kann es sein, dass diese umkehrt, weil am Ende doch wieder alle Leiterbahnen nach Rom führen („Buhuuu, meine überhaupt nicht existente Tochter! Ich muss sie unbedingt mal wieder besuchen gehen!“).

Sämtliche Androiden wachsen zudem ständig über ihre Programmierung hinaus und werden zu absoluten Superwesen, nur um dann wieder verheult an der Straßenecke zu stehen und über Sinn und Unsinn des eigenen quersitzenden Furzes zu schwadronieren. Mal wollen sie vergessen, dann wieder alles erfahren, dann wieder vergessen. Mitunter wird auch erbittert gekämpft, nur damit man sich danach plump abstechen lässt, weil man kurz einen zehnsekündigen Grübelmoment einlegen musste. Und superberühmte Personen, die vor Jahren spurlos verschwunden sind, tauchen gerne mit dem gleichen(!) Gesicht wieder auf, ohne dass es irgendjemandem auffallen würde. Und dabei handelt es sich sogar um das wichtigste Mysterium von Westworld!

[Wobei ich mir diesbezüglich nicht total sicher bin. Wäre es anders, so spräche das natürlich gegen mich – und gegen die Erklärfähigkeiten der Autoren]

„Junge Dame, darf ich‘s wagen, ihnen mein Geleit und Schwengel anzutragen?“ – „Oh, eine Kavalier der alten Schule! Da warte ich doch gerne 10 Folgen lang, um zu erfahren, was sie von mir wollen!“ – Drehbuchschreiben in Wildwest-Manier: Sobald ich weiß, was an diesen Szenen sooo bedeutsam war, gebe ich EUCH ein Update, nicht denen!

Wird zu Beginn noch extrem gut erklärt, wie der Park funktioniert und was technisch alles beachtet werden muss, so ist am Ende alles Chaos: Menschen können von den Androiden z.B. nicht erschossen werden, dafür aber gehenkt, übel verprügelt und Wer-weiß-was-noch. Das interessiert keine Sau. Es gibt keine ärztlichen Notfallteams und wie sich die Parkmitarbeiter überhaupt so schnell zu kilometerweit auseinanderliegenden Punkten bewegen können, wird eh nicht erklärt (per Rohrpost verschickt?).

Mal wird eine Storyline von den Administratoren beendet, weil irgendwo ein Pferdeapfel falsch gefallen ist, dann wiederum laufen ganze Horden von Androiden aus den Quests davon, ohne dass es irgendwen juckt. Dass ganze Wüstenregionen sogar relativ unbewacht vor sich hin evolutionieren/defragmieren dürfen, sei hier nur am Rande erwähnt. Stichwort: „Vermummte Angreifer“. Aber hier wird uns in der zweiten Staffel garantiert erklärt, dass es sich um eine weitere Gruppe auf der Suche nach der Wahrheit handelt, die seit 40 Jahren scheißelabernd um die Bäume zieht und für ihren Erkenntnisgewinn bisher nur an Tierknochen nagen konnte („Hey, für 39 Jahre hielten wir das für eine sehr gute Idee!“)…

Einmal werden die toten Roboter nachts eingesammelt und alles wieder auf null resettet (was ja schon bei EINEM toten Charakter pro Stadt sein müsste), dann wiederum laufen selbst die wildesten Geschehnisse tagelang weiter. Einfache Techniker schaffen es hierbei irgendwie, total(!) zerfetzte Robo-Leichen innerhalb von Minuten wieder zusammenzuflicken, sind aber angeblich nur Abschaum gegenüber den Abteilungen „Verhalten“ und „Story“. Dort sitzen dann die richtig guten „Programmierer“ breitbeinig vor nackten Androiden und plauschen mit ihnen über ihre Träume und Erlebnisse. („Erzähle mir, wie du dich gefühlt hast, als du anal vergewaltigt wurdest.“ – „Ich weiß es nicht.“ – „Danke dir. Diagnose abgeschlossen. Nächster.“)

Und das alte LOST-Problem kommt ebenfalls wieder hoch: Vieles könnte man einfach lösen, wenn ALLE Figuren sich entscheiden würden, bestimmte Dinge auszusprechen: „Hey, ich will nach X, wegen Y. Kannst du mir helfen?“ – „Oh, das glaube ich dir nicht!“ – „Hier ist Beweis Z!“ – „Oh, okay!“ – Im Ernst, würde man diese Taktik im Alltag fahren, könnte man nicht mal auf den Lokus gehen, ohne sich vorher eine Legende um den „Braunen Spalt der Öffnung“ ausgedacht zu haben.

Mich macht es generell wahnsinnig, wenn alles so superbedeutsam ist, dass der Prozessor im Kopp raucht, aber niemand mal konkret die Fresse aufmacht, um mal ein halbes Menschenleben an Zeit zu sparen…

Nicht falsch verstehen: Die Serie sieht genial aus, hat tolle Schauspieler und sorgt immerhin dafür, dass man 9 Episoden lang unbedingt das Ende der Staffel sehen will. Doch wenn einem erst mal auffällt, dass man hier eher Cunt als Kant präsentiert bekommt, kommt man nicht mehr zurück.

Je länger die Serie geht, umso mehr entlarven sich die verwendeten Manierismen, Floskeln und Andeutungen der Charaktere als bloße Gimmicks. Doch immerhin: Das macht „Westworld“ so gut, dass man sich immer wieder dabei ertappt, selbst in den drögesten Plauderszenen im Niemandsland („Da ist noch mehr, ich spüre es schon wieder!“ – „Sprich langsamer, meine Spür-Strichliste ist voll.“) aufmerksam hinzuhören, weil man denkt, dass jetzt der erlösende Satz oder die bedeutsame Szene kommt.

Leider folgt Westworld auch keiner konsequenten Logik, wie, wann und warum ein Maschinenwesen ein Bewusstsein entwickeln könnte. Mal heißt es, dass es relativ früh und fast automatisch geschah, dann wiederum sind nicht gelöschte Erinnerungen der Schlüssel. Mal sind es Updates, dann Todesqualen, mal „erste Modelle“, dann die Zeit selbst. Und auch Anthony Hopkins, der eine sehr mysteriöse Rolle spielt, schwankt ständig zwischen großer Bewunderung gegenüber seinen eigenen Wesen und einem absolut herablassenden Gebrauch derselben. Ist das stellenweise gewollt und soll die Hybris der Menschen zeigen? – Klar, sicherlich. Aber am Ende des Tages ist JEDE Person mehr Hybrid als die neuesten Toyota-Modelle. Und das ist einfach zu viel.

Es wird viel Inhalt diskutiert, angedeutet, ohne Not verschwurbelt oder auch mal mit den Stinkefüßen voraus einfach auf den Tisch geknallt („Käse ist fertig, Kinder!“). Doch am Ende bleibt das Gefühl, dass alles ein gigantischer Taschenspielertrick ist, der sich mit immer neuen Andeutungen aus der Affaire zieht. – Die Roboter kommen z.B. aus dem Park nicht raus (= explodierende Halswirbel), weil dafür ihre kom-plet-te Programmierung gelöscht werden müsste? Nö, plötzlich ist das kein Thema mehr. Und eine wichtige Figurenentwicklung endet plötzlich an einem Strand, an dem der gesamte Vorstand des Parks zuschaut, weil das angeblich die „neue bahnbrechende Storyline“ sei? Haben die sich etwa auch die gesamte erste Staffel „Westworld“ angeschaut, so wie ich? Oder war es abermals eine ganz andere Handlung aus einem anderen Zyklus, die man munter mit der uns bekannten Story vermischte?

„Im Ernst, ich weiß wirklich nicht, ob die Aussage ‚Dreh mich schneller, Schweinebacke!‘ auf ein rudimentäres Spaßempfinden bei unseren Schöpfungen hinweist.“ – „Vielleicht sollten wir ihnen NOCH mehr Erinnerungen an eigene Kinder andichten und dann beobachten, inwiefern deren Selbstmordrate steigt?“ – Forschung für Formelhafte: Etwas genauer hätte ich die Bewusstwerdung manchmal schon gerne erklärt bekommen. Aber gut, in Staffel 2 muss vermutlich ja noch etwas [h/w]eißer Brei rumliegen, um den herumgeredet werden kann.

Am Ende ist eine Szene mir besonders im Gedächtnis geblieben. Nämlich die, in der ein Techniker mit ernstem Gesicht etwas extrem Wichtiges aufzeichnet: Wenn man nämlich eine Pyramide als Kuchenstück betrachtet, so ist die übergeordnete Form eben keine Pyramide, sondern ein Kreis. TADA!

Selten wurde Laien die Problemfelder des maschinellen Lernens besser erklärt als hier. [Ironie aus]

Fazit: Eine hochwertig produzierte Serie mit engagierten Schauspielern und einem interessanten Thema. Schade nur, dass sie einen quasi dazu zwingt, sie gut zu finden, weil man sich ansonsten als dumm outen müsste. Schließlich haben doch alle anderen Zuschauer jegliche Abzweigung der wilden Story 100%ig verstanden, ooder?

Keine andere Produktion der letzten Jahre schafft es so krass, einem Bedeutung und einen perfekt durchgeplanten Handlungsstrang vorzugaukeln, obwohl die psychologischen, technischen und dramaturgischen Schwächen so deutlich vor einem liegen wie eine verfaulende Roboterleiche mit Selbstfindungsstörungen.

Westworld ist eine Serie, von der alle behaupten, sie hätten sie kapiert, weil man oft wirklich das Gefühl hat, es zu tun. Doch wer 10 weitere Minuten über gewisse Szenen nachdenkt und sich überlegt, wie oft die Charaktere ihren (durchaus mehrdeutigen) Zielen entgegen gearbeitet haben, der muss sich eingestehen, dass wir hier eine weitere LOST-Insel vorliegen haben. Sogar im Endstadium. Äh, hat irgendeiner was gegen einen großen Stöpsel in der Wüste?! Kollege Sparkiller in seinem damaligen Video-Review anscheinend nicht…

Fairerweise muss man aber zugegeben, dass die Serie über 70 bis 80% der Zeit ganz gut funktioniert. Abrams (hier Produzent), Nolan & Co. Sind einfach schon zu lange als Leuteverarscher durch die Hütchenspieler-Seminare getingelt, als dass sie das nicht mehr drauf hätten.

Daher nun auch diese etwas seltsame Bewertung:

Episode 1-4:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Episode 5-7:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Episode 8-9:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Episode 10:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

