„The Boys“ – Kritik zu ersten Staffel

Ihr wisst ja, wie es läuft: Wenn IHR uns um ein Review bittet, dann geschieht das auch! Zumindest dann, wenn zeitgleich ein Meteorit den Jupiter trifft. Somit schaute ich mir die gesamte erste Staffel von „The Boys“ an und war sogar kurz davor, einen Meinungskasten von Kollege Sparkiller einzuholen. Doch da der jetzt neue Freunde hat („Guck mal, die Kritiker von RedLetterMedia können viel besser Englisch als du!“), wurde das leider nichts. – Egal, habe ja jetzt Amazon Prime als neuen besten Freund!

Nach gefühlt endlosen Superhelden-Serie und noch viel endloseren Filmen kann ich erleichtert vermelden: Es geht hier gar nicht so sehr um die Helden und ihre Kräfte. Puh, sehr gut! Denn eine weitere Ladung an „Super-Uschi, erzähle uns 10 Folgen lang, wie du die Kräfte an der Grundschule geheim halten musstest“ hätte ich nur mit einem überdimensionalen Kissen ausgehalten. Zum Reinschreien natürlich.

Nein, bei den „Boys“ geht es vielmehr um unsere Gesellschaft, die liebend gerne einem blondierten, konservativen Konservativen hinterherläuft, dessen brüchige Geisteshaltung lediglich seinen Geschäftsinteressen entspringt. Ja, quasi ist der Held „Homelander“ nur eine deutlich besser frisierte Trump-Variante. Und passend zur Präsidenten-Apfelsine wurde Homelander ebenfalls gezielt gezüchtet – und nebenher emotional verwahrlost. Das wird aber lange Zeit nur zart angedeutet… äh, wenn man Homelanders neidischen Blicke auf stillende Brüste und Milchpumpen denn als „zart angedeutet“ durchgehen lässt.

Aber vielleicht ist ein Trailer etwas aussauge… äh… aussagekräftiger als meine Worte:

Eins muss man diesem Bilderreigen (sagen die jungen Leute laut Oma Platuschke ja heute noch?) lassen: Die besten Momente sind auf jeden Fall drin.

Das öffentliche Bild der Superkraft-Träger ist erfrischend realistisch gezeichnet. So gibt es nur selten wirklich „tolle“ Einsätze, bei denen die Helden gefahrlos und vernünftig irgendwelche Leute retten können. Oft hagelt es Kollateralschäden, der Einsatz ist nicht öffentlichkeitswirksam genug oder irgendwer könnte die Superhelden-Firma nachher verklagen. Daher kümmert man sich vor allem um ein paar ausgesuchte, mühsam ermittelte Verbrechen und Unfälle, die man nach dem mühsamen Ermitteln wohl auch oft den normalen Polizisten und Rettungskräften hätte übergeben können. Die Außenwirkung ist hier alles, der Nutzen sekundär. Wer an dieser Serie die Gesellschaftskritik verpasst, hat definitiv zu viel Kryptonit auf Augen und Ohren.

Das Volk will Helden, also bekommt es die; natürlich trotzdem im Wettstreit mit den staatlichen Institutionen, denn so gaaanz will die Regierung auch nicht auf Soldaten und Exekutive verzichten. Schade nur, dass man von dem Staat (und seinen Repräsentanten) nach einer kurzer Erpressungsszene nicht mehr so viel zu sehen bekommt. Das hätte ich zumindest mehr interessiert als die üblichen Streckungen und Reckungen, die die Dramaturgie in der Staffel-Mitte vollführt.

Und hier kommen auch schon meine Kritikpunkte: Nach einem Start mit feinen Effekten, tollen Kameraeinstellungen und teuren Ortswechseln verlässt sich die Serie etwas zu sehr auf die Helden der Gegenseite: Nämlich auf Karl Urban, auf einen jungen Normalo, einen kriminellen Franzosen und einen netten Schwarzen. Diese haben zwar aus unterschiedlichen Gründen (die ich hier nicht spoilern möchte) einen Grund, die Superhelden zu Fall zu bringen, so gaaanz überzeugend fand ich es dann aber doch nicht, warum diese zusammengewürfelte Straßenbande jetzt derart in die Vollen geht. Ich entscheide ja auch nicht, zusammen mit Sparkiller das Nordkoreanische Regime zu Fall zu bringen, nur weil ich mit überdurchschnittlichen Testosteronwerten gesegnet bin.

„Stopp! Oder mein Baby lässt was rausschießen. (*Glupp*) Ja, auch hintenherum.“ – Nichts für leuchtende Kinderaugen: Die Serie ist gelegentlich recht brutal und sexuell. Allerdings ist das nur ein Deckmäntelchen, um am Ende sehr viele nicht -brutale oder sexuelle Szenen zu bringen. Pfui, moralisch sehr verwerflich!

Der Franzose will z.B. zuerst nur seine Ruhe haben, bemüht sich aber nach der blutigen Klärung der ersten Probleme nicht mal mehr, aus der Handlung auszusteigen. Und was sollte das mit dem Afroamerikanier?! Der wurde quasi einfach aus seinem normalen Job abgezogen („Komm mal mit, wird spannend!“), um dann in aller Seelenruhe an einer Verschwörung zu stricken, die sein Renteneintrittsalter um die Dauer seines eigenen Tot-Seins verlängern könnte. Klar, der junge Hughie hat wirklich GUTE Gründe, die Superfutzis zu hassen (allein die ersten 2 Minuten der Serie zeigen alles, was man zeigen muss), aber manchmal verlässt man sich etwas zu sehr auf bereits etablierte Motive und legt dann nichts mehr nach.

Dabei sind alle Dialoge in der Serie sehr gut gelungen und hören sich selten nach aalglattem „Muss jetzt dem Zuschauer erklärt werden“-Gestammel an. Trotzdem schade, dass Karl Urban sehr oft in die „Cooler Sprücheklopfer“-Ecke abdriftet. Von der arg ausgeprägten Neigung zur Gewalt ganz zu schweigen. Das hätte die Serie meiner Meinung nach nicht nötig – selbst wenn der Mann FÜNF vermisste Ehefrauen hätte, um die er trauern müsste. Natürlich wird das alles noch mal gewieft konterkariert, auf Links gedreht und mit weiteren Elementen angereichert, was durchaus hilft, über Schwachpunkte in der Story hinwegzusehen (so verliebt sich Hughie z.B. in eine Superheldin, was den Zwiespalt interessanter macht), aber am Ende muss ich konstatieren: Die volle Timing- und Wohlfühling-Punktzahl gibt es hier nicht.

Ich bin sowieso dafür, dass wir eeetwas von den Serien weggehen. Die Reduzierung von 20 auf 10 Folgen pro Staffel hat ja nicht unbedingt dafür gesorgt, dass Serien weniger langatmig sind. Und auch hier erscheinen mir die vorliegenden 8 Episoden fast zu viel. Ich schlage daher vor, wir reduzieren das auf 5 runter. Um dann vielleicht festzustellen, dass ein guter Cutter daraus einen extrem guten 2,5-Stunden-Film machen könnte. Und DEN würde ich dann noch viel lieber sehen als „Die endlose Geschichte von 13 Hauptfiguren – auch beim Kacken“.

„Homelander, du magst der stärkste Held der Welt sein, aber am Ende des Tages muss ich trotzdem ablenken, damit du auf Spur bleibst.“ – „Mich ablenken…?!“ – „Äh, ich meinte ABLECKEN. Äh… Guck mal da! Ein minderjähriger Taschendieb, den du zertreten kannst!“ – Impfung gegen kranke Beziehungen gesucht: Die Szenen mit der „Chefin“ sind die Besten. Wie gut daher, dass die zig Mal wiederholt werden!

Zurück zu den „Superhelden“ der Serie: Diese degenerieren unter dem öffentlichen Druck zu arschigen Unsympathen, die sich verzweifelt irgendwas suchen, das sie glücklich macht. Sei es Sex, seien es spät gesuchte Muttergefühle oder die hilflosen Versuche, im Supermarkt(!) einzelne Meerestiere zu retten. Kein Wunder also, dass sich Homelander und andere Nebenfiguren in die Anbetung durch die Massen flüchten.

Apropos Anbetung: Die Christen haben die Helden nämlich längst als Posterboys und -girls für sich entdeckt und nutzen diese für ihre Zwecke. So muss „Starlight“ (die fast meine Lieblingsfigur der Serie ist) brav erzählen, dass sie keinen vorehelichen Sex hatte und überhaupt alles um Jesus total knorke findet. Auch wenn der Anführer der Christenschar gerne in Nachtclubs mal gerne Jungs an den Schniepi fasst. Tjaha, das ist Religionskritik, die so plump ist, dass sogar ICH sie verstehe. – Ne, im Ernst: Sind schöne Szenen.

Gerade nach solchen Highlights ist es dann schade, dass die letzte Folge eher ein Schnarch-Fest für Fortsetzungsjunkies ist: Mini-, Midi- und Maxi-Dramen wechseln sich hier munter ab („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“?), eine bestimmte Enthüllung um Dschihadisten wirkt irgendwie nicht allzu dramatisch, weil sich keiner drüber aufregt (selbst die angerufene Presse hat keinen Bock drauf!) und eine gewisse Gefangennahme nebst sofortiger(!) Befreiung hätte man auch bei einer Serie wie „Discovery“ erwarten können (Stichwort: „Zahnspange“).

Hier kann man natürlich alle paar Minuten rufen, dass das ja nicht Ernst gemeint sei, aber so leicht lasse ich die Serie dann doch nicht davonkommen. Zumal sie sich ja in ihren Ödipus-Komplexen und Rache-Geschwafel sehr wohl bierernst nimmt.

„Leute, möglicherweise haben wir es mit dieser ‚Widerstand-gegen-Superhelden‘-Sache maßlos übertrieben!“ – „So ein Quatsch. Du übertreibst mal wieder maßlos. Wie immer.“ – Übeltreiben: Spätestens, wenn eine bestimmte Asiatin zur Gruppe stößt, wünsche ich mir eine digitale Zeitreise-Funktion bei Streamingdiensten. Um mal kurz zur zweiten Staffel vorzuspulen…

Besonders gut gefallen hat mir in der letzten Folge Homelander, bzw. sein Schauspieler. Hatte ich vorher schon Angst vor dem irren Blick (und seinem WARMEN Blick) nebst frostigem Lächeln, so spielt Antony Starr hier alle anderen Darsteller an die Wand, in die Wand und über die ganze Wand verteilt. Dagegen ist Karl Urbans Charakter höchstens ein planloser Bart im Wind. Äh… WAS war doch gleich sein Masterplan mit dem unverwundbaren(!) Homelander?

Der Rest des Finales geht dann als KKK durch: Klischeehaft (war doch klar, WER am Ende zur Rettung kommt, oder?), klamaukig und krampfhaft. So kann man z.B. natürlich nicht der Versuchung widerstehen, familiäre Storyelemente wieder aus dem Hut bzw. der Windel zu ziehen. Schade, denn das Mysterium um gewisse verschwundene Charaktere war cooler als die Auflösung…

Und dass „The Deep“ zur Witzfigur verkommen ist, die Xena-Tante MEHR beleuchtet hätte werden können und man sich den stummen Ninja etwas zu sehr für die zweite Staffel aufgespart hat, mag man zudem als Nitpicking von meiner Seite ansehen – aber ich brauche halt auch meine Superkraft, okay?

Fazit: Eine zu Beginn tolle Serie, die sowohl sexuellen Missbrauch, religiöse Scharlatanerie, die Dummheit der Massen, Marketinginstrumente, Radikalismus und viele weitere Themen anschneidet und dabei selten richtig falsch liegt. Ja, das ist sogar besser als Superhelden-Parodien à la „Deadpool“, da die inzwischen auch so abgedroschen und ohne Aussage sind, dass man sich beinahe eine Parodie auf diese Parodien wünscht. (Nein, „Captain Marvel“ gilt nicht. Zu gesellschaftlich relevant, dieser Film)

Schade nur, dass all diese tollen Ansätze und Ideen immer etwas klein wirken, sobald die Protagonisten wieder mal mit Überwachungskameras und anderem Detektiv-Gadgets durch Sprücheklopfer-City schleichen, während sich der Zuschauer bald eine Strichliste machen muss, wer WEN schon mal irgendwo zufällig – oder halt nicht zufällig – getroffen hat.

Am tollsten sind daher die themenbezogenen Szenen, in denen Homelander z.B. darauf reagieren muss, dass er ein abstürzendes Flugzeug nicht retten kann. Oder wenn selbst Superhelden damit leben müssen, dass andere Helden ein bisschen besser als sie sein könnten – und man sogar ans Thema „Doping“ geht.

Die geschwätzige letzte Folge („Ich will immer noch Rache! Hier weitere 17 Gründe, warum eigentlich…“) lässt mich daher ratlos und gelangweilt zurück; denn im Prinzip ist in den ersten vier Episoden schon alles gesagt, beleuchtet und getan worden.

Bewertung Folge 1:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung Folge 2-7:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung Folge 8:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

von Klapowski am 23.08.19 in Serienkritik