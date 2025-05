Patrick Starship Enterprise – Der Promo-Clip für Schwammköpfe

Ich hatte einen seltsamen Traum. Du warst dabei. Und DU warst dabei. Und Spongebob Schwammkopf war dabei?

Es wurde gelacht, es wurde gefurzt. Captain Pike redete verwirrt in sein Hamburger-Telefon…

Kurz, nach dem Fieberwahn der „Shorter Treks“ und nun diesem Werk vermute ich so langsam, dass die Fentanyl-Krise in den USA noch viel schlimmer ist, als berichtet wird. Kalifornische Autoren sollten sich den Stoff ja locker leisten können, neben den 15.000 Dollar im Monat für eine 1,5 Zimmer Wohnung in L.A. oder den Import-Kosten für ein Paket aus China.

Aber wenn man in Rom ist… Pulver geschnieft und losgeguckt!

…

Wie, bitte? Ob das Mehl ist? Ja… äh… natürlich!

Wir Trek-Reviewer nennen es aber „Nervennahrung“. Hier als Beispiel mein Kollege Klap nach dem Review von Sektion 31.

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Sparkiller am 30.04.25 in Star Trek: Strange New Worlds