Star Treks Zukunft ist nun in Schleim gemeißelt – Newsupdate!

The Show must clown on – sowohl bei Zukunftia als auch bei Skydance/Paramount: Jüngst gab es neue Gerüchte zum Fortgang des Trek-Franchises. Wobei der Übergang zwischen Gerücht und „sich einschleichendem Istzustand“ bereits fließend wird. So darf es inzwischen z.B. als gesetzt angesehen werden, dass der neue Paramount-Fusionspartner (Skydance) in einer Neuorientierungs- und Findungsphase ist. Und das sage ich nicht nur als Vorsitzender des Kurtzman-“Dezente-Kritik“-Clubs, sondern vor dem Hintergrund, dass der Vertrag von „Secret Hideout“ (= Kurtzmans Edelschmiede für Drehbuchvergoldungen) eh in 2 Jahren auslaufen würde… Nebenbei berichte ich in diesem Artikel, was eigentlich mit Zukunftia los ist.

Vorab erst mal einen dicken Kuss auf das bevorzugte Körperteil der werten Zuleser – quasi als übergriffige Entschuldigung. Denn Zukunftia hat in den letzten Monaten schon bessere … selbige gesehen. Es gab keine Reviews mehr, keine News, keine tiefsinnigen Analysen, kein aufmunternder Klaps auf das Satirezentrum des kollektiven Quallenhirns. Der Grund: Geistige und seelische Schwäche meinerseits. Von der körperlichen ganz zu schweigen. („Vitamin-D-Mangel? Wegen zu wenig Enterprise-D in meinem Leben, Herr Doktor?“)

Einen rechten Grund kann ich dafür aber auch kaum angeben… Irgendwas hat sich vor einem halben Jahr bei mir verändert. Ich schweifte gerade über meine alten Blu-Ray-Boxen (teilweise aufbewahrt in der Cloud freundlicher Tech-Giganten) und bekam einen Heul-Anfall. Es geschah ohne Absprache mit meinen Freunden, Kollegen oder Verwandten. Denn sonst hätte ich ja mit einem Blatt Salat oder einem Spaziergang an der frischen Luft noch gegensteuern können.

Plötzlich wurde mir klar: Wir sind am Ende. SF ist tot, die munter dahinschwappenden Remakes mal außen vorgelassen.

Es macht keinen Unterschied, wie man es analysiert, betrachtet, mit dem Betonhammer auf Links zieht oder in Worte packt: „Doctor Who“ wurde zuletzt sooo übel, dass selbst eine Trash-Durchsicht für Gehirngammel und Darmschwund sorgte. Jüngst kamen dann sogar Gerüchte auf, dass „The Orville“ (das in der dritten Staffel schon etwas schwächelte) den Platz am Fenster zugunsten von „Wech“ geräumt hat.

Und dann war da:

– „Stargate“? – Das (vermutlich schlechte) Reboot von AMazon Studios hat sich wohl wieder erledigt.

– SF-Filme generell? – Alles nur hippe CGI-Anbetungs-Altare mit Schlagseite. Selbst „Star Wars“ und „Marvel“ freuen sich inzwischen über jedes „Hey, nicht völlig Scheiße!?“-Review.

– „Alien“-Serie? – Geht womöglich den Weg, den bereits der lockere 2020er-Vorgänger „Raised By Wolves“ ausgetreten hat.

Diese Liste wäre ebenso end- wie kraftlos. Selbst gesellschaftskritische Serien wie „Severance“ mochten bei mir nicht mehr zünden. Zu viel geschmackloser Kaugummi, der ums popkulturelle „LOST“-Gedächtnis gewickelt wurde. Ein neues Mammutwerk wie „Babylon 5“, „TNG“ oder – von mir aus – hochgeschlumpfte Achtungserfolge wie „Firefly“ sind nicht mehr zu sehen.

Stattdessen gibts noch mehr „Strange New Worlds“ ab dem 17.07.25, wo man zwischen den Lichtblicken (= 2 subtilere Folgen pro Staffel) vermutlich erneut in erblindendes Supernovalicht blicken muss.

Klar, wir bei Zukunftia wollen hier nicht aufgeben, nur ist das Weitermachen nach 24 Jahren Dauerbewortspielung immer schwerer geworden. Längst gibt es KI-Helferlein in Google, die eigenständig solche Fragen beantworten wie „Ist Serie XY eigentlich guuut?“ – wofür man dann nicht mal mehr den Verriss… äh, den originalen Lobhudel-Artikel aufrufen muss. Bereits jetzt beantwortet die KI derlei Fragen so gut(?), dass ca. 37% aller Suchanfragen gar nicht mehr auf der ursprünglichen Webseite außerhalb der Google-KI angeklickt werden.

Nicht, dass dies irgendetwas für unsere Texte oder an unseren Stumpfsinn ändert. Unsere Besucherzahlen wusste ich eh nie so richtig… Aber das „normale“ Internet nebst Text-Reviews (Handgeschrieben! Von Fans!) ist nun mal im Niedergang – und zwar schon seit Mitte der 2000er. Das war mir immer klar, seitdem bei Google auch mit geschickten Suchanfragen fast KEINE Geheimtipps mehr auftauchten. Aber besonders motivationsfördernd ist’s halt nicht.

Aber wer weiß? Vielleicht gibt es ja einen zarten Hoffnungsschimmer auf der Bremsspur? Eine Änderung, auf die alle seit der (noch laufenden) Übernahme von Paramount durch Skydance nur warteten?

Besseres Star Trek zum Beispiel, das unsere Lebensgeister wieder weckt?

Und hier kommen wir zum eigentlichen Update:

Eigentliches „Star Trek“-Update

Zugegeben: Die monatelangen Gerüchte um den Stand unseres amtlichen Kirk- und Remake-Franchises sind ebenso haltlos wie nachvollziehbar. Richtig tolle Quellen kann ich für viele News-Schnipsel und Youtube-Geplauder daher nicht liefern, aber dennoch ergibt sich ein Gesamtbild, das stimmig ist. Dazu gehören folgende Halb-Neuigkeiten:

• Das inzwischen legendären Luxus-Probleme des Streamingdienstes „Paramount+“, der zwar langsam aus der Verlustzone wächst, jedoch dies nicht aufgrund von Star Trek tut. Zumindest wird das Franchise im neuesten Geschäftsbericht nicht erwähnt (was nicht sooo ungewöhnlich ist) – interessanter ist da fast schon. dass vor einem Jahr der (heute Ex-)CEO Bob Bakish betonte, dass man sich eher auf „günstige Produktionen“ fokussieren wolle.

• Die vernichtenden Kritiken zu „Section 31“… – Klar: Natürlich waren die Guckzahlen trotzdem ansehnlich bis gut, aber eine Marke wie Star Trek auf Hate-Watch und Trash-Faktor zu beschränken, ist langfristig blöde. Das sei nur für alle erwähnt, die stets darauf verweisen, dass ein Klick halt ein Klick sei. Und ein Abo halt ein Abo. („Diese Adidas-Sneakers lösen sich sooo toll in Wasser auf, die kaufe ich garantiert noch in 10 Jahren!“…?)

• Skydance sei daher unzufrieden, da die Kosten für alle neuen Serien und Filmchen so hoch seien, man aber von einem Franchise wie Star Trek mehr erwarte. Man überlege daher, den Serien in 2 Jahren eine Pause zu verschaffen – eben nach dem Ausscheiden von Kurtzmans „Secret Hideout“. Denkbar wären dann aber wieder Kinofilme.

• Ganz „ulkig“ auch die Geschichte, wie genau Paramount und Skydance gerade fusionieren: Nämlich mit einigen Startschwierigkeiten, da Trump mit Paramount wegen einer falsch geschnittenen(!) Politiksendung eine gerichtliche Auseinandersetzung hatte. Immerhin fand den Trump den neuen CEO neulich wieder sehr „great“, was bekanntermaßen ewig hält und gar nicht willkürlich daherkommt. Freundlicherweise hatte man vorher bereits auf diverse Inklusions- und Diversity-Regeln verzichtet, was ich nur deswegen nicht wild anprangere, da die eh alle inhaltlich nur zu nichtsagendem Einheitsbrei geführt hatten.

Doll ist das alles für die Meinungsfreiheit aber nicht…

• Auch machen Gerüchte die Runde, dass man „zwangsweise“ zu einer Art Rick-Berman-Trek zurückkehren müsse. Oder zu einem anderen Look. Denn wenn „Secret Hideout“ im Jahr 2026/2027 aussteigen würde, könnten gewisse „Elemente“ und „Designs“ weiterhin rechtlich mit diesem „Studio“ (Anführungszeichen absichtlich gesetzt) verknüpft sein. Das könne dann teuer werden. Wirklich überzeugend finde ICH das nicht – es sei denn, man hat damals bei der Vertragsgestaltung so sehr geschlafen wie später beim Drehbuchschreiben.

• Im Gespräch sind in Bezug auf einen neuen Film UND auf neue Serien (egal, wer sie anfertigt) aber erneut ein Reboot (z.B. von TOS) bzw. ein Prequel. Andeutungen von Secret Hideout, dass „Strange New Worlds“ ja rein erzählerisch in eine bestimmte Richtung gehen müsse, tun da ihr übriges. Den neuen Kirk hatte man ja schon frühzeitig an der Sandmännchen-Front installiert.

• Strange New Worlds wurde vor zwei Wochen – das ist kein Gerücht – mit Ende der 5. Staffel abgesetzt, wobei diese letzte Staffel nur 6 Episoden beinhalten wird. Das lässt erneuten Spielraum zum Stand der Marke zu: Wurde eine 5. Staffel eventuell zu früh genehmigt, woraus man sich dann aber wieder mit weniger Folgen herauswuseln musste?

• Die Vorabkritiken zur bald startenden 3. Staffel machen auch wenig Laune. Denn plötzlich fällt auch anderen Kritikern auf, was uns hier seit Folge 1.02 im Kopf herumging: „Ist das eine Teenie-Sitcom mit ‚Betreutes Reisen‘-Elementen, oder kann das weg?“

• Für die Zeit nach 2027 sind keine neuen Serien von Secret Hideout mehr in Planung. Für das im nächsten Jahr startende „Starfleet Academy“ gibt es gerade keine News. Warum auch vorzeitig Blutdrucksenker einwerfen?

Mini-Fazit:

Und so geht es also auch im 8. Jahr von Kurtzmans Trek-Iteration so weiter wie bisher: Man redet sich die Zukunft mit neuen Projekten rosig, die entweder nachträglich kassiert werden (fast alle angekündigten Filme!), oder schiebt halbgare Serien an, die entweder objektiv nicht ankommen (Discovery), nicht genug ankommen (Strange New Worlds) oder das Potenzial haben, als Totengräber einer unterdurchschnittlichen Ära daherzukommen (Starfleet Academy mit Tilly als Ernährungsberaterin).

Dass Skydance wenig Lust hat, vor dem Hintergrund des laaangsam wachsenden Paramount-Gesamtkonstrukts (Gewinn zuletzt neulich immer noch bei Minus 0,21 US-Cent pro Aktie) ewig auf die gleichen gelenkkranken Pferde zu setzen, ist wahrscheinlich. Die Gewinnbringer – beziehungsweise die Verlustreduzierer – waren deutlich(!) die Serien rund um das „Yellowstone“-Franchise, nicht unbedingt Secret Hideouts Reisen in eine ferne Zukunft der ewig währenden Drehbuch-Alpträume.

Zuletzt machte Paramount im Jahr 2018 mal 9,07 Dollar Gewinn (je Aktie, nach Steuern), danach sah es teilweise etwas doof (-19,67 Mio $ in 2019) oder rundweg nach Katastrophe aus (-259,79 Mio $ in 2023).

Lustigerweise wären fast alle dieser Defizite locker ins PLUS gerutscht, wenn man die seriös geschätzten Kosten für 12 bis 24 Trek-Serienfolgen pro Jahr abgezogen hätte. Natürlich nur, wenn nicht allzuviele Kunden aufgrund des Trek-Mangels ihr Abo gekündigt hätten.

Wir von Zukunftia würden uns daher freuen (und vielleicht wieder mehr Reviews/Artikel schreiben?), wenn ein neues Team den ganzen Bums übernimmt. Und sei es nur, um den Eigentümern der Marke zu zeigen, dass es mit (eventuell) weniger Geld und anderen Machern deutlich besser – oder zumindest genauso schlecht – läuft.

