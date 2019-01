The Orville – 2.05 – „All the World is Birthday Cake“ – Kritik

Erstkontakte sind immer etwas ganz besonders: Man isst ein paar undefinierbare fremde Nahrungsmittel aus Industrieabfällen und/oder Tentakeln und verspricht dem neuen Volk bis zur nächsten Episode eine innige Zusammenarbeit. Danach geht man feierlich in den Innenhof, tritt versehentlich in ein Kaugummi am Boden und landet deswegen für 10 Jahre im Gulag. – Es sei denn, der Captain findet in alten religiösen Texten des Planeten eine hilfreiche, neue Definition des Wortes „Kaugummi“.

Inhalt: Nach einem gut laufenden Erstkontakt geraten Kelly und Bortus plötzlich in Gefangenschaft, weil sie ihren Geburtstag erwähnen. Und das nur, weil diese Gesellschaft zutiefst abergläubisch ist.

Besprechung:

Ein Volk von Leuten, die nach der Astrologie-Teil im „Brigitte“-Heft leben? Alle (Ver-)Achtung, solche Vollpfosten hat man selbst bei Voyager noch nicht gesehen. Und da hat der Holodoc ja sogar mal das Konzept der Musik für zurückgebliebene Aliens erfunden!

„Liebe neue Freunde! Ich glaube nicht, dass meine Crew kulturell jetzt noch was falsch machen könn…“ – „Er hat das heilige Eiter-Gefäß für einen Trinkkelch gehalten! Steinigt ihn!“ – Diplodocus-Diplomatie: Manchmal erlegst du den Erstkontakt und manchmal erlegt er dich. Dabei hatte Bortus in der Vorhalle sogar schon auf dem Kronleuchter gebrütet!

Der große Lauschangriff – Ich weiß, wir erwähnen das fast jede Woche, aber die Musik ist einfach bombig für eine TV-Serie. Wo man sich woanders mit zwei betrunkenen Posaunenspielern begnügt, wird einem hier die Entdecker-Mucker in die Lauscher gefüllt, dass man unwillkürlich(?) im Netz nach dem Soundtrack zu suchen beginnt. Das schlägt alles, was ST jemals im TV angeboten hat. Aber nur um 300% oder so. – Ich weiß, wir erwähnen das fast jede Woche, aber die Musik ist einfach bombig für eine TV-Serie. Wo man sich woanders mit zwei betrunkenen Posaunenspielern begnügt, wird einem hier die Entdecker-Mucker in die Lauscher gefüllt, dass man unwillkürlich(?) im Netz nach dem Soundtrack zu suchen beginnt. Das schlägt alles, was ST jemals im TV angeboten hat. Aber nur um 300% oder so.

Macht Platz, da vorne ist was Unbekanntes! – Die Euphorie, die beim Erstkontakt aufkommt, mag etwas übertrieben sein, macht MIR aber gute Laune. Was man bei meiner Person eigentlich schon als DREI Pluspunkte bewerten muss… Eigentlich gefiel mir sogar ALLES, was mit der Kontaktaufnahme zu tun hatte: die glaubwürdige Darstellung des Dinners, die Führungen, die Dialoge. Ganz zu schweigen von dem Detail, dass das Signal erst einige Jahre später bei der Föderat… – bei den Orville-Leuten ankam. Wäre es okay, Alex Kurtzman – Die Euphorie, die beim Erstkontakt aufkommt, mag etwas übertrieben sein, macht MIR aber gute Laune. Was man bei meiner Person eigentlich schon als DREI Pluspunkte bewerten muss… Eigentlich gefiel mir sogar ALLES, was mit der Kontaktaufnahme zu tun hatte: die glaubwürdige Darstellung des Dinners, die Führungen, die Dialoge. Ganz zu schweigen von dem Detail, dass das Signal erst einige Jahre später bei der Föderat… – bei den Orville-Leuten ankam. Wäre es okay, Alex Kurtzman diese Szenen nachhaltig vorzuführen?

Wendehälse ohne Wendehälse – So glaubwürdig vieles daherkam (= Zahnknochen-Test!), so unglaubwürdig erscheint es mir, dass ein planetarer Führungsstab die mächtigen Aliens inhaftiert, weil sie im falschen Sternzeichen geboren wurden. Das würde auf der Erde nicht mal dann passieren, wenn Außerirdische im Weißen Haus enthüllen würden, dass sie ihre Kinder fressen. Wir reden hier immerhin von Realpolitikern, die gerne mit Massenmördern Geschäfte machen – und eher wenig Bock auf Krieg mit (z.B.) Alpha Centauri haben dürften. – So glaubwürdig vieles daherkam (= Zahnknochen-Test!), so unglaubwürdig erscheint es mir, dass ein planetarer Führungsstab die mächtigen Aliens inhaftiert, weil sie im falschen Sternzeichen geboren wurden. Das würde auf der Erde nicht mal dann passieren, wenn Außerirdische im Weißen Haus enthüllen würden, dass sie ihre Kinder fressen. Wir reden hier immerhin von Realpolitikern, die gerne mit Massenmördern Geschäfte machen – und eher wenig Bock aufmit (z.B.) Alpha Centauri haben dürften.

Willi will’s wissen – So beknackt das astrologische Herrscher-System daherkommt, so viel Mühe gab man sich, das trotzdem logisch zu erklären. So war eine Supernova Schuld an der Verstörung dieses Volkes. Und wenn jemand im Arbeitslager am richtigen Tag geboren wird, kommt diese kleine Person aus der ganzen „Sternzeichen-X-ist-böse“-Nummer quasi „babyleicht“ wieder raus. – So beknackt das astrologische Herrscher-System daherkommt, so viel Mühe gab man sich, das trotzdem logisch zu erklären. So war eine Supernova Schuld an der Verstörung dieses Volkes. Und wenn jemand im Arbeitslager am richtigen Tag geboren wird, kommt diese kleine Person aus der ganzen „Sternzeichen-X-ist-böse“-Nummer quasi „babyleicht“ wieder raus.

„Ich bin kein Stern, lasst mich hier raus!“ – Ich dachte ja erst, dass die Orville-Crew diese Leute mit den eigenen Waffen schlägt. So hätte man z.B. aufzeigen können, dass es am Nachthimmel von Moclus und der Erde gar kein „Giliac“-Sternzeichen gibt. Oder halt ein ganz anderes, das viiiel besser ist! – Da hätte ich dann auch gerne den Gag gesehen, dass eine Art schlechter als notwendig, weil das Ding gerade mal 5 Meter über der Atmosphäre installiert wurde. Da sagt einem doch schon die Triangulation auf der Planetenoberfläche, dass was nicht stimmt. Der Kontinent rechts hätte das Ding schon GANZ woanders sehen müssen! – Ich dachte ja erst, dass die Orville-Crew diese Leute mit den eigenen Waffen schlägt. So hätte man z.B. aufzeigen können, dass es am Nachthimmel von Moclus und der Erde gar kein „Giliac“-Sternzeichen gibt. Oder halt ein ganz anderes, das viiiel besser ist! – Da hätte ich dann auch gerne den Gag gesehen, dass eine Art Thomas Hornauer einen klärenden Vortrag hält. Aber okay, die Lösung mit der Erschaffung eines neuen Sterns fand ich auch gut! Leider war die aberals notwendig, weil das Ding gerade mal 5 Meter über der Atmosphäre installiert wurde. Da sagt einem doch schon die Triangulation auf der Planetenoberfläche, dass was nicht stimmt. Der Kontinent rechts hätte das Ding schon GANZ woanders sehen müssen!

„Machen Sie’s so… ernst!“ – Wir erleben hier ernsthaftes Schauspiel (= Schwangere! Planeten-Chef!), eine ernsthafte Diskussion mit dem Hauptquartier („Fliegen Sie endlich weg. Die Diplomaten gucken da vielleicht mal vorbei.“) und generell mehr visuelle Einblicke in die Gesellschaft als bei Discovery in Episode 2.02, wo jede zusätzliche Bildeinstellung (gefühlt) das Budget sprengen würde. – Wir erleben hier ernsthaftes Schauspiel (= Schwangere! Planeten-Chef!), eine ernsthafte Diskussion mit dem Hauptquartier („Fliegen Sie endlich weg. Die Diplomaten gucken da vielleicht mal vorbei.“) und generell mehr visuelle Einblicke in die Gesellschaft als bei Discovery in Episode 2.02, wo jede zusätzliche Bildeinstellung (gefühlt) das Budget sprengen würde.

„Mussten Sie unbedingt erwähnen, dass wir bald Geburtstag haben?“ – „Glück im Unglück, Commander: Die Leute mit NAMENSTAG liegen bereits geköpft vor dieser Baracke.“ – Fremde Völker, keine Sitten: Als diese beiden für eine Karriere voller Abenteuer und dankbaren Völkern unterschrieben haben, hatten sie leider ihre Rechnung ohne den Wirt… äh… weird gemacht.

Ein wenig gestört hat mich am Ende auch, dass die Planetenbewohner nach 5 aufgeregten Minuten („HEY! Leben im Weltraum!!“) schon wieder zur Tagesordnung übergingen und nicht die Bohne nachdenklich oder vernünftig erschienen. Getreu dem Motto: Mir doch egal, dass sich gerade ein ganzes Universum aufgetan hat.

Aber okay, zu viel geistige Flexibilität hätte die Prämisse zerstört. Wobei 1-2 Sätze des hiesigen Herrschers schon gereicht hätten, mich zu befriedigen. So in der Art von: „Was soll ich denn machen? Sie sind alle sooo dumm – und ich bin ihr Chef!“

Dass ich das Auftreten der neuen Sicherheitschefin nicht groß kommentiere, darf übrigens als Lob gewertet werden. Die ist zwar kerniger und frecher als die alte, aber dafür halt auch … kerniger. Passt schon. Beziehungsweise passt BESSER!

Fazit: Dass man am Ende mit einem billigen Trick operierte, statt die Aliens KLÜGER zu machen (Diplomatie? Wissenschaft? Handel?), schmälert etwas den cleveren Grundgedanken dieser Folge.

Und derartig weggegrinst hätte man bei TNG eine solche Täuschung wohl nicht. Ich sehe da Picard eher hinter dem Tisch versinken, weil er für mindestens 7 Tage nicht mit dieser „Schuld“ leben kann.

Trotzdem ist’s aber eine Folge, deren Tempo, Optik, Nicht-Flachwitz und Darstellerauswahl mir sehr gut gemundet hat. Und dann diese kurze Action-Sequenz: genau richtig in Länge und Intensität. – Bitte mehr davon! Und zwar hier rrrrein! (*mit Zeigefinger in Mund zeig*)

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Da, eine Sternschnuppe! Kannst dir... wen internieren! „Waaaah! Captain! Erstkontakt! ERSTKONTAKT!!! Schmeißt die optimistische Mucke an! Erstkontakt! Verdammt, ich komm wegen meinem Mörderständer nicht an die Steuerkonsole ran! Raaah!“ So ähnlich hat es sich dieses Mal auf der Orville angehört, als dort ein primitiver „Bin da! Wer noch?“-Ruf aus den Lautsprechern hallte. So stark war das Super-Duper-Feeling, dass man als geschulter Pessimist und Discovery-Gucker natürlich sehr schnell einen negativen Twist erwartete. Nennen wir es den „Zu gut, um wahr zu sein“-Effekt. Aber zuerst lief alles sehr schnuckelig ab. Präsident Schläfenknubbel wird ohne Zwischenfall die Hand geschüttelt und das Publikum in „Nicht New York“ klatschte eher unbeeindruckt über die Neuankömmlinge im Takt. Übrigens, wer bezeichnet eigentlich seinen eigenen Planeten als Regor 2? Ich als Bewohner von Sol 3 kann über solch doofe Namen natürlich nur lachen. Ha. Ha.

Wobei der Erden-Look, ähnlich wie bei der Social Media Parodie damals, schon etwas arg bocklos wirkte. Da geht doch auch mit wenig Geld etwas mehr in Sachen Alien-Kultur. Wenigstens hat man sich die Mühe gemacht, die Logos von den Bildschirmen zu knibbeln. Zu gut um wahr zu sein wahr… äh… war es dann übrigens auch. Sternzeichen geben auf Rektal 2 den Takt an. Irgendwie doof. Aber auch irgendwie sehr TOS’ig, erinnerte das Unverständnis der fanatischen Astrologen doch an das von „Bele jagt Lokai“. Denn schon damals habe ich mich darüber sehr amüsiert, wie ernst diese minderwertigen Links-Weißen genommen wurden. Die gehören doch alle ins Straflager, aber Hallo! Und vielleicht fiel es ja nur MIR als Ultra-Profi-Reviewer auf, aber… kann es seeeeein, dass man mit der Gefängnistracht inklusive Astro-Stern auf irgendein ECHTES Ereignis in unserer Geschichte hindeuten wollte? Bei soviel subtiler Subtilität hätte wohl selbst Miss Marple nix davon mitgekriegt. Fazit: Die erste Hälfte wusste mir dank der gekonnt genutzten 90er-Star-Trek-Schablone sehr zu gefallen. Doch als die große Enthüllung klar war, zog sich eben dieses Thema und das Geschehen im Konz… im Astrologielager doch etwas sehr hin. Wobei es genaaau diese Story beim Trek wohl nicht gegeben hätte, Beam-Mangel bei Orville sei Dank. Persönlich hätte ich mir für den Schluss noch einen kleinen Arschtritt für die Aberglauben-Zivilisation gewünscht, aber mit etwas Glück kommt das vielleicht noch? *salz über die schulter werf* Wertung: 6 von 10 Punkten

