„Short Treks“ – Kritik zur Episode „Q & A“

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Sorry, das hier muss ich erst einmal raus lassen: Nippel!!!Puh, besser. Für euch auch?

Aber so ein bisschen primitives Ugga-Bugga ist zwischen all den superschlauen Menschen und Halb-Vulkaniern auf der Enterprise auch irgendwie nötig. Gut, die Turbolifte auf der schiffseigenen Achterbahn funktionieren trotzdem nicht („Tut mir leid, Sir, danach muss ich eben googlen…“), aber solche Probleme hatte schon selbst Scotty. Nur wäre DER natürlich FRÜHER fertig geworden, als vorhergesagt („Sonst würde ich ja meinen Ruf verlieren, wahre Wunder zu vollbringen.“).

Aber worum geht es eigentlich in diesem „Short Trek“? Gute Frage, Danke! Wäääre ich Drehbuchautor, mir wäre die Zusammenfassung jedenfalls etwas peinlich: Nummer 1 bleibt mit Spock im Fahrstuhl stecken und lässt sich von diesem nerdige Fragen zwecks Bonding (Nein, das andere!) stellen. Das war’s.

Und DAFÜR wird man heutzutage bezahlt??

Okay, wenn es dabei so ein außerirdisches Experiment gegeben oder sich der Fahrstuhl in einer Anomalie verfangen hätte. Aber hier hat Crewman #323 wohl einfach nur ein „Außer Betrieb“-Schild an die Turbolift-Tür gehängt, während Frau Ingenieur bei GEDA in der Hotline feststeckt („Hach, ich liebe diesen 10 Sekunden-Loop von ‚We will rock you’“!).

Und Spock selbst? Es ist wohl Jay-Jay zu verdanken, dass dieser jetzt immer so schlecht rasiert aussieht und seine Emotionen recht unversteckt an der Oberfläche rumhüpfen. Was hier in einem (Skandal! Frevel!) lauten Auflachen gipfelt. Ich mein, selbst WIR schnauben doch meist bei lustigen Sachen nur etwas stärker aus der Nase. Das muss ein Vulkanier doch auch können?

Fazit: Ja. Hmm. Was soll man sagen. Nett gemacht war es ja. Flott auch. Kunststück bei 12 Minuten Laufzeit. Spock ist hier aber schon menschlicher als vom Klassiker gewohnt. Nummer 1 droht beim Verraten ihres Singtalents beinahe mit der Todesstrafe („Ich schlach‘ dich kaputt, wenn du das verrätst!“ *finger an kehle entlangzieh*). Wobei dieser „Modern Major-General’s Song“ mittlerweile eh schon ein ausgelutschtes Klisché für „Guck mal, wie schlau ich bin“ Eierkopp-Sänger ist. Würde die ganzen Superschlau-Spießer auf dem Schiff daher wohl gar nicht überraschen. Gnah.

Wertung: 5 von 10 Punkten

PS: Wo wird Spock eigentlich am Anfang rausgebeamt? Eine Riesen-Mikrowelle mit Fehlfunktion?