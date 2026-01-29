Geiz. Geiz bleibt immer gleich – Die ganze erste Staffel „Fallout“ für lau!
Türlich, an die Gratisprobe für „Starfleet Academy“ wird dieses Leckerli für Schrappige (Hallo, Klap!) natürlich nicht herankommen. Aber in Zeiten von pausenlosen Abo-Erhöhungen ist es mal ganz nett, aktuelle Sachen auch mal für umsonst in die, vor lauter Armut ganz schmutzigen, Finger zu kriegen. Das Ganze findet ihr auf YouTube mit nur 74. Werbeunterbrechungen! *hustsieheweiteruntenhust*
Den Rest gibt es im YouTube-Kanal von Prime Deutschland: https://www.youtube.com/@PrimeVideoDE
Und hier, völlig ohne Zusammenhang, ein paar Tipps zum Werbeblocken:
– Ublock Origin als Addon im Firefox-Browser (auch auf dem Phone) installieren.
– Dasselbe für den Chrome-Browser (sollte gehen, aber Google ist arm und versucht das immer auszuhebeln. Unerhört!)
– SmartTube für Android TVs (etwas aufwändiger, Anleitung im Link in Englisch).
Oder man verwendet einfach gleich den auf Chromium basierenden Brave Browser und hat seine Ruhe.
Vielen Dank für die „Erdung“, allein kurze Szenen dieses drögen Käses beweisen, wie viel unterhaltsamer, farbenfroher und origineller „Starfleet Academy“ allein in Sachen Charaktere und Setting ist.
Das jedenfalls erhöhte noch mehr meine Vorfreude auf die neue Folge, die ich mir heute Abend ansehen werde. (Die Vorschau war vielversprechend, es könnte die bislang beste Folge werden.)
hmm…
kleines gedankenexperiment: stuende da „Star Trek: Fallout“, und truegen die protagonisten starfleetuniformen… du wuerdest es ‚moegen‘, da du es ja so beschlossen hattest…
Ich würde mit dem Vorsatz herangehen, es zu mögen, es aber vermutlich dennoch furchtbar langweilig finden.
Ich weiß schon, mein Vorab-Beschluss, etwas zu mögen, stürzt viele in eine derart typisch deutsche Ratlosigkeit und Panik, dass sie gar nicht darüber hinwegkommen.
Man kann aber sehr wohl auf eine Party gehen mit dem Vorsatz, dort jeden zu mögen. Ob das dann gelingt, ist eine andere Frage, aber als Ausgangspunkt ist es sicher nicht ganz so verwerflich, wie es sich der deutsche Ehrlichkeits-Spießer einredet.
Aber macht ja nichts, kann ja jeder halten wie er will. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass ich mit meiner Methode deutlich mehr Spaß habe.
@frank: Hast Du aufmerksam Serienfans letzten Satz gelesen?
„…sicher nicht ganz verkehrt.“
Ich lese darin erste Zweifel an seinem typisch deutschen Wunsch, dazuzugehören.“
Es besteht also doch noch Hoffnung für ihn!
tach auch !
Analog habe ich mal zu Kollegen gesagt:
Ihr sucht in jeder Frau etwas Hässliches,
Ich suche in jeder Frau etwas Schönes!
Ich habe mehr vom Lebe!
(Entschuldigt die vielen „Ich“ am Satzanfang)
So gesaght im Jahre des Herren 2000 in Dordrecht.
Gruß BergH
Endlich!
Endlich bin ich durchschaut in meinem brennenden Wunsch, zu den unendlichen Weiten der uferlos großen Gemeinde der begeisterten Nu-Trek-Fans hier auf Zukunftia und auch sonstwo auf Youtube dazuzugehören!
Dafür habe ich sogar meine innige Freundschaft zu Elon Musk und Stephen Miller geopfert.
War Star Trek nicht schon immer woke?
Woke schon ohne allerdings aufdringlich zu sein wie eine tödliche Geschlechtskrankheit so wie es aktuell der Fall ist. Großer Unterschied!
Umberto Eco sagte bereits in den Neunziger Jahren, „Political Correctness“ sei eine Religion, die dazu verdammt ist, im Fundamentalismus zu münden.
Die Woke-Bewegung trägt leider die Züge von religiösem Fundamentalismus.
Das größere Problem der Woke-Bewegung ist aber für mich, dass sie von Spinnern vereinnahmt wurde, die sich fanatisch für die sexuelle Identität des verwöhnten Professorensöhnchens einsetzen, sich aber null für die Sorgen eines Arbeiters Mitte fünfzig interessieren, der bei drohender Firmenpleite und Altersarmut selbst nach Jahrzehnten harter Arbeit befürchten muss, vor dem existenziellen Nichts zu stehen. Im Gegenteil, wenn dieser Arbeiter eine weiße Hautfarbe hat, wird ihm kategorisch unterstellt, er sei „privilegiert“.
Dummerweise haben es die Anti-Woke-Tempelritter geschafft, NOCH blöder zu sein. Sie erinnern mich inzwischen an paranoide Psychopathen, die an jeder Ecke „Wokeness“ wittern.
Was bitte soll an „Star Trek: Starfleet Academy“ „woke“ sein?
Weil die wunderbare Gina Yashere im Alter von 52 Jahren keine Bikinifigur hat? Weil sie eine lesbische Jem’Hadar-Klingonin spielt?
Weil sich Captain Ake mit alten Dingen wie Grammophonen, Büchern und Lesebrillen umgibt?
Weil Darem Reymi ein polycules bisexuelles Fischwesen ist? (Bisexuell waren die Trill bereits in DS9.)
Weil Jay-Den ein pazifistischer Klingone ist?
Wenn diese Art von Alienvielfalt „woke“ ist, dann ja, dann ist typisches „Star Trek“ tatsächlich „woke“.
Und wer die aktuelle Folge sieht und nicht von der Qualität der Darsteller und Dialoge weggefegt wird, der soll sich halt andere Eintagsfliegen-Serien ansehen. Gibt ja wahrlich genug davon.
@Serienfan: Man muss warm werden mit Starfleet Academy, aber wenn man es erst ist, erkennt man in Folge 2 und 4 richtig schöne, ja sogar klassische Star Trek Geschichten, Betazoid ist aus der Föderation raus? Wie gewinnen wir es zurück? Durch Diplomatie. Die Klingonen brauchen eine neue Heimatwelt, wie kriegen wir sie dazu, diese nicht als Mitleidsgeschenk der Föderation und damit gegen ihren Kodex anzusehen? Durch diplomatisches Geschick und sich Einlassen auf die klingonische Kultur.
Watt? Schon wieder´n Planeten kaputt?
Und diesmal der Kronos von denne Klingonenmannen?
Hat sich da einer an Star Trek VI erinnert? Mond Prraxxis, aber Spätfolgen haben (800 J.) länger gedauert?
Oder war das einer der TAUSENDENenennen Planeten die der DMA-Bagger in DSC-Staffel 4 mit weggebaggert hat?
Gibbet da eigentlich so watt wie ne Liste von??
Un wer fecht die ganzen Brocken wech? Sonst bleibt de Galaxis doch total schmuddelich!
Keine Ahnung welche Drogen du nimmst aber mach gerne weiter so. Man amüsiert sich köstlich.
tach auch !
Meine Methode YouTube werbewfrei zu schauen:
JDownloader und das Zeuch runterladen.
Rukelfrei und ohne Werbung.
Die erste Season von FallOut habe ich fast ganz gesehen bis mich etwas anderes interessierte.
Der Plot ist cool, die Protagonistin schnuckelig und es strotzt vor Gore und schrägen Ideen;
Was will man mehr ?
Ob man das mag muss man selber herausfinden.
Gruß BergH
Bin jetzt in der 4. Folge 2. Staffel und Goggins und Purnell tragen die Show alleine. Macht viel Spaß wenn man sich drauf einläßt.
Suchanzeige
Gesucht werden Herr Daniel Klapowski (email entfernt) und Herr Sparkiller – (email entfernt).
Am 15. Januar ließ ich Herrn Klapowski unter oben genannter Mailadresse einen Gastbeitrag über einen bahnbrechenden deutschen (!) SF-Film zukommen.
Nachdem sieben Tage ohne ein Feedback vergangen waren, wandte ich mich am 22. Januar ratsuchend an Herrn Sparkiller, Mailadresse siehe oben.
Besorgt musste ich bei einem Blick in meinen Postkasten heute feststellen, dass auch von ihm bis heute kein Feedback erfolgte.
Gefragt wird deshalb auf diesem Wege:
Sind etwa unsere Chef Reviewer per Mail nicht mehr erreichbar?
Die Mails im Spam-Ordner verschollen?
Der Autor des brillanten Gastbeitrags auf der Zukunftia-Feindesliste gelandet?
Der Beitrag so herausragend, dass er mit Blick auf das Academy-Elend bewusst nicht veröffentlicht wird?
BITTE SUCHT MIT!
„BITTE SUCHT MIT!“
noe…
Ich habe mal unsere Spambot-freundlich eingetragenen E-Mail-Adressen entfernt.
Manchmal kann es halt etwas dauern, bis wir Gastbeiträge veröffentlichen und manchmal geschieht dies auch leider gar nicht. Öffentliche Anfragen sind nicht nötig, dass pausenlos neue New-Trek-Folgen rauskommen ohne uns vorher zu fragen ist schon schlimm genug!