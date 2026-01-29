Geiz. Geiz bleibt immer gleich – Die ganze erste Staffel „Fallout“ für lau!

Türlich, an die Gratisprobe für „Starfleet Academy“ wird dieses Leckerli für Schrappige (Hallo, Klap!) natürlich nicht herankommen. Aber in Zeiten von pausenlosen Abo-Erhöhungen ist es mal ganz nett, aktuelle Sachen auch mal für umsonst in die, vor lauter Armut ganz schmutzigen, Finger zu kriegen. Das Ganze findet ihr auf YouTube mit nur 74. Werbeunterbrechungen! *hustsieheweiteruntenhust*

Den Rest gibt es im YouTube-Kanal von Prime Deutschland: https://www.youtube.com/@PrimeVideoDE

…

Und hier, völlig ohne Zusammenhang, ein paar Tipps zum Werbeblocken:

– Ublock Origin als Addon im Firefox-Browser (auch auf dem Phone) installieren.

– Dasselbe für den Chrome-Browser (sollte gehen, aber Google ist arm und versucht das immer auszuhebeln. Unerhört!)

– SmartTube für Android TVs (etwas aufwändiger, Anleitung im Link in Englisch).

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel