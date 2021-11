Meine Verriss-Lust muss jetzt ganz stark sein. – Doch mein Bock auf Qualitäts-TV macht bereits eine Flasche Erdbeerwein auf: Es wird in diesem Jahr KEIN „Star Trek – Discovery“ mehr auf Netflix geben. Weder Staffel 4, noch die ersten drei Staffeln. Mehr zu diesem Thema in diesem kurzen Artikel…

Es hätte alles so dröhn werden können: Jeden Freitag eine neue Folge auf Netflix, dann jeden Samstag ein Verriss auf Zukunftia. Dann stundenlang Kopfweh, Erbrechen und (zur Sicherheit) ein paar PCR-Coronatests.

Doch es passiert nun das, was gar nicht sooo unwahrscheinlich war:

Paramount/CBS/Seelenlos-GmbH haben entschieden, dass die demnächst anstehende Einführung des dringend erwarteten Streamingdienstes „Paramount+“ so wichtig ist, dass man die wertvolle Trek-Lizenz nicht mehr bei Netflix lassen wollte.

Somit läuft die Burnham-Show ab jetzt in den USA nur noch bei Paramount+. Und in Europa GAR NICHT. Beziehungsweise erst im Jahr 2022, wenn es auch bei uns endlich heißt: „Ich habe Netflix, Youtube Premium, Disney+ und Amazon Prime. Es wird höchste Zeit, alles weitere genüsslich zu ignorieren.“

Inhaltlich kann ich Paramounts Entscheidung sogar nachvollziehen. Ein neuer Streamingdienst braucht hochklassige Namen. Und was wäre wertvoller als… tja… irgendwas, was ein Blinder versehentlich mit der ehrwürdigen Marke „Star Trek“ verwechseln könnte, wenn er angetrunken wäre?

Wie „nett“ es gegenüber den wirklich wartenden Fans(?) der Serie ist, nur zwei Tage vor dem erwarteten Release in Deutschland diese Nachricht rauszuhauen, ist eine andere Sache. Das gesamte Streaming-Game wirkt inzwischen wie ein Krieg aus Risikokapital, Sterbeversicherungen und Überlebenskampfzuckungen. Der Konsument darf zwar noch wählen, aber bitteschön jeden Monat neu, gerne auch im Kreis oder in der Art, welchen Streamingdienst man versehentlich NICHT für einige Monate kündigt/pausiert.

Für mich bedeutet das aber, dass wir die Discovery-Berichterstattung hier langsam eindampfen. Auch wenn in den USA tatsächlich in wenigen Tagen Episode 4.01 ausgestrahlt wird.

Natürlich stehen unsere VPN-Dienste mit Direktleitung zu amerikanischen Kreditkartenunternehmen und einem Abo von Paramount+ jederzeit bereit, Ehrensache. Aber das sofortige Freitagsreview zu einer Serie, die kaum einer sieht, nur wenige interessiert und qualitativ eher auf Dreiradniveau umherkurvt, kann man langsam nicht mehr rechtfertigen. Nicht mal bei uns. Und wir SIND eigentlich schon ziemlich behämmert.

Klar, sicherlich wird es hier das eine oder andere Review geben. Doch vielleicht kürzer, gesammelter, später… Denn wenn IHR die Serie nicht mehr seht, ist es ja auch egal, wann ihr euch an einem Verriss oder einer (theoretisch denkbaren) Lobeshymne erfreut.

Zumal man ja eh nur noch fragmentierte Zehnteiler zeigt. Da macht die Kritik zu einzelnen Episoden schon länger keinen Sinn mehr, wenn die eben noch „brillante Idee“, bei der sich alle Kritiker fragen, wie „es wohl weitergeht“ sich in Episode 8, 9 und 10 zu einem Rohrkrepierer entwickelt.

Will sagen: Unsere Trek-Berichterstattung muss sich völlig neu einspielen – so wie Michael Burnhams Tränenkanäle in der staubtrockenen Zukunft zu vieler Streamingdienste.

Mist… Jetzt habe ich schon wieder Bock auf „Dune“…?!