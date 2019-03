„Star Trek – The Motion Picture“ – Kritik

13 Jahre lang habe ich den Film nicht gesehen – und das zu RECHT. Denn wir hielten uns gegenseitig für langatmig und oberflächlich. Doch nichts könnte weiter von der süßen Realität des SF-Kults entfernt sein! Hier haben wir einen ähnlichen Klassiker vor uns wie „Blade Runner“, „2001“ oder „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“. Und bei ST1 stellen sich gar nicht erst Fragen danach, ob das Tempo des Films gut gealtert ist. Denn „Tempo“ ist ebenso wenig vorhanden wie Erdbeeren im Erdbeerjoghurt. Aber dafür Schokostreusel, hmm!

Für diese Einschätzungsänderung muss ich mich ausdrücklich bei J.J.Abrams und seinen Greenscreen-Reitern der Apokalypse bedanken. Denn in den letzten drei Filmen bekamen wir nur schlechte Abziehbilder altbekannter Figuren, die alle 10 Sekunden einen ironischen Spruch in die Kamera raunten (*Zwinker, Kicher, Baller*). Am schlimmsten war jedoch, dass ich nicht kapiert habe, was die Bösen jetzt konkret WOLLTEN. Von ihren Hunderten von Minions mal ganz zu schweigen („Persönlicher Rachefeldzug vom Chef? Klar, ICH habe die nächsten 10 Jahre noch nix vor!“)…

Bei „Star Trek 1“ haben wir hingegen ein gigantisches Mysterium (die dicke Wolke), dessen Motivation in zweieihalb Stunden mühsam herausgefunden werden muss. Und diese Motivation beinhaltet so viele Facetten, dass ein 2,5-Stunden-Film fast schon zu kurz erscheint, um alles auszuarbeiten. Und ja, diese Aussage meine ich tatsächlich ernster als Alex Kurtzman sein neues Pilz-Kochbuch!

„Captain, die Wolke ist riesig! Und sie isst gerne Klingonen!“ – „Dann sind wir wohl ‚Kling-Ohne‘, was? Versteht ihr, Jungs? Hahaha?“ – Humorfrei und Spaß dabei: Der Film nimmt sich derartig ernst, dass heutige Zuschauer irritiert sein dürften („Wie, der Untergang der Erde ist gar nicht im Witzebuch vermerkt?“).

Denn wo wir heute stets die klassische Geschichte von „Ich hau dir, du haust mir“ erleben, werden wir bei ST1 mit jeder Minute schlauer: Ist die Wolke intelligent? Jau! – Was sind die runden Kugeln im 50 Kilometer großen Eingangsbereich? Datenspeicher! – Will uns das Ding angreifen? Nö, eigentlich nur anquatschen! – Sieht es uns Menschen als minderwertige Lebensform an? Zu Beginn schon. – Ist V’ger neugierig und lernfähig? Jau, unbedigtomat! – Können wir dem Ding beibringen, die Welt etwas mehr wie wir zu sehen? Na klar, dafür sind Mensch-Maschine-Verschmelzungen im Lichte eines funkensprühenden Weichzeichners schließlich da!

Was man früher als langweiliges Rumfliegen mit uncooler Dröhnmucke empfand, ist extrem gut gealtert. Eben WEIL wir hier den kompletten Weg von „Weiß gar nix“ bis hin zu „Ich weiß alles“ sehen. Und nicht etwa 7 Action-Sets, die am Ende nur an Trümmerstücken und kopfkratzenden Versicherungsgutachtern zugenommen haben. Bei ST1 geht es auch nicht um „kurzzeitige“ politische Agenden (Trump, Afghanistan, Bienensterben, Gender-Gedöns), sondern um Forschergeist, Kommunikation, Analysen und Mal-die-Füße-still-halten. Ich würde sogar sagen: Trekkiger sind selbst die meisten Episoden der TV-Serien niemals gewesen.

Zugegeben, es gibt hier ein paar lääängere Kameraeinstellungen, aber die Effekte darin sind so grandios gealtert, dass man sich auch mal 30 Sekunden auf einen Flug durch blaue Blubber-Nebel einlassen kann. Im Ernst: Das ist wie ein beruhigendes Aquarium – nur halt mit SF-Geschichte statt mit Fischen drin.

„Können Sie mir sagen, was ich da auf dem Hauptbildschirm sehe?“ – „Es ist ein riesiger, jahrtausendealter, metallischer … Kahn?“ – Sprich dich aus und halt dann die Klappe: Manchmal kann man auch einfach mal die Daten analysieren. Dafür ist das erste Wort in dem Begriff „Forschungsschiff“ schließlich dort hingesetzt worden.

Auch fand ich die fehlende Kamera-Dynamik durchaus passend. Hier zieht immerhin ein massereiches Megaobjekt durch die Galaxie, kein Motorroller mit Nachbrenner. Somit sind langsame Kamerafahrten oder auch mal stationäre Perspektiven durchaus angebracht. Wer hier die Enterprise im Inneren der Giganto-Strukturen hat „hängen“ sehen, fragt sich unwillkürlich, warum wir Menschen so klein und zerbrechlich sind. Hier geht es nicht darum, etwas schnell-schnell-schnell zu zeigen, denn die Motive von V’ger sind ja auch nicht aus der Maggie-Fix-Tüte gefallen. Zwar läuft im Hintergrund durchaus der Countdown bis zum Erreichen der Erde, aber hektischer Aktionismus hätte hier nur dafür gesorgt, dass man gescheitert wäre. Und außerdem können wir durch das Anti-Tempo sehr gut nachfühlen, wie sich V’ger beim jahrhundertelangem Datensammeln gefühlt haben muss („Noch einen Nebel? Okaaay? Spaaannend?!“)…

Die Musik ist übrigens das Beste, was man je in Star Trek gehört hat: Der treibende und düstere Soundtrack bei den Klingonen, das Wummern völlig unbekannter Alienklänge (man baute für den Film extra ein Instrument, das wie ein umkippender Metalltransporter klingt), dazu Ilias sanftes Thema, das sich nahtlos an die anderen Kultthemen anschließt.

Nicht umsonst wurde das Titelthema später auch die Titelmelodie von TNG. Allerdings empfiehlt sich hier schon der beigelegte 5.1- bzw. 7.1-Sound der Blu Ray in englisher „Speake“. Die deutsche Stereo-Tonspur klingt nämlich arg nach Dosentelefonen im Weltraum.

Wer sich HIER an einem guten Fernseher und einer guten Soundanlage langweilt, sollte definitiv nie wieder nach draußen gehen. Man würde sonst Gefahr laufen, nach 3 Minuten an der Hauptstraße an purer Langweile zu verenden…

„Captain, ich war zu schnell unterwegs. Ich wurde geblitzt!“ – Blitzgescheit und lernt trotzdem noch dazu: Dass Spock sich „illegal“ auf den Weg macht, um sich mit dem fremden Wesen zu verschmelzen, halte ich für die edelste Form des Desertierens. Wirklich viel bringt es nicht, aber hey: Beim Forschen stellt man sich daher auch meistens mehr als ein Reagenzglas hin…

Auch die Kulissen, Beameffekte, Uniformen und Außendesigns (Raumstation! Schiffsdock! Komplexität der Modellschiffe!) hat man seitdem nie wieder so schick gesehen. Zwar müffeln manche Deckenlampen dezent nach den 70ern, machen dafür aber erfrischend viel SINN. Denn es kommt LICHT raus. Das hat man ja heute oft auch nicht mehr… Selten sahen ST-Raumschiffe so massiv und trotzdem gemütlich aus. Selten war alles so sauber, verströmte aber doch den Duft von „Hinter der nächsten Deckenplatte drängeln sich die Kabel“. Hier geben sich schickes Weiß und die geräumige Strukturen sowohl die altmodische Klinke als auch die neumodische Antimaterie in die Hand.

Und alle Pluspunkte gelten nicht nur für das Schiff selbst: Astronauten im Raumanzug winken z.B. dem ablegenden Schiff zu, im Sternenflottenhauptquartier wäre es sogar Ameisen zu wuselig und die Schiffswerft hat diese kuschelige Metallstrebigkeit, die ich mit Stabilität verbinde.

Doch genug vom Design, denn sonst denkt man noch, dass wir hier nur über eine Ausstellung für Fertigküchen sprechen…

Natürlich ist es erzählerisch etwas knifflig, dass eine mächtige Raumsonde wie V’ger nicht kapiert, dass sie von „Kohlenstoffeinheiten“ gebaut wurde und eigentlich nur ein Haufen Blechschrott mit diversen Erweiterungen ist. – Aber jedes vermeintlich billige Element hat hier seinen Grund und Platz (*Medienprofessor auf Schoß absetz*). So spiegelt die Story eigentlich unsere Suche und Hilflosigkeit wieder, was am Ende umso klarer wird, wenn es um Themen wie „Einsamkeit“, „Schöpfer/Kind“, „Zweisamkeit“ und… kicher… „körperliche Verschmelzung“ geht. Denn erst die befreit am Ende das fremde Wesen, das dann auf fast metaphysische Weise verpuffen „darf“.

Und ja: Ich finde es gut, dass dieser Part nicht vollständig erklärt wird. Es passt zum Film.

„Oh mächtiges V’Ger-Wesen, was willst du denn NOCH von uns?“ – „Dieser Commander Decker… Der hat schon einen süßen Po!“ – Datensammelklage – Der Film: V’ger will doch auch nur einen Sinn im „Leben“. Die Kulissenbauer dieses Sets haben es immerhin auch schon in die Analen der Filmgeschichte geschafft.

Überhaupt werden viele Dinge mit erstaunlich knappen Worten rübergebracht: Kirk drängt Commander Decker nach dem Motto „Nun lass mal den Papa ran!“ unsanft aus dem Weg – und wird dafür von McCoy ermahnt. Spock hat hingegen seinen Kur(z)urlaub auf Vulcan dafür genutzt, noch emotionsloser zu werden und bei jeder ausbrechenden Wiedersehensfreude die Flucht an seine Konsole zu ergreifen. All das läuft aber so nebenbei und organisch ab, dass erklärende Doofendialoge von früher (= „Mein lieber Herr Gesangsverein. Sie sind aber schlecht drauf, Spocki-Baby!“) gar nicht mehr nötig sind.

Ilia stirbt übrigens schnell und rennt danach als begriffsstutzige Sonde durch das Schiff („Brettspiele sind doof und unlogisch. Erklärt mir bitte Brettspiele!“). Und V’ger weiß eigentlich nicht so richtig, wohin mit seinem kalten, endlosen Wissen – was durch die leeren, endlosen Nebelhallen auch optisch ganz prima rüberkommt. Im Ernst, hier wäre man mit einem actionreicheren Ansatz nicht weit gekommen. Woher hätte die Action auch kommen sollen? Eine Kampfszene verbietet sich z.B. durch den neugierigen Charakter von V’ger. Und durch die Tatsache, dass jeder „Kampf“ eine „totsichere Sache“ für die Enterprise gewesen wäre.

So ist die Sonde am Ende auch nur ein Kind, das seinem Schöpfer zeigen will, was es dort draußen gelernt hat – und aufgrund der Hürden schon mal einen halben Tobsuchtsanfall bekommt. Hier obliegt es dann der Crew, Ilia als V’gers Vertreterin gut zuzureden:

– „Nein, das Schiff kann ohne uns Kohlenstoffeinheiten nicht existieren; danke der Nachfrage!“

– „Wir sind Forscher. Wir fliegen ja nicht zum Spaß durch deine Metall-Niere!“

– „Wir helfen dir nur weiter, wenn du nicht mehr bockig bist. Und nein, es gibt keine mondgroßen Schokoladentafel für dich!“

„Ilia, was hat V’ger mit dir gemacht? Und was ist das für ein seltsamer Knubbel unter deinem Hals?“ – „In dem ist die komplette Wertschätzung der heutigen ST-Fans für diesen Film gespeichert. Ist ganz leicht, das Ding!“

Übrigens gibt es einen einfachen Test, ob man den Film heute noch erträgt: Man schaue sich diesen Ausschnitt in voller Länge an, während das Smartphone in Griffweite liegt. Wenn ihr hier ohne Aufmerksamkeitsblessuren durchkommt, haltet ihr auch den Rest des Films aus. Mehr „Ship-Porn“ kommt hiernach definitiv nicht mehr.

Und auch, wenn einem bei diesem Shot eher die Schotten vor die Augen fallen (nein, kein zusätzlicher Scotty-Witz diesmal), so MUSSTE so eine Sequenz einfach auch mal sein. Wir kannten das Schiff vorher ja nur aus der Serie, wo es in den ewig gleichen Animationen – samt Staubkörnern und Haarwurzeln – durch die Orbits flackerte. Die Enterprise ist nun mal ein eigener Charakter und natürlich LIEBT der Captain diesen heiß und flennig. Was auch wunderbar rübergebracht wird, als er sich die Innenräume anschaut und trotz der lauernden Gefahr seine inneren Star-Trek-Modellschiffe sortiert. Da ist es fast unnötig zu erwähnen, dass ich mich schon nicht mehr erinnern kann, ob das Schiff in „Into Darkness“ jetzt auf der Erde zerschellt ist oder nur stark beschädigt war – und ob da nach „Beyond“ noch irgendwas mit UHU und Tesastrips zu retten ist.

Ja, dieser Film hier ist eine Nerdparade, die VON Nerds FÜR Nerds gestrickt wurde. Sehe ich hier noch einen Modelleisenbahn-Veteranen hunderte Stunden mit viel Liebe rummachen, so springen mir bei den neuen Klamotten förmlich die Inder (nichts gegen Inder!) entgegen, die parallel noch an „Thor 3“, „Jurassic World“ und mit dem Nachfärben des Nachthimmels bei „CSI“ beschäftigt sind.

Ist das ein Zufall, dass das wie ein Auge geformt ist? SIEHT V’ger nun, warum es jemals am Leben war? Oder ist das nur der ein Zufallsshot vom Müllschacht, der es zufällig in den Film geschafft hat? Ich glaub‘, ich muss ihn zwecks Klärung bald noch mal sehen.

Als besonderes Detail möchte ich noch den gruseligen Transporterunfall zu Beginn hervorheben, der durch die Geräusche (schreien, stöhnen, still sein) und die entsetzten Gesichter der Anwesenden zum gruseligsten Moment in Star Trek gehört. Eben, weil man kaum etwas sieht.

Ebenso ist die Angst mit Händen greifbar, wenn ein paar Dutzend Männeken im Hauptquartier vor dem Bildschirm stehen und das erste Mal die Infos zur nahenden Wolke vernehmen. Und auch hier wirken die ruhigen Gesichter mehr, als es wildes Brüllen und Kleider-vom-Leib-Reißen vermögen könnten.

Wie man es auch dreht und wendet: ST1 ist ein verkannter Klassiker, der für sich alleine steht und dank seiner Verkanntheit bisher nicht nachträglich vermurkst oder entzaubert wurde. Der bekannte Borg-, Klingonen- und Spock-Effekt wird daher auch in 100 Jahren niemals eintreten – äh, hoffe ich jedenfalls!

Wie bitte, Leute? V’ger hatte eine unbekannte Zwillingsschwester namens Michael’ger? Echt jetzt? – Cool!

Fazit: Mit jedem Sehen gefällt mir der Film besser; besonders in der Digital-Deluxe-Superedition. Er funktioniert auf so schnörkellose und elegante Weise, dass er sich langsam zu meinem liebsten Trek-Film hochgearbeitet hat – dank stundenlangem Schleichflug teilweise sogar ohne mein Wissen.

Hier braucht es keine Action, keinen Bösewicht, keine billigen Gags oder schauspielerische Gesichtskirmes. Der Plot steht für sich allein und kommt mit wenigen Worten aus. Selten war uns „Show, don’t tell“ in Star Trek näher als bei dieser verwirrten Wolke mit Schöpferkomplex.

Da nimmt man sogar das kitschige Ende als etwas Symbolhaftes hin.

