Ein Fall für den Internationalen Gerichtsdoof? – Erste Folge Starfleet Academy für lau!

Na, toll! Kaum bricht die Weltordnung zusammen, started Paramount auch schon mit den ersten Kriegsverbrechen.

Nachdem die USA bereits letzte Woche dran waren (Ich denke, DESWEGEN gibt es dort auch gerade so viele Demonstrationen?), verschenkt man die erste Folge von „Starfleet Academy“ nun auch via YouTube an UNSERE armen Augen und Ohren. Äh, vielen Dank… ?

Denn wäre es keine bessere Werbung für Star Trek, wenn man uns die neue Serie einfach NICHT zeigen würde?!

Begeisterte Kommentare oder Grabreden der Ordnung halber bitte in unserem entsprechenden Review hinterlassen.

