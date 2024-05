„Fantastic Planet“ (1973) – Das Review… for your eyes only

Im Jahre 1963 geschah etwas Einmaliges. Die Produktion für einen fantastischen Planeten begann – und schon 10 Jahre später erschien das fertige Werk auf den Kinoleinwänden. Es begeisterte so ziemlich jeden … äh, jeden Filmkritiker. Oder wer halt sonst gerade bei den Filmfestspielen von Cannes herumlief. In 1978 wurde der experimentelle Film dann im ZDF gezeigt, wo er „Der wilde Planet“ hieß. Da viele unsere Zuleser da vermutlich bereits länger aufbleiben durften, hier nun eine Besprechung. Sofern man diese überhaupt anfertigen sollte. Man kann auch einfach eine Lavalampe austrinken und sich eigene Gedanken machen?

Inhalt:

Auf einer fernen Welt sind Menschen (oder auch „Om“ genannt) die Haustiere einer Rasse namens Draag. Riesige Wesen mit Augen wie geschälte LSD-Tabletten – und mit einer Technologie irgendwo zwischen „Star Trek“ und „Merlin, der Zauberer“.

Doch der kleine Om-Junge namens Terr wird eines Tages aufmüpfig und entkommt. Trotz der Tatsache, dass er ein magnetisches Halsband trägt, dessen Stärke glatt als Ersatz für die Deutsche Bahn oder Flugtaxis taugt.

In der Freiheit lernt er weitere Om-Menschen kennen, die sich in der Wildnis unter seltsamen Lichtern und diverser Hippieästhetik vermehren. Und sich über ihre Unterdrücker ärgern.

Bis sie spontan aufbegehren und es keinen Weg zurück gibt.

Nach diesem Trailer könnte man meinen, dass der Film NUR eine Clipshow aus schrägen Bildern ist. Doch das ist Blödsinn. Denn er ist nur zu 50% eine Clipshow. Die restlichen 50% bestehen aus künstlerischer (Über-)Ambition. Auch auf Seiten der tschecheslovakischen Animationskünstler, die mit ihrem Stil das Monster unter ihrem Kinderzimmerbett vertreiben wollten?

Die Geschichte basiert ursprünglich auf dem französischen Buch „Oms en série“ von Stefan Wul aus dem Jahre 1957. Ein heute wohl eher unbekanntes Werk, zu dem man aber immerhin ein paar verstreute Comicpanels und Neuauflagen finden kann. Wenn man sich traut!

Dass die Bilder im nur 72 Minuten langen Werk gruselig wirken, ist inzwischen fast schon eine Binse. Darum will ich’s nur am Rande erwähnen, damit das Protokoll und euer Traumtagebuch hiernach vollständig sind.

„Reviews“, in denen davon gesprochen wird, dass Zuschauer im Kindesalter nach „Fantastic Planet“ zum bibbernden Haufen an SF-Nachwuchs mutierten, gibt es bereits wie Sand am Meer. Und auch, wenn ich diesen Text hier mit dutzenden Bildern von fleischigen Popelhäusern, fadenspinnenden Schaumschnecken und morphenden Meditationsfreunden spicken könnte:

Es GIBT durchaus eine sehr stringent erzählte Geschichte! Sie kommt allerdings in Form der damals populären SF-Kurzgeschichten daher – bei denen oft EINE ungewöhnliche Idee WICHTIGER war als die Franchise-Tauglichkeit einer Erzählung. Wo man sich heute in Paralleluniversen und Zeitreisen flüchten muss, um irgendwie den Laden zusammen zu halten, bombardiert man uns hier mit schrägen Bildern aus dem „Warum eigentlich nicht?“-Generator.

Das wirkt gerade in unseren 2020ern angenehm aus der Zeit gefallen, wo alles Absurde und Abnorme schnell unter Generalverdacht gerät.

(„Nein, die blauen Wesen sind KEINE Palästinenser oder alte weiße Männer – Danke der Nachfrage.“)

Der Kampf der Menschen untereinander lässt viel Raum für Interpretationen und drängelnde Notärzte: Sehen wir eine Rasse, die sich ihre animalischen Instinkte freiwillig und buchstäblich vor den Leib schnallt? Ist Darwinismus überhaupt eine gute Idee, wenn man zu einer untergehenden Spezies gehört? Oder ist das hier nur ein futuristischer Kampf, mit dem zwei Hausbesitzer um die knappe Zeit eines Dachdeckers oder Heizungsmonteurs buhlen?

Dass man sich beim Ansehen derartig unwohl und fast unerwünscht(!) fühlt, liegt wohl am alten Satz, dass „eine Technologie, die weit genug fortgeschritten ist, schnell wie (Film-)Magie wirken kann.“

Dass z.B. die Animationen staksig sind, stört nur zu Beginn. Gerade durch das Reduzierte – und die geränderten Kulleraugen der Draag! – spielt die eigene Phantasie sofort verrückt. Die Musik, die tatsächlich dem Genre der „Psychedelika“ zugeordnet wird, hilft da ebenfalls sehr.

Sind die Draag kaltherzig und emotionslos? Oder einfach nur warmherzige Naivlinge, denen beim Dauermeditieren der Draht aus der Mütze gesprungen ist? Haben sie mehr Angst als Verstand? Oder einfach nur eine Corona-Pandemie, bei der sie sich zu viele Haustiere angeschafft haben, für die jetzt nicht genug Autobahnraststätten zum Anbinden da sind?

Ihr könnt es entscheiden!

Denn der komplette Film ist hier zu haben:

Fertig mit Gucken? Dann sind wir uns vielleicht sogar einig… Zum Beispiel, dass „Fantastic Planet“ eine fast lächerlich klassische Unterdrückungsgeschichte darstellt – bei der auf jedem Bild nebenbei SF-Konzepte geboren werden, bis Arthur C. Clarke und Isaac Asimov verschwitzt den Kreißsaal verlassen.

Die fremden Tiere und Pflanzen sind gerade noch so vernünftig designt, dass es sie noch geben könnte. Meistens ist das Getier auch nur deswegen fremdartig anzusehen, weil das alles nicht symmetrisch aussieht. Hier ist Schrägheit eh das Hauptkonzept: Zum Beispiel bei der Musik mit dem flirrenden Porno-Timbre, das man nur(?) aus den 70ern kennt.

Und der Moment, in dem mehrere Draag einfach in einem Farbhaufen verwischen, macht klar, dass der übliche LSD-Hinweis unmöglich nur ein oberflächliches 70er-Klischee sein kann. Hier liegt wirklich was Außerweltliches in der Luft, was mit Franchise-Käsefüßen und CGI-Gewittern nichts gemeinsam hat.

Das sorgt für eine Ent- und Verfremdung, die ja oft beim Überbringen der Botschaft hilft .

Synapsen-Neuverdrahtung sei Dank.

„Ich glaube, ich möchte wie ein Menschenkind aussehen.“ – „Ist das nicht kulturelle Aneignung?“ – „Nicht, wenn ich es nur für meinen Behindertenausweis mache!“ – Malen nach Schmalen: Ab und zu scheint durch, dass die Draag sehr wohl von den Menschen lernen wollen. Es macht nur keiner, seitdem tagelanges Meditieren steuerfrei geworden ist.

Am Ende des Tages sind die blauköpfigen Kreisaugenbesitzer auch nur wie Menschen: Sie können Kriegsmaschinen bauen, unterjochen schwächere Wesen oder lassen gerne eine Kugel drüberrollen. Statt eines unförmigen Schützenpanzers – Fortschritt?

Ja, eigentlich ist das hier auch nicht anders als in „Avatar“, „Star Trek 8“ oder „Independence Day“. Das schwächere Volk sind hier halt die Menschen mit ihrer Däumlingsgröße. Aber es könnten theoretisch auch Personengruppen wie Indianer, Juden oder Deutsche in Amerika, im Gazastreifen oder in der falschen Shisha-Bar sein.

Erst gelten die Menschen als niedlich, aber sobald sie sich vermehren und nach Wissen streben – hier mit einem futuristischen Telepathie-Kopfschmuck –, wird‘s lästig. Dass dann ein paar ausbüchsen, Kisten mit Lebensmitteln klauen und in Stadtparks herumwuseln, reicht dann, um die Unterdrücker zu RICHTIG aggressiv zu machen.

Vielleicht sind die Menschen aber auch einfach Kinder, die sich von ihren Eltern loslösen müssen? Oder verkörpern die ewige Neugier nach neuen Horizonten?

Erst das Ende wird dann derartig schräg, dass auch ich mich am Kopf kratzte. Ich will ja nicht alles spoilern, aber der GRUND, warum die Aliens ihre Gedanken wegsenden können, hat mit Eskapismus zu tun. Auch SIE brauchen Träume und Ablenkung wie ein gutes Feierabendbier.

Und hier sind sie genauso verwundbar (oder sogar … verbesserbar?) wie ein Netflix-Süchtiger, den man von seiner wöchentlich neuen Kult-Serie abschneidet.

Fazit:

Ja, der (Scherenschnitt-)Stil ist ungewöhnlich und erinnert nicht zufällig an Monty Python. Dadurch wirkt alles wie der Philipp Amthor unter den Animationsstilen – abgehackt und kindlich-dynamisch zugleich.

Ein endloses Vergnügen hatte ich beim Gucken nicht, um ehrlich zu sein. Die Geschichte könnte zwar breit interpretiert werden, aber am Ende landet man stets bei 2-3 Grundthemen, die schon passen werden.

Und denen durch die absurden Landschaften fast schon die Luft zum Nachwirken genommen wird!

Aber am Ende zählt wohl der Kultfaktor eines Looks, der sich sofort einbrennt – und vielleicht sogar durch euch hindurch.

Wer es sich zum Ziel macht, zwecks Geschmacksverfeinerung auch mal abwegiges Zeug anzutesten, muss hier eigentlich direkt durchstarten!

Wertung für Geschichte und Guckvergnügen:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung für Stil, Musik und Hypnosefaktor:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

