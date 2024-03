, Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 11)

Dieser Film hatte mich 2001 bereits nachhaltig traumatisiert. Noch wochenlang rannte ich zu jedem Feuerwehrhydranten und fragte ihn nach einem höflichen Knicks: „Bist duuu meine Mamaaa?“. Gerne ging ich dann auch zu einem Polizisten, löffelte vor ihm demonstrativ meinen Spinat aus und fragte dann, ob „Mama mich jetzt besonders lieb“ habe. Der Schlagstockabdruck auf meiner Stirn ließ mich danach tagelang resümieren: „Hmm… Bei der großen Fee gab’s höchstens was mit dem Ledergürtel.“ – Willkomen bei „A.I.“ aus dem Jahr 2001!

Auch ging ich damals oft auf Schrottplätze, wobei ich immer wieder murmelte, dass Maschinen keine Gefühle haben – und mir diese Gerätschaften ziemlich egal sind. Nur um dann mit aufwendigen Apparaten (Guillotine, Trennschleifer, Torten-Wurfgerät, etc…) alte Laptops, sprechende Puppen und Küchenmaschinen zu zerstören („Da hast du’s! DA! DA! Mir doch egal, dass du keine Schmerzen hast! Ich mach dich trotzdem kaputt!!“)

Tja. Eben genau so wie in diesem Film hier:

„Oh Gott, WIR haben alle KEINE Gefühle – nur die jungenhafte Hauptfigur hat sie! Oh Gott, das regt mich sooo auf! Mein Psychiater soll kommen und mir mein Asthmaspray bringen, Ächz!“ – Prämisse für Zuckerguss-Prolls: Das Worldbuilding bei diesem Film hängt so niedrig, dass sogar die Roboter aus Will Smiths „I, Robot“ stolz und aufrecht über diese Limbostange springen können. Und DER war auch schon unterdurchschnittlich.

Einmal ging ich sogar in eine Bibliothek, googelte dort in der Kinderecke nach einem gewissen „Elon Musk“ (ein digitales rosa Einhorn gab mir hierbei Auskunft!), woraufhin ich zu einer alten Mine in Gelsenkirchen geführt wurde. Wo tatsächlich Elon Musk mehrere Klapowski-Doppelgänger herumstehen hatte. Klar: Da habe ich mich dann aus dem Fenster gestürzt. Was in einem Grubenschacht gar nicht sooo einfach war.

Als Spielberg kurz die Märchenparabeln ausgehen (3 ALDI-Tüten hatten ein Loch), muss „Doktor Know“ im Roboter-Bumsparadies mal gerade Google (neu) erfinden. Hier erfahren die Figuren dann, wo das streng ungeheime Hauptquartier vom Roboter-Erfinder liegt. Spoiler: Der Chef campiert vollkommen alleine in einer post-apokalyptischen Hochhaussiedlung.

Nach einigem Hin und Her fanden mich mehrere Tausend Jahre später dann … Aliens. Die frästen gerade den Ruhrpott auseinander. Vermutlich irgendeine kranke Art des CO2-Emissionshandels? Die haben mir dann jedenfalls aus der DNA des Feuerwehrhydranten – vom Beginn meiner Odyssee – einen frischen Hydranten geklont.

Und der hat mich jetzt liiiieb! Für immeeeer! Wie eine Mama, nur mit festerer Frisur.

Abspann. Publikum erhebt sich klatschend. Einzelne Stimmen sind zu hören: „Ein Meisterwerk!“, „Ich fand diese eine Stelle toll, in der alles im Sande verlief!“ und „Ich will zu meiner Mutti!“…

…

Was ich weiter oben skizzierte, ist tatsächlich die komplette Filmhandlung: Roboterjunge fühlt sich von seiner Familie mies behandelt, bricht in die Welt auf, sieht weitere Roboter (noch mieser behandelt, aber halt nicht so hübsch wie Hauptdarsteller Harry Oswald) und landet am Ende in einer Alien-Kitsch-Kakophonie, bei der selbst Walt Disney seinen Würfelzucker als Bröckchenhusten ausgespien hätte.

„Jau, WIR machen dich zu einem richtigen Jungen. Eine eigene Heldenreise ist nämlich sooo was von 1990er Jahre. Das sagt auch immer der Große Blypz vom Planeten Zylpt!“ – Dialoge, welche die Ohrenstöpselindustrie subventionieren: David entwickelt sich NULL weiter, hat keine (großen) Erkenntnisse oder Gesichtsmuskel-Updates. Quasi eine Art Anekin Skywalker im Spielwaren-Land.

Das Traurige hierbei ist, das das erste Drittel des Filmes extrem sooo daherkommt (*auf bebenden Oberarm zeig*).

Genau: Extrem STARK!

Die Kameraeinstellungen, viele Set-Details, manche Gesichtsausdrücke und das gruselige Alltagsleben mit einem leeeicht schrägen Kinderandroiden waren so perfekt getroffen, dass man tatsächlich den Geist von Stanley Kubrick in jedem einzelnen Kinderzimmerschrank vermutete. Der hatte nämlich mit Spielberg zusammen den Film vorbereitet – bevor er starb.

(Stanley meine ich. Nicht den Film)

Auch die Mutter, die so sehr ihr Ersatzkind lieben wollte, berührte mein Herz – ebenso wie der kleine David, bei dem man vermutet, dass seine einprogrammierte Liebe beinahe eine (versehentliche) Folter darstellt. Eine, bei der man jenes Firmware-Update herbeisehnt, das in den Patch-Notes verkündet:

„Android nimmt jetzt im Liebeswahn nicht mehr das Haus auseinander. Springt nicht mehr in den Gartenhächsler zwecks Aufmerksamkeitsheischung. Benutzt die Worte „Liebe“, „Mögen“ oder „Eia-Popeia machen“ nicht mehr als 30-Mal in der Stunde.“

Was hätte man aus all diesen spannenden Fragen zum Thema Menschlichkeit nicht erschaffen können…

Die letzten zwei Drittel des Filmes sind eine Folter für Augen, Ohren und Gehirn. Ein komplett sinnfreies Zeitverschwenden um eine Figur, die außer „Wolle Rose kaufen – also MIR bitteschön!?“ nichts im Sinn hat. Eben ein Rumlaufautomat mit Fehlfunktion. David will alles, interessiert sich aber kaum für andere Wesen oder Roboter. Womit er allerdings viel mit Steven Spielberg gemeinsam hat, der Jude Laws Figur schon nach wenigen Szenen nicht mehr sinnvoll beschäftigen kann.

Wird er eben noch als abgebrühter Sex-Dienstleister vorgestellt, der ein weiser Mentor/Beschützer werden könnte, trampelt er danach nur noch schwätzend den Waldboden platt.

„So, genug Sex für heute. ich laufe jetzt dem erstbesten Typen hinterher. Damit ich mal ein richtiger Junge… äh… Masochist werde!“ – Diese Figur war derartig spannend angelegt, dass nur lähmender Hass mein anfängliches Interesse neutralisieren konnte. Am Ende hatte Jude Law keine einzige motivierende Ansprache / Handlung parat, sondern wird von zufällig vorbeifliegenden Roboter-Einsammel-Piraten aus der Handlung geknibbelt.

Weitere Schiefpunkte der Triefhandlung:

– Die Frage nach Gefühlen und Individualität werden null behandelt oder beantwortet. Außerdem behauptet das Drehbuch ständig dämliche Dinge („Warum sollte jemand Robos in Form von Kindern bauen?!“), bei denen man sich psychologisch so verschaukelt fühlt, dass es sich wie Rodeo-Reiten anfühlt.

– Wie oben angedeutet: Die ganze Sequenz um zerkloppte Roboter vor gröhlendem Publikum war furchtbar. Wenn die Leute wenigstens aus Bösartigkeit gehandelt hätten, gäb’s vielleicht einen Sinn dahinter. Und wäre die interessantere Frage nicht die, WARUM niemand den Leuten SAGT, dass jammernde, deprimierte und wegrennende Androiden eventuell ein Problem mit zermatschten Gliedmaßen haben?

– Auch der Besuch beim „Schöpfer“ führte zu rein gar nichts. Da fehlte echt nur ein Satz wie „Ich werde eine ARMEE aus Davids bauen! Harrharr! Weil … äh… Ich das abseits der Zivilisation dann gerne beobachten würde. Äh… Durchs Fernsehen oder so.“

– Die „Blaue Fee“ aus Pinocchio wird derartig oft genannt, gezeigt und am Ende sogar GEFUNDEN, dass dieser Film beim Subtilitäts-Wettrennen garantiert den letzten Platz machen würde. Schon alleine wegen des eingelegten Rückwärtsgangs in der Dampfwalze.

„Du bist nur ein Roboter, David. Du kannst also ruhig aus dem Windows springen.“ – Szenen einer Nähe: Zu Beginn fasziniert der wechselhafte Umgang mit der Technologie. Allerdings sind die anderen Figuren so eindimensional, dass man als intellektueller SF-Interessierter auch irgendwann mit dem Umschalten zum „Tatort“ liebäugelt. Oder zur Bierkiste.

Fazit:

Klar, hier sind viele abgeänderte Pinocchio-Momente drin… Der schlaue Fuchs (= Jude Law?), die bärige Grille, der Zirkus aus der ollen Vorlage, alle möglichen Dingsbumse UND der Mann mit dem Holzschaber, der hier halt CEO statt Schreiner ist.

Aber statt der Vorlage etwas hinzuzufügen, knallt dieses A.I.-Kindertheater mit Anlauf gegen die Wand und sagt weniger aus als meine Versuche, eine eigene KI auf dem Arbeits-PC laufen zu lassen… („Fisch schmeckt besonders gut, wenn man ihn vor dem Braten auf ein Handtuch legt.“)

Wenn man es genau nimmt, ist David ein rechthaberischer, langweiliger, vorprogrammierter Charakter, der gefühlt nur 5% mehr Persönlichkeit als alle anderen Roboter besitzt – sich aber für den Nabel der Welt (und der Roboter-Babyklappe) hält.

Ein furchtbarer, quälend saublöder Film – mit einem furchtbar gelungenen Anfang!