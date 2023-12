, Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 15)

Fast genau heute vor 21 Jahren sah ich „Star Trek Nemesis“ – als schlechte Raubkopie in einem überfüllten Arbeitszimmer in meiner neuen Wohnung. Weihnachten war damit gelaufen… Ich weiß noch, wie fassungslos ich danach zu meinen Eltern ging, um mit taubem Brummen im Kopp so profane Dinge wie Aldi-Parfüm unter’m Tannenbaum auszupacken. Immerhin hatte man gerade meine liebste SF-Serie (nein, nicht „Stargate“) vor meinen Augen mit aufgestochenen Augen im Klo runtergespült! – Zwar sollte eigentlich mal eine gnädigere Neubewertung des Filmes erfolgen, aber zuvor landet er erst mal auf dieser Liste. Selber Schuld, Nemesis.

Tja.

Damals begann der allgemeine Antagonisten-Fetischismus, bei dem IMMER ein knüppelhartes Krüppelgesicht im Zentrum stehen musste (bei Film 9+8 noch deutlich subtiler). Doch nur selten passte es weniger als HIER.

Oder anders gesagt: Man wollte einen epischen Überfeind erschaffen, benannte sogar den Film nach der Erz-Nemesis (nein, er heißt nicht „Khan“), präsentierte dann aber einen grimmigen Interaktions-Geizhals, der in ein überdimensionales Karnevalshütchen gegossen wurde.

Aber selbst, wenn wir kein Glitzer-Shaming betreiben wollen, ist die Existenz von Picards Klon etwas, was schwer zu schlucken ist. Selbst im direkten Vergleich mit anderen Gag(a)-Geschichten.

So ist z.B. „Gott“ in „Star Trek 5“ doch auch nur ein gott… gutartiger Dude auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit? Und omnipotente Schwebeköppe am Arsch der Heide gab es bei Star Trek schließlich ständig.

Aber dass die fremdenfeind… -fremdenskeptischen Romulaner ausgerechnet einen künstlichen Menschen auf ihrem Thron dulden, ist so weit hergeholt – gerade nach den Serien! -, dass es sich wie ein Fußtritt in Richtung der Fans anfühlte.

Das wäre so, als würde plötzlich ein kleinwüchsiger Mexikaner das US-Parlament stürmen und übernehmen, weil er der Cousin von Donald Trump ist. Der natürlich seit 20 Jahren untergetaucht ist (bzw. WURDE), um gegen die zukünftige Präsidentschaft seines genetischen Generalmarschalls zu protestieren.

Wobei das Romulanische Militär und der berühmte Geheimdienstapparat nichts ausrichten können, weil: Zuvor unbekannte Aliens ihre ungewaschenen Griffel im Spiel haben.

„So, jetzt habe ich dich gefangen, alter Mann! Jetzt wirst du dafür büßen, dass iiiich nicht duuuu bin. Gnaaarrr!“ – Konflikte für Leute, die gerne ihren Badezimmerspiegel verprügeln: Die allgemeine Spielfreude von Stewart war kleiner als bei einem 15-jährigen Kater, dem man aufmunternd Erdbrocken hinwirft.

Zugegeben, die unterdrückten Remaner waren als Konzept nicht verkehrt, aber so lieblos eingebaut, dass sie wie die seelenlosen Minenarbeiter rüberkamen, als die sie von den Romulanern behandelt wurden. Dass man sie auch als absurd hässlich und degeneriert hinstellte und ihnen sogar ein kleine Ansprache verweigerte („Brüder und Schwester, nun sind wir freeei von den Arbeiten in einer klimafeindlichen Industrie!“), verzeihe ich dem Film bis heute nicht.

Aber immerhin: Die Remaner konnten Telepathiewellen erzeugen, mit deren Hilfe Shinzon mental Troi vergewaltigen konnte. Ein toller Partykracher, bei dem man in bestimmten Kreisen (= verrückte Onkels über 60?) immerhin Anerkennung erheischt.

Generell wirkt der Film, als hätten Rick Berman und die anderen Pappnasen über Nacht vergessen, was Star Trek ausmacht. Als wären nach all den erfolgreichen Jahren – auch wenn der Höhepunkt bereits ein halbes Jahrzehnt her war – alle bei Paramount verblödet und von den Möglichkeiten des CGI besoffen geworden (= „Hässliche Schiffe mit zu vielen Kanten? Go for it!“).

„Du denkst vielleicht, dass deine Existenz ungerecht und widersprüchlich ist. Wenn ja, stell dir erst mal vor, wie die ZUSCHAUER unter dir leiden!“ – Hier wird die Lore gebogen, auch ohne Lore: 2002 begann es, dass man etablierte Elemente einfach vervielfältigte, statt sie weiter zu denken. Bis hin zum Data-Zoo (eher eine begehbare Savanne?) bei „Star Trek – Picard“.

Weitere Stichpunkte:

– Der extra schäbige Endkampf in verrauchten „Schluchten“ und in zu 50% verkeilten Schiffen? Wobei nur EINES der zusammengeknallten Schiffe wie ein Pappkarton zusammenklappt?

– Generell billige Doppelgängergeschichten über böse Zwillinge mit Vollglatze? – die 80er haben angerufen und wollen ihre Cartoon-Ideen wiederhaben!

– Data bekommt ebenfalls (erneut) ein Ebenbild, das einfach mal eben „gefunden“ wurde. Sogar vom Bösewicht, der sich somit dem faulen Drehbuchautoten unterordnet. Je nachdem, was man hätte zeigen wollen, hätte Shinzon wohl auch Worfs mumifizierte Uroma oder eine prähistorische Trompete für Riker aufgetan?

– Das eher fiese Ende und die generische „Erde muss sterben“-Bedrohung machen dies zu einem Familienfilm für gegen die ganze Familie. Wer sich hier noch über „First Contact“ beschwert, hat den Schuss nicht gehört. Oder ist generell so depressiv, dass der bereits im eigenen Schädel steckt.

– Gegen dunkle Bilder habe ich ja nicht immer was (ST1 hat sehr gute!), aber der komplette Szenenaufbau sieht aus wie eine TV-Episode, für die man extra „Graues Licht“ erfunden hat.

Es soll ja Leute geben, die bei dem ausufernden Design der Scimitar Glückzustände bekommen. Ich belasse es generell bei „Zustände“ und verweise darauf, dass die extrem langen Metallstacheln hier nicht mal ansatzweise auf dem Bild sind – und alle Schiffe seit J.J.Abrams exakt den selben „Mach mich doppelt spitz, aber bloß nicht rund“-Stil besitzen.

Allerdings muss ich eine Sache einschieben, die auch für mich schockierend ist:

Dieser Film fast schon gut gealtert.

Ja, jetzt ist es raus!

So peinlich die Grundidee, das Ende von Data, die absolut überflüssigen Actionsequenzen (= Mad Max auf dem fremden Planeten) und fast alle Elemente daherkamen: Im Gegensatz zu den schlechtesten Marvel-Filmen KAPIERTE man wenigstens, was sie einem hier ZEIGEN wollen! Man hatte zwar ein Scheiß-Konzept, wollte es aber durchziehen.

Im Gegensatz zu heute, wo das Konzept alle 5 Minuten wechselt und auf den Namen „Stichwortliste“ hört.

Gut, man will bei Nemesis die ganze Zeit eine Decke drüberlegen und die Logiklöcher anbrüllen, bis das Echo einem die Brille beschlägt, aber immerhin bemerkt man den lückenhaften Laber noch.

Etwas, was moderne Filme oft nicht leisten.

Fazit:

Trotzdem musste dieser Streifen auf diese Liste.

Kein anderer Film und keine andere Serie (so öde ich Enterprise auch fand) hat derartig an der Demontage des Franchises mitgewirkt. Hätte man hier ein Epos abgeliefert, das sich wirklich mit Jean-Lucs Zwiespalt beschäftigt hätte (= Was bedeutet es, dass jemand mit meinen Genen sooo anderes geworden ist – „white privilege“?), so hätte man wirklich ein Meisterwerk schaffen können.

Dann vielleicht noch ein paar Straßenszenen und Aufstände auf Romulus, irgendein sinnvoller Job für B4, ein paar persönliche Gespräche zwischen den Hauptdarstellern wie beim Polit-Talk zu Beginn von ST6, ein besseres Finale (riesige Flotte statt popelgrüner Versteinerungsstrahl?) und das hier wäre TOLL geworden!

So aber leiden Trekkies bis heute(!) unter dem damals hinherotzten Drehbuch, das dafür sorgte, dass man selbst DANACH noch glaubte, es schrill, nach Schema X bis Z, pseudomodern und megadoof machen zu müssen.

Und das nehme ich Nemesis so übel, dass der Film MEINE Erz-Nemesis darstellt.

Zwar mit lila Kunststoff-Zeltplane drüber, aber das würde man seinem Stalker an der Straßenecke auch nicht positiv zuschreiben, oooder?