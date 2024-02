„The Marvels“ – Die Kritik, die in Eurem Wohnzimmer rumspringt

„The Marvels“… Ein Film, der von vielen Leuten totgesagt und -getrampelt wurde. Die Gründe dafür waren nicht neu: Blöde Figuren, blöde Handlung, blöde Verknüpfungen und blödes Gesamtkonzept seit dem Jahr 2019. – Aber: Manchmal finde ich ja gerade das Schräge gut! Wenn ein misslungenes Konzept sich die Kleider vom Leib reißt und sagt: „Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke.“ Doch schafft „The Marvels“ diese diesen Chemieunfall in der Filmgeschmack-Fabrik? Steigt gar die Bewertung unter warm aufsteigenden Verwesungsgasen? Lest es hier.

Es ist 18 Uhr. Es folgen die Zukunftia-Nachrichten. (*Gooong*)

Bielefeld. Der Arbeitnehmer-Präsident für leidende Marvelisten – kurz APLLM – forderte heute eine Reduzierung der Arbeitszeit von Personen, die Marvel-Filme sehen wollen. Oder es gar müssen.

In seinem Statement wies Daniel Klapo darauf hin, dass (Zitat) „bereits 30 Minuten Figuren-Einführung eine seelische, geistige und körperliche Schwerstarbeit“ seien. Er verwies auf die schweren Gesundheitsschäden, die durch „flackernde Lichter, klappernde Handlung und sinnfrei zusammengeschmissene Figuren“ auftreten könnten. „Kein Wunder, dass Generation Z danach keinen Bock auf weitere Maloche hat!“

Aus diesem Grunde forderte er beispielhaft die Einführung einer 4-Minuten-Woche für den Film „The Marvels“, da dieser mit Ortswechseln alle 30 Sekunden, wild herumspringenden Figuren, sinnfrei eingestreuten Katzen-Szenen und Quantenphysik-Gelaber für geistig Minderbemantelte aufwarten würde.

Präsident Klapo wies darauf hin, dass derlei Szenen für berufsmäßige (= anders ist der Film/Serien-Output nicht mehr zu sichten!) Marvel-Gucker leider trauriger Alltag seien… Während die Figur auf dem Sofa auf ihre 10-sekündige Einführung wartet („Bin im Labor auf einer radioaktiven Bananenschale ausgerutscht.“), zerhackt der Standardbösewicht den Perserteppich zwecks Versicherungsbetrugs. Nur die Tentakeln der Katze (rechts im Bild) vermögen es, dem Bild einen Augenblick der Ruhe zu vergönnen.

Der Präsident sagte dabei auch:

„Dass kindliche Figuren wie Kamala Khan die ganze Zeit ihre Heldin – Captain Marvel – abfeiern, muss AUFHÖREN. Diese substanzlose und widerspruchsfreie Heldenverehrung ist eine Gefahr für unseren Wirtschaftsstandort, wenn nicht gar für unsere Demokratie!“

Ebenso bemängelte er, dass in den ersten 40 Minuten des Filmes nicht eine einzige ruhige Minute vorkäme, die es ermöglichen würde, den „total wirren Hirndriss ansatzweise zu raffen.“ Gerade das häufige Herumbeamen aller Charaktere sei so ablenkend, dass er sich ebenfalls oft am falschen Örtchen wähnte – und seinen Stuhlgang versehentlich zwischen zwei Sofakissen erledigte.

Dies bringt uns zu unserem nächsten Thema: Die Lage der Aliens in Gumminasen-City.

Nach einem Gespräch mit Bella Bösewicht haben die dort lebenden grünen Außerirdischen leider das Nachsehen. Aus nicht nachvollziehbaren politischen Hintergründen (unsere Korrespondenten entfernten sich unter „Agga-Agga“-Rufen vom Schauplatz des Geschehens) fiel den Grimassenträgern leider der künstliche(?) Himmel hinter einem Wolkensimulation auf den Kopf.

Bella Bösewicht hatte dies verursacht, um ihr eigenes Volk dort (Zitat) „atmen“ zu lassen.

Die Hamas gab auf Instagram dafür bereits einen „Daumen hoch“. Die Israelis übrigens auch, weil die schwammige Story von jedem Trottel in beliebige Richtung interpretiert werden kann.

Diese Aufnahme wurde unmittelbar vor dem einsetzenden Hagel aus Felsbrocken, abstürzenden Raumschiffen und einem schädlichen Luftsog gemacht. – Diese Gesichter zeugen außerdem von einer tiefen Verunsicherung durch unser 95-köpfiges Interviewteam, von dem 98 Personen einen blinkende Zwangsjacke tragen.

Die Zuspitzung in Gumminasen-City hat mit Raumschiffen, magischen Armbändern, einem ständig auftauchenden Nick Fury und einer Tante zu tun, die sich auf einem breiten Lichtstrahl in Raumschiffe beamen kann. Auch eine neue Figur namens Professor Marvel spielte bei der Rettung der überlebenden Aliens eine Rolle.

Zum Beispiel die Rettung des kleinen Jungen, auf dem die Kamera verweilt. Aaarmer kleeeiner Junge. DER war KEIN Kanonenfutter, sondern ein echter Mensch. Im doofen Kostüm, aber immerhin.

Die anwesenden Heldinnen (ja, alle 3-4) kommentierten die politisch angespannte Lage mit 15 selbstreferentiellen Witzen, einem beknackten Grinsen und dem spontanen Ausspruch „Huuuii, ich habe während dieser Live-Schaltung das Fliiiegen gelernt!“

Wer all diese Frauen waren, ist leider auch unserem Studioregisseur unbekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden – sobald wir unseren Kopf wieder loslassen können, ohne ein Schütteltrauma zu erleiden.

Unser nächstes Thema: Der Ausbruch eines Cringe-Vulkans auf einem Raumschiff in der Umlaufbahn von… Wo-auch-immer-das-gerade-passiert.

Nach den oben ausgeführten Erlebnissen sprachen sich die Heldinnen mal ordentlich aus – was führende Geologen daran erkannten, dass alle Anwesenden das kommentierten, was gerade gesagt wurde. („Das hat sie aber jetzt komisch gesagt.“ – „Na, das sach’ ich dir!“)

Der Ausbruch des Cringe-Vulkans führte dazu, das mehrere Tausend Zuschauer aufgrund von Gehirnblutungs-Tsunamis ihre Zurechnungsfähigkeit und somit ihr Wahlrecht verloren. Das macht aber nichts, da fortan alle Fans voneinander sind! Wähler wie auch die Parteien. Friedrich Merz sagte bereits über Kanzler Scholz:

„Deeeer ist sooo süüüß und obercool! Wie damals, als er den Doppelwumms ausgeteilt hat. Hach, ich wünschte, ich wäre wie er.“

„Oh Gott, ich habe euch alle sooo lieb. Und ich nenne jedeeen, den ich mag, mit Kosenamen ‚Marvel‘!“ – „Hmm… Ich bin mir nicht sicher, ob deine Mutter das gutheißen würde.“ – „Das heißt Mudder Marvel, ihr Sonderschüler!“ – Glück gehabt: Das Wort „Sonderschüler“ ist ab jetzt ebenfalls ein Synonym für den Begriff „Marvel“. Einfach … marvelous.

Kommen wir zum Bereich Kunst und Kultur.

Da Captain Marvel auf einem Musical-Planeten einen Prinz geheiratet hat (dies kann in der ZDF-Mediathek unter Videotexttafel 666 in zwei Sätzen nachgelesen werden), wird sie dort mit Gesang und Tanz begrüßt. Da dies die einzige Sprache des ansässigen Volkes ist, schalten wir nun zu einem Korrespondenten vor Ort, Herrn Tanagra:

„Als die Mauern fielen! Darmok und Jalad auf dem Ozean – der Tränen. Seine Augen geschlossen! Buhuhuuu!“

Gemeint ist hiermit, dass die Ansässigen für ein billiges Show-Element herhalten müssen, um Touristen zu erfreuen. Und nebenbei faule Drehbuchautoren, die Musicals für eine tolle Idee halten, um die Handlung zu strecken.

Aber immerhin wird hierdurch eine andere Kultur gefeiert und geehrt. Leider aber eine, bei der einem das Blut in den Adern gefriert. Diese dicken Adern, die man gemeinhin um den Darm herum findet…

Eins muss man dem tanzenden Volk lassen: Kostüm- und Frisur-Design sind phantastisch aufeinander abgestimmt & erzeugen ein einheitliches Kulturbild – nichts reißt einen hier heraus oder wirkt irgendwie aufgesetzt. Und wenn doch, könnte der Techno-Priester (rechts) dies eh nicht sehen…?

Vorletzte Nachricht für heute: Auf dem Musical-Planeten brachen gegen Ende der Registraturperiode Kämpfe aus. Gründe dafür waren Konflikte zwischen den Guten und den Bösen. Am Ende einigten sich alle auf eine Materialschlacht mit ständig wechselnden Gegebenheiten. Ein großer Spaß für Alt und Jung. Krieg ist lustig – und die Waffenlieferungen am Wochenende auch mit dem Lastenfahrrad zu erledigen.

Captain Marvel meldete sich zwischendurch sogar von der Front und berichtete, warum sie einst „Annihilator“ genannt wurde. Eine traurige, komplexe Geschichte, die sich darum dreht, dass sie damals mit voller Absicht einen wichtigen Computer zerdeppert hat.

Ihr Pressesprecher bittet dafür um Verzeihung und … – ah, wir bekommen gerade die Nachricht rein, dass die anderen Figuren bereits entschuldigend geschaut haben. Damit sollte es erledigt sein.

Und nun zur witzigen Nachricht des Tages: Dutzende Alien-Katzen mussten auf einer defekten Raumstation alle Techniker fressen – um sie besser zu evakuieren. Dies bestätigte der Tierschutzbund zusammen mit PETA und einem irren Horrorclown namens Beppo.

Diese überaus witzige Szene wurde vom Ministerium für Zwangverkultung als „ein Juwel der Lustichkeit“ bezeichnet. Nordkorea bestätigte ebenfalls, dass hiermit die „jährliche Produktionsquote für Memes“ um 105% überschritten wurde.

Tiermediziner weisen darauf hin, dass Katzen nicht mehr als drei Techniker am Tag fressen sollten. Zwar verdauen sie diese nicht, jedoch könnte es zu einem CO2-Anstieg in der Minidimension kommen, in der sich die Personen aufhalten müssen. Der „Verbund gegen steigende Mietpreise“ verweist jedoch auf die Vorteile, die „nicht von der Tentakelhand zu weisen sind“.

Und nun die Lottozahlen:

Die Trümmer, Nahkämpfe, Metalleinschläge und Schutzschild-Späße erfolgten dieswöchig auf diesen Koordinaten:

12, 67, 27, 192, 23, 1. Die Zusatzexplosion ist heute auf der 7.

Diese Zahlen sind wie immer mit Gewehr – und anderen Knarren.

Fazit:

Da gibt es nichts schön zu reden… Dieser Film ist eine Vollkatastrophe, bei der die Intelligenz des Zuschauers auf eine Art beleidigt wird, bei der man schon nicht mehr böse ist.

Man nimmt ja dem Dorfdeppen auch nicht übel, wenn er uns nachts aus der Kneipe „Die Fisch-Nase, du!“ hinterherruft.

Eher fragt man sich: „Wie kann der seinen Hilfsjob als Stühleputzer im Arbeitsamt eigentlich unter der Woche schaffen?!“

„The Marvels“ ist so hektisch, wild zusammengeschoben und inhaltsfrei (= ich hab zumindest NIX kapiert), dass es umso peinlicher wirkt, wie sehr der Film sich selbst abfeiert. Nämlich durch die (durchaus sympathisch spielende) Kamala Khan, die alles megakrass findet, was nicht bei Drei mit einem Regenbogensticker in ihrem Poesiealbum landet.

Immerhin sind die Effekte nicht sooo schlimm wie befürchtet – teilweise sogar GUT. Was dieses sinnfreie Karnevals-Kronjuwel und das dauerhaft missratene Timing aber nicht rettet.

Viel sympathischer als im ersten Film wirkt Brie Larson hier übrigens auch nicht. Zwar bekommt sie immer wieder lockere Lines zugeschoben, aber sie kann sich nie entscheiden, ob sie nun arrogant, trocken, behütend, amüsiert oder paralysiert rüberkommen soll.

Doch es stellt sich Frage: Geht es noch schlimmer? Ich würde sagen: JA.

Schließlich könnte jede Szene noch länger sein. Oder unter blaustichigem Wasser spielen – wie bei Aquaman.

Disney muss sich für eine weitere Verschlechterung langsam aber eeecht anstrengen…

Aber: Die schaffen das schon.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM