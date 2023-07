Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 2.08 – “Under The Cloak Of War”

Krieg stanzt hässliche Löcher in Oberhemden und die Seele. Trotzdem ist der Zyklus immer der selbe: Gruppe A ist auf Region C, was Gruppe B dazu veranlasst, Region C mit Dingen zu bewerfen, die zu lautstarken Verpuffungen neigen. Wenn alles vorbei ist, sitzen die Überlebenden desillusioniert herum, streichen 40 Personen aus dem Adressbuch und sagen: „Eigentlich wäre ich lieber Joggen gegangen“. Genau das passiert in dieser Folge, als man sich den Folgen des Krieges zwischen Klingonen und Starfleet stellt.

Inhalt: Der Klingonische Botschafter Rah kommt an Bord. Und ist so lammfromm wie ein Fähnrich Kim nach der chemischen Kastration.

Doch während des Flugs kommen bei Chapel, Erica und M’Benga Erinnerungen an den kürzlichen Krieg hoch. Somit müssen sich alle Beteiligten zusammenreißen – wenn sie denn gerade Bock haben. Doch was ist das düstere Geheimnis des netten Klingonen? Praktiziert er Extreme-Yoga oder geben ihm die Schreie seiner Opfer in der Nacht einfach dieses entspannte Grundgefühl?

Besprechung:

– Ich will ja nicht kleinlich sein (oder da wir von Kurtz-Trek sprechen: „unrealistisch“), aber irgendwie hatte ich bei dem Botschafter kein „Klingonen-Gefühl“.

Ich will ja nicht sagen, dass die sich alle gleich verhalten müssen, aber: Klingonen grinsten früher nicht (oder halt fieser), sprachen knurriger und gingen wie ein Kleiderschrank namens Arnold. Auch sagten sie gerne Dinge wie „Schach’ mach’, Captain! Bre’tt’Sp’iel!“ zur Begrüßung.

Hier hatte ich das starke Gefühl, einen netten Menschen-Opi zu sehen, der wegen einer Stirnverletzung ins Krankenhaus kam, vom Notarzt aber nur Dreadlocks verpasst bekam.

„Erica, ich sagte ‚Massenmörder auf der Brücke‘! Zeigen Sie ein bisschen Respekt!“ – „Was, Michael Burnham ist zurück?!“ – Neuer Manteltarifvertrag für Klingonen: Der Umhangträger rechts war mal ein knallharter Soldat. Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge musste er aber aufhören, Babys und Kleinkinder zu schlachten.

– Andererseits mochte ich das sortierte Auftreten, das kurze Erläutern der Schiffspfeife („Aha! Das ist bei den Menschen so was wie ein … Roter Teppich? Nur ohne Paparazzi, die einen zu Tode hetzen?) und seine offen lobende Art. („Schöne Fenster. Schüco?“)

Man genießt so was ja inzwischen von Herzen!

– Erica Ortegas trat dann natürlich voll ins Fettnäpfchen. Oder wie sie es stets nennt: „Endlich Zuhause“

Dass sie den eintretenden Botschafter in dieser Sekunde einen „Schlächter“ nennt, kann natürlich passieren und erinnert mich an viele schöne Büromomente („Der Chef ist ein Arschl… äh… ist ein Arschitekt für bessere Produktivität, jawohl!“), aber andererseits frage ich mich: Muss eigentlich immer die doofe Erica vom Drehbuch rasiert werden?!

Deren Frisur reicht doch schon!

– Erstaunlich gut ging es aber weiter: Der Klingone verbrennt sich am heißen Kaffeepott die Pfote, was (außerhalb von Neelix’ ewigen Urängsten) so ungewöhnlich wie simpel war. Auf der Krankenstation bekommt der Doktor dann ein Kriegs-Flashback mit Herzkaspar, gefolgt von Chapel, die sich an ihre Zeit auf einem belagerten Mond erinnert.

Wobei das Feldlager mich staunen ließ: Man sieht zwar nicht viel, aber die Dynamik, die Hektik und die Feuersalven im Hintergrund wirkten schon seeehr kriegerisch. Hatte Kurtzman da vorher etwa Omas alte geldgefüllte Matratze wiedergefunden? Warum nicht immer so?

Dass man hier nicht mehr als 20 Meter in die Ferne gucken konnte, passt ja auch toll zum Gefühl der Einkreisung.

„Und in dieser Zeltstadt sind die ganzen Patienten?“ – „Nein, hier wohnen die Alt-Trekkies, die für Frieden demonstrieren.“ – Leben und Leben (ent)lassen: So wirklich glaubwürdig sind solche Szenarien bei Trek ja nicht (Atombomben aus? Torpdeos zu schwach?), aber immer nur Schiffe oder Kraftfelder sind ja auch öde. Wobei als richtiges Aufregerthema noch ein Windrad im Hintergrund fehlt?

– Ein bisschen weniger martialisch hätten die Soldaten-Bürschchen zwar schon aussehen können (so eine Art Chief O’ Brien fehlte irgendwie), aber andererseits werden im Krieg halt die jungen Organspender zuerst/zuletzt tiefergelegt.

Also Bein-ab-technisch.

– Eine starke Szene gab es auch bei den vielen Verletzten, die hergebeamt wurden. Zusammen mit der immer wieder dröhnenden Computerstimme „Incoming Transport, Incoming Transport“.

Der Horror des Krieges war da fast so groß wie mein persönliches Grauen, als ich erkannte, dass das beinahe BESSER als in der berühmte DS9-Episode „The Siege of AR-558“ daherkam.

– Die sehr blutigen Operationen wirkten zwar weeenig Trek-mäßig, aber hey, es gab schließlich Krieg, kein Blumenpflück-Marathon mit VR-Brillen. Und die schiere Menge an Verletzten erklärt viel…

Auch Pille hat ja damals noch eher von Skalpellen als von Haut-Regeneratoren gesprochen – von der obligatorischen Schnapspulle im Medizinschrank zu schweigen.

– Die kurzen, knackigen Dialoge gefielen mir. Zum Beispiel als die Crew damit haderte, dass ein Kriegsverbrecher nun Botschafter ist…

Erica: „Was sollen wir machen!? Das Sternenflottengesicht aufsetzten?“

M’Benga, schulterzuckend: „Das ist doch ein gutes Gesicht.“

Uhura: „Stimmt das, dass bei Friedensverhandlungen viel Blutwein getrunken wird?“

Botschafter: „Frieden ist kein zu erreichender Zielort… Es ist ein Geisteszustand.“

Auch Pikes Schnellbesuch, weil er sich um seine Mediziner Sorgen machte, hatte genau die richtige Mischung aus staatsmännischer Steinmeier-lichkeit und persönlichem Interesse. Ja, spätestens bei der Hälfte der Folge war ich verwirrt, wie man die miesen Dialoge in 80% der anderen Folgen durchwinken kann, HIER aber etwas abliefert, bei dem mir vor lauter anerkennendem Nicken der Nacken schwach wird.

„Botschafter Rah, hat es Ihnen geschmeckt?“ – „Das Essen war gut. Aber warum haben Sie beim Tischgebet gesagt: ‚Möge der Blitz nicht näher genannte Anwesende beim Scheißen treffen?'“ – Andere Länder, andere Fürbitten: Das Verhalten der Crew schwankt zwischen „verständlich abweisend“ und „Wenn es um Diplomatie geht, warum lässt man dann Erica Ortegas aus dem Laufstall?“…

– Das Abendessen mit dem Gast war schon toll. Fast erwartete man, einen Spruch zum klingonischen Shakespeare-Original zu hören. Und Chapel und M’Benga spielten die Liebe zum tröstenden Alkohol ebenso gut wie Erica ihre hochkochende Empörung zu damaligen Kriegshandlungen.

– Blöd nur, dass Pike bei all der Vergangenheitsseligkeit seiner Besatzung nicht mal böse mit den Augen funkeln durfte – oder wenigstens das Gaumenzäpfchen drohend ausbreiten! Viel zu spät schickte er da seine Leute aus dem Raum. Nämlich dann, als die teilweise schon von selbst gegangen waren. So ein mieses Rausschmeiß-Timing hätte es unter dem Führer (= Picard) nicht gegeben.

Im Ernst, auf seiner diplomatischen Mission erwarte ich schon, dass der Captain sich die Leute vorher, nachher oder mittendrin zur Brust nimmt. Und sei es nur mit einem Tritt unter’m Tisch oder einem zweideutigen Kommentar der Marke: „Hey, der Nachtisch schmeckt verdächtig nach Alten Kamellen?“

Die Folge macht es einem ja sogar leicht (was GUT ist), die Kriegstraumata zu verstehen, aber am Ende des Tages sitzen hier Soldaten, Forscher oder Hobbydiplomaten (bei Star Trek ja traditionell nur ein Online-Seminar voneinander entfernt) zusammen und MÜSSEN den Frieden bewahren.

Statt den Gast mit „Diese Massenschlachtungen waren aber etwas zu … industriell?“-Anmerkungen zu verärgern.

Zumindest sollte man so tun, als wenn den Führungsoffizieren das SEHR ernst ist.

– Überhaupt ist das Ganze eine perfekte Mischung aus „Star Trek 6“, „The Siege of AR-558“ und einem Hauch „Kodos, der Henker“. Letzteres ist zwar eine ziemlich feige Quatschfolge, die ich kürzlich noch reviewen wollte, aber allein irgendeine gesellschaftspolitische Ausrichtung bei SNW gibt mir Hoffnung.

Da will ich fast wie ein ausgehungerter Zombie „Gehirrrrn?“ sagen – und es direkt zu bejahen: „Japp, diesmal vorhanden.“

„Ich werde Sie nicht schlagen. Das wäre nämlich viel zu einfach, zweifach, dreifach! Arrg!“ – „Tun Sie sich keinen Zwang an, Doktor. In Gelsenkirchen fragt man so schließlich nach der Uhrzeit.“ – Immer auf die Drölf: Beim sportlichen Wettstreit wird den Gedanken mal freien Lauf gelassen. Manche nennen es auch einfach „Verbaler Durchfall“.

– Gut war auch der Kampf zwischen Doc und dem Klingonenmeister. Inszenatorisch ging da sicherlich noch eeetwas mehr, aber die Kamerafahrten, die (Rede-)Pausen und das Licht waren auf einem Niveau, bei dem einen bei Discovery vor Schreck die (Baldrian-)Augentropfen in die Wimpern gefallen wären.

– Überhaupt tut dem Doc seine beleuchtete Vergangenheit richtig gut! Dass er ein krasser Kämpfer war, der sich fortan zurückhält, nehme ich ihm wirklich ab… Zumindest mehr als die damalige Hopp-Hopp-Geschichte um seine Tochter im Transporterpuffer-Zahnarztstuhl.

– Die Gespräche mit Soldaten in der Vergangenheit waren nicht gaaanz so knackig. Trotz markiger/richtiger Worte wie „Wir müssen unsere Werte verteidigen!“ hätte ich mir hier noch etwas mehr Komplexität bei den (lebenszeichentechnisch) abtretenden Abiturenten gewünscht. Opferbereitschaft gut und schön, aber DAS war bei „Siege of AR-558“ wiederum besser.

Dass der Doc dann selber im Alleingang das lokale Kriegsgeschehen entschied(!), darf man wohl nicht weiter hinterfragen. Worf und Jadzia hatten ja bereits ähnliche Selbst- und Fremdmordmissionen.

Der Schluss ist jedoch ein Hammerschlag ins Gesicht. Mit Anlauf und „Incoming Fist-Transport“-Ansage.

Und ich weiß nicht, ob ich die Episode für dieses Ende hassen soll – oder es die mutigste Rundherum-Wendung seit der Erfindung des herabfallenden Marmeladenbrots ist.

M’Benga hat also damals selber die wichtigsten Klingonen getötet, nicht der Botschafter. Doch dieser hat es sich auf die Fahnen geschrieben – um etwas Gutes zu bewirken. Oder zumindest einen Vorteil zu erhalten… Denn in Wahrheit ist er selbst unehrenhaft geflohen.

Und beim Streit darüber (der etwas zu schnell und brutal kam?) ersticht(!!) M’Benga den Mann auf der Krankenstation. Wobei er es durchaus verdient haben könnte, weil der Klingone massenhaft Witwen und Waisen produziert hat? Bis die dann AUCH getötet wurden, weil: Klingonische Nulltoleranz gegenüber Zelltätigkeit…

„Danke, Doktor. Sie haben Ihren Punkt klargemacht. Ich werde fortan ein besseres Leben leben… Ärgh… Oh, bin schon feeeertig?“ – Der Tod dreht ihn gut: Ein bisschen mehr hätte man schon zeigen können, was dieser Mann dachte und WOLLTE. Andererseits ist er Klingone. Nennt man das dann „Neuronen vor die Säue werfen“?

Hier gab es ein derartiges Schuld- und Gegenschuld-Ping-Pong, dass mir vor Schreck fast das Brotmesser aus der Kehler meiner Nachbarin gerutscht ist! Zumal das alles arg am Rande der Glaubwürdigkeit torkelte, aber ständig durch die exzellenten(!) Schauspieler aufgefangen wurde, Gerade M’Benga machte in Nahaufnahme ein extrem gutes Bild. Zerrissen wie ein vergessenes Taschentuch in der Waschmaschine.

(Äh, ein schwarzes Taschentuch – bevor ich hier wieder Ärger bekomme.)

Dass der Doktor im Krieg durch die Superdroge (bisschen MEHR als Adrenalin und Painkiller wäre aber nett gewesen?) mehrere Superkrieger getötet hat, kann ich durch den Überraschungs- und Easy-Drehbuchwriting-Effekt ja noch iiirgendwie akzeptieren, aber ein bisschen plötzlich kam das schon – zumal ein langer Gang und ein paar vorbereitende Anschleich-Sekunden nicht geschadet hätten. Budget da schon alle?

Der Tod vom Botschafter am Ende war aber dann das Tüpfelchen auf dem i von „Diskutierenswert“. Es mag ja alles erklärbar sein (= Affekthandlung, Krieg macht Leute im Kopf putt, der Klingone hatte ja selber Blut an den Wänden…), aber TROTZ der Tragik, die man hier aufzeigen wollte, frage ich mich:

Hätte ein wirklich fieser Judo-Kampf, bei dem es ordentlich Blut (und Wahrheit!) hätte geben können, nicht gereicht? Wo beide am Boden liegen, sich Kotze und alte Vorwürfe übereinander ergießen, am Ende aber den Raum verlassen und den verbeulten neuen Ranz-Frieden „feiern“? Und keinem was sagen, weil beide nur verlieren könnten?

Hätte doch eine schöne Szene mit Pike gegeben:

„Wie sehen Sie beiden denn aus? Na, da haben Sie aber sorgfältig trainiert.“

„Ja, Capfain. Kein Zahn darpf im Wege pftehen, wenn wir Friedenspfzeiten erreichen pfwollen!“

„Ich glaube Ihnen, dass Sie ihn nicht töten wollten. Aber wieso hat Ihr Gegner mit seinem Blut den Satz ‚M’Benga hat mich kaltblütig ermordet‘ auf die Wand geschrieben?“ – „Das ist Blödsinn. Ich habe nämlich vor 5 Minuten meinen Nachnamen ändern lassen.“ – Der Jürgen Domian unter den Captains: Eeetwas nachbohren hätte Pike hier aber schon? Schon alleine, um den Staatsanwalt (eine Handpuppe namens Tammy) zu entlasten?

War es für die Folge wichtig, dem traumatisierten Schiffsarzt durch eine unbedachte Sekunde noch MEHR Trauma aufzubürden? Sind wir hier bei Trauma-“Inception“, oder watt? Oder wollte man uns zeigen, dass er im Geiste immer noch auf dem Schlachfeld verweilt, wo andere (Non-)Regeln gelten – was ja für viele Veteranen auch heutzutage ein Problem ist?

Wobei sich der friedensliebende Trekkie fragt, ob der belastete Klingone es eventuell verdient hat, aber trotzdem Frieden hätte verbreiten können?

Und ist die Geschichte jetzt besser, weil M’Benga es angeblich nicht bereut? HIER hätte ich mir in der nächste Folge zumindest eine Gerichtsverhandlung gewünscht, in der er Verantwortung übernimmt – und nicht den Quatsch mit Una damals („Sie ist eine DNA-Andere! Wie kann sie es wagen?!“)

Andererseits spiegelt das „unrunde“, eher übertriebene und unnötige Ende ganz gut wider, wie dämlich Kriege erscheinen.

Denn da hat man ja auch oft (meinungstechnisch) dieses Gefühl von moralischer Überlegenheit, muss bei eingeebneten palästinensischen Kindergärten aber trotzdem kurz schlucken…

Wer an der Grundhandlung übrigens massive Logikfehler bekrittelt, dem sei gesagt:

– Dass der Botschafter alleine an Bord ist, war halt „einfach so“. Wie die Stimmung in diesen Monat zwischen den beiden Großmächten gerade ist, kann sich der Autor hier schon frei aussuchen, finde ich.

– Dass einzelne Gesprächsthemen und Abläufe eeetwas seltsam wirkten, liegt in der Natur der Sache. Müsste ich Putin im Dacia rumfahren, würden wir vielleicht prügelnd im Straßengraben landen. Oder mit zwei McDonalds-Tüten auf einem Parkplatz.

Menschliches Verhalten ist halt komplex.

„Dieser Dolch? Ja, er sprang auf und flog dem Botschafter einfach entgegen. Der Doktor wollte ihn noch aufhalten!“ – „Wir haben den Klingonen bereits diese Geschichte erzählt, Chapel. Raten Sie, was Sie davon hielten!“ – „Dass es der legendäre selbstfliegende, selbsthandelnde Dolch aus irgendeiner verrückten Legende ist?“ – „Gaaanz genaaau, Schwester! Wir hatten Glück.“

Fazit: Eine starke Folge mit großen Themen, vielen Ansichten und guten Dialogen. Wer es anders sieht, hat leider bei den bisherigen Staffeln nicht zugehört. Ich wiederhole die aber gerne noch mal:

„Mamaaaaa! Ich bin so wertlos! Keine Freundeee! Weltraum ist mir sooo egaaaal! Politik sowieso!“

Ein bisschen reißt man das Aufgebaute am Ende aber mit dem Arsch wieder ein… Hier wäre Weniger mehr gewesen – wobei ich den Schluss trotzdem mulmig mutig fand. Auf eine schlechte Art, die man als zerrissener Mensch fast wieder mittelgut findet.

Ob ich das Finale in einigen Wochen furchtbar oder okaaay finden werde, kann ich nicht sagen…

Sagen wir es so: WENN ich es einer Folge zugestehe, dass eine Hauptfigur einen Botschafter abmurkst und mit einem „Der hat angefangen … äh… zu bluten!“ davonkommt, dann diese hier.

Der Nachgeschmack ist durch die ausbleibende Reaktion der Klingonen (realistisch wäre: „Botschafter tot? Krieg!“) und durch Pikes entspannte Haltung (schmeißt der neuerdings zu viel Baldrian in den Salat?!) aber dezent gammelig.

Schade, bis dahin war’s eine gute Antikriegs-Episode.

Wertung ohne die letzten 10 Minuten:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Komplettwertung mit dem doktoralen Messermann:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM