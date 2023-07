, Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 2.03- „Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow“

Man kennt das bei der Sternenflotte: Man landet in einem Paralleluniversum, einer alternativen Zeitlinie oder einem simplen Missverständnis im Writer’s Room („Ach, Romulaner sind gar keine Klingonen?!“) und muss sich aus dieser super-alternativen Anderswelt wieder herauskämpfen. Und das, obwohl diese fremde Welt zuuufällig die selben Kulissen wie daheim hat & man sich eigentlich ganz wohl fühlt, Memberberrys sei dank (“Hallo, mittelguter Kirk-Darsteller. Hallo, alte Drehbuchideen“). Diesmal passiert dies La’An…

Inhalt: La’An trifft auf einen blutenden Anzugträger, der ihr ein Device in die Hand drückt. Nur wenige Countdown-Minuten bis zum Vorspann später steht sie bei Kirk in einer alternativen Zeitlinie ohne Sternenflotte/Föderation. Und dann im Toronto der Vergangenheit. Und dann auf dem Schlauch, welches Unheil man eigentlich verhindern muss.

Eine gesprengte Brücke und ein leidenschaftlicher Kuss mit Alternativuniversum-Kirk sind es jedenfalls nicht… (*sorgfältig Liste abhak*)

Besprechung:

Der Beginn ließ mich erst einmal desillusioniert zurück. Denn der gezeigte „Alltag“ von La’An erinnert stark an meine beruflichen Abenteuer mit 50-jährigen Sozialarbeiterinnen („Ich komme mit dem höhenverstellbaren Tisch nicht an die obersten Ranken vom Büro-Efeu!“)…

Und so darf sich die arme Frau mit der Lärmbelästigung von Spock (Klampfe echt sooo laut?) und der kleptomanischen(!) Maschinenraumchefin rumschlagen, die z.B. gemopste Bilder vom Louvre sammelt. Klar, das sind alles „nur“ Gags… Und wer gegen Gags ist, lacht bekanntlich nur im Untergeschoss von Häusern?

ABER jeder dieser „Gags“ ist uninteressanter als eine ECHTE Geschichte z.B. über Picard, der darüber entscheiden muss, ob ein Crewmitglied ein Kunstobjekt behalten darf. („Mir steht ‚Der Schrei‘ zu, Captain! Ich habe Edvard Munch bei unserem letzten Zeitreiseabenteuer geholfen, es zu zeichnen!“)

Und das ist ja eben das Problem von New-Trek, egal wie viele Millisekunden man schmunzelt: Man bricht so oft aus dem Korsett des seriösen Militärapparats aus, dass da kein Korsett mehr IST. Sondern nur noch ein labbriges Clownskostüm, aus dem das Konfetti traurig rieselt.

Auch die charakterliche Prämisse fand ich zu Anfang arm. La’An leidet also total heftig vor sich hin – so als augmentierte Schwiegerenkelin von Khaaan. Und eben DAS ist (nennt mich ruhig alt, weiß und unfassbar männlich) eine dieser modernen Leidensgeschichten, die ich der Sternenflotte, ihrer utopischen Zeit und sogar unserer heutigen Welt nicht mal abnehme, wenn ich durch Unmengen an Kaffeegenuss gerade besonders woke bin.

„Hau mich weich, niemand hat mich lieb!“ – „Weil du die Nachfahrin eines Massenmörders bist?“ – „Nein, weil ich seit 15 Jahren daran scheitere, beim Einwohnermeldeamt die Formulare zur Namensänderung auszufüllen. Wie blöd kann man sein?!“ – Die Khan es einfach nicht: Das persönliche Leiden der Figur hat mich nur halb überzeugt. Und für die überzeugende Hälfte musste ich bereits eine chemische Lobotomie von meinem örtlich zuständigen Erdbeerwein-Händler vornehmen lassen.

Denn ICH jedenfalls habe keine Kollegen, mit denen ich seit Monaten oder Jahren zusammenarbeite, und die weinend von Geburtstagsfrühstück flüchten, weil ihr Opa mal im KZ die Rohre verlegt hat. Oder einen Schwulen, der eigentlich in Ruhe gelassen wird, aber ständig wohlmeinenden(!) Kameraden die Ohren vollheult, weil er in der Schulzeit eine „Schwuchtel“ genannt wurde.

(„Buhuuu, ich kann nicht den Betriebsausflug mitplanen. Denn die anderen haben mich damals MONSTER genannt. Dabei habe ich doch nur einen monstermäßig tollen Modegeschmack, hach.“)

Ganz schwach, wie New-Trek uns hier wieder mal – eigentlich sehr relevante – Ausgrenzungsgeschichten auf der Ramschtheke verhökert und mit simplen Vorlese-Dialogen verschmökert. Nämlich indem man einfach zeigt, dass die Ausgegrenzten sich selber ausgrenzen. Am besten noch mit unterdrückten Aggressionen, die NUR beim Boxkampf gegen den Schiffsarzt herauskommen.

Ja, da flext der Klischee-Counter zu recht mit seinen Muskelpartien – denn solch plumpe Hollywood-Erziehungsversuche bekam man früher nicht mal unter Opa Roddenberry.

Aber gut, wir wollen den Verriss nicht vor dem Abend loben, denn es gab auch viele Dinge, die mir besser gefielen. Und die komplett OHNE die eingebildete oder reale Ausgrenzung vom Regengesicht La’An funktionierten. ICH zumindest habe mir später einfach eingeredet, dass die „normal“ depressiv ist. Klappte prima!

Was anfangs übrigens ebenfalls schön funktionierte, war La’An Reise auf die Enterprise (Changed Edition), wo sie mit einem passend reagierendem Kirk redet („Was interessiert mich die andere Zeitlinie, DU bist doch die Dimensionseinbrecherin?“), was dann aber viel zu schnell in einen weiteren Sprung nach Toronto mündet. In die Vergangenheit natürlich.

„Ich sage es zum zehnten Mal: Ja, ich bin zwar Stormy Daniels – aber NEIN, ich verklage Trump NICHT mehr, um die Zukunft der Menschheit zu retten.“ – Willkommen im Antiqui-quäken-Shop: Diese Figur liebt man oder hasst man. Dazwischen gibt es nichts. Aber auch nur deswegen, weil ich in diesem Zwischenraum bereits einen 100-Quadradmeter-Bungalow gebaut habe, in dem ich fortan gemütlich lebe.

Was alles sehr an Picards Stammel-Staffel Nummero 2 erinnert. Inklusive langlebiger Frau, die man von SPÄTER kennt (statt Guinan ist es nun die neue Maschinenraum-Trümmerfrau). Nebst Suche nach den üblichen Puzzlestücken und ausgeschnittenen Zeitungsartikeln (Moleküle in Armbanduhren statt damals Borg-Nanobots/Handyakkus), gefolgt von einer eher unsicheren Verfolgsjagd für TV-Produktionen mit direktem Fahrschulanschluss.

Nur, dass man diesmal diverse Füllmittel wie z.B. einen Dr. Soong mit intellektuellen Irrwitzgedanken („Keine Marsmission, also werde ich Herrscher der Welt? Gebongt!“) weglässt.

Blöd sind aber auch in dieser Story die untrekkigen Abkürzungen im Story- und Spaßaufbau.

Die von Kirk genannten Wissenschaftler oder die beratende Schiffscrew wenigstens kurz zeigen, bevor man nach Toronto wechselt? – Nein, keine Zeit, die 60 Minuten müssen schließlich mit Kirk im Supermarkt gefüllt werden, der sich zuvor über Kälte, Häuser und Drehtüren wundert. Fehlte echt nur, dass er die Ampelmännchen („Hey, waren die in Ostdeutschland nicht anders?“) kommentiert.

Warum auch immer La’An sich hier gleich so wohlfühlt, als würde sie ständig im Innenstadt-Kanada der Vergangenheit rumlaufen…

(„Hey, Sparkiller! Das hier kenne ich! Das ist die Karstadt-Filiale aus dem Jahr 1820! Ja, damals wurden die hohen Preise noch einen Kopf kürzer gemacht, wenn sie nicht spuren.“)

Hier wird generell nicht lange mit großen Plots rumgewedelt, sondern gleich zur kostengünstigsten „Picards Staffel 2 lässt grüßen“-Kulisse vorgesprungen. Mittels einer oberflächlichen SF-Story, die sich bis hierhin in einem blutenden Krawattenträger im Schiffsflur erschöpft.

Aber zugegeben… Wenn man sich Kirk als jemanden anderen vorstellt (nennen wir ihn … Knork), ist der Mann sogar spannender als Pike, den wir vermutlich erst Ende der Staffel in einer nennenswerten Rolle sehen werden – vielleicht mit steckengebliebenem Arm im Süßigkeitenautomaten? Zumindest wirkt Captain Knork anfangs angemessen streng und lustlos, was seine Motivation angeht. Ich konnte mich gut mit ihm identifizieren!

„Hey, wo ist eigentlich die Brücke hin?“ – „Und warum liegt hier eigentlich Stroh rum?“ – Maske auf beim Dramaturgie-Kauf: Alles, was nicht mit Dönerbuden oder Bubble-Tea-Gutscheinen zu tun hat, gelingt der Story manchmal schlecht. Wobei ich mir die Zusammenfassung DIESER Episode neben ECHTEN Kultwerken in 20 Jahren fast lustig vorstelle. („Lexikon des Internationalen Films: ‚Die Folge besticht durch ihr Konzept des kreativen Abwartens.‘ “)

Doch kommen wir jetzt noch mal ganz offiziell zur schönsten Seite dieser Story:

Die vielleicht nettesten(!) Menschen der letzten 5 Kurtzman-Jahre fressen Hot Dogs, klauen Klamotten und gucken mit beiden Konsumgütern in Sonnenuntergänge rein. Eben das, was ich gerne tue, ANSTATT die neuen Star Trek-Serien zu verfolgen. Hier sind wir durch all die schlechten Geschichten tatsächlich schon auf einer Meta-Ebene angekommen, wo ich mir z.B. lieber Spock anschaue, der sich im Fernsehen eine Folge „Wetten Dass“ reinzieht.

Oder halt Fake-Kirk, der vor einer Hauptstraße rumläuft, die hübscher als alles in „Picard – Staffel 3“ daherkommt…

Klar, dass man mal gerade durchs Schachspielen(!) im Park(!) superreich werden kann (was haben die anderen Player so gesetzt? 2 Flaschen Korn im Wert von 20.000 Dollar?), ist so doof, dass ich das nur unter dem Aspekt „Die sollten halt nicht im Einkaufswagen unter der Brücke übernachten“ durchgehen lasse. Ganz abgesehen davon, dass ich die Annäherung von Kirk und La’An eeetwas mutlos fand. Jedenfalls zu BEGINN.

Klar, die sprechen normal und sympathisch miteinander, was MIR auch oft hilft, mich in Menschen zu verlieben („Ihre Bratwurst ist die allerbeste, Jahrmarkts-Lady!“ – „Ich bin ein Kerl, Alter!“), aber der schmachtende Blick nach 5 Minuten Vergangenheits-Screentime war doch zu sehr „Serienlogik“ und zu wenig „Hey, ganz vergessen, dass ich ein TV-Produkt gucke“.

Aber das ist New-Trek fast schon Jammern auf Mount-Everest-Niveau?

„Hey, ich habe noch nie so sehr mit jemandem gelacht!“ – „Wie? Ach so… Nein, ich lache doch ÜBER dich. Du bist das erste MONSTER, das glaubt, dass ich mich in es verliebt habe.“ – Spaß beiseite, mehr Platz für’s Kondom: So generisch die Beziehung beginnt, so rührend wird sie am Ende. Meine Fleischereifachverkäuferin hat es sogar nachgewogen und es mir bestätigt: Dieses Episode enthält 200 Gramm Seele – mit extra wenig Schwabbel!

Der Haupt-Plot um die Anschläge auf die Erd-Infrastruktur wird so l(i)eblos abgespult, als wäre der Welt-Schnitzeljagd-Tag dieses Jahr zufällig auf den Weltspartag gefallen… Dagegen wirken die „Bell-Aufstände“ in DS9 fast wie ein actionreicher Marvel-Schocker. Alles ist hier auf einem Energielevel, bei dem man dem Gras und den mysteriösen Hinweisen fast beim Wachsen zusehen kann:

Eine berühmte, riesige Brücke wurde komplett in die Luft gesprengt? Quasi 9/11 mit Fahrbahndecke? – Ergebnis: Ein paar Figuren und eine(!) Frau mit Kamera stehen rat-, saft- und eierlos herum, während drei Betonblöcke lieblos in einen Van geschoben werden.

Dass das alles extralahm vorangeht, wird „natürlich“ durch flotte Sprüche und Mini-Action verschleiert…

So klaut Kirk z.B. ein Fahrzeug und brettert durch die halbe Stadt (sagen wir „ein Viertel“, wegen der vielen unnötigen Kameraschnitte), woraufhin ihn die Polizei stellt – die ihn aber wieder laufen lässt, weil eine Bloggerin mit einem Handy draufhält.

Wobei die Worte „Sie halten zufällig einen Anwalt an?“ die Staatsdiener tatsächlich dazu bringen, von ihm abzulassen(!).

Wohlgemerkt, während einer Terrorermittlung?! So mental energiedefizitär diese auch wirken mag?

Überhaupt: Wo sind wir denn hier?! Kann ich als Streamer demnächst auch den Ukraine-Krieg stoppen, weil ich einen der Generäle bei einer transfeindlichen Bemerkung filme? Und werden Raser am Car-Freitag demnächst laufen gelassen, weil Gronkh den Polizisten vorwirft, sich blasphemisch gegenüber Minecraft geäußert zu haben?

„Wir müssen diesen Van einholen!“ – „Wegen der Spuren zur Photonic Bomb?“ – „Nö, die sind unwichtig. Aber ich will ein Selfie mit meinem eigenen Stunt-Drive-Double.“ – Lieber vollkommen abgefahren als Zugverspätung: Momente wie diese spielen in der Geschichte kaum eine Rolle. Aber okay, bei dem Rumlaufen vorher wurden bereits Unmengen Mikroplastik von den Turnschuhen abgerieben – auch nicht gut!

Ich könnte noch mehr Details aufzählen, aber diesmal finde ich’s gar nicht so nötig. Denn bei allen üblichen Problemchen muss man anerkennen, dass Kirk und La’An das beste Gespann seit dem Start von „Strange New Worlds“ sind. Vollkommen organisch fahren sie Bus, freuen sich auf Snacks, kuscheln sich in die Wildlederjacke und verlieren nie den (völlig unwichtigen) Plot aus den Augen. Eine einfache Aufgabe, an der Michael Burnham aber bereits wegen explodierenden Halsschlagadern (auch auf Seiten der bewertenden Overacting-Jury) gescheitert wäre.

Dass die Geschichte erst ab Minute 45 Sinn ergibt, kann man ausnahmsweise verzeihen. Denn wir sehen hier einfach 2 Menschen, die sich sympathisch sind – ohne, dass das Drehbuch einem das mit der üblichen Vorleserstimme vortragen muss. („Sie sind mit übrigens sehr sympathisch.“ – „Mit dieser Sympathie sympathisiere ich höflichst.“)

Hier hat also jemand das Drehbuch geschrieben, der sich kaum für SF interessiert, daafür aber schon mal den Fuß aus dem Kinderzimmer gesetzt hat.

Ist neu!

„Noch nie fand ich einen Mann so toll!“ – „James Kirk, red nicht über dich selbst und küss’ weiter!“ – Je länger der Speichelfaden, umso kürzer der Lebensfaden: Hier sehen wir die Figuren bei ihren letzten gemeinsamen Momenten. Der Kuss kam übrigens so gefühlvoll rüber, dass der nächste Satz eigentlich nur lauten konnte: „Was, ihr habt uns heimlich hinter den Kulissen gefilmt?!“ – Das wäre aber okay, denn die (inzwischen) sprichwörtliche vulkanische Geilheit beeinflusst natürlich auch das Produktionsteam.

Apropos Kinderzimmer: Das Ende ist der vielleicht stärkste Trek-Moment der letzten Jahre! Sogar so, dass ich ihn fast nicht spoilern möchte. Nur so viel: Einen bekannten Massermörder als Kind zu sehen, plus die Möglichkeit, ihn per Zeitreise aus dem Weg zu räumen – und sich selbst von seinem Namen reinzuwaschen! – , das sind Themen, die man uns hier erstmals ohne Hammerklopp am Kopp präsentiert.

Was hieran jetzt gut, schlecht, edel oder einfach nur doof war, kann jeder selbst entscheiden.

Gut auf jeden Fall, wie schnörkellos der Tod von Kirk inszeniert war. Ohne großes Geflenne, ausrastenden Harfenspielern oder emotionalen Tretminen, die einem wie Kuhfladen vor die Seele geworfen werden („Reintreten, sofort!“).

Na also, Kurtzman-Trek KANN einem also auch mal die Wahl überlassen, ob man ergriffen, kühl-professionell oder neutral auf etwas reagiert.

Wenn das so ist, finde ich Dramaturgie-Demokratie vielleicht doch wieder toll?!

(*AfD-Kreuz auf Stimmzettel wieder durchstreich*)

Nur bei einem hatte ich leider keine Wahl – das MUSSTE ich sehr durchschnittlich finden: Die romulanische Agentin mit ihrem unnötig komplexen Plan, um die Hauptfiguren am Ende zum Ziel zu bringen. Denn die wirkte in etwa so romulanisch wie Neelix beim Kaffee-Verkosten.

„Ich möchte, dass du Khan umbringst!“ – „Ich bin doch nicht irre! Er und die Borgqueen sind alles, was die Drehbuchautoren von einer Wiederbelebung von Shinzons geheimem Zwillingsbruder abhalten!“ – Sch(l)usswaffenkontrolle: Was würdet ihr machen, wenn ein irrer Russe euch bittet, Adolf Hitler als Kind umzubringen? … Genau! Nach seinem zukünftigen CO2-Fußabdruck fragen.

Ein besonderes Lob zum Abschluss von mir: Christina Chong Schauspiel in den letzten 2 Minuten, als sie Kirk quasi ein zweites Mal „verliert“, weil das Original sie nicht mehr kennt, war – ungelogen, ungezynischt – phantastisch.

Hier war das Heulen auch mal authentisch und verständlich.

So wie meines. Denn DAS werden wir vermutlich wieder erst in 4-5 Jahren erneut sehen…? Ich scherze nicht: Irgendwas ist hier so positiv zusammengelaufen (Regie, Drehbuch, Darsteller), dass es verdammt nah an eine Version eines „modernen Emo-Treks“ herankommt, die mir fast gefällt!

Fazit: Eine mittelmäßige Episode mit Standard-Zeitreise-Plot, die aber durch das tolle(!) Ende und die grandiose(!) Chemie von Kirk und La’An mehrere Kussmünder des Reviewers verdient hat. Ja, für den runden Schluss gibt es definitiv 4 von 5 Speicheltropfen im Mundwinkel!

…

Sparkiller, weißt du eigentlich, wie viel mir das bedeutet, dass du mich immer als Mensch behandelt hast, obwohl ich dir genetisch und äußerlich sooo weit voraus bin? – Das wollte ich nur mal sagen, weil es auch ein (Neben-)Thema dieser Episode ist. Und du mich oft danach fragst…

Dass ich mir beim Mittelteil und den „Ermittlungsszenen“ zwei Wecker an die Füße binden musste, damit mir diese nicht einschlafen, drückt trotzdem kräftig auf die Gesamtwertung.

Erneut frage ich mich, warum man für dieses schöne Ende ganze 61(!) Minuten verbraten musste, nur um mit Füllmaterial (fehlte echt nur das 5-minütige Diskutieren mit dem Fahrkartenautomaten! „Hallooo, Computer!“) von den wahren Episodenstärken abzulenken.

Selten tat es mir so weh, am Ende so eine „niedrige“ Wertung zu vergeben.

Aua. Aua. Autsch.

Toll, so geht das jetzt den ganzen Abend weiter…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM