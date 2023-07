Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 2.05 – „Charades“

Spock ist ein Mann, der trotz all seiner Fehler (Lese- und Rechtschreibschwäche, Naivität, Unkenntnis der Befehlsregeln, ständiges Aufbrausen, Unverständnis der Menschen, Unsicherheit gegenüber Untergebenen…) total liebenswert ist. Zumindest haben das die 1960er mal so festgelegt, weswegen wir uns alle sklavisch daran halten. Auch wenn ein Gen-Unfall alles noch komplizierter macht. – Apropos sklavisch: Sein Volk darf als logisches und aufgeklärtes Vorbild in Sachen „Zwangsheirat“ auch in dieser Folge glänzen. Und zwar schwarz. Wie frische Hasenköttel.

Spock und Chapel geraten bei einer archäologischen Mission in einen Shuttleunfall, aus dem er als kompletter Mensch hervorgeht – ohne vulkanische Anteile. Verwirrt von dieser 5-minütigen Einstiegskracher sehen wir ihm nun zu, wie er sich komplett zum Horst macht.

Erst recht, als seine künftige Schwiegermutter an Bord kommt und abfragen will, ob er denn auch alle heiligen Hillbilly-Rituale beherrscht.

Ein komplett fremdes Volk… Wir nennen es auch „New-Trek-Fans“.

Geilo! Es geht um eine untergegangene Zivilisation! So richtig mit Ruinen, rätselhaftem Verschwinden der Altforderen, unklarer Kultur und verschollenen Medizinprodukten. Wer kennt sie nicht? Die obligatorischen USB-Sticks in den Maya-Pyramiden…

Was die uralte Megazivilisation von Anfang an besonders gut kann, ist aber: Ständig von der Crew erwähnt werden. Und das, während Spock Brotkrümel vom Tisch wischt (man stelle sich das bei Pille vor!), von seinen Nasenstopfen berichtet (gegen den Schweiß- und Klischeegeruch in Pikes Küche) und seine Emotionen NOCH besser runterschluckt.

Ja, gerade diese Emotions-Einhegung scheint neuerdings ein Vollzeit-Job zu sein, der jeden Aspekt von Spocks „Leben“ betrifft.

Hier wird sooo sehr ge- und unterdrückt, dass die Gefühle fast schon an gänzlich unerwarteter Stelle heraustreten…

(„Nein, ich darf kein Ü-Ei von Ihnen annehmen, Captain! All das Spiel und die Spannung – neben der Schokolade – könnten mich zu sehr aufwühlen.“)

„Jetzt guckt sie schon wieder… Was kann das nur bedeuten? Ich bin doch vor 5 Minuten erst aus einem Stück Pinienholz geschnitzt worden!“ – Bloß nicht das ANDERE Missionsziel auf dem Hauptbildschirm anstarren. Sonst könnte der Zuschauer bemerken, wo ER seine eigentliche Liebe gerne hätte. Spocks persönliche Entwicklung ist eher unbefriedigend. Zwischen dem hier und dem späteren TOS-Spock liegen gefühlt … Welpen.

Und somit hatte ich zu Beginn bereits die Befürchtung, dass die fremde Kultur nur ein Lückenfüller sein wird, der höchstens den Zwischenraum zwischen Spocks beiden Hodensäcken auszufüllen hat. Hat ja dann auch gut geklappt?

“American Pie“? Klingt wie „Pi“! – I like Math.

Odo und Quark.

Kira und Odo.

Bashir und O’Brien.

Sisko und Gul Dukat.

Was ich bei DS9 immer besonders mochte, waren die Gespräche an Bord der Shuttles. Wann immer es Probleme zwischen zwei Charakteren gab – z.B. „Klingonische Ehre“ versus „Ohne Blutvergießen zum Aldi gehen“ – , pferchte man die Figuren einfach zusammen. Zwecks Klärung oder zumindest Vorbereitung einer klärenden Story.

Dabei waren alle stets extrem korrekt und (auch bei den zurückhaltenden Figuren) offen. HIER ist es aber leider nur noch … der Arsch.

Dieses Geschmachte und Gerede von wegen „Du hast damals im Fahrstuhl nur auf den Nothammer gestarrt“ zwischen Spock und Chapel hat mir wenig gefallen. Nichts gegen Unsicherheit, Ausweichhandlungen und ängstliches Heimscheißen, aber bei solch ausgebildeten Offizieren erwarte ich mehr als tränennasse Augen und starre „Ich kann sie nicht ansehen“-Blicke, weil man heimlich(??) verliebt ist.

Wobei diese Heimlichkeit nach gefühlt 13 „Ausnahme“-Episoden eh total unnötig wirkt. („Huch, mein tägliches ‚Bon Fart‘-Ritual hat mich meine Liebe gegenüber allen Eierstockträgerinnen gestehen lassen. Na ja, ist halt menschlich.“)

Halt immer so, wie die Story unseren Spock gerade (ge)braucht.

Der Strudel auf der Mondoberfläche steht natürlich sinnbildlich für Spocks Ringen mit sich sich selbst. Ein Ringen, das jeder kennt, der auch schon mal beim Masturbieren in der Gardine hängen geblieben ist.

Ich finde weiterhin, dass das NULL zu Star Trek passt… Ebenso wie die Behauptung, dass Vulkanier die gan-ze ver-damm-te Zeit total ihre Emotionen unterdrücken müssen. Vor allem so, dass man es ständig MERKT. Wo ist jetzt noch mal der Unterschied zu MEINEM Büroalltag?

(„Ja, Chef, ich finde ihre Idee total sch… sch… gnaaah… scheibe! Sorry, meine Verstellungskünste ließen mich nur einen Buchstaben austauschen.“)

Auch die später auftretenden Besuchs-Vulkanierer können ihre Abscheu und Skepsis kaum verhehlen. Die zarten Augenbrauen-Tänze zwischen TOS und ENT sind da leider einer erstaunlich offenen Anpamp-Kultur gewichen.

Body-Switch-Komödien haben angerufen. Sie wollen ihr Star Trek der 90er wiederhaben.

Extrem unglücklich auch die flotte Enthüllung, dass Spock nach dem Shuttleunfall einfach mal menschlich gemacht wurde. Bisschen was zeigen können hätte man doch? Das angebliche Schweben im All, das zerdepperte Shuttle… Hier hätten mir ein paar Metall-Polygone von den Ludolfs echt schon gereicht.

Auch das Umstricken der DNA hätte ich gerne mal in einem kurzen Moment erlebt – zum Beispiel mit Spock im Kraftfeld, mit britzelnden Nanobots drin. Ging’s in Star Trek nicht immer auch um das Zeigen von TECHNIK? Auch wenn diese erkennbare Schwächen hat und z.B. nicht ständig explodiert?

„Aaaach, soo ist es also, ein Mensch zu sein? Das Tierwohl, die CO2-Bilanz und die verbratene Energie sind einem plötzlich total schnuppe?! Mehr davooon!“ – Und plötzlich bewarf er auch Baerbock-Plakate mit Tierknochen: Die Konsequenzen der Menschwerdung waren doch sehr oberflächlich. ICH hätte als frisch entstandener Vulkanier ja auch nicht an Armdrück-Wettbewerben teilgenommen („Guck mal, stärrrker!“)…

Prämissen essen Seele auf (zumindest meine)

– Die saublöden Raumstrudelbesitzer dachten also, die DNA(!) eines verunglückten Wesens müsste „korrigiert“ werden? Warum nicht Chapel zur (Halb-)Vulkanierin machen oder einfach mal NICHT hinterfragen, was einem da unfallmäßig angeboten wird? Was hätten die z.B. gemacht, wenn die mich und meine Freundin am Straßenrand gefunden hätten? Penis ab, weil die andere Person keinen hat?

– Hat ja auch nur 5 Sekunden gedauert, bis Spock da wieder dienstbereit war. Klar, wenn alle sich gefühlt über den neuen Zustand beömmeln (bei „Tuvix“ wurde das ernster gehandhabt)?, fühlt man sich vermutlich regelrecht genötigt, Currywurst-fressend die Crewmitglieder anzuschreien („Tisch abputzen, sonst rolle ich mich auf dem Boden rum!“).

Das alles hätte besser gewirkt, wenn man 5 ernste Minuten durchgehalten hätte… Einfach mal den Status abchecken. Dafür hintenrum ein paar Szenen wegstreichen, in denen Pike mit Kartoffelchips rumrennt?

– Aber bei DEN Hammergags in der Bar (à la „Zieh mal an meinem Finger“) war’s natürlich schwierig. „Toll“, wie sich da alle weiblichen Offiziere ständig wegschmeißen. Abseits von Rang und Charaktereigenschaften. Aber okay, sind ja alles Frauen. Soll Pike doch weiterhin in der Küche stehen, während die Damen regelmäßig in die Kneipe gehen.

[Interessant übrigens, wie shitstorm-gefährlich das UMGEKEHRT wirken würde?]

„Ach, JETZT kapiere ich das! Ihr habt euch über MICH all die Jahre lustig gemacht. Urkomisch! ‚Verkappter Schwuler‘, wer kommt nur immer auf solche Sprüche, ey?! Gnaharrharr!“ – Eine handbreit Abstand nur unterhalb der Gürtellinie: Dieser New-Trek-Fetisch, dass alle total launig miteinander feiern können, ist mir zu viel. Zumal La’An uns kürzlich noch erzählte, dass man sich gegenseitig gerne das Wort „Monster“ in den Cappuccino-Schaum schreibt.

– Das große Drama um Spocks Mutter leuchtete mir dann auch nicht ein. Hat sich Picard früher auch immer eine Bommelmütze aufgezogen, wenn seine DNA verändert oder verjüngt wurde? Sätze wie „Nicht der Mutti sagen!“ wollte ich bei den (interessanteren) Anomalien und Krankheiten bei Star Trek eigentlich NIE hören.

Im Gegenteil: Offen ansprechen, dass man jetzt ein zeitreisender Halb-Gorn ist – und nett nach der Telefonnummer eines beliebigen Starfleet-Wunderheilers fragen.

T’Pring hatte daher voll recht mit ihrer Schlussansprache: Spock hätte einfach SAGEN müssen, welche Anomalie-Sau dieses Mal durch den Quadranten gejagt wird. Sogar ich würde durch all den Trek-Konsum zu Sparkiller sagen: „Du hast ein UFO gesehen und dir deswegen den Penis verkleinern lassen? Da bekommst du heute selbstverständlich frei!“

– Ist der menschliche Hauptaspekt tatsächlich, dass Spock sich wie ein aufmüpfiger Pubertierender verhält, der von Heißhunger und Heulattacken unter der Dusche faselt? Klang sowieso eher nach Frauen in den Wechseljahren, nicht nach den emotionalen Problemen, wie ICH sie z.B. ständig habe. (*auf neu angekündigte Trek-Serien zeig & Schaumbeutel unter Kinn befestig*)

– Zumal das im dramaturgischen Serienkontext null Sinn machte. War ja eh schon so, dass Spock ständig ausrastete, weil den Autoren irgendwas von wegen „Emotional Halbe-Halbe“ auf die Handinnenfläche geschrieben wurde.

Jetzt ist er halt genauso verwirrt und bekloppt wie sonst auch – nur, dass ihm jetzt mehr Bratwurstsaft aus dem Mundwinkel tropft.

„Spock, Sie dürfen meine Tochter nicht einfach heiraten. Vorher müssen sie erst mal über mich drüber. Äh… an mir vorbei, meine ich.“ – Wenn die runtergezogenen Mundwinkel oberhalb des Brustbeins enden, ist es noch keine (negative) Emotion: Das früher gehegte und gepflegte Bild der Vulkanier bekommt immer mehr Risse. Aber vermutlich wird uns die Serie auch DAS als glorreiche Tradition verkaufen. („Wir nennen es das große Ritual namens Ab’riss-bir’ne.“)

– Die Love-Story um Schwester Luderlein profitiert (oder leidet) jetzt auch nicht unbedingt von dem neuen Gen-Def(l)ekt… Zumindest war die vorherige Staffel diesbezüglich so wirr, dass man Spock auch mit einem halben Pon Farr, einem neuen Therapeuten oder irgendwelchen Menschwerdungs-Vorsätzen in die gewünschte Storyrichtung hätte drücken können.

Wäre sogar subtiler gewesen als der Komplettumbau an Körper und Geist.

Oder, wie Transgender-Personen es neuerdings nennen: „Jahresurlaub halt“

– Das behämmerte Abendessen mit Spocks Verlobter muss natürlich un-be-dingt nach Spocks Shuttleunfall stattfinden – da kennt die Dramaturgie echt nur Zuckerbrot und Peitschenmutti.

Erinnerte mich alles irgendwie an Peter Steiners Theaterstadl. Fehlte nur der Kachelofen, wo sich der Postbote und der falsche Liebhaber abwechselnd drin verstecken können?

– Wieso hat man es überhaupt so früh aufgegeben, die verwirrten Aliens um eine weitere „Korrektur“ zu bitten? Nachher wurde der „Wir fliegen zurück und fragen“-Twist ja wie die superdolle Ausnahmeidee hingestellt. Nachdem Schwester Schrapnell aus irgendeinem Grund nicht ALLEINE die Gentherapie neu erfinden konnte…

Hat M’Benga etwa nicht weise genug an der Seite gestanden und „Hoffnung nicht aufgeben“ gesagt? Komisch, dabei hatte er dabei sogar ein Pad in der Hand.

– Und wieso hat der Schiffsarzt oder ein Psychologe nicht mal einen besorgten Auftritt?

Von mir aus auch mit Furzkissen, aber erwähnen und zeigen hätte man das doch zwischen Spocks Skimütze und dem Stammtischgeblöke ja ruhig mal können. Aber okay, die Herren Doktoren hatten vermutlich Angst, dass Spock denen das Blumengesteck vom Tisch frisst. Wie Menschen halt so sind.

„Spock, wir finden dich ziemlich Scheiße. Außerdem riechst du nach dem Muschi-Lecken immer so nach Fisch.“ – „Uh… Das ist aber… eine interessante Sichtweise. Danke, Frau Oberstudienrätin.“ – Pöbeln für den Weltfrieden: Das Anschimpf-Ritual, bei dem man emotionale(!) Vorwürfe machen darf, gehört zu den Highlights der Vulkanischen Kultur. Gleich neben „Kaka auf den Präsidenten werfen“ und „Ungläubige verbrennen“.

– Idiotisch auch die darauf folgende Handlung, in der Spocks Mutter ihm beibringt, wie man Personen täuscht. Und wie man generell „gut lügt“ (weil sie eine Frau ist, darf sie das auch STOLZ betonen?).

– Oder der Anlauf-Arschtritt der Autoren, als alle anderen Personen unserem Helden erklären, dass Vulkanier wie „Roboter“ sprechen und „stoisch“ dastehen. Rassismus-Vorwürfe, anyone? Oder ist das bei ausgedachten Alien-Rassen neuerdings egal?

Nein, Leute. Dann lieber wieder so was als drögen Goldstandard. Langweilig, aber dafür… äh… spannend.

– Äh… War Spock nicht SELBER der Experte für sein Volk? Und hat es sogar GELEBT? Nächstes Mal muss ein Ferengie, dem beim Lkw-Unfall die Ohren abgerissen wurden, auch die Erwerbsregeln neu lernen – oder wie oder watt?!

– Allgemein ging mir dieses Comedy-Gesichtsgulasch echt an die Nieren. Dafür war meine Galle danach aber so schön leer…

Im Ernst, dieses unerklärliche Welpenglotzen von Spock („Oh Gott, ich bin ein Mensch?! Bekommt man davon nicht Rückenmarksschwund?!“) fand ich ähnlich unerträglich und plump wie das beömmelnde Doofi-Kichern seiner „Freunde“ und Vorgesetzten, die so einen DNA-Unfall wohl irgendwie mit ihrem Lieblingsadmiral (= Beppo der Clown) verwechselt haben.

– Wen zum Geier interessierte, ob Spock der Matronen-Mutter seiner Verlobten zusagt? Seine Angebetete wirkte eh wie ein verwöhntes Oligarchen-Püppchen, das Männer zurückweisen würde, weil sie beim Juwelier den falschen Diamantring ausgewählt haben. („Wirr in Rrrussland damit machen Kaka von Popoo!“)

Mitfiebern entsteht da bei mir irgendwie anders.

„Spock, du darfst den Tee nicht wieder durch zu viel Süßstoff verhunzen!“ – „Ach was… Bin doch kein Macher von Strange New Worlds.“ – Gießen bis zum Glückstropfen: Mit diesem Ritual, für das man unter KEINEN Umständen auch nur eine Emotion haben darf, beweist der Proband, dass man nicht volltrunken zu dieser unsäglichen Veranstaltung erschienen ist.

– Typisch Vulkanisch, diese Oberflächlichkeiten?

Bunte Snacks, die nicht „traditionell“ genug sind, verhindern z.B. geplante Hochzeiten. Und der Comedy-Gemahl von T’Pril ist eher etwas, was wie eine billige Spiegelung der (oft nicht gleichberechtigten) 1960er wirkte. Nur dass damals Sarek etwas zu schroff gegenüber seiner Frau war.

Alles irgendwie sehr fragwürdig von der Haupt-, Neben- und Hinterrücks-Aussage her.

– All das, während Pike wie selbstverständlich(?!) als nicht näher angesprochener Butler im Hintergrund rumkraucht – kennt den keiner mehr?

Wäre vielleicht ein guter Ausweg für ihn, um endlich aus der Fakecaptain-Nummer rauszukommen. Auf Piratenbasen werden doch ständig gute Straßenköche gesucht, die mit Maggi und Asche brutzeln können.

– Dieses ganze „Du hast unsere Kultur im Stich gelassen“-Gefasel wirkte irgendwie … politisch so rechtslastig wie ein AfD’ler ohne linkes Bein?

Zu den Klingonen hätte das ja noch gepasst, aber wenn selbst(!) die vernünftigen(!) Vulkanier diverse Hochzeiten, Abstammungen und Auslandsjahre verdammen, weil Blut „unrein“ ist – oder man ihnen Raider anstatt von Twix aufgetischt hat – , verliere ich den Glauben an Star Trek.

Wo auch immer er die letzten 5 Jahre war.

– Der Besuch im Alien-Spiegelkabinett für besonders elaborierte 3D-Effekte hat mich nicht abgeholt. Ich wusste ja nicht mal, ob man mit Aliens, einer KI, einem Anrufbeantworter oder dem zuständigen Straßenkehrer (wegen der ganzen fliegenden Scherben?) gesprochen hat.

Besonders langweilig kam daher der Dialog daher, als man vehement nicht mit „Blau“ sprechen wollte, sondern „Yellow“ als Ansprechpartner gefordert hat. Quasi das eher gähnige SF-Äquivalent zu unseren Alltagsproblemen. („Wie, Sie haben mehr als DREI Mitarbeiter bei der O2-Hotline?“)

„Sie müssen uns helfen! Spocks Lachen klingt seit der Transformation noch verzweifelter als vorher. Ich bin sogar schon so weit, mir andere Crewmitglieder beim Masturbieren vorzustellen.“ – Gut, dass wir bei der Allianz… Aliens versichert sind: Wenn man nur nett genug verzagt, wird die OP noch mal nachjustiert. Der notwendige Seelenstriptease wird übrigens von der Krankenversicherung gezahlt. Und zwar mit hysterischem Gelächter.

– Dass Chapel den Aliens(!) noch mal schnell ihre Liebe zu Spock gestehen musste, damit diese fremdartigen Wesen im Tausch für den emotionalen Striptease das Heilmittel rausrücken, war auch so ein Schuss in den (Do)ofen. Wäre fast witzig gewesen, wenn die gesagt hätten: „Liebe? Kenn’ich nich. Aber hier hast’e.“

– Die Dringlichkeit, das Heilmittel mal schnell während der Hochzeits-Begutachtung abzuliefern, habe ich auch nicht verstanden. Zumal ich „Ernste Genveränderungen per Spritze im Flur“ auch nicht für das dollste SF-Konzept halte.

Am Ende wirkte es eh nicht sooo schnell (sonst wären die künstlichen Ohren von den echten hochgedrückt worden?). Und nach all dem Kasperletheater musste Spock dann doch „nur“ eine EHRLICHE Ansprache halten und (f)eierlich enthüllen, dass die ganze Zeit menschlich war.

– Der Kuss mit Chapel sollte dann der Höhepunkt dieser an eingebildeten Höhepunkten nicht armen Folge sein.

Dass mir diese ganze Liebessülze von Anfang an ziemlich egal war, merkte ich bereits daran, dass ich gar nicht mehr wusste, ob die’s schon mal getan hatten.

Hätte man mir zwei gefakte Kuss-Szenen aus der ersten Staffel gezeigt, ich hätte nicht dran gezweifelt, dass wir das bereits sahen.

„Endlich küsst du mich, Schuft!“ – „Kuss? Ach, DAS ist ein Kuss? Und was war das Ekelhafte, wozu Pike mich immer in seiner Kabine gezwungen hat?“ – „Das war veganes Essen.“

Fragen wie „Warum wurde Pike nicht gefragt, ob Chapel mit ihren Kolleginnen in den Strudel fliegen darf?“ stelle ich schon gar nicht mehr.

Ich mache mich ja sonst selber spockelig.

(Neues Adjektiv, anstelle von „lächerlich“. Mögt ihr es?)

Fazit:

Kleinbürgerlichkeit, ick hör dir trekken.

Das ganze Getue um Spocks Emotionalität, wofür man dauernd storyinduzierte Extreme benötigt, ging am MEINEM Geschmackssinn schon immer großflächig vorbei.

Ob nun halb Mensch, Dreiviertel-Romulaner oder 100% Sexarbeiter: Redet doch einfach und findet Lösungen, die sich nach Star Trek anfühlen!

Dieses unwürdige Gelaber mit unsympathischen Gestalten, die sich rassistisch-klassistisch verhalten (Warum SOLLTEN bei Spock als halber Vulkaniern überhaupt die selben Maßstäbe wie bei echten Vulkanier gelten??) ruinieren mir – trotz allen Humors – die Episode.

Die Botschaft ist nämlich:

„Egal, wer oder was du bist… Verstell dich, bis irgendwer nicht mehr lacht, dich küsst oder dich heilt.“

Klar, die toleranzfordernde Ansprache von Spock am Ende war nett & passend, aber irgendwie hätte ich mir die schon vorher gewünscht. Nämlich VOR dem Start von SNW.

Im Autorenzimmer.

