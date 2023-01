„Pumuckl, host du mei Kommunikator gehackt?“ – Teaser für Staffel 3 von „Picard“

Dank unserer Freunde von SciFinews.de (unbedingt bei YouTube den subtilen Gul-Witz loben!) können wir euch heute den Teaser für die lang erwartete dritte Staffel bieten.

Man will ja die belastende (Brain-)Beerdigung von Troi, Worf & Co. endlich mal hinter sich bringen.

Der Start aller Staffeln ist ja immer sehr ähnlich:

– Picard findet beim Traubentreten irgendetwas, das ihn an FRÜHA© erinnert. Zum Beispiel Wesleys volle Windel, einen geklonten Finger von Data oder Q im Schaukelstuhl.

– Da er die letzten 30 Abenteuer schon wieder vergessen hat („Puh, habe geträumt, dass Dr. Soongs Urgroßvater mich im Jahr 2024 mit dem Tesla überfahren wollte“), tut man erneut so, als wenn er ein LETZTES Mal vom Rabattmarkensammeln ablassen wird – diesmal aber echt, ey!

– Das Abenteuer bricht eher zufällig in sein Leben, obwohl nur er die Welt retten kann. Äh… Weil die starken Frauen nämlich sonst nicht wüssten, auf wessen Veranda man sich versammeln müsste?

– Man wedelt zwischendurch mit alten Abzeichen, bedruckten Klorollen, Schiffsnamen und Erinnerungen, damit kein Zweifel besteht, dass wir uns immer noch in diesem Dings-Franchise befinden. (*In Handfläche guck*) Star Wars, oder so?