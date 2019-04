„Star Trek – Discovery“ – 2.13 – „Süße Trauer“ – Kritik

Discovery hält sich heute nicht lange auf mit ihrer Hinhalte-Episode… – Es gibt mehr Deus Ex Machinas als in der Bibel, mehr Marie Sues als auf Fangirlcentral.com, mehr Lazy Writing als bei den Marketingleuten bei CBS und Disney („Wenn du nicht mögen, du sein Frauenhasser!“), mehr Handlungssprünge als bei Oma Platuschke („Ich muss zum Arzt, weil der Schornsteinfeger kommt.“) und mehr Nervenzusammenbrüche auf Zukunftia als bei… äh… – Zukunftia in der letzten Woche?

Inhalt: Die Discovery muss zerstört werden, um irgendeine B-Klasse-Zukunft zu retten. Doch weil es keinen Bock auf Selbstzerstörung hat, muss das Schiff halt selbst in die Zukunft. Nebenbei benötigen wir noch die Energie einer Supernova, Michael Burnham im Engelsanzug ihrer Mutter (Ach?) und einen schlecht drauf seienden Pike (wegen seiner garst… kastigen Zukunft).



Besprechung:



MUSS … Gedanken … sortieren! Short-Treks! Supernova! Tussi aus Tilly-Short-Trek! Sektion 31! Der nette Herr Leland! Spock! Enterprise! Zauber-Anzug! Control macht Control-Sachen! Burnham verabschiedet sich 20 Minuten lang! Aaarg! – Im Ernst, hier hat man wieder sooo viel reingepackt, als hätte jemand alle offenen Punkte und Brainstorming-Ideen auf eine Art (Un-)Glücksrad geschrieben und dann mal kräftig gedreht. Das sah dann vermutlich im Autorenraum sooo aus?

Michelle Paradise, die neue Co-Showrunnerin neben Alex Kurtzman, liefert hier ein Script ab, das erneut alle Arten der Faulheit – und sonstigen Verwesungsmerkmalen – beinhaltet. So soll z.B. die Discovery (selbst-)zerstört werden, was nicht gelingt, weil: Schiff wurde ja von einer „Irgendwie-noch-einer-KI“ übernommen. Dann bekommt Burnham noch eine Vision von Leland, der auf der Discovery alles kurz, klein und klischeehaft schießt. Woraufhin Michael auf der Enterprise laut „Stopp“ ruft und meint, dass die Discovery auch mit einem dritten oder zehnten Torpedo nicht zerstört werden kann, weil: „Die Sphärendaten schützen sich mit Hilfe der Kraftfelder“.

Äh… Wo war da jetzt der direkte Zusammenhang? Und: Wäre es nach der schlimmen Vision auf der Brücke der Discovery nicht erst recht wichtig, das Schiff zu zerstören, damit dort niemand getötet wird? Sind die Schilde der Discovery neuerdings unzerstörbar? Wenn ja, vielleicht mal schnell alle Feinde damit aus dem Weg räumen, bevor Gene Roddenberry aus dem Grab eine Unterlassungsklage „rauswirbelt“? Und wieso entscheidet Michael erneut über Pikes Kopf hinweg („Nicht mehr schießen! Das Ziel war schließlich nicht SOFORT zerstört!“)? Wie wäre es stattdessen, wenn man mal gesunde Aufbaustrategien für den Gesamtplot walten lassen würde? Quasi „Sinn City“?

„Hey, fliegt mal ein bisschen hoch, Jungs! Wer braucht schon eine Wasserrutsche, die immer nur in eine Richtung zeigt, huuuui!?“ – Bei der Stange gehalten: Das hier mag nach viel zu futuristischem Nano-High-Tech aussehen, funktioniert aber einfacher als gedacht: In Wirklichkeit baut ein unsichtbarer Zwerg diese Schleusen innerhalb von Sekunden. Als nächstes muss er nur noch den Kanon reparieren…

Darf ich an dieser Stelle schnell einwerfen, wie billig und unattraktiv ich die Verbindungsgänge zwischen Discovery und Enterprise fand? Das Solide und Durchdachte an Star Trek hat mich ja früher immer fasziniert, wo ich noch 20 Jahre alt und daher völlig uncool und altbacken war. Doch kilometerlange Gänge, die quasi nur aus Kraftfeldern und Origami-Faltung bestehen, gehören da nur so semi dazu… Zumal ich es dramaturgisch für etwas verunglückt halte, wenn alle dramatisch das Schiff evakuieren, nur um dann ein paar Minuten später wieder geknickt zurück zu schleichen. Wohlgemerkt: Auf ein Schiff, das anscheinend jederzeit entscheiden könnte, seinen eigenen Weg(!) zu gehen. Oder sich auf eine Seniorenresidenz für sich selbst beschützende Sphärendaten zurückzuziehen…

Weiterhin ein Thema: Die sieben Lichter/Signale, die wir alle GESEHEN haben, von denen wir laut Pike aber erst 4 GESEHEN haben. Ach, ich erwähne das einfach nicht mehr und haue mir dafür mit dieser Rohrzange vor die Stirn, okay? – Da-sind-4-Lich-ter! (GONG)

Und dann war da noch der dümmlich-direkte Hinweis auf der Enterprise, dass man „niiiiie wieder Hologramme“ benutzen wird. Danke, liebe Autoren. Vielleicht jetzt auch noch mal kuuurz erwähnen, dass nächstes Jahr der Innenarchitekt kommen und die Wände anders streichen wird? – Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass die Brücke extrem nach TOS aussieht. Denn wenn ich krampfhaft nach Gemeinsamkeiten suchen muss (= „Stimmt! Der Grundriss ist fast ein bisschen mini-ähnlich!“), ist es für mich einfach kein gelungenes Re-Design.

„Und so dringt das Raumschiff N.J.J. Abramsbrei in Galaxien zu vor, die nur jeder zweite Sporenantrieb gesehen hat.“ – Gut durchdacht: Nur hier kann man die überall sichtbaren Fingerabdrücke durch Spiegelflächen und Laserlampen gleich wieder wegbrennen. Ich verstehe auch nicht, warum sich das Merchandise zur Serie angeblich nicht gut verkauft? Das hier müsste man doch zumindest glänzend verkaufen?

Dafür macht der Rest des Plots wieder mal Sinn:

– Sektion 31 hat die kompletten(!) Baupläne von Mutter Burnhams Anzug, hat aber nie einen zweiten gebaut. Warum? Ach ja: Bestimmt Skrupel vor der Macht dieser Technologie! („Mein klassischer Bösewicht-Schnurrbart bleibt immer darin hängen, buhuu!“)

– Die Discovery kann sich aber mal schnell einen gießen(!), indem sie ein Schott einschmelzen und das dann in eine Form kippen. (Jetzt bestätigt: Data entstammt einer Silikonform für Weihnachtsplätzchen)

– Wieso kann man den verdammten DNA-Code des Anzugs (was ich an sich schon für etwas dämlich halte) nicht ändern, wenn man ihn schon neu baut? („Tut mir Leid, Herr Klapowski. Sie müssen die selbe Handynummer wie alle anderen O2-Kunden bekommen. Unsere Sim-Karten kommen nämlich alle aus einem Werk.“)

– Wenn Sektion 31 anscheinend gewusst hat bzw. sich denken konnte , dass der rote Engel nur dieser Anzug ist, hätten sie doch mal freundlicherweise dem Rest der Sternenflotte Bescheid geben können?! („Nööö… Präsident, Flotte und Alien-Verbündete sind immer sooo neugierig.“)

– Da die Sektion31-Schiffe anscheinend eine Gefahr für ALLES darstellen, wäre es doch mal nett, man würde mal ein paar Flottenschiffe anrücken lassen und nicht so tun, als wenn die Föderation nur aus ZWEI Schiffen besteht? Und was ist z.B. mit Vulkan, der sich stets in Shuttlereichweite befindet? („Das ist doch kein Notfall, Pike! Rufen Sie bitte erst an, wenn ZWEI Universen gefährdet sind, M’kay?“)

– Der Anzug macht also Zeitlöcher, durch die ein ganzes Schiff passt? Gut, dass wir diesen Nebensatz auch noch fix unterbekommen haben… Zusammen mit der Info, dass man trotz Zeitkristallen KEINE andere Technologie in Sachen Zeitreisen kennt?! („Mudd, wegen ihres Auftritts aus der ersten Staffel… Könnten sie mal kurz in dieses Blitzdings gucken?“)

Und hier kam dann der Moment, ab dem ich 20 Minuten nur durchgelacht habe. Ja, zum ersten Mal standen mir mehr Tränen in den Augen als Michael Burnham am Kinn (= es wurde wieder mehr geheult als bei der „Zwiebel-Con 2018“). Ja, diese Serie ist inzwischen ein Gesamtkunstwerk an Minderintelligenz, dem man ab einem bestimmten Punkt einfach nur noch Respekt zollen muss. Wie die DAS alles durchziehen, so völlig ernst und ohne Ironie, das erfordert schon Dutzende Bachelor-Studenten, die sich mehrere Hausarbeiten lang mit diesem Thema auseinander setzen könnten. Die Titel dieser Arbeiten lauten vermutlich jedesmal „Häää!?“ und wären damit bereits zu 50% fertig…

„Tilly, als ich was von ‚dicker Freundschaft‘ sagte, meinte ich vor allem, dass du schon wieder zugelegt hast.“ – „Oh, hihi! Wie du die Sachen immer auf den Punkt bringst, das ist so… hihi… cooool! Hm, und coole Sachen machen mir stets Hunger!“ – Für immer zweitbeste Freundinnen: Die Königin vom Planeten „Fanfiction III“ hat sich etwas in unsere Tilly verguckt. Der Beweis: Sie bietet ihr einen Teil ihrer Gebärmutter auf dem Tisch dar.

Das Hirn-Aus-Gewitter nimmt wie üblich kaum ein Ende:

Culber will sich SELBST auf die Enterprise versetzen (wissen die das da schon?)!

Die Planetenkönig aus Tillys Short-Episode hat einen Planeten mit einem lustigen Rauchkringel(!) drum, der physikalisch Null Sinn ergibt! Die Königin fängt gleich an, Eis zu fressen, wedelt zweimal mit dem Löffel und hat irgendwas von wegen „E = MC hoch 2″ aus dem Ärmel gezogen, was gleich drei Supernovas und vier super … Suppenmahlzeiten ersetzt. Natürlich hat sie damals bei ihrer best-esten Superfreundin Tilly innerhalb von 5 Minuten gelernt, dass man als Königin STOLZ sein darf – und nicht nur auf den Knien rumrutschen muss. Etwas, was ich nach jeder STD-Folge leider immer noch tue („Hallo, Selbstachtung? Bist du da unten irgendwo?“)…

Die Tante will nach dem Abenteuer übrigens einfach auf der Discovery bleiben – scheiß auf „Planetenkönigin“, scheiß auf „Ich bin die Schwippschwester meiner Heimatwelt“ und derlei verzichtbaren Verbalkrempel! Man kennt sich schließlich schon gut genug, nachdem man im Maschinenraum flux ein Ding zusammengestöpsel hat, das seltsamerweise wie ein Zeitkristall aussieht, den man in alter Mettwurst gewälzt hat.

Und die Discovery springt mal gerade zum 5. Signal hin, das pünktlich während der Besprechung(!) irgendwo (wieder?!) auftaucht. Innerhalb von 30 Sekunden schmiedet man dann seine 23 oben erwähnten Pläne, von denen 71 wenig Sinn ergeben und die restlichen irgendwie weggenuschelt werden. Ach ja, die Enterprise kommt „übrigens später nach“, was wohl bedeutet, dass das nächste Signal auch wieder nur in Pikes Schrebergartensiedlung aufgetaucht ist und der Sporenantrieb gerade mal 60 Minuten normale Flugzeit abkürzt? Komisch nur, dass die Lichtlein früher mal über die ganze Galaxie verteilt waren?

„Michael, all diese Leute mit kleinen Sprechrollen ODER coolem Alien-Aussehen wollen mit dir kommen.“ – „Das ist ja sooo lieb von euch! Was hat euch dazu bewogen?“ – „Wir springen bestimmt wieder in ein anderes Universum demnächst. Außerdem können wir in Staffel Drei nicht mehr so viele Statisten bezahlen.“ – Blackwittchen und die siebzehn Zwerge: Auf was auch immer DAS nun wieder hinausläuft, ich weiß schon jetzt, dass Kurtzman es für absolut genial hält.

Und da die Discovery eh gerade in der Nähe (von irgendwas anderem) rumflog, kann Sarek nebst Frau dann auch urplötzlich(!) in der Luftschleuse stehen. Die sind einfach mal wegen einer vorsorglichen Vibration der Macht(?) losgeflogen, immer dem Kompass der „vulkanischen Richtungs-Telepathie“ hinterher. Klar, die beiden mussten nach dem Sporensprung zwischendurch wohl noch mal in die komplett andere Richtung düsen („Hey, jetzt sind sie plötzlich links statt rechts! Verdammt, 80% der gesamten Voyager-Flugroute in 30 Minuten sind gaaar nicht gut für Shuttleantriebe!“), aber haben es trotzdem noch VOR der irgendwo anders rumschnarchenden Enterprise vor Ort geschafft.

Gerade rechtzeitig, damit Sarek mit feuchten Augen gestehen kann, dass er ein schlechter Vater war. Aber das macht ja nichts, weil die heulende Michael ihm sofort verzeiht. Tja, weiße Vulkanier sind nun mal schlechte (aber am Ende herzensgute) Vaterfiguren, da kann man ruhig mal ein paar Augen und Husch-Husch-Dialoge zudrücken…

Apropos Dialoge: Die waren diesmal ECHT witzig! Inzwischen schreiben die wirklich nur noch so was wie: „Ja, unser Schicksal ist uns nicht bekannt.“ – „Ja, aber vielleicht doch irgendwie?“, während man sich nach dem Aufdröseln eines absolut behämmerten Plans (Supernova imitieren, Zeitreisen planen, Dünnpfiff faseln…) tatsächlich dazu entscheidet, dem Captain den Satz „Dafür sind Sie ausgebildet!“ in den Mund zu legen.

Auch sind alle nach Sekunden stets beste Freunde, weil alle so superschlau und superschnell forschen, was erneut in superfremdschämige Sätze wie „Wissenschaft rockt“ mündet. Hier fragt man sich unwillkürlich, ob die Autorin ihre persönlichen Krankheiten mit Wünschelrute und Zuckerkügelchen auskuriert, da sie zu aller „Wissenschaft“ nur das blanke Wort und irgendwas damit Assoziiertes nennen kann: Einstein! Raum! Einstein! Fliegen! Relativität! … Äh… Ein… Stein?

Dazu kommen Erklärsätze wie: „Diesen Kristall aufladen ist wie aus einem Wasserfall zu trinken. Man stillt den Durst, ertrinkt aber!“ – Danke sehr, Frau Dingsbums. Das ist die beste Idioten-Beschreibung für einen überladenen und explodierenden Handy-Akku, die ich jemals gehört habe!

„Sarek… Danke, dass du für mich zur emotionalen Heulsuse geworden bist! Ich werde das nie vergess… Ups. Guck mal, der Hund hat einen hochstehenden Schwanz!“ – Mit Dauertränen zum neuen Frauenbild: Ich habe nichts gar gegen die konfuse Erzählweise von Discovery. Mich stört nur, dass sie einfach nur eine ernstere Version hiervon erzählen.

Nachdem Michael dann 20 Minuten durchgeheult und sich durch-verabschiedet hat, wollen dann plötzlich alle wichtigen Crewmitglieder mit in die fernste Zukunft reisen, weil… weil… man das eben so macht, wenn sich eine Mannschaftsmitglied opfern muss. So halt! Punkt! Denn wer interessiert sich schon für Familie und Rente, wenn man mit Michael Burnham auf Ewigkeit am Arsch der Zeit-Heide abhängen kann? Pike wird wohl auch gar nicht erst groß gefragt, ob er Saru und seine komplette Brückencrew nicht noch anderweitig gebrauchen gebrauchen kann (= Die Borg aufhalten? Leland mit Klingelstreichen zum Aufgeben bewegen?).

Warum auch den Captain mit Entscheidungen behelligen, welche die Besatzung nach Abwägung aller Vollsuff-Stadien bereits gewissenhaft getroffen hat?

Und vergessen wir nicht die schmalzige Musik beim x-ten Kuss mit Tyler, das pathetische Briefeschreiben („Wir haben eine Schlacht vor uns. Und ich bin stolz auf dich – und auf meine Unterwäsche. Was die für einen Scheiß aushält, huuui!“), die übertriebenen Bildmontagen mit hellem Licht und gefühlsduseligem Getröte, die lächerliche falsche Bescheidenheit („Was, ihr wollt euch von miiir verabschieden? Aber waruuum denn nuuur? Ich bin es doch nur, eure Super-Michael!“), und, und, und… – Ja, Leute: Hier gibt sich ein herzhafter Lacher nach dem anderen die Klinke in den Mund!

Über den übertriebenen Abschied von Pike, der auf der Brücke erst mal eine schmissige Rede hält, will ich schon fast nichts mehr schreiben. Das muss man selbst erleben: „Kommen wir nun zu den stummen drei Luschis in der Ecke: Sie haben stets die Ruhe bewahrt und …“

„Wir werden uns nie wieder sehen, liebe Crew. Daher hier noch ein paar Worte: Seid tapfer und mutig, denn das gibt drei Levelpunkte auf Charisma! Und schaut immer in die Zukunft, denn von dort aus werdet ihr eure Zeitreisen in die Vergangenheit antreten. Zuletzt sei noch gesagt, dass ihr bitte keine Rollstuhlfahrer mobben solltet und hier noch eine kleine Rampe fehlt. Äh, nur mal so am Rande erwähnt…“ – In Pathos ist das Wort TOS schon mit drin: Hier wird alles aufgefahren, was damals bei „Braveheart“ längst zu kitschig war.

Zuletzt freue ich mich sehr darüber, dass Georgoui nach drei fiesen Sprüchen plötzlich wieder als nette Frau gilt („Ich bin froh, dass sie dabei waren. Niemand konnte diese lästigen Boden-Dellen besser verdecken!“), die Ingenieurin in die Vollen geht („Geht besser raus, wenn ich durch den Zeitkristall verrückt werde. Ist bestimmt sicherer, wenn mir dann keiner hilft!“) und Burnham mal gerade NICHTS von ihrer Zukunftsvision sagt, um das zarte und hoch ausgefeilte Storygeflecht dieser Folge nicht zu überlasten.

Fazit: Hier lallt der Papst im Kettenhemd! Hier boxt die Maus, wenn die Katzen aus dem Haus sind!

Ein Kunstwerk! Ein einmaliges Erlebnis! Ein unfassbares Stück Kulturgeschichte! Hier ballert man uns den verbalen, physikalischen und emotionalen Trash so gekonnt und geballt vor die Rübe, dass man das Gefühl hat, einer Mischung aus einem „Helge Schneider“-Film und einer populärwissenschaftlichen Space-Dokumentation auf Speed zuzuschauen („Schwarze Löcher! Sie sind wie Staubsauger im Marianengraben, gnaargl!“).

Selbst wer bereits aufgehört hat, diese Serie zu schauen: Diese Folge MUSS einfach gesehen werden. Gebt euren Lachmuskeln eine Chance!

Bewertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als reine Comedy-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als experimentelles Kunstprojekt:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Mein Opus der Schmerzen Passende Melodie bitte selber vorstellen und den Songtext dabei laut singen: ♪ Oh, dieser Schmerz, mir tut alles we-e-e-h! Mensch, so ein Mi-i-i-st!

♪ Denn kann sein? Ja, kann es sein? Dass es schon wieder Freitag i-i-ist?!

♪ Disco-Zeit? Disco-Zeit! ♪ Ja, es stimmt! Kein Zweifel, es ist wahr! Mein Herz, es wird zu Schmand!

♪ Dort, an der Küste, mit spitzen Ohren, ganz verloren, da sitzt der Sare-e-ek. Am Meer, ganz am Ra-a-a-and!

♪ Disco-Zeit, Disco-Zeit!

♪ Warum denn nur? Hat er vielleicht etwas vergessen?

♪ Nein, oh nein, er wartet nur auf Amanda mit seinem Mittagessen!

♪ Disco-Zeit, Disco-Ze-e-eit! ♪ Wir springen zur Discovery! Zur Discovery-y-y!

♪ (Disco-Zeit! Disco-Zeit!)

♪ Und daneben ist die Enterprise, neben der Discovery!

♪ Aber bitte fragt nicht warum, bitte fragt nicht wi-i-ie!

♪ (Disco-Zeit! Disco-Zeit!) ♪ Die ganze Mannschaft und rennt durch die Röhren,

♪ diese klappen ganz schnell aus, doch daran tut sich keiner stö-ö-ören!

♪ Der Feind, er kommt, der Leland naht,

♪ mein Kopf vom Plot so sehr schon kna-a-arrt!

♪ (Disco-Zeit! Disco-Zeit!) ♪ Zeit-Kristalle, Pille-Palle und Signale so geheimnisvo-o-oll!

♪ Zukunftsvisionen, operierte Klingonen… Mensch, ist das ho-o-ohl! ♪ Oh, wie schön! Die Enterprise von innendrin!

♪ Ein Service für den Fan. Nett gemeint, doch irgendwie auch ohne Si-i-inn!

♪ (Disco-Zeit! Disco-Zeit!)

♪ Doch dann die große Überraschung, ein echter Schocker!

♪ Die Selbstzerstörung der Discovery, sie klappt nicht, es haut mich vom Hocker!

♪ Das im Titel stehende Schiff, es ist noch da,

♪ kann das sein, ist dies wirklich wa-a-a-ahr?! ♪ Ein neuer Plan, er ist schnell da-a-a-a!

♪ Denn auf der Discovery ist jeder schlau und wunderba-a-ar!

♪ Ab in die Zukunft mit dem Schiff, denn aus den Augen, aus dem Sinn.

♪ Das ist für Leland wie ein Schlag gegen sein Glask-i-i-inn! ♪ Flugs gebaut wird ein neuer Anzu-u-ug, für einen Engel, für einen Star!

♪ Nein, hört auf zu raten! Es ist natürlich Michael, ganz kla-a-a-ar!

♪ (Disco-Zeit! Disco-Zeit!)

♪ Aber woher kommt für ihre Reise die Power, der Saft?

♪ Da! Wie schön, ein neues Signal! Es führt uns zur nötigen Kra-a-a-aft! ♪ Dort hilft uns die Königin, die Freundin von Tilly, der Wunderfr-a-a-u!

♪ Denn wenn sie spricht, oh freu, dann wird jedem ganz fla-a-a-a-au!

♪ Für Burnham steht fest, sie reist in die Zukunft, der fernen,

♪ doch vorher sieht sie ihre Eltern,

angereist von den irgendwie sehr dicht zusammenliegenden Stern-e-e-e-en! ♪ Und nun ist es nah, das Finale, das Ende,

♪ es wird Zeit, sonst sehe ich in meiner Zukunft sehr weiche Wände.

♪ Aber es war ein Erlebnis, eine interessante Reise,

♪ sie schnitt durch das Trek-Canon eine tiefe Schneise. ♪ Doch am Horizont, dort wartet bereits die dritte Staffel,

♪ gefüllt mit irren Plots, dem gewohnten Geraffel.

♪ Und dann ist es wieder Zeit zu sagen, so ganz ohne Twist:

♪ Kann es sein? Ja, kann es sein? Dass es schon wieder Freitag i-i-i-i-ist?! Wertung: 4 von 10 Punkten

