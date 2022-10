„Star Trek – Lower Decks“ – 3.08. -„Paradoxus“

Erneut verirren sich unsere Helden auf dem Holodeck, um dort endlich auf 8 TfpM (= „Trekfilmanspielungen pro Minute“) zu kommen. Doch Boimler scheint irgendwie überfordert von seinem eigenen Werk – und nervt Nebenfiguren mit Fragen nach dem Sinn des Lebens. Etwas, was ICH sonst nur bei „Alien“ und „Blade Runner“ gemacht habe („Seien Sie genauer, blutspuckender Darsteller! Soll ich etwa auf Arbeit alle töööten?!“). Oder steckt beim Boiler eine emotionale Krise dahinter?

Eigentlich mag ich Holodeck-Abenteuer ja nicht mehr. Zumal das bei Zeichentrick-Ironie auch nur eine weitere Verfremdungsebene darstellt. So als würde man von einem Foto eine Karikatur anfertigen, um daraus einen … Roman … zu … schreiben?

Aber diesmal gelingt den Autoren eine eeetwas tiefgründigere Abhandlung – wenn man zwischen all den Anspielungen auf Star Trek 1+2+4+5+7+10 überhaupt mitbekommt, dass Boimler eine Sinnkrise durchmacht. Hier würde ich mir oft WENIGER Material wünschen, dafür aber eine etwas konsequentere Verfolgung der Themen.

Und das nicht nur ironisch, mit Fackeln und Heugabeln.

Manchmal ist es ein bisschen so, wie bei MEINEN Aussagen: Es ist so viel brillantes Zeug dabei, dass der Kern schnell untergeht…

(Nö, hier gibt es jetzt mal keine selbstkritischen Nachschub, harr.)

„Vorsicht, Leute! Das letzte Mal hat mir ein tieffliegender Schriftzug die Haare lila gefärbt!“ – Everything, everywhere, all at once: Hier gibt es so viele Meta-Ebenen zusammengerollt und gemanscht, dass es eher nach Mett(a)-Igel aussieht?