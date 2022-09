„Ringe der Macht“ – 1.03 – Ausführliche Kritik

In Zukunft werde ich wohl KEINE Reviews zu dieser Serie mehr schreiben können. Denn die gebotene Handlung ist einfach zu vielfältig und innovativ, um sie in das Konzept kleinlicher Textbetrachtungen zu pressen. Dennoch werden wir es noch einmal versuchen. – Und leider müssen wir diesmal (erneut) auf einen Meinungskasten verzichten, da Kollege Sparkiller sich in der Fußgängerzone aufhält. Er hat Wind davon bekommen, dass aus diese Folge wertvolles Szenenmaterial weggeschnitten wurde – und sammelt nun Unterschriften für deren Veröffentlichung. (Bild rechts: Mehrere Pilze aus der Serie)

Inhalt:

Während sich der Zauberer ungeschickt in Zeltstoff verheddert und dadurch bei den Hobbits auffliegt, gelangen Galadriel und ihr neuer Kumpel auf eine reiche Insel mit Rassismus-Gedanken.

Derweil versucht Tuvok aus einer Kiesgrube der Orks zu entkommen, schafft es aber nicht.

Bewertung, Besprechung und popkulturelle Tiefenanalyse:

der Zauberer(?) verheddert sich ganz hervorragend in den Stoffen. Das hätte man so einem athletischen Boomer mit Hexerei-„White Privilege“ gar nicht zugetraut. Kein Wunder, dass er am Ende mitreisen darf. Er hat schließlich dabei lieb dreingeguckt UND trotzdem gegrunzt.

Besonders toll die Szene, in der den Kopf durch die Textilen steckt und die Hobbits erschreckt. Premium! Ich mache das sonst nur, wenn die Zeugen Jehovas an meinem Zelt vorbeikommen.

Die reiche Insel ist ebenfalls sehr gelungen dargestellt: Sie ist reich und eine Insel. Das konnte man deutlich erkennen. (*Bilder von Wasser und Sand hochhalt – und wild hin und her zeig*)

Diese Stadt ist recht groß. Das ist gut. Da können da mehr Leute drin wohnen … tun.

Das Reiche sieht man an dem hellen Mauerwerk, in deren Schatten man Muschelsuppe schlürfen kann. Die Rassisten erkennt man praktischerweise an rassistischen Äußerungen, während man sich den Mund abtupft.

Das bringt die Geschichte voran – und schmeckt auch noch gut!

Die Kiesgrube hat es mir besonders angetan. In ihr lagen kleine Holzstücke rum. Und Ketten. Das war aber auch nötig, weil da Leute angekettet waren. Das hat mich sehr unterhalten, zumal da ja auch große Wurzeln und Felsbrocken waren.

Das ist ein Ork. Die fauchen hier. Und machen so Sachen. Das ist gut. Manche Katzen tun das auch.

Und die Orks hatten sogar schattenspendende Sonnensegel! Ja, wer sich diese Episode ausgedacht hat, war wirklich ein Meister*in der Fantasyunterhaltung. Am Ende kommt aus der Grube zwar keiner raus, aber dafür dürfen wir mal diese zwei Meter über den Tellerrand schauen und die kaputte Einöde sehen.

Wie weit wurde Tuvok nach der Entführung eigentlich rumgetragen? Anderthalb Serienstaffeln?

Fazit:

70 Minuten atemlose Spannung und pure Unterhaltung, bei denen es keine Sekunde Leerlauf gab!

Und dabei habe ich noch nicht mal die ganzen Details erwähnt (Die Königin der Insel verhielt sich EBENFALLS ablehnend und feindlich – und das vermutlich auch in den 60 Minuten, in denen man sie kaum sah) oder die tollen Ortswechsel erwähnt (die Kiesgrube ist 10 Meter lang, mindestens!) oder die Tatsache, dass vor dem Zauberer-Zeltunfall ein Zettel(!) von einem Pult(!) gezogen werden musste.

Meisterhaft!

Bei so viel epischer Handlung erübrigt sich tatsächlich eine Endbenotung… So viel Inhalt in so wenig Zeit sprengt die üblichen Konventionen des Denkens und Bewertens.

Meine Handlungshoffnungen für Episode 4:

– Als der Elb eine Wasserflasche verschüttet, weiß er, dass er 40 Minuten später ein Trinkpäckchen in seinem Turnbeutel finden wird.

– Derweil kommen die Hobbits an einem reißenden Fluss an. Den sie am Ende aber überqueren. Oder halt nicht.

– Galadriel denkt über die düstere Prophezeiung nach und kommentiert dies mit minutenlangen Einwürfen à la „Potzblitz!“ oder „Werhäddedasgedacht?!“