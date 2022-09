„Ringe der Macht“ – Folge 1.01+1.02 – Kritik

Meine Erwartungen waren zuerst mittelgroß. Danach kamen die ersten Trailer in bunt UND in Farbe. Gemischt mit zähneziehender Popmusik und unepischen Schnitten zwischen Actionszenen für Bonbonliebhaber. Tja, danach waren meine Erwartungen in etwa so groß wie an Gollum – und zwar als neue Davidhoff-Werbefigur. Und nachdem ich nun eine Woche darüber gebrütet habe, wie ich die Episoden 1+2 fand, ignoriere ich die 3. Folge. Für die brauche ich noch ein Entscheidungsfindungsseminar?

Fangen wir mit dem Positiven an: Der generelle Look ist okay bis super. Je nachdem, wie man technisch und/oder künstlerisch so druff ist. Für Pixelzähler, Farbfetischisten und Kontrast-Enthusiasten gibt es auf der Augenarztparty einiges abzufeiern. Wer allerdings den erdigen GoT-Look mag, wird sich an manchen Stellen verwundert die Clownsfarben aus den Augen reiben.

Kurz: Wir kriegen ein Bild, wo ich mir NICHT alte Fantasyromane kaufen möchte, aaaber mit der Anschaffung von einer dieser neuen Kameras liebäugle. Was kann so eine „Arri Alexa 65“ schon kosten?

„Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Ehre, die wie Goldstaub an deinem Bluteid klebt…“ – „Madame? Könnten Sie von meinem Baby heruntergehen? Sie beschädigen es.“ – „Kein Problem. Meine Provinzial ist der Schutzengel, der die Schecks erhellt!“ – Laber, jetzt mit Rhabarber: Ich habe nichts gegen altmodische Sprache. Nur ruht sich die Serie etwas darauf aus? Oder anders: „Sie schläft auf des Bettes Grunde auf des Ausruhens Sein.“

Es ist ja schon erstaunlich, wie farbfein, rauschunterdrückt und kontrastreich seit einigen Jahren die besseren Fernsehproduktionen daherkommen. Da will man schon fast die ersten 16K-Fernseher raussuchen und spielerisch mit dem Finger über den „Bestellen“-Button kreisen. Ja, über das klare Bild, die aufwändigen Kulissen und guten Digitaleffekte könnte man hier ein zweites Simallar… Simill… Sillira… Telefonbuch schreiben…

Und wisst ihr was? Ich WILL das auch fast, weil ich ansonsten über die Charaktere und die grundlegende Geschichte reden müsste. Und da wird es ganz schnell Schicht im Zwergenschacht. Denn die Charaktere und die grobe Geschichte sind – man muss es ja leider sagen – eher durchschnittlich bis kindgerecht.

Mir sind die Gegenargumente natürlich schon klar: „Kampf von Gut gegen Böse“, „Geschichte ist halt klassisch“, „Warum guckst du es denn, wenn du es vorher noch nicht gesehen hast!?!111“…

Aber ich sehe auch nicht ein, warum ich mich hier einerseits auf moderne Serienkonventionen einlassen soll (= Worldbuilding, bis uns die Zeitlupe ausgeht), es andererseits aber so plump daherkommt, dass mir die Augenringe einschlafen.

So ist z.B. die typische Hinhaltetaktik wieder am Start, wo EINMAL pro Folge ein wichtiger Gegenstand oder eine Person gezeigt wird („Huch! Meteormann! Ist das Saruman, Gandalf oder der Schwager von Boromirs Autoverkäufer?). Wohingegen die Szenen mit der Seeschlange oder dem brennenden Dorf seltsam wenig „Impact“ haben.

„Und dann esse ich Klumbatsch-Beeren, Treusorg-Kräuter und Regenwurmkot-Likör.“ – „Wow, bist du naturverbunden und bescheiden!“ – „Echt, das hast du schon begriffen? Dann höre ich jetzt auf mit dem Mist.“ – Flachsfiguren-Kabinett: Obwohl sich die Serie sehr viel Mühe gibt, diese Leute zu charakterisieren (das sind Bajoraner, korrekt?), bleibt der ganz große Sympathiebonus noch im Zauberstab.

Wobei die wichtigen Szenen wie z.B. ein glühendes Schwert oder eine politische Entscheidung viel zu KURZ abgehandelt werden.

Es ist ja nicht automatisch Worldbuilding, wenn wir Hobbits beim Brombeeressen sehen? Wohingegen die wichtige Vorgeschichte, die zu Galadriels Endlos-Mission geführt hat, nur in Schwülst-Schwafel runtergebetet wird… („Der Funke, der ihre Rastlosigkeit befeuert, ist nichts gegen das Lagerfeuer eines Würstchenbräters!“)

Statt einfach 50% mehr Inhalt zu präsentieren oder die vorhandene Geschichte auf 4 statt auf 5 Staffeln auszubreiten, darf man sich hier mit halbstündigen Unterbrechungen ansehen, wie Jungs ein magisches Schwert in die Hand bekommen (Screentime = 1 Minute?), irgendwas Böses das Herbstlaub schwarz anmalt oder der Meteormann das Sprechen lernt. („Darf… Zuschauer… nicht… zu… früh… erleuchten…“)

Um das Reizthema der farbigen Hobbits/Zwerge/Elben mache ich lieber einen Bogen. Wirklich stören tut’s mich nicht, andererseits kann ich es aber grob verstehen, dass es Leute aus der Welt rausreißt. In einem Universum, in dem es durchaus von Belang ist, wer wann irgendwohin hingewandert ist, sorgt das schon für kleine Irritationen im Kopf – zumal es doch nach meinem Laienwissen sogar dezente „Rassen“unterschiede zwischen Berg-, Höhlen- und Reichsbürger-Hobbits gibt?

Größere Füße, eckige Köpfe oder so etwas?

„Genug von Steinpilzen, Steinflöhen und Steinreichen geredet… Wir helfen Euch, Elb. Was war doch gleich Euer Begehr?“ – „Äh… Ich muss die 500 Kilometer wohl noch mal zurückgehen. Dann fällt es mir sicher wieder ein.“ – Völlig Stoned: Nach der großen Steinklopp-Challenge habe ich vergessen, um was es ging. Ich glaube, um das Hochzeitsgeschenk für die Frau Gemahlin? (Ein Buch über kulturelle Aneignung)

Und klar: Der lockere Vergleich mit „House Of The Dragon“ bietet sich natürlich an…

Drücken wir es so aus… Während sich das Drachenhaus auf der Moralskala eher einen mittleren Platz sichert (Böse__x__Gut) und dort ständig nach links und rechts zuckt, ist beim Machtring-Abenteuer eher Stillstand angesagt. Wichtige Charaktere haben zwar (a)moralische Ansichten, aber das wirkt eher wie plump draufgeschrieben:

Hat man z.B. den Bruder verloren, weil der Märchenerzähler das als Off-Text einspricht, ist das halt Grund genug, um innerlich zerrissen zu sein. Wobei wir die interessanten Dinge selten erfahren…

WIE ist Galadriels Bruder denn gefallen? Gerade eben wurde er noch vorgestellt, schon liegt er aufgebahrt mit dem „bösen Brandzeichen“ in der Kitsch-Kapelle. Was ist denn vorher passiert? Zeigt mir ruhig ZUERST das BÖSE, statt mir 5 Minuten später einen tumben Höhlentroll vorzuwerfen.

Grüne Hügel, goldene Radkappen an der Ratsitzung: Solche Panoramen im Farbton „Neue 1-Cent-Münze“ bekommen wir oft zu sehen. Besonders Detail wurde auf die Hügel gelegt: Diese wurden von den Amazon Studios mit 60.000 Dollarscheinen aufgepolstert.

So wirklich überzeugend war die Jagd nach finsteren Herrschern für mich nicht.

Wenn die Elben z.B. 1000 Meter an der Steilwand hochkraxeln, kann man vorher doch wenigstens kurz zeigen, welcher Hinweis dazu geführt hat. Von mir aus von einem armen Irren, der verschlüsselte Hinweise stammelt („Hallo Leute, hier kommt eine ork-inelle Ork-anwarnung! Schmeißt also die Ork-estermusik an!“) So wirkt die Höhle nämlich fast wie ein Zufallsfund.

Und was heißt das jetzt eigentlich, wenn Elben uralt werden und die Hobbits ständig weiterwandern? Außer ein paar Dialogen, die nebenher erwähnen, dass 79 Jahre ja nicht viel Zeit sind (Warum eigentlich nicht? Schlafen die 90% der Zeit?) und dass verletzte Hobbits nicht mitwandern können, bekommen wir nicht viel geboten. Das geht alles feinfühliger, tiefsinniger und „worldbuildiger“.

Dafür hätte ich dann auch gerne auf ein paar Szenen verzichtet. Was sollte zum Beispiel das Steine zerkloppen bei den Zwergen? Erst ist deren Boss total wütend (da der Elb damals die Hochzeit verpasste – Megakrass!), was nach ausgiebiger Kieselstein-Fabrikation aber irgendwie egal wurde? Wenn ich zu Olaf Scholz gehe, um Hilfe in einer ernsten Angelegenheit zu erbeten, muss ich doch nicht mit ihm seine Modelleisenbahn aufbauen, während seine Referenten rumjohlen?

Klar, das ist eine Fantasy-Welt, aber bei der Filmreihe ging es ja auch immer schnell um die SACHE („Was, der Eine Ring!? Schnell, Stuhlkreis her, gesoffen wird später!“), statt erst mal so lange beleidigt zu sein, bis man es plötzlich NICHT mehr ist.

Was auch wieder so ein schneeflockiges Narrativ ist, das wir bei „Discovery“ ständig und bei „House of the Dragon“ selten finden.

„Das Böse hat schon wieder nachts gegen meinen Nachttopf geklopft.“ – Feuer und Flamme gegen Flamer: Amazon ging in den ersten Tagen gegen negative Kritiken vor. Und das finde ich gut! Diese unsensiblen Hater sind zu oberflächlich, um den Edelkitsch der Tolkin’schen Tollkirschen-Edition zu kapieren.

Die Elben sind halt gut, Punkt. Und wenn sie „rebellieren“, sind sie dann einfach… äh… NOCH besser? Weil sie nämlich eine einzelne Menschenfrau nicht von oben herab behandeln? – Gebt dem Mann (Tuvok?) einen Orden. Und seinen Hormonen bitte ZWEI.

Auch erscheint mir Galadriel eher von der doofen Sorte zu sein – wobei man jeden meiner Kritikpunkte natürlich mit dem „Ist halt Fantasy“-Satz wegwischen kann. So hat sie ihren spontanen Sprung vom Schiff nur durch Zufall überlebt, weil ein anderes vorbeischipperte. Was dann auch die Frage aufwirft, warum sie nicht erst durch den Lichtstrudel hindurchschippern konnte, um dann mit einem Schiff wieder umzukehren. Aber bestimmt gibt es auch hierfür tolle Gründe à la „Für die Sakralenergie müssen es immer 10 Personen sein“ oder „Der Wolkenstrudel stand ja für den Tod“.

Okay, das KÖNNTE ich hinnehmen. Wenn man es aber sooo abstrakt und mythisch aufbaut, brauche ich auf der anderen Seite aber keine Menschen, die sich wie in einem Horrorfilm in einem Schrank verstecken.

Die Serie weiß nicht, wo sie hin will… Möchte sie uns 10 Folgen lang vor den eigentlichen Ereignissen bewahren (“Schaltet bitte nach 50 Facebook-Threats wieder ein, wenn wir euch endlich verraten, ob die glühende Klinge das Monopopel-Schwert oder die heilige Klimbim-Klinge war!“) oder will man hier jede Episode abliefern?

Die Dialoge helfen da auch nur bedingt weiter. Klar, die Elben sind edel und sprechen in Metaphern für rotbackige Rosamunde-Pilcher-Fans („Denn wenn der Weinstock seine Reben verliert, hat das letzte Bier ein Haar in der Suppe!“), aber bei vielen Sätzen wäre weniger einfach MEHR gewesen. Dafür hätten die Hobbits und Zwerge und Menschen ja mal was Schlaues sagen können, statt ständig zu raten, was der Himmel, die Elben und die dunkel-anthrazitfarbenen Vorzeichen jetzt eigentlich bedeuten könnten…?

„Guten Tag. Ich bin Starke_Frau02.“ – Da Amazon offizielle Regeln in Bezug auf Wokeness hat (Körperlichkeit, Religion, sexuelle Identität, indianische Vor- und/oder Nachfahren), bin ich froh, dass man sich für diese potthässliche Frau entschieden hat.

Wobei ich jetzt schon ahne, dass bis auf ein paar Auserwählte alle anderen zu faul oder demotiviert sind, um bei der großen Mission mitzuziehen.

Oder das erst tun, wenn sie persönlich angesprochen sind. („Datt mit dem Zauberring hat mich ja null interessiert. Aber die Quest mit der fliegenden Ziege habt ihr so gut gelöst, dass ich euch meinen (*angestrengt in Hand guck*) Hammer leihe!“)

Und so durfte man sich nach dem Ende der zweiten Folge vor allem damit beschäftigen, was wir NICHT gesehen oder aufgeklärt haben…

Was zum Henker war das Schiff, dass am Ende die Schiffbrüchigen geborgen hat (Piraten? Böslinge? Händler? Saurons Staubsaugervertreter?!)… Und wird der Meteor-Mann noch vor dem Ende der Staffel sagen, was er konkret will? Oder dürfen wir uns auch hier auf rätselhafte Dialoge à la „Ich bin der, der alles ändert!“ freuen?

Und ja, ich nehme die dritte Episode extra nicht in die Bewertung auf, weil ich durch das Auflösen eventueller „Rätsel“ nicht von meiner Grundkritik abgelenkt werden möchte.

„Irgendwas Dunkles legt sich über das Land… Oh, es ist nur der Kontoauszug mit den Kosten für Kostüme und Effekte.“

Ich schwöre es bei Sparkillers goldenen Haarreifen: Ich wollte diese wunderschöne Serie gar nichts schlecht machen. Denn sie ist ein verdammt vielversprechendes Medienstück, das garantiert abliefern wird – wie DHL oder DPD. Es geht auch gar nicht anders.

Leider ist dieses ruhmreiche Stück Mediengeschichte im Körper einer etwas „überglatten“ Produktion geboren worden. Aber da man heute alles sein kann, was man WILL, wird dies nach ein paar OPs und Anpassungen sicher behoben werden.

Bis dahin müssen wir aber sicher eine Weile dieses Worldbuilding im Bratwurst-Modus ertragen…

Fazit:

Keine Frage, dies hier ist eine GUTE Serie – und zwar dank aller Stellschrauben, Daumenschrauben (bei der Testvorführung) und Piorettenschrauben, die die Macher hier vollführen, damit es NEW und AWESOME wirkt.

Ich meine das ganz unironisch: So aufwändig, ambitioniert und filmisch sah bisher noch keine Fantasy-Welt aus, was am Ende auch für eine saftige(!) Aufwertung sorgt.

Guckt man sich aber NUR die bisherige Geschichte, die blassen Charaktere und die eher plumpen Details an (= mit Pipifax-Ausrüstung die Eiswand hochkraxeln), muss man deutlich sagen: Da geht deutlich MEHR. Und das hat dann auch wenig mit Fan/Nichtfan zu tun, sondern mit ganz objektivem Hate Quervergleich.

Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss mir noch mal den Kampf gegen Crab Feeder in „House Of The Dragons“ angucken.

Wertung für Charaktere, Feeling, Tiefsinn, Tempo:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Obige Wertung PLUS Bonus für den Aufwand: