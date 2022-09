„House of the Dragon“ – Kurzreview von Folge 1.01+1.02

„Das Haus des Drachens“ hat es nicht leicht: Nachdem das Vorgängerwerk GoT damals Seriengeschichte geschrieben hat, wurde es in Staffel 8 zu Fangirl-Fantasy zwischen „Supernatural“ und „Guckt mal, welche Charaktere sich dringend küssen müssen“. So eine Art Mixtape für Leute, die auf Mystery-Boxen und deren halbgare Auflösung stehen… („Och, der Knight King wollte die ganze Zeit nur Arya für ihre Superkräfte gratulieren? Schön.“) – Doch ist die Ablegerserie vielleicht total toll? Kleiner Kritikspoiler von meiner Seite: Ihr werdet überrascht sein.

Inhalt: Überspringen wir, den kann man sich jeder selber angucken.

Besprechung:

Ich hatte null Erwartungen an die ersten Folgen vom Drachenhaus-Ableger. Vielleicht sogar ein bisschen weniger.

Doch – oh Wunder! – die Einstiegs-Episoden machen so viel richtig, dass man schon tief im Drachenklo tauchen muss, um was Unglänzendes zu finden.

„Mein Kind, eines Tages wird all dies dir gehören!“ – „Wäre toll. WENN es nicht von einem Militaria-Messie käme!“ – Unergörtes Verhalten: Diese junge Frau schwankt zwischen Unreife, überbordender Energie und Schläue. Das macht aber nichts, da muss ICH auch alle paar Wochen durch… (*Auf hysterischen Sparkiller im Abendkleid zeig*)

Teilweise macht sie sogar so viel korrekt, dass ich fast wollte, dass man die soliden bis guten Szenen etwas STRECKT.

Denn sah man bei der großen Vorgängerserie GoT zu Beginn „nur“, wie zahlreiche Gestalten sich zu einem Fest treffen, sich angiften und kleine Jungs aus dem Fenster werfen, so ist HIER bereits eine halbe Staffelhandlung verbaut. Und zwar mit epischem Torbogen, Wegweiser und Leuchtreklame drüber.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Es gibt Probleme mit der Erbfolge, dann die Lösung(?) dieses Problems, danach Gewalt, Verrat, einen Aufstieg und viele Figuren im königlichen Rat, bei deren Vorstellung ich fast wie Goethe ausrufen will: „Oh Augenblick, verweile doch!“

Und gerade Matt Smith (aus „Doctor Who“, Prinz Phillip aus „The Crown“) macht so einen bleibenden Eindruck, dass ich mich schon fast unangenehm berührt fühlte, dass ich NATÜRLICH auf seine volksnahe Art aus Kloppen, Beschlafen und Lästern abfahre.

Aber man fragt sich dadurch auch kritisch: Ist das nur eine Masche?

Serviert man uns einfach einen zwangsverkulteten Charakter, dazu derbe Szenen und protzige Kostüme, damit wir angefixt werden? Bevor wir dann doch nur in der Seifenoper auf dem Duschgel ausrutschen?

Ein bisschen skeptisch bin ich da ja schon. Und IHR gefälligst auch! – Aber all die Elemente funktionieren von Beginn an so solide, dass man gar nicht WILL, dass hier nur ein Millimeter an Selbst- und Zuschauertäuschung vorliegt.

„Wie bitte? Wenn ich beim Turnier verletzt werde, muss ich zum Doktor? Doctor… Who?“ – Mad Matt mäht Männer um: Nach der ersten Episode wirkt diese Figur schon fast übermächtig. Um so viel an Bedeutung und Körpermasse zu- und wieder abzulegen, musste Geoffrey damals noch seeehr viel Kuchen essen.

Daher will ich noch gar nicht groß rumdeuteln oder vorgreifen. Es kann ja sein, dass nach dieser Figurenvorstellung alles abwärts geht. Aber als reine Vorstellung funktioniert es halt gut. Und das sogar durch BILDER:

– In den Straßen wird mal schnell blutig für „Ordnung“ gesorgt. Wobei das schon sooo böse und chaotisch ablief, dass ich mir fast etwas Zurückhaltung gewünscht hätte. Schriftrolle rausziehen und unhöflich nach namentlich bekannten Dieben fragen/suchen, das war jetzt zu viel? Da wurden ja echt nur random Leute vom Marktplatz weggezogen.

Dass da am Ende KEINER begeistert ist, leuchtet wohl jedem ein… („Sie haben meine Frau enthauptet, weil sie eine Triebtäterin sein soll? Sie war 90 Jahre alt und bettlägerig!“)

– Die Ritterfestspiele waren natürlich eine tolle Möglichkeit, weitere Gewalt zu zeigen, während die gehobene Gesellschaft ihre Welt vorstellt. Weil das supi inszeniert war, lasse ich das gerne durchgehen. Ich will jetzt aber auch nicht jedes Mal ein Pflicht-Event reingeschrieben haben, nur damit man seine Blut-Agenda unterbringen kann. („Oh, heute ist der Feiertag-des-Fingerabhackens. Schade, fällt schon wieder auf ein Wochenende.“)

Aber in Folge 2 wird das eh schon dezenter…

„Warum hört nie jemand auf mich? War meine letzte ‚Wenn alles doof wird, ist das dumm‘-Ansprache etwa nicht eindringlich genug?“ – Beratungsresilient: Dieser Herr will den König zum Handeln überreden. Doch DER ist leider mit seiner Modelleisenbahn und toten bzw. hyperlebendigen Kindern viel zu sehr unausgelastet.

– Auch die „anrüchigen“ Sexszenen“ von Matt Smiths Charakter erschienen FAST wie ein reingeschriebenes Pflicht-Event.

In „Game Of Thrones“ musste man sich immerhin noch heimlich zum Vergnügungsviertel begeben? („Der Köni… äh… Herr Drönig möchte ihr Etablissement mal für eine Stunde buchen.“) Oder Varys bitten, im versteckten Burgzimmer eine Nische für `nen Dreier klarzumachen?

– Natürlich könnte man denken, dass Folge 1+2 „einfach“ eine Wiederholung alter GoT-Stärken sind. Schon deswegen, weil Drachen, Kulissen, Namen und Orte NATÜRLICH ähnlich sind. Wobei ich mir – Schande über mich – nur das Ratsmitglied namens OTTO gemerkt habe. Die anderen heißen irgendwie alle Vahlhaldrys oder Vallaphalala?

– Die Befürchtung, dass diese Serie zu „woke“ wird, kann ich mit einem herzhaften „Schnauze, Männer!“ beantworten. Klar, natürlich geht es darum, dass noch nie eine Frau auf dem eisernen Thron gesessen hat – und dass der bisherige König eher weich und gutmütig ist. Aber wenn DAS schon woke ist, dann sind auch meine Großmutter, die Bibel und Alice Weidel total woke.

– Die zweite Folge gefällt mir trotz weniger Showwerte fast noch besser: Konflikte werden auch mal mit einem knurrigen Wortwechsel in letzter Minute beendet, während langsam klar wird, dass Figuren wie z.B. Otto Normalberater nicht das sind, was man denkt. Wobei man DA schon zu den Schnelldenkern gehören muss, denn dieser Schlenker kommt sooo schnell, dass er fast VOR der Charaktervorstellung geschieht?

– Besonders gut ist diese Serie aber immer, wenn sie in ein starres Korsett geschnürt wird. Fluchen, Kloppen und Drohen finde ich inzwischen ja eher öde. Dafür reicht ein Kneipenbesuch in den 70ern.

Spannender ist es ja, wenn der König beim Kinderschänder-Sonntagsausflug (= seine neue Ehefrau soll eine Zwölfjährige sein) hin- und hergerissen zwischen Pflicht, Tradition, Höflichkeit und Abneigung herum-eiert. („Äh, Euer Adelshaus ist wirklich total knorke und so, werte Prinzessin. Trotzdem weiß ich nicht, ob wir einen Drachen aus LEGO bauen sollten.“)

Zusammenfassend kann man sagen, dass die neue Serie fast schon zu souverän startet. Wenn sich das alles noch steigert , sind wir nach 5 Folgen schon bei 120% und dürfen uns nach 10 Episoden erschöpft auf eine Nachfolgerserie freuen – oder wie oder watt?

„Magst du die Verantwortung für das Reich übernehmen?“ – „Was soll eine Frau schon ausrichten können? Mit unseren finanziellen Mitteln könnten wir höchstens die Hälfte aller Männer vergiften.“ – Sie sind es einfach (K)leid: Dass die Girls viel verändern können, gehörte auch bei „Game of Thrones“ zum guten „Ist doch egal, mit welchen Geschlechtsmerkmalen man intrigiert“-Ton dazu!

Der Beginn ist hier ein bisschen so, als wenn man nach der 8. GoT-Staffel in ein 3-Sterne-Hotel kommt – und am Eingang sofort mit Shrimps, Sektkorken und Gratisschokolade überfallen wird.

So toll viele Szenen auch sind, so hätte man viele Figuren ruhig länger einführen sollen, bevor man ihnen Hochzeiten, Stillzeiten oder Verbannungen als vorherrschendes „Charaktermerkmal“ an die Stirn tackert.

Aber dass die Serie so ambitioniert ist, fordert halt auch Opfer – auch im Kopp und drum herum.

So hat der Co-Showrunner Miguel Sapochnik gerade erst hingeschmissen. Wegen „Erschöpfung“.

Fazit:

Ein erstaunlich guter Auftakt, an dem man nur kaum etwas aussetzen kann.

Dass der König so phlegmatisch ist („Nur, weil wir überfallen werden, stehe ich noch lange nicht vom Stuhl auf!“) oder die Prinzessin wie ein verwöhntes Gör daherkommt, gehört ja komplett zur Story – und sollte nur kritisiert werden, wenn man den Seriengeschmack neuerdings nach seinem Hormonkalender ausrichtet.

Gerade die Kostüme, die seltsame Gefahr um die leichenfressenden Krabben(?!) und die spröden Besprechungen („Sie sollten auf uns hören, König! Äh… Also wenn Sie das gut finden. Sonst bitte nicht!“) haben es mir angetan.

Und wenn man alle paar Minuten pausiert, weil man sich FREUEN will, noch 10 Minuten der Episode vor sich zu haben, ist das wohl ein gutes Zeichen?

