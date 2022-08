, The Orville – Kritik zu 3.10 – „Future Unknown“

Die dritte Staffel endet mit einem Knall! Und der entsteht, weil der Catering-Service ein Tablett fallen lässt… Denn nach vielen, quälenden Sekunden des Nachdenkens entscheiden sich Isaac und Claire nun zu einer Hochzeit. Gleichzeitig kommt an eine bereits bekannte junge Frau an Bord, um sich erklären zu lassen, warum die FDP demnächst teilweise das Orville-Wirtschaftsmodell einführen wird… („Ja, die Kellner arbeiten jetzt KOSTENLOS. Wir reden denen ein, dass das ihr geheimes Supertalent ist!“)

Ich muss mich bei Seth McFarlane entschuldigen. Am besten mit unserem geheimen Gruß… (*Verlobungsring hochwerf, Furzgeräusch mit Achsel mach, Auto in Waschanlage fahr*)

Ich habe diese Serie wohl vollkommen falsch gesehen. Sie soll nämlich keine gut getimtes, knackig gefülltes Entertainment-Produkt sein, sondern eher so was wie … ein Streaming-Projekt auf Twitch. Wo es egal ist, ob man zwischendurch rausgeht oder etwas verpasst. Wo man kurz den Streamer beleidigt, danach Geld spendet und dann die TikTok-Maps bei Fortnite durchzockt.

So eine Art Alltagssimulator mit Show-Elementen dazwischen. Man kann jederzeit reinsehen und sich an Gesangs-Einlagen, Junggesellen-Partys, Hochzeitskleid-Anproben, Gitarren-Spaß, Tanz-Acts und amüsanten Dialogen erfreuen. – Die dann auch gerne wiederholt werden, falls man die erste Fassung verpasst hat.

Und statt Werbung gibt es zwischendurch eine Moral-Vorlesung zum Thema „Erste Direktive“ und „Was die Menschheit falsch macht“.

So eine Art „All-Tags-Simulator“ (weil es im All spielt) mit perfekt geschminkten Frauen, unter der SEHR lockeren Oberaufsicht vom weise lächelnden Mahatma-“Mercer“-Ghandi.

„ … Dann hat Isaac mit mir acht Folgen ‚Sex And The City‘ auf dem Medizinischen Monitor geschaut.“ – „Hast du dich da in ihn verliebt?“ – „Neee, das war bei dieser anderen, pseudo-tiefgründigen Beziehungs-Show. ‚Poorville‘ oder so ähnlich.“ – Ehre, wem Leere gebührt: Diese Serie schafft es immer wieder, Beziehungen nachvollziehbar zu beleuchten, die man auch danach null versteht.

Und nein, das ist gar nicht so fies gemeint, wie es klingt!

Denn Seths 80-Minuten-Labergranaten machen viel mehr Spaß, wenn man sie als eine Art Frühstücksfernsehen, Talent- oder Beratungsshow sieht. So muss ich mich nämlich nicht mehr fragen, warum unser Isaac zum zehnten Mal einen eher ungewöhnlichen Weg beschreitet (Heiraten ohne Emotionen; Sex ohne Gefühl; Hingabe trotz Logik).

Bei einem Let’s Play fragt man ja auch nicht, warum der Streamer schon zum zwanzigsten Mal den dritten Endgegner probiert. Die Antwort muss stets lauten: „Ist halt so. Haltet die Füße still, ihr Hater.“

Und somit muss ich auch hier nicht fragen, warum die Zweitgeschichte um die Dame vom Facebook-Planeten nur in Form von langen Kelly-Erklärungen abgespult wird. Die mir übrigens GUT gefallen haben, weil sie zig „Erste Direktive“-Episoden zusammengefasst haben. Seth hat wohl auch gemerkt, wie oft z.B. die Picard-Ansprache aus „Star Trek 8“ („Wir haben kein Geld. Replizier dir ein Eis, wenn dir das nicht passt!“) und aus anderen kultigen TNG-Episoden rezitiert wurden.

Diesmal noch abgeschmeckt mit einem leisen Plädoyer für ein Grundeinkommen und gegen Atomkriege. Das wird man heute ja noch mal sagen dürf… MÜSSEN.

„Wir können deinem Planeten keine Replikatoren schenken.“ – „Warum nicht?“ – „Guck in die Simulation hinter uns! Hier hat jemand im Schlaf seinem Gerät ‚Selbstreplizierende Nanobots in Sandkorngröße‘ zugeraunt.“ – Philosophie für Fliehende: Diese Gespräche machten schon Spaß. Sie in eine abstraktere Story einzubetten, hätte allerdings den Sauf- und Strip-Einlagen beim Junggesellenabschied die erzählerische Kraft genommen.

Das ist alles dialogtechnisch gut geschrieben, aber halt sehr statisch. Fast erwartet man, dass sich die Podcaster Precht & Lanz an den Tisch setzen – und Markus Lanz fragt: „Kelly, ich verehre dich wirklich. Aber warst DU schon mal in Afghanistan und hast hungernde Kinder gesehen?“

Weitere Eigenheiten und Ideen im Schnelldurchlauf:

– Weiterhin hat man das Gefühl, dass Seth alte Storystränge nur deswegen aufgreift, weil er in den alten Folgen nicht genug MEINUNG einbauen konnte. Roboter-Gefühle, der „Downvote-Planet“, Missverständnisse beim Dating: Überall erahnt man einen verzweifelten Showrunner, der sich kritisch mit der Neunschwänzigen befragte und nun sagt: „Reichte das?! Es gab nach 2 Staffeln ja immer noch Krieg! Und kaum zusätzliche Geschlechter im Personalausweis?!“

– Die Wedding-Szenen und alle vorbereitenden Szenen waren recht amüsant. Allein die Kostüme, die stupide dasitzenden Kaylons und die liebevollen Sets machen SEHR viel aus. – Allerdings möchte ich dann keine Klagen der Fans hören, wenn ich beim nächsten Kaylon-Krieg plötzlich 50% meines Nägelkauens nur meinen Bettmilben überlasse. Ich weiß ja jetzt, dass derlei Konflikte zwei Folgen später durch einen gemeinsamen Brettspielabend oder gemeinsames Shopping-Event geregelt sein werden („Wir Menschen gehen dann immer in den Karstadt. Der wird nämlich auch alle paar Wochen von himmlischen Mächten gerettet!“).

„Kennst du den schon? Kommt `ne Frau beim Arzt! Muhahaha!“ – Humor als Tumor-Ersatz: Auf der Hochzeit gab’s für mich ein äußerst gutaussehendes, logisches und emotionales Wiedersehen. Genau, ich meine diese tollen Gala-Uniformen! Die würde ich gerne öfter sehen!

– Auch die Startszene mit Bortus und Klyden fand ich auf eine frische Art skurril. Sind halt Aliens, da passt am Ende fast jedes Ritual. Dass ich Klyden eigentlich noch nicht verziehen habe, steht auf einem anderen nackt… äh… Blatt. („Vom AfD-Anhänger zum Ultralinken in nur 30 Tagen“ klingt wie diese Abnehmtipps in Frauenzeitschriften?)

– Nach dem plumpen Tipp von Lamarr („Mehr knattern, Junge! Damit du weißt, wo du noch überall NULL Emotionen empfindest!“) und den eher oberflächlichen Besprechungen zu den Themen „Ich werde aber altern!“ und „Was hat jetzt Isaac genau davon?“ wird der Grund für die Hochzeit geeerade glaubwürdig genug rübergebracht.

– Dass das ganze Heiratsding wieder ein extrem konservatives „Machen Paare halt so“-Thema vom Seth ist, muss ich ja nicht erneut erwähnen, oder? Doch da Isaac aber ZUERST auf die Idee kam, weil er zu viele Prosecco-Partys studiert hat (dreitausendzehn, um genau zu sein), finde ich das sogar erklärbar.

– Und dass Claire beziehungstechnisch eh ein paar Schrauben am Trikorder locker hat („Er hat Gefühle, er kann sie halt NIE zeigen! Hoffentlich schlägt er mich wenigstens, gaglgla?!“), wissen wir eh schon lange – und das stört mich nicht, da Menschen wirklich noch viel schrägere Beziehungen pflegen…

(„Als ich das erste Mal spürte, dass ich mich in Kakteen verlieben kann, hat Jürgen Domian mich in seiner Sendung noch ausgelacht.“)

„Claire, willst du mich heiraten?“ – „Gegenfrage: Ist der Papst katatonisch?“ – Da haben sich Zwei erfunden: Natürlich hält sich Isaac an menschliche Geflogenheiten bei der Umwerbung der Geliebt… äh… zufällig Heiratswilligen. Ich hätte es ja nett gefunden, wenn der Ring aus einem exotischen Material gewesen wäre, das nur Isaac faszinierend findet. Aber man sollte konservative, hetero-normative Ideen nicht zu sehr in Frage stellen…? (*Mit Popcorn-Becher vor Kommentarbereich setz*)

– Ein kleiner TNG-Vergleich muss aber auch mal wieder sein. Wie hätte man es damals gefunden, wenn Data in fünf Folgen darüber diskutiert, ob er mit Tasha Yar erneut zusammenkommen will, woraufhin Geordi rät, doch erst mal mit Beverly Crusher zu schlafen? Gefolgt von Riker, der plötzlich Posaune spielt, gefolgt von Picard beim Flötensolo, gefolgt von einer „Ersten Direktive“-Vorlesung („Setzen Sie sich, ich erstelle rasch ein Kant-Hologramm – und zwei Stunden Zeit auf meinem Dienstplan!“), gefolgt von zwei nackten Klingonen im Wald?

Das alles ist nicht wirklich übel und sogar witziger als die letzten 9 Episoden. Allein Gordon ist wieder auf Höchstniveau und nur wenige Neuronenunfälle von seinen alten „Klassikern“ (z.B. Robotern neue Gesichter aufkleben) entfernt.

Und mit absurder Komik wie Bortus im Elvis-Kostüm oder Isaac beim „Wer will mit mir schlafen“-Rundumschlag macht man natürlich NIE etwas falsch. Wobei das jetzt auch nicht die GANZ krasse Kunst ist.

Wie meine spontan entstandenen Ideen namens „Bortus als Karneval-Prinz“ und „Isaac verteilt wärmende Kleidung im Strip-Club“ beweisen.

„Klyden, setze dich hin! Ich wollte hier eigentlich über Abtreibungsrechte reden!“ – Elvis (bek)lebt: Manchmal muss ich mich fragen, wie „The Orville“ auf diese absurden Ideen kommt. Aber dann setze ich mich für zwei Sekunden hin, bis mir einfällt: „Ach soooo. Einfach das umsetzen, was einem aufgrund des eigenen Geschmacks als erstes einfällt.“

Wäre das alles etwas geraffter gewesen, so dass z.B. das „Finale“ um den zweiten Storystrang etwas dramatischer gewesen wäre (hätte fast vergessen, dass die Asyl-Suchende beinahe technische Pläne geklaut hätte), wäre dies auch alles viel kultiger geraten.

Und mehr Anti-Werbung für das „Episode ist halt EXAKT so lang, wie MacFarlens Oberaufseher wach bleiben kann“-Konzept geht (für mich) kaum.

Was wäre das Problem gewesen, wenn man 40 Minuten lang den Asyl-Plot UND die Entscheidung zur Hochzeit gesehen hätte? Und eine Folge später dann die absurden Kaylons bei der Vermählung – plus eine weitere kleine SF-Geschichte? Vielleicht die Unruhe in der Flotte, weil man nicht einschätzen kann, ob der Hochzeitsbesuch nicht doch eine versteckte Invasion ist?

Nein, mich überzeugt dieses Format weiterhin nicht.

Schon allein aus Sorge daraus, dass die Fanboys sich bei diesem selbst- und fremdernannten „Genialitäts-Overkill“ ihre Genitalien weg-masturbieren.

Ob Claire sich in Bezug auf Isaac was vormacht, mag ich schon gar nicht mehr fragen. Denn wenn ein Roboter einer Frau fünfhundert Origami-Schwäne („Irgendein Kerl auf dem Maschinendeck hat gesagt, dass ich das machen soll!“) faltet, IST das dann nicht auch eine Form von ewiger Liebe? Also von Seth jetzt – in Richtung seiner Lieblingsthemen?

Meine Lieblingsszene in den letzten 15 Minuten – die ARG kitschig wurden – war übrigens Bortus’ Stand-Up, in dem er einfach die superernsten Probleme und Verfehlungen ausspricht. Und dann stets „Spaß beiseite“ sagt. Kreativ und deutlich!

Äh, WER ist noch mal der Roboter an Bord?

Fazit: So unterhaltsam das alles wirkt: Wenn „The Orville“ ein halbes Dutzend Shows in einer Episode abfeuert (Singen, Gitarrespielen, Stand-Up-Comedy, etc.), erscheint das schon wie ein „All You Can Eat“-Buffet, bei dem der Künstler sich gesagt hat:

„Okay, die Partyspiele und den Karaoke-Wettbewerb lasse ich weg. Aber nuuur, weil ich ab 90 Minuten eine Spielfilm-Lizenz bei Twitch brauche!“

Ich habe mich kaum gelangweilt, gehe aber trotzdem mit dieser leichten Seltsamkeitsstimmung und offenen Fragen aus der Staffel. Gucke ich mir das z.B. in einem Jahr noch mal an? Und war das jetzt ein SF-Plot, den ich meiner Mutter (= Sparkiller) empfehlen würde?

„Hörmal, das ist der Hammer! Ein Roboter heiratet. Eine Frau überlegt ewig, ob sie Asyl beantragt.“

Eher nein.

Daher aus offensichtlichen Gründen mal wieder ZWEI Bewertungen. (Nein, nicht für Junggesellen und für Verheiratete, ihr Spießer!)

Als amüsantes Beziehungsdrama mit Sitcom-Ideen:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als klassische SF-Geschichte:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Das beste Werk vom Seth seit der Folge davor! Verdammt, ich kann es nicht abstreiten, am Ende ist auch mir eine dicke Träne der Rührung die Wange heruntergeflossen. Denn „The Orville“ ist endlich vorbei! Hurra! Klemmt die Stripper-Wimpel an eure Nippel, denn wenn DAS kein Grund zum Feiern ist?! *in konfetti-tröte blas* … Ha-ha! Jetzt hab ich euch aber drangekriegt! DEIN Gesicht müsstest du jetzt mal sehen. Oder lieber nicht, was? Buuurn! Hohohooo, köstlich! *in zweite konfetti-tröte blas* … Aber im Ernst. Total schlecht war die letzte Folge der Staffel bestimmt nicht. Aber dafür maximal unterer Durchschnitt! Wahaha! Ich könnte das den ganzen Tag machen! Der Qualm aus den Ohren! Die herunterklappenden Gesichtszüge! Mehr, meeeehr!! Aber das ist wohl alles Ansichtssache. Schließlich beginnt die Folge direkt mit unserem Favoriten Isaac UND anspruchsvoller Oldie-Mucke. Ein potente Kombination, welche in Fan-Kreisen bereits für Höchstwertungen ausreicht („Man singt vom Bachelor? Und Isaac heiratet? Das passt ja perfekt! Seth, du alter Schlawiner, du hast es wieder mal geschafft!“ *schmacht*). Und dann die Banane! Experten wie wir erkennen natürlich sofort die phallische Bedeutung dahinter, wenn Isaac seiner Doktorin diese wohl geformte Frucht überreicht. Reicht dies beim Zuschauer bereits für ganz warme Gefühle in der Brust (und in der Hose), setzt man direkt danach noch einen drauf. Denn was wünscht sich der ernstzunehmende SciFi-Fan denn mehr, als… als… dicke Kloppse, welche sich nackisch wie neckisch durch den Wald jagen. Also, wer sich DABEI nicht mit dampfendem Kragen seiner sexuellen Orientierung bewusst wurde, dem ist auch nicht mehr zu helfen. *mit leichtem sabber im mundwinkel auf poster japanischer sumo-ringer starr* Es hat mich auch etwas gewundert, dass man dem gelben Dödel-Ersatz nicht den Titelsong gewidmet hat. DIES hätte doch viel besser gepasst:

Link Aber in dieser Folge geht es halt nicht nur um wohlgeformte (Frucht)Körper. Auch eine Lektion über überlegene Technologie in den falschen Händen will man uns mit der Rückkehr von Lysella bieten. Diese ist aber so tiefgründig, dass man sie leider nicht in einen einzelnen Satz („Gib einem Neandertaler keinen Schraubenzieher!“) zusammenfassen kann. Aus Zeitgründen lasse ich diesen komplexen Plot („Mit toller Technologie kommt tolle Verantwortung!“) besser weg. Den Schwerpunkt stellt hier aber ganz klar die Beziehung zwischen Isaac und Doktor Finn dar, welche etwa 75% der Episode ausmacht und von allen Beteiligten auch ausgiebig diskutiert wird… Zwischen Isaac und Finn. Isaac und dem Computer. Nochmal Isaac und Finn. Finn und ihren Freundinnen. Der Maschinenraum-Crew und Isaac. Finn und ihren Kindern. Erneut Finn und Isaac. Zwischen Kelly und Isaac. Dem Doktor und Kelly. Danach Isaac und Finn. LaMarr und Finn. Isaac und Malloy. Eigentlich mit jedem außer Mercer, welcher sich sowieso aus allem so ziemlich heraushielt. Nachvollziehbar, hätte ich ja auch. Dies alles baut dann auch zum ultimativen Beziehungsgespräch auf: Der Hochzeit zwischen Isaac und dem Doktor. Moment, wie lange war die Verlobungszeit? 10 Stunden? Mensch, unser Robo-Freund ist einfach bei allem schneller. Genutzt wird das Event dann noch für ein schönes „Die ganze Crew steht zusammen“-Foto und diese Staffel, vielleicht sogar die ganze Serie, blendet langsam aus zu Malloys wohlklingender Stimme. Da hätte ein Schiff in Gefahr nur gestört und ein Haufen vollgerotzter Taschentücher ist für so manchen Fan schon Belohnung genug („Erst durch Orville habe ich erfahren, dass ich Elvis-Imitator werden möchte!“). Fazit: Du stehst eigentlich voll auf Seifenopern, willst dies deinen coolen SciFi-Freunden gegenüber aber nicht zugeben? Dann ist die letzte Folge von „The Orville“ genau das Richtige für dich! „Zwischen Tüll und Tränen im Weltraum“ bietet einfach alles, was das unterdrückte Romantiker-Herz begehrt. Hochzeiten, großes Drama, geöffnete Herzen und Beziehungsgespräche bis der Warpkern knackt. Untermalt mit humorigen Momenten wie Stripper-Isaac, Bortus-Elvis plus seine Hochzeitsrede und der Rückkehr eines alten Freundes (Nein, nicht Alara, das Sandwich!) ist diese zuckersüße Folge ein gelungener Abschied(?) für alle Försterroman-Abonnenten unter uns. So ein kleines bisschen Spannung dazwischen wäre aber schön gewesen. „Datas Tag“ konnte es ja auch. Aber vielleicht ist dies ja auch noch nicht das Ende und es geht mit der Orville doch noch weiter. Denn Zeit ist gar nicht echt und nur Ansichtssache. Wie tiefsinnig. Schnüff! ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

(Der reine „Asyl-Part“ ist aber noch mal deutlich besser)