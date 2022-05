Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.04, „Memento Mori“

Zugegeben: Als moderne TV-Story nehme ich den dieswöchigen Platt-Plot nur ungern an. Aaaber als vorsichtiges Versöhnungsangebot hat diese Ansammlung an Grunz… Grundstimmungen durchaus was zu bieten… Diesmal geht es um die Gorn, die neuerdings in düsteren Umgebungen Kolonisten einsammeln, um diese an ihre Facehugger Babys zu verfüttern. Und nur Pike kann dagegen etwas machen! – Da er aber viel zu tun hat, delegiert er das an seine jungen Frauen und kann dafür die nächsten 2 Jahre länger ausschlafen. (*Sänfte für Hoden in Rollstuhl installier*)

Inhalt: Die Gorn haben Hunger. Daher naschen sie mal gerade die Hälfte eines Siedlerstammes weg. Na’an fühlt sich dadurch an ihre Vergangenheit erinnert („Hey, MICH wollten die doch auch frittieren?!“) und gibt Pike wertvolle Ratschläge, als es zum Katz-und-Maus-Spiel mit den angreifenden Schiffen kommt.

Besprechung:

Das Miese an dieser Folge ist, dass sie nur ein simples U-Boot-Drama zeigt, das sich wenig um die Charakterisierung der Gegner schert.

Das Gute an dieser Folge ist, dass sie nur ein simples U-Boot-Drama zeigt, das sich wenig um die Charakterisierung der Gegner schert.

Ja, angesichts der wirren Storys der letzten Wochen (= Lichtkrankheit versus Planetengeister) muss man das schon fast als Vorteil werten. Mit komplexen gesellschaftlichen Themen haben es die Macher ja nicht so, sodass man die bisherigen Charakterplots („Alle mochten mich nie!“) auch direkt galaktisch ausweiten kann („Die Gorn mochten uns nie – oder halt nur mit lecker Soße.“)…

„Hey, guck dir diese Schweinerei an!“ – „Ja! Die Opfer hatten alle illegal auf den Behindertenparkplätzen geparkt.“ – Die ganze Blutwurst weggelutscht: Die ersten Einstellungen dieser Folge erinnern an Szenen einer gewissen Filmreihe mit Sigourney Weaver. Oder sollten wir sie hier lieber … „Si-Gorn-ey“ nennen? – Harhar, ich liebe diesen Job bei Zukunftia!

Weiteres aber jetzt in Stich-, Schlag- und sonstigen Punkten:

– Uhura fällt besonders mit lockeren Sprüchen aus der ersten Berufsschul-Klasse auf: „Challenge excepted“ raunt sie da schon mal, wenn der höherrangige Offizier von ihr etwas möchte. Ich werde das mit meinen Chefs demnächst auch mal probieren: „Jojojoooo! Kopierer bedienen, null Problemo! Keine Panik auf der Papier-Titanic!“

– Das Tragen der Pins, die an Verstorbene erinnern, ist ein schönes Detail. Und grooob passt es auch in den militärischen Kontext, wo man mit fünf Salutschüssen in den Kartoffelsalat (? – Kenne mich null aus!) der ehrenvoll Gefallenen gedenkt. Andererseits musste ich aber wieder schmunzeln, als ich mir das im TNG-Kontext (oder gar TOS!) vorstellte. Trauermanschetten bei Riker? Ein geändertes WhatsApp-Bildchen bei McCoy? Unvorstellbar!

– Wenn man die Geschichte aus der Ferne betrachtet, ist sie teilweise … merkwürdig.

Die Krankenstation ist z.B. angeblich komplett kaputt (auch die Handgeräte?!), aber Licht und alle anderen Computer drum herum schnurren wie ein Kätzchen? Und die schwerwiegenden Verletzungen lauten „Blut am Bauch“ und das technische Problem bei den Torpedos kann man mit „Alle putt, bis auf einen“ benennen?

„Hey, das Kind im Nachbarbett hat eine schlechte Klausur geschrieben. Und Probleme mit den Eltern!“ – „Dann gebt ihm MEIN Morphium. Und die Crackpfeife.“ – Kranke Station: Die Heldenhaftigkeit der verletzten Number One ist nett, bringt die Geschichte aber wenig weiter. Andererseits fühlte es sich niemals so passend an, jeden Screenshot einer SF-Serie mit dem Dateinamen „Strange“ zu benennen…

– Die Verletzung von Hemmer habe ich auch nicht verstanden: Der hat EINEN Arm angequetscht und hält sich den mit dem anderen Arm? (Damit der nicht abfällt?) Und weil er nicht mehr beidhändig auf den Monitor patschen kann, sitzt er 5 Meter entfernt (Im Covid-Lockdown gedreht?) und gibt Anweisungen, deren Ergebnisse er selber nicht ablesen kann/will? – Man kann doch auch einfach SAGEN, wenn man frühverrentet werden will!

– Die U-Boot-Stimmung im Braunen Zwerg fand ich generell gut. Was aber nach dem bunten Discovery-Blödsinn à la „Captain, wir sind in eine Feuerwerk-Party geraten!“ auch nicht schwer war. NOCH besser wäre es gewesen, wenn die Details ausgearbeitet worden wären. Das Knarren des Schiffes hörte man z.B. zu kurz. Und dass ein Torpedo, der 100 Meter vom Schiff entfernt explodiert, auf der Brücke GAR KEINE Druckwelle erzeugt, war irritierend.

– Apropos „Brauner Zwerg“: Dass der plötzlich neben einem Schwarzen Loch parkte, kam etwas überraschend. Von mir aus hätten die sich gegenseitig umkreisen können. Ich würde ja auch keine Verfolgungsjagd auf der Autobahn drehen und dann 15 Minuten später enthüllen: „Die Autobahn war übrigens auf der Venus!“

– Uhura will sich am liebsten abklatschen (mit sich selbst), weil sie es geschafft hat, eine Tonerpatrone am Schiff zu wechseln? Wobei… Es war unter erschwerten Bedingungen, denn sie musste ja wissenschaftlich rauskriegen, welche NICHT brüllend heiß ist.

„Uhura, Sie müssen das für mich zuende bringen. Ich kann es nicht selber tun!“ – „Oh Gott, ist das mit Ihren Plattfüßen während des Angriffs wieder schlimmer geworden, Hemmer?“ – „Nein, ich bin stockblind, du dumme Pute!“ – Blindes Vertrauen: Spannend war das Abenteuer hier nicht. Dafür haben die Hemmer-Fans unter den Trekkies jetzt aber wieder neue Kultsprüche des Charakters zum Ablachen. („Er hat ‚Rekonfigurieren‘ gesagt! Ich schmeiß mich weg!“)

– Das Detail mit der Rotverschiebung eines sich entfernenden Objekts war nicht wichtig, gefiel mir aber gut! Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass die Serie(n) endlich den lange von mir eingeforderten 14-Jährigen eingestellt hat, der 30 Sekunden auf Wikipedia googeln kann.

– Etwas unnötig war aber der Hinweis von Spock an Pike, dass die beiden geopferten Kadetten notwendig waren. Nach 500 Episoden muss man das nicht mehr mit einem klischeehaften „War doch logisch“ kommentieren, finde ich. Aber gut, für die neuen Trek-Fans, die gerade versuchen, mit einem Staubsaugerschlauch die Klimaabgase am eigenen Enddarm zu reduzieren, ist die Erklärung von derlei Härtefällen sicher notwendig?

– Die Gorn waren mir etwas zu plump dargestellt. Die sind also ein Raumfahrervolk, das zwar hochtechnologische Schiffe baut, aber andere Aliens frisst ? Klar, in der Science Fiction ist das nicht unüblich, aber bei Star Trek schon… Allein aus Effektivitätsgründen.

Kein Nahrungsreplikator, keine Nutztiere? („Herr Gorn-Professor! Bauen Sie bitte ein hochkomplexes Raumschiff mit Subraumantrieb.“ – „Natürlich, diese intellektuelle Kulturleistung wird dem Fressen von Gehirnen erst den rrrichtigen Kick geben!“)

– Ich fasse mal zusammen, was mit den entkommenen Siedlern passiert ist: Die hörten ein „Klingeln“ (war das jetzt an der Tür?), dann wurde alles „blurry“ (Long Covid?). Dann wachten sie auf und alle anderen waren „weg“ (immerhin das Blut dagelassen). Zwischendurch gab es ein „Klickgeräusch“ (Gorn-Kiefer?), das aber nur ein(?) Kind gehört hat. Danach flog man mit dem Raumschiff in der Gegend rum, wobei Alarmsignale nicht üblich/möglich sind. – Hm… Ich glaube, an diesem Ablauf gibt es nichts zu bemängeln.

(*Sternenflottenprotokoll zurück in Kloschüssel leg*)

„Die Gorn… Ich erinnere mich an nichts… Aber ich weiß nur, dass wir hier für sie tagelang anstehen sollen.“ – „Um Körperteile abzugeben?“ – „Ne, um eine Playstation 5 zu ergattern.“ – Endlich mal ein Crossover zu anderen Franchises: Gut, dass manche Aspekte der Story nicht so spannend sind, dass man sich die Fingernägel abkauen will. Dann bleibt nämlich mehr für die GORN!

– Etwas fragwürdig erschien mir die Logik, nach der Pike extrem passiv wirkte. Weil die Gorn-Expertin (Na’an) natürlich die einzige ist, die Entscheidungen treffen kann. Das hatte fast schon Burnham-Charakter, war aber immerhin besser gespielt: „Ich als Gorn-Sonderbeauftragte der Bundesregierung empfehle stets das Ausweichmanöver Ceta-B! Da kennen wir Überlebenden nix.“

– Na’an hatte natürlich auch Visionen von einem getöteten Kameraden. War zwar nicht gaaanz so schmalzig wie in Discovery – und das Überprüfen von dessen Rasur hat mir sogar Spaß gemacht (ein bisschen nah dran, das Gesicht?).

Tja. Aber was dieses Erzählelement angeht, bin ich eben ein gebranntes Kind. (*abwechselnd auf Alex Kurtzman und brennendes Dorf zeig*)

– Zu viel wurde es mir aber, als Spock schon wieder(!) zur Gedankenverschmelzung greifen musste, um Infos aus Na’ans Gehirn abzugreifen, die ich schon wieder vergessen habe. Und muss das jetzt bei jedem Problem sein? Windowspasswort oder Einkaufzettel vergessen, schon hat man fremde Finger am Kopf…?

– Die Rückblick-Sequenz war wie der Film „Aliens“ – aber für Emos. Zumal ich den Satz „Run, La‘an, run!“ unfreiwillig komisch fand. Aber es war trotzdem schön. Das neumodische Star Trek hat eh sehr viel von Forrest Gump?

„Spock, warum haben Sie mich gerade jetzt hierher gebracht?“ – „Sie hatten doch bei der Krankenkasse eine Psychotherapie beantragt, La’an? Was denken Sie, für WEN wir diese ganzen Raumschiffe bauen?“ – Feuer und Flamme für Psychopharmaka: In diesem Rückblick erkennt La’an, dass sie nichts falsch gemacht hat. Tja, sie ist halt komplett anders als die Autoren dieser Serie?

– Die Erwähnung von Burnham war im Kontext der Gehirn-Besuchszeit zwar erklärbar, sorgte aber trotzdem für einen kurzen Fluchtreflex. Und dass Spock „offiziell“ keine Schwester hat, empfinde ich angesichts ihrer Berühmtheit nach Staffel 1 eh als Gaga.

– Wir lernen heute über die Gorn: „Sie sind nichts Übernatürliches. Aber sie sind trotzdem Monster.“ – Vielen Dank für diese feinsinnige Analyse, Frau „Fox News“-Moderatorin. Könnte man bei den Borg ja auch so sagen? „Sie sind nichts Esoterisches. Aaaaber sie sind Frankensteins Monster!“

– Der Sinn der ganzen Story-Übung war übrigens, dass man manchmal Menschen opfern oder zurücklassen muss (Ach? Daaafür sind diese großen Steine auf dem Friedhof?). Und dass Überlebende von Massakern es nicht leicht haben (Ach? Dafüüür gibt es Schiffspsychologen, so rein optional?)…





„Und Pike, was meinen Sie dazu?“ – „Hm. Etwas breit für einen Rollstuhl, finde ich. Und das Loch, wo der Oberkörper rausguckt, das fehlt auch!“ – Verlust ist, wenn man trotzdem feucht pupst: Was wir diesmal gelernt haben, wird mit einem Satz zum Schluss gesagt: „We survived“. Hoffentlich ist La’ans Trauma damit … gegessen? („Oh Gott! Er ‚gegessen‘ gesagt! Die Gorn, die GORN, waaah!“)

Alles in allem also eine Episode, die keine starke SF-Idee aufweist (äh, wäre eh die ERSTE seit Kurtzman?), aber dennoch eine nette „Mood-Folge“ abgibt.

Ich werte das ganze Gedöns mal als Entschuldigung für die ganzen Marvel-„Look alike“-Storys der letzten Jahre. Immerhin probieren sie es immer wieder mal, Stimmung aufkommen zu lassen, nachdem man mit Bestimmung pur gescheitert ist.

Diese Episode ist quasi eine grundsätzliche Ansage der Marke „Ja, wir können auch U-Boot!“

Und da ich ein Mann mit Herz bin, will ich das durchaus wertschätzen.

Doch man muss immer daran denken, dass man zwar verziehen kann, aber Kurtz-Trek VERGESSEN, das kann ich (noch) nicht. Vor allem, wenn Spock um seine Schwester heult („Niemand kennt sie. Also auch ICH nicht, Schnief.“) oder La’ans Dauertrauma nach 4 Folgen bereits einen vorläufigen(?) Höhepunkt findet.

Oder war es ein doppelläufiger? Keine Ahnung… Sooo viel Gewalt!

„Christopher Nolan? Sorry, nein, der wohnt hier nicht mehr.“ – Gravitation für Raum/Zeit-Messies: Dieses Schwarze Loch ist gut gelungen. Und wissenschaftlich ausnahmsweise relativ haltbar.

Was ist denn los? Ist Kurtzman in Kur?

Fazit:

Am Ende des Tages ist diese Episode einfach nur ein Häschenwitz:

„Hattu Blutverlust? Muttu operieren!“

„Hattu Schiff kaputt? Muttu reparieren!“

„Hattu Trauma im Kopf? Muttu 5 Minuten drüber reden!“

Selbstverständlichkeiten – The Movie ?

Ein bisschen schon… Und wenn man wollte, könnte man sich auf 1-2 Sterne runterfaseln, weil NICHTS hiervon den alten Warp-Kessel zum Kochen bringt.

Dennoch sehe ich die hier gezeigte Spar-Dramaturgie für (Star Trek-)Geschichtsvergessene eher in der Tradition der ersten TNG-Episoden: Doof, aber immerhin schön kultig klumpig.

Auch Tasha Yars Erlebnisse auf dem Straßenkampf-Planeten waren schließlich der Auftakt zu besseren Storys!

Toll war aber wirklich die Verfolgungsstimmung, so 5 Minuten lang.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM