„Star Trek Discovery“ – 1.13 – „Auftakt zur Vergangenheit“ – Kritik

Diese langen Kamerafahrten durch das halbe Schiff! Diese detaillierten und logisch aussehenden Monitoreinblendungen! Diese realistischen biologischen und physikalischen Erläuterungen! Diese trotz aller unterschiedlichen Talente völlig normal wirkende Besatzung! – Wie? Ja, ich habe tatsächlich noch mal in die Netflix-Serie „The Expanse“ reingeschaut, bevor ich mir die neue Folge von „Auf der Clownsschule, da gibt’s koa Sünd“ angesehen habe.

Das kleine Bildchen oben ist übrigens dazu da, den Blechkopf zu feiern. Der hatte diesmal nämlich gut 8 Worte zu sagen! Ich dachte nach der zweiten Szene sogar schon, er(?) würde nach einer derartig tiefgründigen Beleuchtung umgebracht werden.

Doch hier kurz die Zusammenfassung von allem, was in dieser Episode geschieht:

Irgendwie komme ich mir beim Discovery-Schauen immer mehr wie Stanley Tweedle in dieser ausweglosen Lage vor. Und das nicht nur, weil man auch bei „Lexx“ eine Art Schwulen-Agenda und ein alternatives „Dunkles Universum“ verabreicht bekommt.

Und nun eine Aufzählung aller guten und schlechten Punkte dieser Episode:

Alle gegen Stamets. Wie steht’s? – Wieso alle Spiegel-Stamets umbringen wollen, ist schon ziemlich großer Quatsch mit Pilzsoße. Egal, wie nützlich er gerade ist („Oh, ich habe zufällig gerade einen Massenvernichtungswaffe am Lüftungssystem angeschlossen. Wie jeden Freitag.“) oder wie technisch versiert („Natürlich kenne ich mich gut mit Transportersystemen aus. Ich bin schließlich der Entdecker der Beam-Pilze!“): Lorca und seine Begleiterin können es kaum abwarten, den Mann kalt zu machen, statt den Erfinder(!) des Pilzantriebs wenigstens einzusperren. Warum? Darum. Piu-Piuuu! – Wieso alle Spiegel-Stamets umbringen wollen, ist schon ziemlich großer Quatsch mit Pilzsoße. Egal, wie nützlich er gerade ist („Oh, ich habe zufällig gerade einen Massenvernichtungswaffe am Lüftungssystem angeschlossen. Wie jeden Freitag.“) oder wie technisch versiert („Natürlich kenne ich mich gut mit Transportersystemen aus. Ich bin schließlich der Entdecker der Beam-Pilze!“): Lorca und seine Begleiterin können es kaum abwarten, den Mann kalt zu machen, statt den Erfinder(!) des Pilzantriebs wenigstens einzusperren. Warum? Darum. Piu-Piuuu!

Komm‘se rein, könn‘se rausgucken – Was sollte das eigentlich mit der Geschichte, dass Spiegel-Stamets versehentlich ins Koma gefallen ist, weswegen er ebenfalls im Pilznetzwerk abhing? Das schien mir eine Lüge zu sein. Was dann umgekehrt wohl heißt, dass Spiegel-Stamets gerne mal nach Feierabend zur Entspannung in der (gefährlichen!) Sporen-Furzmulde abhängt, falls mal einer vom Paralleluniversum durchruft? Ohne Bärtierchen-Vorgeschichte? Geht das schon unter multidimensionalen Zwangsstörungen durch? – Sollte ich also jemals das Bedürfnis verspüren, mir ein Klavier auf den Kopf fallen zu lassen, so will Parallel-Klapo mich bestimmt nur zum Dartspielen einladen… – Was sollte das eigentlich mit der Geschichte, dass Spiegel-Stametsins Koma gefallen ist, weswegen er ebenfalls im Pilznetzwerk abhing? Das schien mir eine Lüge zu sein. Was dann umgekehrt wohl heißt, dass Spiegel-Stamets gerne mal nach Feierabend zur Entspannung in der (gefährlichen!) Sporen-Furzmulde abhängt, falls mal einer vom Paralleluniversum durchruft? Ohne Bärtierchen-Vorgeschichte? Geht das schon unter multidimensionalen Zwangsstörungen durch? – Sollte ich also jemals das Bedürfnis verspüren, mir ein Klavier auf den Kopf fallen zu lassen, so will Parallel-Klapo mich bestimmt nur zum Dartspielen einladen…

Einer für alle, niemand für Logik – Irgendwie scheint mir das Sicherheitskonzept im Spiegeluniversum auf beidseitig verspiegelte(!) Kameralinsen ausgelegt zu sein: Wenn nur EINER der Quäl-Fachkräfte im falschen Moment durch eine schwere Kopftritt-Allergie wegnickt, können also gleich ein Dutzend Widerständler aus den Röhren befreit und im Raum nebenan bewaffnet werden. Wobei Lorca übrigens vorher nicht wissen konnte, dass Tante Knuthilde und ihr schießwütiger Anhang gerade auch zur Familienfeier im gleichen Raum verweilten. „Perfekter Plan“ oder doch nur „Zum Frühstück eine Kristallkugel gefressen“? – Irgendwie scheint mir das Sicherheitskonzept im Spiegeluniversum auf beidseitig verspiegelte(!) Kameralinsen ausgelegt zu sein: Wenn nur EINER der Quäl-Fachkräfte im falschen Moment durch eine schwere Kopftritt-Allergie wegnickt, können also gleich ein Dutzend Widerständler aus den Röhren befreit und im Raum nebenan bewaffnet werden. Wobei Lorca übrigens vorher nicht wissen konnte, dass Tante Knuthilde und ihr schießwütiger Anhang gerade auch zur Familienfeier im gleichen Raum verweilten. „Perfekter Plan“ oder doch nur „Zum Frühstück eine Kristallkugel gefressen“?

„So, ich bin gerade aus der Agonie-Kammer geflüchtet und brauche jetzt nur noch gaaanz viele Verbündete, um … – Ah, hinter mir sind sie ja!“ – „Sie haben uns doch vor ihrem Abflug befohlen, uns für 12 Monate im Wandschrank zu verstecken.“ – „Ich sag’s ja: MASTERPLAN!“ – Findet Demo: Lorca hat ein verdammtes Scheißglück. Was wohl daran liegt, dass all diese armen Geschöpfe nach Wochen in der Agoniekammer gut gefüllte Unterhosen haben dürften.

Eine Übermacht namens Burn(t)hem – Wie Michael sich da in einem Raum mit 20(!) Palastwächtern kurz freiboxen konnte, um in eine riesige Luftschleuse zu flüchten (Auch „Katzenklappe für Putschisten“ genannt), das hatte schon was. Nämlich was von Marvel, den 60ern und von dem, was mein Kopf gemeinhin „bohrende Migräne“ nennt. Wann wollte man noch mal mit solchen kindischen Notausgängen aufhören? 2029, wenn eine neue Serie zehn Jahre VOR Discovery spielt? – Wie Michael sich da in einem Raum mit 20(!) Palastwächtern kurz freiboxen konnte, um in eine riesige Luftschleuse zu flüchten (Auch „Katzenklappe für Putschisten“ genannt), das hatte schon was. Nämlich was von Marvel, den 60ern und von dem, was mein Kopf gemeinhin „bohrende Migräne“ nennt. Wann wollte man noch mal mit solchen kindischen Notausgängen aufhören? 2029, wenn eine neue Serie zehn Jahre VORspielt?

Alles total verp(f)ilzt – Oh Gott, es MUSS wieder mal die erzählerische Relativierungstheorie), gehen gleich Milliarden Universen über die Wupper, weil Spiegel-Stamets das Netzwerk beim Raumsprung aussaugt (die alte Sucker-Sau), wohingegen Original-Stamets bei den Raumsprüngen eher eine Art gebendes Fellatio-Gefühl verbreitet. – Warum auch immer. Wird alles nicht erklärt und klingt doof. Was die Glaubwürdigkeit der Serie angeht, höre ich längst die – Oh Gott, es MUSS wieder mal die erzählerische Herkules-Riesenkeule sein! Weil das Pilznetzwerk aus irgendeinem Grund neuerdings den Konzepten „Raum und Zeit“ übergeordnet ist (siehe dazu Einsteins), gehen gleich Milliarden Universen über die Wupper, weil Spiegel-Stamets das Netzwerk beim Raumsprung aussaugt (die alte Sucker-Sau), wohingegen Original-Stamets bei den Raumsprüngen eher eine ArtFellatio-Gefühl verbreitet. – Warum auch immer. Wird alles nicht erklärt und klingt doof. Was die Glaubwürdigkeit der Serie angeht, höre ich längst die Totentrompete spielen.

Lieber Schießeinlagen als gar keine Beleuchtung im Flur – Ja, okay, es war ein Kraftfeld involviert. Aber da dieses nur einige Sekunden hielt und Georgiou sich erst wegbeamte, als die gegnerischen Schüsse schon die ersten Transporter-Partikel streichelten, war das für mich auch wieder einer dieser Momente, wo ich lieber ein paar Affen gesehen hätte, die im Zoo gegen die Scheibe trommeln. Die Gegenseite stand lediglich breitbeinig herum (nur echt mit gefühlten 5 Metern Abstand), während sich nur Lorca nebst Hauptfiguren-Anhang eine Premium-Deckungsmulde reservieren konnten. Sorry, so was kann ich heutzutage nicht mehr ernst nehmen. Da lasse ich mich lieber von … Ernst … nehmen. – Ja, okay, esein Kraftfeld involviert. Aber da dieses nur einige Sekunden hielt und Georgiou sich erst wegbeamte, als die gegnerischen Schüsse schon die ersten Transporter-Partikel streichelten, war das für mich auch wieder einer dieser Momente, wo ich lieber ein paar Affen gesehen hätte, die im Zoo gegen die Scheibe trommeln. Die Gegenseite stand lediglich breitbeinig herum (nur echt mit gefühlten 5 Metern Abstand), während sichLorca nebst Hauptfiguren-Anhang eine Premium-Deckungsmulde reservieren konnten. Sorry, so was kann ich heutzutage nicht mehr ernst nehmen. Da lasse ich mich lieber von … Ernst … nehmen.

„Nun schieß doch! Ich sehe da noch Leute hinter den hochgeklappten Fußspitzen!“ – Neutrale Zone: Die großen Wandnischen links und rechts dürfen übrigens unter keinen Umständen betreten werden! Denn so viel Rückendeckung hat nicht mal Alex Kurtzman.

Schwalle, Schwalle, manche Strecke, nichts zum Zwecke… – „Ich hasse Poesie!“, „Ein Wissenschaftler stirbt durch seine eigene Schöpfung!“, „Ich bin der Beweis für die Existenz des Schicksals!“ – Mal ganz im Ernst: Dieser böse Lorca ist einfach ein Oneliner-Generator! Die Pressestelle der Terraner-Diktatur wird ihre Freude haben, all diese grandiosen, action-filmigen Dialoge niederzuschreiben und von YouTubern let’s-playen zu lassen! Schade nur, dass mir noch ein paar wichtige (Ver)Satzstücke fehlten: „Gleich klatscht es, aber keinen Applaus!“, „Solange du die Füße unter meinem Schiff hast…“, „Vertrauen ist ein fünfäugiges Schwert.“ – „Ich hasse Poesie!“, „Ein Wissenschaftler stirbt durch seine eigene Schöpfung!“, „Ich bin der Beweis für die Existenz des Schicksals!“ – Mal ganz im Ernst: Dieser böse Lorca ist einfach ein Oneliner-Generator! Die Pressestelle der Terraner-Diktatur wird ihre Freude haben, all diese grandiosen, action-filmigen Dialoge niederzuschreiben und von YouTubern let’s-playen zu lassen! Schade nur, dass mir noch ein paar wichtige (Ver)Satzstücke fehlten: „Gleich klatscht es, aber keinen Applaus!“, „Solange du die Füße unter meinem Schiff hast…“, „Vertrauen ist ein fünfäugiges Schwert.“

Die beste Mary Sue der Welt – Ich musste damals auch erst – Ich musste damals auch erst nachlesen , was ein „Mary Sue“-Charakter eigentlich ist. Aber dank der wöchentlichen Beispiele aus Discovery habe ich dieses Antikonzept inzwischen völlig verstanden. Klar, hier ist es vor allem der irre Lorca, der aus irgendeinem Grund Stamets für „nutzlos“ hält, dafür aber Burnham als den heißen Scheiß in Tüten bezeichnet. Aber wenn ich die Serie richtig analysiere, so wollen auch die Autoren uns weismachen, dass Michael Burnham zu „Großem geboren“ ist. Denn sie kann ja quasi alles, außer Tiernahrung… Ja, sie vermag sogar Hellsicht- und Langzeitplan-Lorca täuschen, wenn sie zu ihm zurückkehrt und ihre Hilfe anbietet. – Äh, gibt es eigentlich noch andere seriöse Handpuppen-Serien auf Netflix?

Gewürdigt: Glaubwürdigkeit-Unwürdigkeit – Klar, man wollte erzählerisch und Kraut-und-Rüben-technisch mal vorankommen, aber die Auflösung des ganzen Handlungsstrangs überzeugte mich nicht. Die 10(?) überlebenden Wächter und Verbündeten rund um Lorca genügten also, um ein galaktisches Imperium zu unterwerfen? Was ist mit all den Schiffen und Planeten dort draußen, die Georgiou treu ergeben waren? Auch, wenn man das – wie immer – recht klingonisch erklärte („Wenn ich den Chef umhaue, werde ich der Chef! Hey, wieso bildet ihr eine Schlange hinter dem Thron? Mit Baseballschlägern?“), so bin ich doch langsam zu alt für diesen Scheiß. – Klar, man wollte erzählerisch und Kraut-und-Rüben-technisch mal vorankommen, aber die Auflösung des ganzen Handlungsstrangs überzeugte mich nicht. Die 10(?) überlebenden Wächter und Verbündeten rund um Lorca genügten also, um ein galaktisches Imperium zu unterwerfen? Was ist mit all den Schiffen und Planeten dort draußen, die Georgiou treu ergeben waren? Auch, wenn man das – wie immer – recht klingonisch erklärte („Wenn ich den Chef umhaue, werde ich der Chef! Hey, wieso bildet ihr eine Schlange hinter dem Thron? Mit Baseballschlägern?“), so bin ich doch langsam zu alt für diesen Scheiß.

„Ich falle … aus dem Schiff … wie ein Stein … im Wiiind!“ – Der Weg alles Überirdischen: Lorcas Gesichtscreme („Oil of Gröfaz“) hatte leider einen geringen Sporenschutzfaktor. Immerhin bekommt er das, was er verdient hat: Das freudige Gröhlen von allen, die bei den letzten Superheldenfilmen zu wenig krepierende Fiesbolde gesehen haben.

Der Anomalie die Sporen geben – Okay, der geniale Plan zur Rettung des Sporennetzwerks ist also, EIN Schiff zu zerstören (und dabei zu hoffen, dass nicht gerade zehn weitere gebaut werden?), um dann auf der wie auch immer gearteten „Myzel-Kaskade“ zu reiten, um mit dem nach einer drittel Folge wieder völlig genesenen Stamets nach Hause zu düsen. Das ist für Trek-Verhältnisse jetzt nicht so ungewöhnlich, wirkte hier aber eher lieblos runtererklärt und mit leblosem Pathos gewürzt. Irgendwie stört mich auch, dass Saru einem vor jeder Selbstmordmission sagen kann, ob er den „nahenden Tod“ spürt. Trois Telepathie war mir da fast lieber, geht mir das hier doch zu sehr ins Metaphysische. Und funktionieren tut es auch nicht. Denn, wie es hier auch gesagt wurde: „Saru, wieso haben sie keine Gefahr von Spiegel-Lorca gespürt?“ – „LALAALAA, ich kann sie gaaar nicht höööören!!“ – Okay, der geniale Plan zur Rettung des Sporennetzwerks ist also, EIN Schiff zu zerstören (und dabei zu hoffen, dass nicht gerade zehn weitere gebaut werden?), um dann auf der wie auch immer gearteten „Myzel-Kaskade“ zu reiten, um mit dem nach einer drittel Folge wieder völlig genesenen Stamets nach Hause zu düsen. Das ist für Trek-Verhältnisse jetzt nicht so ungewöhnlich, wirkte hier aber eher lieblos runtererklärt und mit leblosem Pathos gewürzt. Irgendwie stört mich auch, dass Saru einem vor jeder Selbstmordmission sagen kann, ob er den „nahenden Tod“ spürt. Trois Telepathie war mir da fast lieber, geht mir dasdoch zu sehr ins Metaphysische. Und funktionieren tut es auch nicht. Denn, wie es hier auch gesagt wurde: „Saru, wieso haben sie keine Gefahr von Spiegel-Lorca gespürt?“ – „LALAALAA, ich kann sie gaaar nicht höööören!!“

So ein Endkampf entkrampft – Krass, Georgiou kann sogar den anatomisch unmöglichen „Mit einem Bein über die eigene Schulter treten“-Kick! Da hat sich ihre Spezial-Thron-Anfertigung (nur echt von SadoMaso©-Karlo) doch gelohnt. Das war aber auch ein genialer Plan von der alten Burnham: Die Discovery musste nur so auf das Palastschiff schießen, dass ALLE Bösewichte im Thronsaal umfallen, die Guten aber nicht. Warum sie allerdings 3 Sekunden VOR dem Schuss den Faustkampf begonnen hat, bleibt ihr Geheimnis. Ich maße mir nicht an, derartig große Geister verstehen zu wollen. – Krass, Georgiou kann sogar den anatomisch unmöglichen „Mit einem Bein über die eigene Schulter treten“-Kick! Da hat sich ihre Spezial-Thron-Anfertigung (nur echt von SadoMaso©-Karlo) doch gelohnt. Das war aber auch ein genialer Plan von der alten Burnham: Die Discovery musste nur so auf das Palastschiff schießen, dass ALLE Bösewichte im Thronsaal umfallen, die Guten aber nicht. Warum sie allerdings 3 Sekunden VOR dem Schuss den Faustkampf begonnen hat, bleibt ihr Geheimnis. Ich maße mir nicht an, derartig große Geister verstehen zu wollen.

Qualität ist das beste Rezept – Man muss bei modernen Serien auf diese Kleinigkeiten achten. Zum Beispiel, wie Burnham den Imperator durch eine Metallrüstung hindurch schmerzhaft in die Schulter kneift. Oder wie Georgiou am Ende plötzlich hinter Lorca auftaucht und Michael ganz überrascht schaut. Oder, wie plötzlich auf magische Weise alle Waffen verschwinden und nur der Faustkampf entscheidet. Oder wie Georgiou in der Mitte des Raumes etliche, blind reinstürmende Voll-Honks abschießt, bevor sie gerettet wird. Discovery ist einfach ein Gesamtkunstwerk! – Man muss bei modernen Serien auf diese Kleinigkeiten achten. Zum Beispiel, wie Burnham den Imperator durch eine Metallrüstung hindurch schmerzhaft in die Schulter kneift. Oder wie Georgiou am Ende plötzlich hinter Lorca auftaucht und Michael ganz überrascht schaut. Oder, wie plötzlich auf magische Weise alle Waffen verschwinden und nur der Faustkampf entscheidet. Oder wie Georgiou in der Mitte des Raumes etliche, blind reinstürmende Voll-Honks abschießt, bevor sie gerettet wird.ist einfach ein Gesamtkunstwerk!

„Die Pilze! Sie leiten uns den Weg!“ – „Stamets, folgen sie nur denen, die verdächtig nach Waldlichtung aussehen! Neeein, nicht die da rechts! Sieht doch jeder, dass die mehr einem Kaninchen ähneln!“ – Demnächst wieder Heimarbeit: Stamets‘ erholsamer 4-Folgen-Schlaf hat ihm richtig gut getan. Er blinkt hier sogar an jeder Kreuzung.

Minutenlanger Hustenanfall incoming – Ja, ich habe tatsächlich sehr gelacht, als Stamets die Discovery nach Hause gebracht hat. In einer Art Hardcore-Weichzeichner gibt ihm sein verstorbenes Doktorchen nämlich krass hilfreiche Tipps, wie man in das richtige Universum zurückfindet: Einfach der Opern-Musik nachfliegen, bis alles rot wird – und den richtigen Pfad dann mehrmals als „Lichtung im Wald“ bezeichnen. Voilà! Ist auch nicht schwerer, als Drehbücher zu schreiben. – Ja, ich habe tatsächlich sehr gelacht, als Stamets die Discovery nach Hause gebracht hat. In einer Art Hardcore-Weichzeichner gibt ihm sein verstorbenes Doktorchen nämlich krass hilfreiche Tipps, wie man in das richtige Universum zurückfindet: Einfach der Opern-Musik nachfliegen, bis alles rot wird – und den richtigen Pfad dann mehrmals als „Lichtung im Wald“ bezeichnen. Voilà! Ist auch nicht schwerer, als Drehbücher zu schreiben.

Alles, was zählt – Wie genial! Nachdem wir nun vier Folgen lang Dinge sehen durften, die keine Auswirkungen auf das Mutteruniversum und den Klingonenkrieg hatten, dürfen wir uns jetzt auf ein besonderes Schmankerl freuen: Bei der Wiederkehr der Discovery haben die Klingonen längst den Krieg gewonnen. Also geht’s demnächst zurück in die Vergangenheit, um dort irgendwas zu ändern, damit die nächsten 1-2 Episoden auch wieder „überschrieben“ werden (siehe Episodentitel, der wohl eher zur nächsten Folge gepasst hätte). Unfassbar, wie die Autoren das machen! Wo kann ich so schreiben lernen, ohne die strukturelle Integrität meiner Schädelknochen zu gefährden? – Wie genial! Nachdem wir nun vier Folgen lang Dinge sehen durften, die keine Auswirkungen auf das Mutteruniversum und den Klingonenkrieg hatten, dürfen wir uns jetzt auf ein besonderes Schmankerl freuen: Bei der Wiederkehr der Discovery haben die Klingonen längst den Krieg gewonnen. Also geht’s demnächst zurück in die Vergangenheit, um dort irgendwas zu ändern, damit die nächsten 1-2 Episoden auch wieder „überschrieben“ werden (siehe Episodentitel, der wohl eher zur nächsten Folge gepasst hätte). Unfassbar, wie die Autoren das machen! Wo kann ich so schreiben lernen, ohne die strukturelle Integrität meiner Schädelknochen zu gefährden?

Wie sind die überhaupt an die Lagekarte des aktuellen Kriegsstands gekommen, wo sie doch Sekunden vorher noch keinerlei(!) Antwort auf ihre Anfragen erhalten haben? All das sind so Dinge, die einem beim zweiten Schauen mit der Intensität eines Lorca-Glasauges in die eigene Pupille fallen.

„Wir müssen gaaanz nah dran! Wie gut, dass das gegnerische Schiff mal als Dysonssphäre konzipiert war!“ – Jetzt kommen die großen Schwämme: Wie immer verwöhnt uns die Serie mit famosen Spezialeffekten. Diesen Screenshot habe ich sogar nur um 20% nachgeschärft, damit man die Discovery noch erkennt.

Hi(r)nübergebeamt – Lorca landete also in unserem Universum, als er gerade gebeamt wurde. Dass man uns das nicht zeigte, hat einen Grund: Die Autoren kamen aus der Nummer nicht sauber raus! „Normalerweise“ wird das Original ja zeitgleich gebeamt und quasi auf der anderen Seite „entsorgt“. Gibt es also einen Original-Lorca im Spiegeluniversum? Aber warum wurde der dann nicht erwähnt? Oder blieb Original-Lorca im Original-Universum, wurde dann aber von dem neuen Typen in seiner merkwürdigen Terraner-Kleidung tödlichst verhauen, ohne, dass der Transporterchef was mitbekommen hat? Bei TOS war damals schon nach einer Sekunde klar, dass was nicht stimmt… Ergo: Discovery denkt von 12 bis Mittag. Und das in 24-Stunden-Schichten. – Lorca landete also in unserem Universum, als er gerade gebeamt wurde. Dass man uns das nicht zeigte, hat einen Grund: Die Autoren kamen aus der Nummer nicht sauber raus! „Normalerweise“ wird das Original ja zeitgleich gebeamt und quasi auf der anderen Seite „entsorgt“. Gibt es also einen Original-Lorca im Spiegeluniversum? Aber warum wurde der dann nicht erwähnt? Oder blieb Original-Lorca im Original-Universum, wurde dann aber von dem neuen Typen in seiner merkwürdigen Terraner-Kleidung tödlichst verhauen, ohne, dass der Transporterchef was mitbekommen hat? Bei TOS war damals schon nach einer Sekunde klar, dass was nicht stimmt… Ergo: Discovery denkt von 12 bis Mittag. Und das in 24-Stunden-Schichten.

Und ich will auch gar nicht wissen, was für eine besondere grüne Spore da auf Tillys Schulter gelandet ist. Am Ende schlüpft eh wieder so ein doofes Monster oder gar der Doktor aus ihr raus.

Fazit: Specialist Burnham verkloppt mehrfach alle Bösen, während Saru auf die vollkommen offen(!) liegende Pilz-Anomalie ballert. Zwischendurch wird etwas im Blindfisch-Modus umher geschossen (die Fäuste müssen sich ja auch mal entspannen) und jeder umgelegt, der nicht alle 10 Minuten erneut seine Nützlichkeit beweist. Und alle Masterpläne bestehen zu 100% daraus, sich ohne Waffe zwischen die Bösen zu stellen und abzuwarten, bis alle gleichzeitig für 10 Sekunden blinzeln.

Ja, das ist modernes, intelligentes Fernsehen für alle, die mit ihren Schimmelpilzen auch Schach spielen können. Der Cliffhanger tut sein Übriges…

Eigentlich also alles wie gehabt, aber als Ende des Parallelwelt-Storystrangs hat sich die Serie ihre allererste Ein-Stern-Bewertung redlich verdient.

Tja, manchmal haben sogar Fliegenpilze nur einen Punkt…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Neulich, in der Zukunftia-Redaktion...

















Wertung: 3 von 10 Punkten

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 29.01.18 in Star Trek: Discovery