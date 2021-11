In der neuesten Episode von „Der Untergang“ muss die Crew unserer Sporen-Gondel wichtige Messdaten zu einer gefährlichen Anomalie liefern. Doch persönliche Probleme erschweren dies: Book kann vor lauter Tränen kaum noch im Kreis gucken, Burnham bemerkt das und muss darüber weinen, Tilly hat irgendein Problem mit ihrem 8-Stunden-Tag oder dem Kantinenessen, während Culber und Saru sich selbstkritisch fragen: „Wenn man allen gottgleiche Ratschläge gibt… IST man dann nicht ein Gott?“

Manchmal kommt man sich bei STD vor, als würde man einem Kleinkind beim Laufenlernen zuschauen: Man zählt die Schritte und fiebert bei jedem mit, so als hätte man den Machern ein Buch zur Kindererziehung zugeschickt… (Okay, das HABE ich. Aber sie werden es nicht verstehen. Es war auf Klingonisch)

Die erste Szene mit Burnham und Book: Fast unfallfrei abgeliefert. Die zweite Szene mit Tilly und Saru: Leichtes Schwanken beim Scheißelabern, aber am Ende solide ins Gleichgewicht zurück gefunden. Die dritte Szene mit der Beschreibung zweier Schwarzer Löcher: Solide an der Wand der Wissenschaft langgerutscht, ohne auf die Fresse zu fallen.

Vorspann: Den muss man nicht nach seinem Fallobst-Faktor bewerten. Der war immer schon doof.

Dann die weitere Besprechung des Forschungsziels und eine kurze Hinreise: Hier gibt es ein Wanken von Stamets („Alles total komisch hier – und das meine ich hochwissenschaftlich!“) aber es bleibt im Rahmen. Hier erfolgte mein angstvoller Blick auf die Episoden-Uhr: 15 Minuten sind schon herum und Michael Burnham hatte nur in der Hälfte dieser Zeit feuchte Augen. Ja, das kann was werden! Ja, nur noch wenige Augenblicke, bis die sich die eigentliche Story der Episode enthüllt! Nur noch wenige Kleinkindschritte bis zum Wohnzimmertisch!

Und dann…

Schädelbasisbruch. Notarzt. Kinderklinik.

„Flieg nicht zur Anomalie, Book!“ – „Wieso nicht?“ – „Denk an den Burn! Es könnte sich eine hübsche Lady im Inneren befinden. Eine mit zwei schönen, runden… Tränendrüsen.“ – Wissenschaftler hassen diesen Trick: Statt die Mission zu besprechen, bespricht man, wer am wenigsten traumatisiert für sie ist. Tja. Stets ein heißes Rennen, für das ich sogar die Pferdewette ausfallen lasse!

Gleich danach wird für Grey mal gerade ein Androidenkörper vorbereitet – und dabei natürlich Picard erwähnt! Eine Technik, die zwar 800 Jahre später immer noch „nicht ausgereift“ scheint, aber immerhin gut genug, um bei Schmalzmusik irgendwelche Warzen vom neuen Körper wegzuretouchieren. Natürlich mit dem Satz „Wenn es nicht zu dir gehört, kann es weg.“

Ich übersetze das mal gerade für alle, die sich mit heutigen Trend-Themen – von vor 5 Jahren – nicht so auskennen:

PENIS dran. MUSCHI weg. Kniescheibe auf die Stirn. Oder umgekehrt. Das ist nämlich alles egal. Ha, jetzt habe ich es dem texanischen Farmer, der total gerne SF schaut, aber mal gezeigt!

Überhaupt ist dieses „Körper sind da, aber doch nicht“-Thema hier omnipräsent: Nicht nur, dass man die Position der „Schwarzen Löcher“ angeblich zuerst nicht feststellen kann (warum nicht? Der Gravitationsimpuls kam aus keiner Richtung? ), sondern man schickt Stamets auch in einem holografischen Körper auf seine Mission mit Book. Irgendwie hat die Serie – seitdem man ihr noch bessere Technologie geben darf – langsam gar keinen Bezug mehr zu Zeit, Raum, Tod, Bewusstsein und der Notwendigkeit, ein paar dieser Dinge mal fest zu definieren.

Alle können überall reinschlüpfen (höhö), dann wieder raus, sich dabei in eine Einhorn-Fledermaus verwandeln oder nur noch als Bits & Bytes existieren. – Das Holodeck funktioniert jetzt auch in Quartieren, die mit Möbeln vollgestellt sind (hätte gerne gesehen, wie Saru über Georgious kostbares Fernrohr fliegt), Tilly denkt sogar ernsthaft darüber nach, ob der Kelpianer noch mal „gewachsen“ ist (klar, die pendelnden Arme sind jetzt DREI Meter lang) und alles, was außerhalb der Discovery liegt, bleibt bis zur Hälfte der Episode ein verwaschen-kitschiger Partikeleffekt-Matsch (immerhin ist sich Books Planet auch NACH der Zerstörung optisch treu geblieben?).

Und ratet mal, welche Farben vorherrschen. Reimt sich auf „Laues Serienerlebnis“.

„Gravitation ist ausgefallen, Captain!“ – „Stimmt. Ich verspüre weniger Anziehungskraft von Books männlichem Körper.“ – Flitzpiepen-Flugstunde: Eigentlich toll, dass man mal Schwerelosigkeit zeigt. Blöd nur, dass den Autoren bei diesem Thema nur (Fußboden-)Schläge in die Fresse einfallen. Kommen DA die ganzen Psychosen her? („Das Laminat hat mich als Kind immer geschlagen, buhu.“)

Komisch ist, dass man diese Liebe für das Ungefähre/Verschwommene nicht dafür nutzt, uns KREATIVE Ideen mit der Raumzeit zu zeigen. Was ist mit den guten alten Storys à la „Immer wenn Data den Fahrstuhl ruft, verschwindet ein Crewmitglied im Subraum“ geworden? Was bringt mir eine 5 Lichtjahre große Anomalie, wenn man dann doch nur wieder durch Asteroidenhaufen pflügt? Und was bedeutet eigentlich eine Gravitationswelle?

Dass Flammen aus der Decke kommen und Schiffssysteme abdampfen? Klingt irgendwie mehr nach Photonentorpedo…

Aber egal. All das wird eh ständig unterbrochen von Emo-, Ego- und Lego-Trips:

– „Stamets, nicht die Katze streicheln, die hat Angst vor Hologrammen.“ (Gut, dass sie die anklopfenden Asteroiden so entspannt erträgt?)

– „Tilly, sie sind gerade ein Vorbild für alle!“ – „Danke, Doktor. Ich brauchte das jetzt, weil ich einen Blutfleck am Kinn habe.“ (Im Ernst: Diese gemütliche Behandlung von Mini-Aua in einer Notsituation wirkte schräg)

– „Captain, wir können jetzt errechnen, wann der nächste Impuls einschlägt. Die schlechte Nachricht ist: Es ist in 2 Sekunden!“ (Hätte der Satz „Einschlag in 6 Sekunden!“ nicht mehr gebracht, wenn man die Vorrede weggelassen hätte?)

Am meisten stört aber erneut, dass sich alle feindselig anstarren, die mal NICHT alle paar Sekunden in gegenseitige Lobhudeleien ausbrechen. So wirkt Book z.B. nicht unbedingt wegen seines zerstören Planeten angepisst, sondern aufgrund Stamets’ (holografischer) Anwesenheit. Der Grund dafür wird zwar später genannt, ist aber auch nicht super-erwachsen („Wer von uns beiden fühlt sich hilfloser? Lass uns eine Liste erstellen!“). Da hätte ich einen abgelehnten Heiratsantrag fast spannender gefunden.

Und ich hätte gerne was von Detmar gehört, die anstatt von Book zur Anomalie fliegen sollte. Hier ist der gute „Wir lassen auch die Nebenfiguren sprechen“-Vorsatz aus der letzten Staffel schon wieder vergessen. Abermals herrscht diesbezüglich Schweigen (bzw. Hauptbildschirmglotzen) im Walde…

„All diese Asteroiden! Wo kommen die her?“ – „Das war mein Planet.“ – „Oh, tut mir leid. Brauchen sie was? Ein positives Arbeitszeugnis? Einen parfümierten Brief mit unseren gesammelten Abenteuern?“ – Lieber Waffentechnik als Massenvernichtungs-Schwafel: Wir kommen nie aus der Heulerei heraus. Darf ich euch über den Rücken streicheln, während wir unseren Müttern davon erzählen, Schnief?

Und so geht es immer weiter… Seelenpein, Selbstzweifel und Todessehnsucht geben sich gegenseitig die Broschüre vom Leichengräber in die Hand. Denn alle Gefahren treten – so suggeriert es die Serie – nur auf, weil man sich sekundenlang selbst nicht leiden mag:

– Book sieht „sein“ totes Kind (praktischerweise nur den Rücken, sonst zu kitschig?) vor sich und bekommt im wichtigsten Moment einen Nervenzusammenbruch. Nebst überkochender Augensuppe. Also war er wirklich nicht der richtige Pilot – und Detmer hätt’s machen sollen, stimmt’s? Immer wieder „schön“, wie sich Burnhams Entscheidungen auf die Mortalität… äh… Moral auswirken.

– Wobei ich es mal kreativ gefunden hätte, wenn Stamets ihn wieder auf Kurs gebracht hätte. Doch leider muss sich Plattitüden-Burnham per Funk einschalten und ihrem Freund das Ohr abkauen: „Ich bin doch hier, Kuckuck. Immer für dich da. Wir schaffen das! Stark wie eine Kobra und glitschig wie ein Bär!“ – Wobei ich diesen Moment nicht sooo episch fand, dass es den Herrenchor(!) im Soundtrack gebraucht hätte.

– Nachdem Stamets sein Hologramm deaktiviert hat, muss erst mal die innige Umarmung seines Mannes her. Das fand ich übertrieben, da sein Körper ja nur auf einem Stuhl der Discovery rumsaß. Aber okay, er hätte ja bei all den Erschütterungen runterpurzeln können. („Doktor Culber! Wir brauchen einen zweiten Kinn-Gewebe-Regenerator!“)

– Tilly ist aufgefallen, wie toll der Doktor mit allen Leuten umgeht. Wie er gottesgleich immer das passende Wort zur unpassenden Zeit ausspricht („Du bist toll.“, „Wirdschonwiedergut.“, „Heile-Heile-Gänschen.“) und damit alle Not aus den zerbrechlichen Seelen herausoperiert. Gut, dass das mal erwähnt wurde! Die Szenen davor und danach hätten mir persönlich nicht gereicht…

„Book! Ich bin’s, dein Lifecoach. Kannst du bitte kurz geradeaus fliegen, wenn ich’s dir sage? Ich starte den Countdown: 90-Hasenschnäuzchen, 89-Hasenschnäuzchen, 88-Hasenschnäuzchen…“ – Die peinliche Alternative zum Telefonsex: Diese Sequenz dauert zu lange. Aber wer weiß, ob uns das nicht andere Lebenskrisen der Mannschaft erspart hat? Adira schien mir z.B. unzufrieden mit ihrem Gewicht zu sein (= zu dünn und somit nicht lebenslustig genug?).

Was die Weltraumlogik dieser Episode angeht, muss ich gestehen, nichts verstanden zu haben:

Erst war die Anomalie weit weg („Ja, wo isse denn?“), dann direkt NEBEN oder IN dem Sonnensystem, das gerade vernichtet wurde? Also quasi eine 5 Lichtjahre große Anomalie in einem Sonnensystem von der Größe von 5 Lichtstunden – wenn wir unser eigenes mal als Basis heranziehen. Und dabei dachte ich immer, nur diese „Black Cock“-Videos würden irrwitzige Größenunterschiede produzieren?

Dann weiß man zwar plötzlich, in welches System die Anomalie es als nächstes „fliegt“ („Das Riscot-System“), erwähnt dann aber ewig nicht, was das Ziel der eigenen Reise ist. Ist das jetzt Books Heimatsystem? Riscot? Ein anderes System dazwischen? – Und muss ich mir die Anomalie wie eine Dampfwalze vorstellen, die einzelne Ameisen zerquetscht (= Planeten), aber sonst unsichtbar bleibt? Und ist das nicht der Witz an zwei rotierenden Schwarzen Löchern, dass das sooo regelmäßig passiert, dass man diese Gravitationswellen ständig messen könnte? Bei TNG ging das doch auch noch mit jeder Mittelklasse-Raumverzerrung? („Wurmloch hat gerülpst. Hinfliegen?“)

Oder verwechselte man hier die „Wellen“ mit dem „Verursacher“? Oder jagt man etwas Drittes, was bei der letzten Welle zurückgelassen wurde? Im Ernst, ich habe es mir 2-3 aufmerksam angehört und nur verstanden, dass die Figuren ebenfalls um diese Fragen herumeiern… So, wie ICH schreiben würde, falls ich jemals eine Kurzgeschichte über Rennwagen machen müsste: „Der Motor ging auf sehr viele Umdrehungen, was wirklich schnell war. Echt, extrem schnell, Alter!“

Hier komme ich mir vor, als wenn die Autoren mir sagen würden: „In unserer Kaffeetasse ist eine Atombombe explodiert, aber wir wissen leider nicht, in welchem Stockwerk. Doch wir haben in Panama angerufen, die haben was unter dem Mikroskop gesehen!“

„Leine einziehen, Leute! Ein Fischerboot hat sich an dem geangelten Buckelwal verfangen.“ – Technik für Abnicker: Leider haben die Produzenten, statt einen „Wissenschaftlichen Berater“ einzustellen, mehrere Flacherdler zusammengenäht. Zu sehen in der Dokumentation „Human Centipide“.

Die psychologische Nachbesprechung der Mission gelingt dann nur in der fremdschämigen Variante für bekiffte Baumschüler…

Wenn Tilly den Doktor vollschwafelt, dass „irgendwas“ neuerdings „irgendwie anders“ ist und man da zukünftig öfter „drüber reden“ sollte, kratze ich mich am Kopf. WAS war jetzt das Problem?! Also davon abgesehen, dass Tilly mit verstellter Stimme davonstapft („Ich werd die Welt retten, jawollja! Kann jemand die Comedy-Trompete spielen, wenn ich den Flur runtergehe?“)? Oder dass der Doktor jeden Ego-Pups mit seiner Pastoren-Stimme adelt? („Meeeine Tochter. Sei weise, glaube an dich uuund bringe mir dein erstgeborenes Kindelein!“)

Und wer denkt, dass das schlimm war, darf gleich danach Adira und Grey bestaunen:

„Deine Formeln waren sooo ein Kunstwerk. Ich hätte fast vergessen, dass wir beide uns gestern noch mit Blausäure totkoksen wollten, weil seit 48 Stunden keine genialen Ideen mehr hatten.“

„Ach, Grey… Du sagst immer so lustige Dinge zu mir, solange ich mir deine Anwesenheit nur einbilde.“

„Das liegt daran, weil DU so lustig bist, mein Schatz.“

„Ach, ich wollte nur mit dir reden. Schnief. Es war alles so schwer. Allein dieser tote Blödmann aus der letzten Folge.“

„Wir haben ja drüber geredet. Gerade jetzt. Hihi, Kicher. Und jetzt lass uns einfach noch ein bisschen gegenseitig zunicken, bis unsere Köpfe schlafend zusammenstoßen, ja?“

Nichts gegen den diversen Darsteller von Grey (seine Rolle ist schon beschissen genug), aber wie bei Culber gilt auch hier: Kann man vielleicht auch mal mit normalem Gesicht Leute beraten? Muss man immer wie ein Serienmörder mit Helfersyndrom rüberkommen? Und was soll diese süßliche Stimme, als hätte man Vanillepudding gegurgelt? Redet man wirklich so mit seinem Partner?

„Du sagst immer, dass wir zwei wunderbare Schmetterlinge seien, die nur Glück verdient hätten.“ – „Das stimmt.“ – „Aber was wäre, wenn ich lieber eine Raupe geblieben wäre?“ – SF hat sich schon immer mit tiefen Existenzfragen beschäftigt. Zum Beispiel, warum wir einst aus dem Urschleim gekrochen sind. Doch Discovery geht einen Schritt weiter. Die Serie will, dass wir alle wieder zu Schleim werden – und ihn sogar reden!

Mal abgesehen von der Weltraumaction habe ich bei keinem der Konflikte kapiert, WAS der jeweilige Berater Hilfreiches gesagt hat. Burnham, Culber, Stamets und Saru betonen sinngemäß stets: „Wir sind immer für dich da.“ – Ja, das SEHEN wir auch. Aber war’s das schon? Etwas, was eine Blumenvase auch sagen könnte?

Interessanter wären doch konkrete Dinge? Daher schlage ich als mögliche Antworten auf zukünftige Lebenskrisen diese Worte vor:

– Löffelchenstellung

– Früher zu Bett

– Karriere aufgeben/anstoßen

– Täglich rasieren

– Nach Vulkan reisen

– 42

Fazit:

Bei dieser verfilmten Gruppentherapie ist es vollkommen egal, ob die Crew nebenbei Anomalien scannt, Pilze sammelt oder sich gegenseitig an die Hose grapscht.

Wobei letzteres eigentlich mal wieder angebracht wäre…? Man muss sich das mal vorstellen: Alle sind unzufrieden, beklagen sich über Distanz, Unsicherheit und Covid-19, aber niemand lässt mal MEHR als gute Worte aufblitzen. Die übrigens auch mein grantiger Opa hinbekommen hätte. („Jau-Jau, mein Junge. Du machst datt schon. Jau.“)

Statt sich also mal freundschaftlich die Brüste zu massieren, zusammen Billard zu spielen oder einen Kuchen zu backen, verlegen ALLE ihre Therapiesitzungen in die größte Action – um sich aus 1-5 Metern Abstand das Herz auszuschütten.

Der Grund dahinter interessiert mich inzwischen mehr als diese blaustichigen Waber-Animationen in der Weltraum-Heide.