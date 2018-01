„Star Trek Discovery“ – 1.10 – „Despite Yourself“ – Kritik

Da hat sich Kollege Sparkiller aber mächtig erschreckt: Ein Blick auf seine kleine „Star Wars“-Uhr sagte ihm spontan (nebst dem eingebauten „Ichse michse musse Trek guckse!“-Weckton), dass es heute schon weitergeht mit der total durchdacht(schadet)en Crew vom größten Fliegenpilz des Universums. Und somit herrscht auch wieder Review-Pflicht auf Zukunftia! Doch man kann sich seinen Job nicht immer aussuchen. Und es ginge schlimmer: Man könnte z.B. in der stinkenden Kanalisation arbeiten. WÄHREND zusätzlich „Discovery“ auf dem Handy läuft…

Inhalt: Im frisch erreichten Paralleluniversum wimmelt es von Terraner-Schiffen, die die Discovery für IHRE Discovery halten. Um diese Täuschung durchzuziehen, müssen einige Besatzungsmitglieder in die Rollen ihrer Parallel-Ichs schlüpfen. Zusätzlich entdeckt Tyler, dass die Klingonen doch nicht nur „Vitamin-C-Mangel“ auf die Liste mit an ihm durchgeführten Körperversuchen geschmuggelt hatten.

Besprechung:

Ich hatte ganz vergessen, von welch unaufdringlicher Eleganz die Dialoge bei Discovery waren! Kein Twist wird plump angedeutet, keine neue Entwicklung auf die am einfachsten mögliche Weise präsentiert:

Tyler: „WAS hast du mit mir gemacht? Ich erinnere mich neuerdings an irgendwelche Operationen (bin aber zu stolz, den Doktor gleich danach schauen zu lassen).“

Klingonin: „Lass mich raus, dann sage ich dir das (das macht er sowieso nicht, eher er sich nicht wieder an alles erinnert).“

Tyler: „Okay!“ (*Knopf drück, Kraftfeld verschwindet*)

Klingonin: „Oh, du hübsches Sahnestück! Du bist ja immer noch so heiß wie damals! Sabber! Geifer! Schleck! Macht dich das auch so an, wie tiefgründig und mehrdimensional wir Klingonen neuerdings sind? (*Zunge über Zähne fahren lass*)“

Tyler: „Du … hast … mich … zum … Sex … gezwungen! Gnaaah!“ (*Theatralisch die Stirn halt, Teil 1 von 10*)

Klingonin: „Nö, hab ich nicht (Warum stand er denn dann damals, du Biologie-Genie?).“

Tyler: „Ich … verstähe … das … alles … nöööcht!“

Die Klingonin murmelt ein allgemein bekanntes „Aus-der-Gehirnwäsche-erwecken“-Gebet.

Tyler hält sich den Kopf: „Gah! Bah! Rah! Ich verstehe immer noch nicht, was geschehen ist!“

Klingonin: „ Komisch, du müsstest dich doch jetzt erinnern?“

Tyler: „Schnah! Knah! Kräh! Ich verstehe immer noch nicht!“

Klingonin: „Du bist ein klingonischer Spion, Mann! Wie oft denn noch!?“

Tyler: „Ich … verstehe … gar … nichts. Und der Zuschauer vielleicht auch nicht. Am besten gehe ich in die Kantine und sage, dass alles in Ordnung ist. Tüdelüü.“ (*Pfeifend rausgeh*)

Im Ernst, viel dööfer war das im Original jetzt auch nicht. ICH bekomme bei so was ja multidimensionale Pimpernellen. Diese oberflächliche Art, mit der die Figuren nicht nur die Zuschauer verarschen, sondern auch ihre eigene Intelligenz in ihrer Ultraschall(?)-Toilettenspülung entsorgen, das ist das exakte Gegenteil von feierlich.

„Los, sage mir alles, Klingonin! Sonst setze ich dich auf einer Landstraße auf der Erde aus und gebe dir einen Föderationstaler zu wenig, um sich an der Tankstelle ein Sandwich zu kaufen!“ – „Wenn dirrr das Befrrriedigung verrrschafft, Mensch! Ich stehe da ja auch voll drrrauf.“ – Aufgehalst: Das alte „Einfach mal das Kraftfeld deaktivieren“-Spielchen zieht also immer noch. Nämlich den Schrecken aus der nächsten Stromrechnung. Prima gemacht!

Und dann diese beknackten Dialoge, die uns mit der sanften Massage einer handamputierten Weltraumamöbe darauf einstimmen sollen, dass Lorca eventuell total fies ist:

Lorca zum Doktor: „Hören Sie gefälligst auf, Stamets zu behandeln, weil ich es völlig sinnfrei so will.“

Doktor: „Aber Captain! Das klingt ja fast so, als wenn sie WOLLTEN, dass all dies geschieht!“

Lorca: „Sie sind aber ganz schön emotional heute, nur weil ich dumme Befehle gebe? Kein Wunder, dass ich Sie den Todkranken nicht mehr behandeln lasse, obwohl Sie am besten dafür geeignet wären.“

Doktor denkt: „Mist, da gehen mir echt die Argumente aus …“

Und dann dieses sinnfrei-auffällige Gespräch mit Burnham auf der Brücke:

Lorca: „Es wird jetzt alles noch mal ziemlich haarig mit all dem Weltraum und der ganzen Gefahr hier. Da – muss – ich – mich – auf – sie – verlassen – können. Verstehen Sie?!“

Burnham: „Klar, Chef.“

Lorca: „Okaaaaay! Ich bin nämlich eigentlich böööse! (*Zwinker, Blinzel, unauffällig auf Teufelshörner unter Frisur zeig*)“

Burnham: „Ich … verstähe … gaaar … niiichts. Rah! Bah! Gah!“

Und in diesem Reigen ist das behämmerte Nachgespräch mit Tyler noch nicht mal mit drin:

Tyler: „Ich drehe durch, kriege nichts mehr auf die Reihe und drehe jede Folge am Rad! Was soll ich tun?“

Burnham: „Zum Psychologen gehen?“

Tyler: „Neee, ich drehe schon nicht mehr durch, kriege schon wieder alles hin und drehe ab jetzt nicht mehr jede Folge am Rad. Okay?“

Burnham (denkt kurz nach): „Okay.“

Die Flashbacks enthüllen es erneut: Bei den Klingonen wird modernste Chirurgie noch mit Bolzenschneidern, Kettensägen und einem patentiertem Amboss ausgeführt, auf dem „ACME“ steht und der irgendwie nie so richtig an der Decke festgemacht ist. – Allein dieser Schmarrn hat mir die Serie schon halb verleidet. Die andere Hälfte wurde zum Glück noch nicht ausgestrahlt.

Unnötig zu erwähnen, dass all diese zusammengeklaubten Beispiele aus dem Fachbuch „Wie Sie Ihre Drehbücher auf keinen Fall schreiben sollten“ das eigentlich Interessante der ersten 20 Minuten völlig in den Hintergrund rücken. So fühlt es sich nicht danach an, als wäre man in einem aufregenden Paralleluniversum gefangen, sondern als hätte man sich auf der Landstraße verfranst und wartete nur auf den nächsten Einheimischen, der einem (mit starkem lokalen Akzent) den Weg weist. Sogar Witzchen in der Art von „Haha, vielleicht ist das ja HIER auch etwas anders, haha!“ macht man rasch. Vermutlich ging es um den Unterschied zwischen Brötchen, Strippen und Semmeln im Paralleluniversum?

Aber gut, etwas später ging es ja doch etwas ab in der Parallelklasse. Wobei ich aber inzwischen sagen muss, dass ich diese Spielereien inzwischen zum Gähnen finde – mit zwei parallelen Mündern. Nachdem wir schon die wildesten „Bereits bekannter Charakter ist jetzt Axtmörder“-Kombinationen in TOS, DS9 und ENT hatten, reißt mich diese neue Version eben nicht mehr vom Hocker. Man kennt das ja schon: Alle wichtigen Charaktere wurden auch im Parallel-Land geboren und bekleiden nur die allerwichtigsten Posten: Tilly ist Captain, Lorca ein Königsmörder und Burnhams alter Schuldirektor vermutlich der böse Imperator.

Das war natürlich immer schon so, war aber selten langweiliger als hier. 30 Minuten lang sitzt man sich den Popo auf dem eigenen Schiff platt, schwafelt mit verwirrten Funkern („Warum haben Sie sich erst jetzt gemeldet, Captain Tilly?“ – „Ich saß … auf dem Klo?“) und zuppelt an der Verkleidung, damit die Illusion auf dem Hauptbildschirm perfekt ist. Wo man bei Kirk sofort in den großen Machtkampf gezogen wurde, so hätte man diese Episode zu Beginn auch fast ohne Parallel-Gedöns gestalten können. Nächstes Mal daher einfach als Klingonen ausgeben und fertig ist die große Kultfolge? („Sie müssen ein Stück vom Maschinenraumchef essen, sonst gelten Sie als unehrenhafter Pseudogourmet!“)

„Meinst du, ich gehe als Terraner-Captain durch, Michael?“ – „Kommt drauf an… Haben deine Autoren denn heute schon dafür gesorgt, dass du albern dastehst?“ – „Heute Morgen hat mir mein Papagei gesagt, dass ich nicht mehr mit ihm reden soll.“ – „Okay, dann sind wir für heute mit diesen Szenen durch und du WIRST es schaffen!“- Ich muss gestehen: Bis kurz vor dem Abspann fand ich die Episode sogar ganz mittelmäßig. Aber dann fiel mir auf, dass keines dieser Funkemariechen mir ein paar Kamelle aus dem Fernseher zugeworfen hat.

Die böse Sternenflotte ist mit ihrem „Jagen und Totmachen“ sowieso eher was für Marvel- und/oder SM-Liebhaber. Zudem wirkt das als SciFi-Konzept inzwischen so intellektuell und einfallsreich wie ein Harry Potter, der sich irgendwann sagt: „Okay, was ist, wenn ich jetzt einfach ZWEI Zauberstäbe benutze statt einem?“. Okay, endlich konnte man Tilly mal etwas zu tun geben, was wir nur dem Fanfiction-Drehbuch eines anonymen Teenies zu verdanken haben. Danke an Susi Kurtzman also an dieser Stelle. Ansonsten bleibt der ganze Plot aber überraschungsfrei.

Zum Glück reißen es die letzten Minuten aber etwas raus: Spätestens, wenn Lorca in der Agonie-Kammer zuckt, Burnham im Fahrstuhl den klingonisch anmutenden Angriff des Captains abwehrt und die böse Crew ganz begeistert reagiert, da keimte bei mir das zarte Pflänzchen des Interesses auf. Auch wenn ich befürchte, dass die moralischen Fragen („Sie müssen alle Waisenkinder ermorden, um zu beweisen, dass Sie wieder unser Captain sind!“) am Ende doch wieder auf billige Art hingebogen werden („Nein, denn alle Waisenkinder haben wichtige Informationen über die Vulkanier, das weiß doch jeder!“)

Auch turnte mich das Ende mit der doch recht sinnfreien Knutschszene tierisch ab. Statt auch nur kurz an Lorca zu denken, fallen die beiden Turtelklingönchen (= zumindest 0,5 Personen im Raum waren welche) gleich übereinander her. Natürlich nicht ohne einen weiteren Dumpfbackendialog: „Verstehst du, dass ich dich beschützen will, egal was passiert? Verstehst du, was ich dir damit sagen will?“ – „Ja. Ich verstehe dich!“ – So redet doch kein Mensch! Im Ernst, da sehe ich manchmal wirklich den Berufsbetreuer im Hintergrund, wie er sich freut, dass sich seine Schützlinge trotz einem IQ von 70 sooo toll in die Welt der Großen eingefunden haben.

„Ich bringen Ihnen den Staubsaugervertreter Lorca zurück!“ – „Burnham? Sie meinten doch sicher eher den VERRÄTER Lorca?“ – „Natürlich meinte ich das, Sie Made! Und hier ist unser tausendfach benutztes, ziemlich terranisches Begrüßungszeichen… Äh, Sie zuerst!“ – Woanders wird auch nur mit heißem Wasser ge-dooft: Diese Szenen sind sehr unterhaltsam, werden aber in ein paar Wochen wieder vollkommen in Vergessenheit geraten. Dafür stehe ich mit meinem… Äh, wie heißt das Ding noch mal, das auf dem Klingelschild steht?

Clever ist die ganze Geschichte nicht, was auch immer wieder an Kleinigkeiten liegt, die einen rausreißen: Der Zugangscode von Parallel-Burnham ist der selbe(!) wie im anderen Universum, die ganze Story dümpelt an der „Erst mal alle überzeugen und dann mal weitersehen“-Oberfläche herum und die comichafte Überzeichnung ist jetzt auch nicht etwas, wofür die Serie ursprünglich mal stehen wollte. Wollte man nicht eher in Richtung eines „Game of Thrones“ gehen, statt den „Muppets im Weltraum“ nachzueifern?

Auch Stamets nervte mich schon nach zweieinhalb Minuten mit seinem „Palast“-Gerede. Hatta wieder von den Autoren irgendwelche geheimen Botschaften aus Episode 1.12 zugesteckt bekommen? Ich bin seeeehr beeindruckt … – nicht. Bringt jetzt bitte nicht noch länger diesen Blödsinn, sondern lasst diese Visionen für irgendwas gut sein, was am Ende nicht wieder nur völliger Bullshit ist („Oh, der Palast war das Hauptquartier der Klingonen, wo sie uns eine Falle gestellt haben. Dann passen wir mal besser auf … – nicht.“).

Wirklich viel zu meckern habe ich jetzt zwar nicht, zumal die Dialoge im Laufe dieser Episode eher besser als schlechter werden, doch trotzdem zuckt mein Adamsapfel wie eine Agoniekapsel herum, wenn ich daran denke, das hier als mittelmäßige Episode zu bezeichnen.

Ich mag den bisher eher lieblosen und hundertfach dagewesenen Einsatz des Paralleluniversums nicht, finde die stääändigen Schiffskulissen öde (Discovery x 2 = ?) und will jetzt nicht nur deswegen ausflippen, weil man die Konsolentante jetzt erstmals ohne Metall im Gesicht sieht, Burnham wieder einen verkloppt und man mit der gezeigten Gewalt kurzzeitig meine Aufmerksamkeit erregte. Oder, wie es die ehrenhafte Klingonin T‘Rell wohl ausdrücken würde: „Oh Baby, das macht mich ja alles so scharf, ooohr, geil!“

Brutaler Schockeffekt zum Ende dieser Episode in Zwei … Eins … „Aaaah! Dieser Schmerz! Dieser Föhn! In dieser Fußbadewanne unter mir!“ – Er schreckt, sie schreckt: Zugegeben, erst war ich auch etwas schockiert von dieser Schluss-Szene. Aber ich weiß ja schon, wie es läuft: Nach einer mittelmäßigen nächsten Folge ist Lorca etwas fertig mit den Nerven, übersteht alles aber mit dem selben Klaps im Kopf, den er schon vor etlichen Folgen hatte. Was soll er schon machen? Mit einem Phaser unter dem Kopfkissen schlafen wollen?

Und wie finde ich es eigentlich, dass Tyler den Doktor umbringt? Irgendwie scheiße. Nicht, weil ich der Figur so nachtrauere, sondern weil es so belanglos geschah. Der Schockeffekt entsteht hier nur durch die Plötzlichkeit. Der einzige, halbwegs professionell arbeitende, fürsorgliche Typ an Bord wird also weggeschmissen, bevor man ihm etwas Charakterentwicklung gab. Zwar kann man der Serie zugute halten, dass es überraschend geschah, jedoch hat sie bis jetzt keinen psychologischen Unterbau erarbeitet, der eine solche Szene noch „besser“ machen würde. Wenn man uns sonst nur Plattitüden-Handpuppen vorsetzt, ist so ein knackender Halswirbel eben nur ein weiterer Baustein im Writing-Room.

Fazit: Eine Folge, die gerade im hinteren Minutenbereich fast mittelmäßig erscheint und mit etwas Anlauf doch noch über die 2,5-Punkte-Bodenwelle rumpelt. Doch noch immer schwelt dieser bohrende Kopfschmerz in meinem Schädel, wenn ich daran denke, dass ich dieses durchwachsene, anbiedernde Kasperletheater noch eine Weile ertragen muss – immer wieder durchbrochen von Dialogen, die direkt aus der Höllenpforte zu brechen scheinen. Oder, wie man es in dieser Episode ausdrückte: „Wir werden ihm nie die Gnade des Todes gewähren“.

Die meinten mich, oder?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Universen! Universen! Wir wollen Universen! Wisst ihr noch? Damals, wenn eine neue Trek-Folge rauskam? Da wurde diese schonmal rot in der Programmzeitschrift markiert oder vielleicht gar nach dem Lesen importierter Ami-Fanmagazine monatelang drauf gewartet. Dass es mit Disovery weitergeht hatte ich dagegen erst verpennt. Und diese Feststellung danach mit einem besorgt klingenden „Oh! Oh!“ kommentiert. Aber wisst ihr noch was? Ett ging dieses Mal. Ett ging. Aber mit dem Spiegeluniversum kann man schließlich auch nur wenig falsch machen, auch wenn der alte „Hihi, wie fies diese bekannten Gesichter alle sind!“-Effekt nach der DS9-Überdosis doch etwas nachgelassen hat. Durch die modöööörne Optik und der doch sehr anderen Erzzählweise von Discovery konnte man diesem vielleicht auch etwas entgegenwirken. „Alte und spiegelverkehrte Kleider in neuen Schläuchen“ würde man wohl sagen, auch wenn dies überhaupt keinen Sinn ergibt. Auch die Story ist interessant, geht es immerhin um die „USS Defiant“, auf welcher schon Original-Kirk ein paar Stunden im Raumanzug verbrachte und welche danach bei Captain Archer und Co. einen Zeitreisesprung in 22. Jahrhundert des terranischen Imperiums gemacht hat um als Nächstes anscheinend zum wichtigen Plot-Punkt bei Discovery zu werden. Jetzt bin ich ganz unironisch ja mal gespannt, ob diese noch auftauchen wird und man wenigstens dann auf den alten TOS-Look zurückgreifen wird. Da spürt man fast wieder dieses wohlige Trekkie-Gefühl im Gemächt. Und die Killy-Transformation war auch witzig. Muss man ja auch mal zugeben. Gibt es Discovery eigentlich auch in 3D? Und wird der Rest des Schirms dann eigentlich von ihrem Pickel auf der Stirn komplett ausgefüllt? Fazit: Spaßige Fan-Folge, welche zudem ordentlich Tempo drauf hat und ohne viel Drama-Schwafelorgien auskommt. In diesem paralla… paralalala… alternativen Universum kann man gerne erst einmal bleiben. Wertung: 7 von 10 Punkten

