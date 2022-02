Jeder kennt das Problem: Es gibt derzeit einfach zu WENIG Star Trek-Serien. Teilweise vergehen ganze Wochen(!), ohne dass man sich gemütlich mit einer Liste der Neuankündigungen in die winterliche Gartenhängematte legen kann. Wir halten euch daher auf dem Laufenden… Bevor es aber an die neuen Sachen geht, vorab schon der Hinweis, dass „Strange New Worlds“ demnächst seine Premiere feiert – in Deutschland vermutlich bei Amazon, Netflix oder (noch wahrscheinlicher) bei Paramount+ und/oder „Pluto TV“ mit Option auf „Sat.1 Gold“. Mit einem Spritzer Rotwein bei „Arte“, sollte dort die französische Fassung laufen.

Doch zuerst das Wichtigste:

So wurde nun erneut von der Webseite Deadline bestätigt, dass die Serie „Starfleet Academy“ langsam Fahrt aufnehmen soll. Vorsichtige Ankündigungen in diese Richtung hatte es ja bereits vor einiger Zeit gegeben – warum auch immer.

Die Serie soll eventuell im Jahr 2023 starten, was für mich also ca. 350 schlaflose Nächste bedeuten wird. Natürlich wegen der Vorfreude. („Kann es nicht bald daaa sein, Mutti? Dann ist es schneller wieder weg?“)

Im Gespräch für diese Serie ist die bekannte Drehbuchautorin Gaia Violo, die bereits mit der Serie „Absentia“ (auf Amazon, 3 Staffeln) gezeigt hat, dass sie mit dem Genre des Serienmörder-Thrillers gut zurechtkommt. Eine gute Basis für eine SF-Serie im Trek-Universum, wie wir finden.

Darüber hinaus kündigte die Präsidentin für die „Paramount+ Original Scripted Series“ erneut an, dass sie bald Neuigkeiten in Bezug auf die „Sektion 31“-Serie mit Michelle Yeoh erwarte. Gerade diese Serie wird von den Fans ja mit besonderer Vorfreude erwartet, weshalb wir uns hier besonders auf Neuigkeiten freuen. Vor allem auf die Berichte, die uns 10-15 Jahre später erklären werden, wie es zu dieser Schnapsidee diesem Knallereinfall gekommen ist.

Bei all diesen Ankündigungen sollte aber nicht vergessen werden, dass Akiva Goldsman (der Mann hinter den besten Folgen von „Star Trek – Picard“) uns derzeit mit weiteren Ideen den Mund magensäurig-wässrig macht. So spielt er mit den Gedanken, in einer Anthologie-Serie namens „Tales Of The Federation“ verschiedene Zeitalter und Charaktere erneut zu beleuchten. Für uns ein verständliches Anliegen, denn Charaktere zum Kaputtschreiben gibt es schließlich noch genug.

Apropos „Kaputte Scheibe“: Hier das GANZ frische „Strange New Worlds“-Poster, das sehr kreativ(?) das Western-Thema mit der Trek-Ebene verknüpft. – Und halt 3 Photoshop-Ebenen miteinander:

„Howdie, Cowboy. Meinem Pferd gefällt dein Gesicht nicht!“ – „Das ist meine Warpgondel, kein Gesicht.“ – Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Promo-Bild meinen bisherigen „Favoriten“ schlägt. Nämlich den Weinberg von Picard in Form eines Föderations-Logos… Und wie wäre es mal, wenn Captain Sisko 30 Baseballschläger zu einem Emblem zusammenlegt?

Und auch sonst sieht es gut aus für das Franchise: Die 5. Staffel von „Discovery“ ist bereits bestätigt – man schickt die Serie also quasi als Qualitätsbotschafter vor, damit die anderen folgen können.

Und es sieht so aus, als wenn „Picard“ nach Staffel 3 enden würde. Das aber immerhin mit einem Knall! Denn das renommierte SF- und Trek-Magazin „PC Games“ titelte erst vor wenigen Stunden, dass die dritte Staffel „große Auswirkungen auf das gesamte Star-Trek-Universum haben würde“.

Wir wissen natürlich nicht, was es ist, erwarten aber spannende Paralleluniversen, Zeitlinienänderungen, Naturkatastrophen oder Vernichtungskriege, die uns von lästigen Vorgeschichten und/oder Kanon-Beschränkungen befreien werden.

Gott sei Dank! Ich konnte das alte, flexible Zeug, das in fast jeder Woche einen brandneuen Planeten (nebst neuem Problem) präsentiert hat, langsam nicht mehr sehen.