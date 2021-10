Die Foundation-Buchreihe von Isaac Asimov galt lange Zeit als unverfilmbar: Zu viele theoretische Gedanken, zu viele Zeitalter, zu viele Personen, zu wenig Kurtzman-Logik. Doch dank unseren Freunden von „Apple TV“ haben all diese Nachteile nun ein Ende! Endlich erstrahlt diese klassische Geschichte in einem Glanz, bei dem auch ich mich als Auserwählter fühlen darf. Ja, auch ich spüre bei all diesen Themen und Sternenreichen die Last von Jahrtausenden auf meinen Schultern. Und das, obwohl die Pilotfolge doch nur eine Stunde lang geht…?

Das Hauptproblem, warum diese Verfilmung schrottig ist, ist einfach zu erklären:

Die Prämisse ist … Schrott.

Und das war sie bereits in den Romanen von Isaac Asimov. – Man stelle sich vor: Da läuft ein genialer Mathematiker herum, der aus der Mathematik nicht nur tiefenpsychologische(!) Entscheidungen von Menschen (z.B. Herrschern) ableitet, sondern sich sogar einbildet, ganze Reiche mehrere hundert oder tausend(!) Jahre im Voraus zu berechnen.

Was ungefähr so doof ist, als wenn irgendwer wüsste, ob Armin Laschet morgen über seine eigenen Füße stolpert (und in den Betonmischer fällt) oder ein genialer Physiker bald eine alternative Energiequelle erfindet.

Mister Seldon ist somit ein wahnsinniger Psychopath, der sich einbildet, die Wahlergebnisse in zehn Jahren, die Unglücksfälle in hundert Jahren (z.B. so etwas wie Fukushima) oder die Lage jedes Neurons in jedem verdammten Menschen zu kennen. Solche Personen wie Hitler, Einstein oder Merkel wären für ihn dann vermutlich hundert Jahre vorher ein Datenschluckauf in seiner Exceltabelle – oder so ähnlich.

Seldon braucht somit nie wieder eine Tageszeitung, ist dafür aber der ideale Chefanwärter für eine Spinnersekte. Und für Sex mit leichtgläubigen Jungfrauen?

Dabei hätte ich Seldons Ausnahmestellung sogar hingenommen, wenn der gute Mann einfach eine Kristallkugel, eine Zeitmaschine oder ein Paralleluniversum zum Kurz-Reingucken zur Verfügung gehabt hätte! So aber erwartet die Serie, sich einer spinnerten Ideologie hinzugeben, die zu allem Übel (ich spoilere nur ungern) vollkommen RICHTIG ist.

Aber somit passt sie – zugegeben – in die derzeitige Ideologie von Dr. Who, Star Wars und Star Trek, wo ALLE irgendwie auserwählt und besonders sind. Ja, alle unsere Helden sind liebliche Schmetterlinge, vor Myriaden Jahren von Gott oder dem „Schicksal“ (was auch immer das ist) handgeknetet und mit einem zärtlichen Kuss auf den Lebensfaden in die Welt geschickt.

Nervig.

Und die Intelligenz des Zuschauers unterschätzend.

„Ich habe in meinem Bierglas gesehen, dass fünfzig Planeten weiter irgendwann das Chaos ausbricht.“ – „Äh. Ist das denn seriöse Wissenschaft, Herr Seldon?“ – „Natürlich! Aber nur, wenn man beim Zählen der Bierschaum-Blasen kräftig einen Fahren lässt, höhö.“

Genauso anstrengend ist das Worldbuilding. So toll und teuer das auch alles (teilweise) aussieht, so ermüdend ist es bereits jetzt, die Hauptfiguren (die Hälfte davon Michael Burnham) dauernd staunen zu sehen:

„Boah, Raumstation! So toll, so groß. Sachen bauen, das könn’se, die Chines… äh… die Dingsbumsianer!“

„Diese Großstadt. Ganz schön groß und voll! Ich komme ja leider nur aus einem armen Fischerdorf, bestehend aus teuren Edelkulissen.“

„Dieser berühmte Mister Seldon! So schlau und schön! Da bin ich glatt so aufgeregt, dass ich das Schauspielern vergesse.“

„Diese prächtigen Wandgemälde beim bösen Herrscher. So bunt und wandgemäldig! Die zeigen wir am besten mehrmals.“

„Diese phantastischen Nebendarsteller, die mich an mein Ziel begleiten! Einer schöner als der andere. Da muss ich vor lauter Freude erst mal Primzahlen vor mich hinmurmeln…“ (= Kein Witz, das machen junge Genies nun mal)

„Wow! Schlechte Hologramme bauen sich mit zirpenden Hologramm-Geräuschen auf! Gut, dass nebenbei rührende Musik spielt, schnief!“

So geht das in einem fort… Zumindest in der Pilotfolge gefällt es den Machern, dem Zuschauer einen Beauty-Shot nach dem anderen hinzuwerfen. Was erfahrungsgemäß bedeutet, dass man 3 Episoden später in einer Besenkammer über das Ende der Welt philosophiert. Denn irgendwie muss das alles ja bezahlbar bleiben.

Aber vielleicht klappt das ja schon in Folge Eins? – Denn einige CGI-Momente wirken dann doch so, als hätte man ein paar Beleuchtungs-Effekte vergessen.

„Wow, dieser Fahrstuhl reicht bis zum Planeten herunter? Ein Wunder der Technik! Aber was ist mit den Sicherheitsvorkehrungen?“ – „Die sind 1A! Die ‚Bruderschaft der taubstummen Blindfische‘ hat uns seit der letzten Mittagspause niemals enttäuscht!“

Nervig ist auch, dass man die halbwegs breitgefächerte Zukunftsvision aus Asimovs Büchern auf wenige Ereignisse runter-vereinfacht. So wird in den Romanen (meiner Erinnerung nach) z.B. nicht der Weltraum-Lift zerbombt. – Wobei solche lächerlich einfachen Störaktionen umso deutlicher zeigen, wie fehlerbehaftet Seldons langfristige „Psycho-Mathematik“ ist.

Apropos Vereinfachung: Der fiese Herrscher lässt zu Beginn erst mal einen alten Künstler exekutieren, damit man als Zuschauer sofort eine Fahrkarte für den Dystopie-Bummelzug lösen will. Dass niemand in dieser Galaxie sonderlich gut drauf ist, wird sowieso schnell klar… Jegliches Lächeln beschränkt sich auf die Vorfreude auf den saftigen „Apple TV“-Gehaltsscheck. Echte Emotionen oder liebenswerte Charaktere muss man hier mit der Lupe suchen.

Aber eine, die Klischees vergrößert, versteht sich!

Dass sogar Kinder unsympathisch rüberkommen, bemerkt man schon in den ersten Sekunden. Wer z.B. vor einem mysteriösen Artefakt ohnmächtig wird, wird im Stich gelassen (und das Abziehen der Kumpels nicht mal gezeigt!) und wer sein Heimatdorf verlässt, wird böse angeschaut. – Wenn auch nicht böse GENUG, denn für den doofen Zuschauer muss noch mal extra erwähnt werden, dass die Dörfler einen „hassen“.

Alle Palastwächter, Politiker, Raumfahrt-Assistenten, herrschende Frauen und wandelnde Wegweiser sind ebenfalls mies drauf. Weit und breit gibt es keine Figur zu sehen, für deren Schicksal man sich interessiert. Viel lieber zählt man auf, wie viele Planeten da draußen so rumkreisen (= Viele?) oder deutet an, wie besonders die weibliche Hauptfigur doch sein muss, weil sie diesen krassen Mathematikwettbewerb gewonnen hat. – Was man sich übrigens alles selber VORSTELLEN muss.

Kurz: Ein Story-Aufbau, bei dem jede Brechstange protestieren würde, würde man sie hiermit zu sehr vergleichen.

„Leute, ich muss euch sagen: Ich bin gar nicht sooo böse! Gestern habe ich mir nämlich überlegt, mir einen Schnurrbart wachsen zu lassen und all das hier ‚Spiegeluniversum’ zu nennen!“ – Eigentlich ist ein gemeiner Herrscher interessant. Dummerweise zieht er aber nur den EINEN Mundwinkel klischeehaft hoch. Das gibt 50% Abzug in der Antagonisten-Schule.

Die Dialoge reißen es ebenfalls nicht raus: Alles wirkt tonnenschwer und unheilschwanger, ist aber gleichzeitig beliebig. – Rituale, Namen, Orte, Funktionen, absurde Star-Wars-Mode mit Plastikhüten am Kopp… All das hängen die Autoren dem Zuschauer als Mühlstein um den Hals, um ihn dann im Meer der Pseudotiefsinns zu versenken.

Und manchmal wirkt das Ganze trotzdem wie eine Seifenoper:

„Kann ich dich alleine lassen?“ (Seufz, Schnauf)

„Ja. Kommst du wieder?“ (Flenn)

„Ja.“ (blöd guck)

„Haben wir noch Zeit?“ (zu Boden glotz)

„Ja.“ (feuchte Augen bekomm)

Hier traut man dem Zuschauer nichts zu. Und davon sogar viel.

Da mag man sich schon gar nicht mehr fragen, warum es eine „Kirche der Seher“ gibt, wenn man doch glaubt, dass Seldon viel besser „sehen“ kann. Ist das eine andere Magie? Oder doch nur so ein katholischer Jungs-Anfass-Verein? Warum hocken die zum Reden in der Kanalisation rum? Oder ist das nur die örtliche Bali-Therme?

Aber die Hauptfrage hierbei lautet: Ist das jetzt Hard-SF oder Weichbirnen-Fantasy?

„Ich bin der einzige Seher auf diesem Planeten, der im Klärbecken arbeitet.“ – „Und? Was erkennt Ihr hier, Euer Hochwürden?“ – „Dass die Zeit des geblümten Toilettenpapiers vorbei ist, mein Kind!“ – Lieber unheilschwanger als die Logik abtreiben lassen: Diese Serie hält sich für sehr episch und würdevoll, was man bereits an der laaangsamen Redegeschwindigkeit erkennt. Vielleicht das ideale DVD-Geschenk für Oma und Opa?

Es gäbe noch mehr zu nennen, was mich stört…

Wie z.B., dass das gerade eingetroffenen Dorfmädchen nur mal kurz auf rumfliegende Hologramm-Pixel starren muss, um das Lebenswerk von Seldon zu verstehen. – Wofür ein paar ZAHLEN oder GRAFIKEN gar nicht schlecht gewesen wären? Aber dafür hatten die Grafiker wohl keine Zeit mehr, nachdem sie den Weltraumfahrstuhl genau zu dem Zeitpunkt abstürzen ließen, an dem Seldon vor Gericht stand?

Wobei ich es immer noch für dämlich halte, dass der Imperator (auch, wenn der langlebig ist und Klone hat) sich für eine Vorhersage interessiert, die 500(!) Jahre in die Zukunft reicht. Heutige Menschen sind ja schon überfordert, wenn es um Vorhersagen zum Jahr 2030 geht. („Was?! Autos, die nicht mehr mit vergorenem Dinosaurier-Öl fahren?! Verbrennt den Ketzer!“)

Oftmals baut die Serie einen extrem weeeiten Horizont auf, was ja sogar interessant wäre. Doch am Ende sind’s nur schöne Worte…

Denn trotz der Jahrtausend-Prophezeiungen geht es am Ende doch wieder nur um (weibliche) Auserwählte, die innerhalb von 24 Stunden durch 7 Orte und 3 Entscheidungsprozesse gejagt werden. Da bleibt für den Neuankömmling nicht mal Zeit für einen Blick in die Hotel-Minibar.

Wobei unserem weiblichen Niemand sogar sooo viel Eigeninitiative zugestanden wird, dass die Bösen vorher nicht mal (viel) Druck aufbauen, als es an die „Gerichtsverhandlung“ mit Doktor Bashir geht.

„Ich lege dem ehrenvollen Gericht nun den Beweis vor, dass diese Frau ebenfalls NICHT die Zukunft vorhersagen kann! Beweisstück B: Ein Lotterieschein von vorletzter Woche – mit nur 6 richtigen Ziffern! Ohne richtige Superzahl.“ – Im Nachhinein müsste mir der Konsum der besseren TNG-Drehbücher als Philosophiestudium angerechnet werden, wenn ich mir im Vergleich diesen Blödsinn hier ansehe?

Fazit:

Diese Pilotfolge schafft es tatsächlich, hektisch und schnarchig zugleich zu sein. Eine jahrhunderte Prophezeiung(!), die ich übrigens schon nach dem Anschauen des ersten Trailers abgegeben hätte.

WENN ich das Video bereits im Jahr 1590 gesehen hätte!

Trotz der netten Kulissen (die jedoch uneinheitlich wirken) habe ich leider schon keinen Bock mehr auf das Mathegenie, das einem verrückten Wissenschaftler hilft, den Untergang zu stoppen. Zumal man sich hier für Ökonomie, Demokratie oder Psychologie eh nicht interessiert…

Lieber versuche ich selber, den Dritten Weltkrieg aufzuhalten. Der könnte übrigens zwischen 2022 und 2521 stattfinden. Aber wenn ich DIESES Review abschließe, besteht eine 13,5%-ige Wahrscheinlichkeit, dass alles ganz anders kommt.

…

Hey, seid ihr gerade vor Verwirrung einen Fahrstuhlschacht runter gesprungen?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM