Toll: Demnächst alles schlechte Star Trek unter EINEM Dach!

Endlich: Nach den bereits länger köchelnden Gerüchten, dass Viacom (= Trek-„Filme“) und CBS (= Trek-„Serien“) sich wiedervereinigen könnten, ist dies nun wirklich passiert.

Hier eine der Quellen: Eine der Quellen. Schaut bitte selbst, welches die Ursprungsquelle ist. Ist nach journalistischen Standpunkten sicher SEHR wichtig und ersetzt euch mindestens ein 10-minütiges Kreuzworträtsel zum Kaffee und Kuchen…?

Wie auch immer: Mit dieser Wiedervereinigung ist es zumindest theoretisch wieder denkbar , dass die (gerüchteweise) vorhandenen Verträge mit alternativen Timelines, J.J.Abrams-Beteiligungen und „Muss 25% anders aussehen“-Zwängen entschärft werden könnten.

Oder dass man zumindest mal wieder eine gemeinsame Linie fahren kann, was inhaltslose Marvel-Klone (mit minimalen Retro-Elementen) angeht. – Juchuuu! Was das mal kein Grund zur weiteren Marvel-Klonerei Freude ist!

Doch ganz spontan bin ich skeptisch, ob das nun die erhoffte Rettung bedeuten wird. Schließlich werden die Entscheidungsträger, Produzenten und sonstwie Schuldigen an der derzeitigen Minderqualitäts-SF ja nicht spurlos verschwinden. Eigentlich kommt ja nur die Hillbilly-Bande aus der Moviesparte zu den Serien-Hanseln dazu – wobei Letztere eh schon den Look und Feel der letzten Kinofilme kopierten.

Und umgekehrt scheint es mit der Film-Sparte auch nicht so recht voran zu gehen. Das Andocken der Qualitätssicherungs-Verweigerer von CBS dürfte da nur wenig helfen. Okay, zwar dürfen wir täglich irgendwelches Geblubber von Tarantino lesen („Wenn mein zehnter und letzter Film aber im Dunklen gedreht werden würde, würde man den gar nicht SEHEN und der also höchstes als neun-einhalbter Film durchgehen…?“), aber wirklich befriedigende Gerüchte in Sachen Filmen kann man bereits seit 3 Jahren nicht mehr vernehmen. Böse Zungen würden sogar behaupten: Seit 2001 schon nicht mehr…

Von daher beobachten wir die weiteren Ankündigungen mit großem Interesse und – vorsichtshaber – zugetackerter Brieftasche. Wobei man die sowieso kaum über dem derzeitigen Star Trek ausleeren könnte. (*immer noch im Laden nach aktuellem Discovery-Merchandising such*)

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 14.08.19 in Neuigkeiten