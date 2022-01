Mit dem Satz „Die eigentliche Erfindung von Matrix“ könnte man diesen deutschen Film umschreiben. Diese Bezeichnung wäre dann halt nur … falsch? – Nein, im Ernst: Natürlich hat dieser Streifen (bzw. TV-Mehrteiler) 1974 für einiges Aufsehen gesorgt. Schließlich lief damals nur so schnarchiges Zeug wie „Je später der Abend“ oder die besonders öde letzte Folge von „Bonanza“. Daher galt dieses SF-Experiment als so experimentell, dass einem der Draht aus der Welt… äh… der Mütze gesprungen ist. Doch ist das heute noch so?

Achtung, die Reihe besteht aus ZWEI Teilen. Da ich nach Teil 1 aber schon am Ende meiner Geduld war, wird der Fokus des Reviews hierauf gelegt. Schon deshalb, weil ich denke, dass heutige Zuschauer hier schon aussteigen sollten könnten.

Apropos doof: Ich selber habe erst JETZT gemerkt, dass es überhaupt einen zweiten Teil gibt – da war meine Besprechung fast schon fertig. Tja, so viel Klapo-interne Dämlichkeit gehörte natürlich mit dem selbstauferlegten Ansehen von weiteren 2 Stunden bestraft. Ächz…

An der Bewertung von Teil 1 änderte dies aber nur wenig.

Inhalt von Teil 1: Fred Stiller wird der neue Chef vom „Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung“, nachdem sein Vorgänger unter seltsamen Umständen zu Tode kam. In diesem Institut laufen auf leistungsstarken Rechnern Simulationen, die das echte Leben abbilden. Mitsamt tausenden Menschen, die ein Bewusstsein besitzen! – Doch all das wird selbstverständlich uninteressant, als der Sicherheitschef Günther Lauser verschwindet. Sogleich dreht man diverse Plauderrunden mit Zeugen (die nix gesehen haben), Polizisten (die nix aufklären) und überschminkten Sekretärinnen (die nix erzählen).

„Wem nützt diese Welt?“, fragt eine der Figuren im Trailer. Die Antwort liegt auf der Hand: Allen, die sich schon immer eine unterdurchschnittliche TATORT-Episode mit Disketten-Streichlern gewünscht haben.

Besprechung von Teil 1 (die ersten 90 Minuten):

Rainer Werner Fassbinder hatte Anfang der 70er ein Einsehen. Endlich verfilmte er den Roman namens „Simulacron-3“. Ein astreines Ami-Werk, das bereits 9 Jahre vorher von Daniel F. Galouye veröffentlicht wurde (1964).

Davon abgesehen ist diese Adaption – so viel kann ich bereits nach der Durchsicht des Wikipedia-Artikels zum Roman behaupten – nur stellenweise gelungen. Filmklassikerbonus und Nationalstolz auf deutsche SF mal außen vor gelassen: Mir gefällt null, dass Fassbinder den Halbzeit-Twist der Buchvorlage auf das ENDE dieser 90-minütigen Schnarchfilm-Scharade schiebt. Das ist zu spät , zumindest nach heutigen Maßstäben.

Und vielleicht auch schon nach denen von 1974?

Zumal hier der eigentliche Gag ist, dass wir ZWEI simulierte Welten haben, wovon die eine (unspannenderweise) eher in Nebensätzen etabliert und vorgestellt wird, während die andere als Schlussgag herhalten muss. Vergleicht man diese Bier&Currywurst-Fassung mit dem späteren Wachowski-Werk, so sehen wir hier in anderthalb Stunden nur die ersten Minuten von „Matrix“.

Nämlich jene, in dem Morpheus dem Neo die Künstlichkeit seiner Welt offenbart. Nur dass Neo in der seppelhosigen 1974er-Verfilmung ein Firmenchef ist, der mit Hut&Schnauzer-Herren über unwichtiges Zeugs faseln muss, bis die Gegensprechanlage qualmt…

„Diese künstliche Welt ist faszinierend! Ich könnte stun-den-lang darüber diskutieren, aber leider muss ich noch den Zeilenabstand der neuen Vermisstenberichte nachjustieren!“ – „Herr Direktor! Sie haben mir doch versprochen, dass ICH das machen darf?“ – Entschleunigung ist noch zu flott: Freude macht Teil 1 wirklich nicht. Und wer dabei trotzdem abgeht, ist vielleicht nur (Tadamm!) ein simulierter Zuschauer im Großrechner der Öffentlich-Rechtlichen?

Zu Beginn geht es nur hierum:

– Wer ist wann verschwunden? Wieso erinnert sich keiner dran? – Ach, wir rufen einfach noch mal die Auskunft an und fragen erneut! („Weiß ich auch nicht, tschüss.“)

– Wer hat ein Alibi bezüglich der verschollenen weißen Männer? – Ist eh egal, weil sich die Realität ständig (aber dafür auf eine uninteressante Weise) ändert.

– Was sagt die Öffentlichkeit eigentlich zu dem Simulationsprogramm, an dem der Held arbeitet? – Steht das kurz vor dem Halbzeit-Abspann eventuell in einer der gezeigten Zeitungen?



95% der Handlung bestehen daraus, dass der Protagonist seiner Sekretärin beim Stillsitzen zusieht. Danach wird entweder der Systemadministrator des Simulacron-Computers genervt („Alles auf Blau, Cheffchen. Wir müssen nur das Breitband-Kupfer auf Links zwirbeln!“) oder der Klischee-Regenmantel des Kriminalkommissars bestaunt.

Im Ernst, wurde der Columbo-Look damals etwa ERFUNDEN?

Eigentlich soll diese Einblendung der Hauptfigur (= Herr Stiller) sagen, dass sie aufwachen soll. Doch sie teilt auch dem Zuschauer mit, wie er aus diesem Film herausgehen wird. Deutlich stiller nämlich. Vielleicht sogar komatös.

Die eigentlichen Szenen in der „Matrix“ gehen in Teil 1 gerade mal 5(!) Minuten. Und sind so spannend wie ein Themenabend in der „Sendung mit der Maus“ – aber in der Edition für geistig Minderbeklatschte…

Klar, die Simulation SOLL ja nicht spannend sein, aber eine gammelige Hotellobby (Genauer: ein Flur, der zu einer Hotellobby gehören könnte) ist nicht gerade das, was sich ein Location-Scout in den Lebenslauf schreiben sollte.

Schon hier wird festgelegt: Weder optisch noch künstlerisch weicht die Omikron… Simulacron-Welt von der unsrigen ab. Okay, der dicke Mann hat knallroten Lippenstift drauf… Aber das würde ich aus heutiger Sicht eher achselzuckend mit „Na und? Dann ist der Mann eben eine Frau!“ kommentieren.

„Von wegen langweilig! Gerade ist ein Guppy und ein Wels an meiner Nase vorbeigeschwommen.“ – Eine Idee mit Knoff-Hoff: Dieser Mann hat zur Aufpeppung der Simulation drei Liter Wasser in seinen Helm laufen lassen. Bei mir waren es leider nur zwei Dosen mit Löwen-Bräu…

Gerne hätte man FRÜHER mehr über das Programm namens „Einstein“ erfahren, das als einziges weiß, dass es kein echter Mensch ist. Doch bis auf einen traurigen Blick und gequältem „Weiß nix“-Gemurmel ist hier nichts zu holen. Alleine hiermit hätte man viel Zeit füllen können – oder gar müssen?

Unverständlich ist auch, wieso der Held nur 5 Minuten am Stück in der Simulation verbringen kann, sich gleichzeitig aber die Redegeschwindigkeit eines 100-jährigen Bundespräsidenten angewöhnt hat. – Gefühlt geht er beide Male nur deswegen in die Simulation, um die Weckfunktion des Administrators zu testen. („Rein, dann gleich wieder raus! Schnell-schnell! Die Vorbesprechung mit Ihrem Herrenfrisör steht in vier Stunden an!“)

Auch missachtet der Film jede „Show, don’t tell“-Regel. Beispiele:

– Es gibt eine „Computer-Explosion“, die den Helden aus der Simulation zurückruft. Leider hat es aber nicht mal für einen Haufen Schrott, einen Soundeffekt oder einen schwarzen Fleck am Boden gereicht. Nein… Da kann man mir auch nicht mehr mit „kein Budget“ kommen. Dreck am Boden mache ich euch kostenlos!

– Die Übergänge zur Simulation wären filmisch spannend gewesen. Sieht man ein Licht, löst man sich auf, knallt man vom Himmel, wie im Vorspann zu „Mister Bean“? Die Antwort ist: Man rennt einfach ins Bild. Selbst für 1974 ist das ungenügend.

– Niemand interagiert miteinander. So schaut sich z.B. keiner beim Dialog in die Augen. Dieser Kunstgriff ist wohl gewollt („Guck mal, künstlich! Kein gegenseitiges Abklatschen am Arbeitsplatz!“), ist aber wohl dem Unverständnis des Regisseurs geschuldet, was eine simulierte Welt ebenfalls bedeuten kann. Diese DARF ja auch emotionale Aspekte anbieten?

Und dann gab es noch diese extrem seltsame Szene, in der eine Frau sinnfrei von einem Ziegelsteinhagel erschlagen wurde… Da hätte der Held sich doch wenigstens kurz bekreuzigen können, anstatt kopfschüttelnd weiterzugehen? Da fehlte echt nur noch ein Spruch wie: „Immer diese Zermatschten. Dabei ist dieser Radweg doch gar nicht für Fußgänger!“

„Hm, könnte es sein, dass unsere Welt nur eine Simulation ist? In diesem Falle wären solche Dinge wie Mitgefühl oder Hilfsbereitschaft vielleicht unnötig? Hey, Sie da, unter dem Backsteinhaufen! Was ist Ihre Meinung dazu?“



Fazit: Nach Teil 1 bin ich fast zu enttäuscht für Teil 2.

Mal abgesehen davon, dass auch in der 2010er-Blu-Ray-Remastered-Version das Bild blass, ekelerregend und provinziell aussieht, verhält sich dieser Film zu „Matrix“ ungefähr so wie ein Kaugummiautomat zu einem Restaurant.

Und selbst, wenn man ihn nicht mit etwas anderem vergleicht, ist es unverständlich, warum man stundenlang irgendwelche Verschollenen sucht („Herr Inspektor, der Herr Kraxelhuber hat immer noch nicht existiert! Tun Sie doch was!“), statt den philosophischen Fragen etwas Raum zum Atmen zu geben.

Da hilft auch keine bloße Erwähnung von „Einstein“, „Programmierung“ oder „Vorausberechnung“. Hier wäre mit jedem SF-interessierten Taxifahrer der 1960er-Jahre ein interessanteres und anregenderes Gespräch möglich gewesen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Besprechung von Teil 2

Dramaturgisch fährt der zweite Teil immerhin bereits auf Stützrädern – und trotzdem mitten ins Erdloch.

Gerade diskutiert die Hauptfigur endlich darüber, dass man sich ebenfalls in einer Simulation befindet (Ich: „Ja, weiteeer! Weiter! Du kannst es schaffen, kleiner Prinz!“), doch plötzlich sitzt Meister Hutständer wieder nur an einem Tisch und wundert sich, dass ein Zeitungsartikel spurlos verschwunden ist. – Halt genauso wie die bereits „gelöschten“ Personen.

Wollte man diese Herangehensweise auf einen Krimi übertragen, so müsste man im TATORT die Leiche nach einer Stunde wieder auftauen und testen, ob sie wirklich tot ist. Getreu dem Motto: „Irgendwas kommt mir hier komisch vor. Graue Haut, eiskaltes Fleisch, überall Maden… Vielleicht lebt der Typ ja noch?“

„Sehen Sie mal! In der gestrigen Zeitung steht 19.032 mal der Satz: ‚Server Error. Please Reconnect‘? Was könnte das bedeuten?“ – „Hm. In der Kneipe ‚Zum gähnenden Hirschen‘ soll ein Mann sitzen, der schon mal ein englisches Wörterbuch besessen hat.“ – Und so beginnt es … erneut. Dagegen ist die „Der Hobbit“-Trilogie fast ein Musterbeispiel an Progression?

Die Dialoge bewegen sich gefühlt weiterhin auf diesem Niveau. Kleine Enthüllungen und philosophische Gedanken werden stets gekappt.

Stattdessen guckt man (z.B.) in einer simulierten Welt – in einer ebenfalls simulierten Welt – dem dort simulierten TV-Programm zu. – Äh… Was zugegebenermaßen schon wieder modern ist, da „Matrix 4“ auch so funktioniert?

Weitere Highlights an Dialogen:

– „Was?“ – „Was was?“ – „Was Was?“

– „Was man sich vornimmt, kann man auch TUN.“ – „Das stimmt nicht.“ – „Hm. Stimmt auch mal wieder.“

Klar, das alles SOLL künstlich wirken, so wie das komplette Schauspiel. Am Ende betreiben aber auch die interessanten Fragen wie „Vielleicht ist in der echten Realität der Kaffee lila?“ nur Zeitschinder-Schindluder.

Die Realität der Welt wird hier selten hinterfragt, sondern einfach in einen extrem schlechten Thriller umgewandelt. Erkenntnistheorie gibt es zwar, allerdings nutzt das wenig, wenn man sich auch nach 3(!) Stunden noch immer fragt, ob der Stuhl nun wirklich ein Stuhl ist (=Nein). Und ob eine Straße vorhanden ist, wenn sie noch nicht programmiert wurde (=Nein).

„Hm. Irgendwas habe ich vergessen? Was kann es nur sein? Ach ja, Sterbend umfallen.“ – Alles für den Sch(l)ießmuskel: Das alles mag theoretisch kunstvoll sein, ist aber so unästhetisch gefilmt, dass jegliche Wirkung verloren geht. ICH brauche jetzt jedenfalls ein 1080p-Katzenvideo, jawohl!

Hier fehlt der Fokus auf das, was den Roman sehr interessant klingen lässt: So z.B. die Liebesgeschichte mit Jinx, der Technikerin der „übergeordneten“ Realität. Und der Kampf gegen den „Großen Simulatroniker“, der die Welt des Helden zerstören will. Am Ende des Buches hätte der Protagonist dann seinen Körper in einem (simulierten) Aufstand verloren, während sein Geist den Kopf des Simulatronikers übernimmt.

Das alles gibt es hier auch, aber anders, als es sich hier liest. – Lückenhaft. Gedehnt. Gestrichen.

Fragmentiert. In die Länge gezogen.

Doch ist eine gezogene Länge noch eine Länge? Oder geht sie über die Länge hinaus – und ist dadurch bereits etwas ganz anderes?

Gibt es überhaupt so etwas wie Länge?

Nun ja, BREIT bin ich nach dem Gucken schon mal…

Fazit: Nicht gegen verquasteten Kunstgenuss mit Überlänge, aber diese 3,5-Stunden-Trümmerwiese der LEGO-Philosophie war selbst für mich zu hart.

Zumal man auch mit sehr vielen Retro- und „Aber früher war das doch Kult!“-Argumenten nicht weiterkommt.

Selbst die (damals wie heute) vielgelobte Ästhetik habe ich nicht auffinden können. Da haben „Super 8“-Videos von Hochhaussiedlungen – gedreht von einer Schildkröte mit Kamera auf dem Rücken – ebenso viel Stil.