„Dune“ ist einer der wichtigsten Filme der letzten Jahre. – Nicht nur, dass er sehr teuer war, nein: Er muss auch beweisen, dass man zu Corona-Zeiten genug Leute in die Kinos bekommt. Und damit ist ausnahmsweise nicht das vielbeschworene „Heimkino“ gemeint. Somit stand für die beiden geschmackssichersten Science-Fiction-Fans bei Zukunftia (also nicht Kollege Sparkiller) fest, dass wir das Geld für ein Kinoticket lösen mussten. Denn anders können wir nicht klären, ob „Dune“ den Vorschusslorbeeren wirklich gerecht wird – oder ob dieses Werk auf Sand gebaut wurde…

Ist euch die „Dune“-Geschichte bekannt? Nein? – Okay, aber nur kurz:

Das Haus Atreides soll nach Jahrzehnten plötzlich die Verwaltung des Wüstenplaneten Arrakis übernehmen. Nur hier gibt es das seltene „Spice“, ohne das die Raumfahrt unmöglich ist.

Dummerweise werden seine drogenähnlichen Eigenschaften auch von den ansässigen Ortskräften geschätzt, den „Fremen“. Und zugleich wollen die herrschsüchtigen Harkonnen ebenfalls nicht auf das dufte Gewürz verzichten, das für Gesundheit und ein langes Leben sorgt. Da diese gerne bei fettem Essen in lichtlosen Räumen hocken, sind sie besonders auf die seltene Substanz angewiesen…?

Zu nennen wären außerdem noch verschwörerische Hexen, Gilden, riesige Würmer und ein ferner Kaiser.

Für die restlichen Memes könnt ihr euch aber diesen Trailer anschauen:

Der Trailer ist ganz anders als der Film – und somit irreführend. Aber kein Problem: Klickt einfach nicht auf den Play-Button hier drüber.

Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich mit euch einen Blut-Eid schwören:

– Wir diskutieren NICHT über drei bestimmte Dinge. Und wenn ihr es doch tut… äh… – gehen wir trotzdem … ausführlich darauf ein…?

1.) Don’t play Twist-er.

Ich werde nicht darüber schreiben, wie (un-)überraschend die Grundhandlung ist. Ich gucke ja auch nicht eine Bibel-Verfilmung und kotze drüber ab, dass „dieser Jesus-Guy sowieso wieder am Kreuz landen wird“.

2.) Ruhe sanft – aber bitte wertschätzend!

Ich werde selten drauf eingehen, dass der Film deutlich bedächtiger als (z.B.) Marvel-Ware ist. Und dass ich diese gemächliche Herangehensweise phantastisch finde. Wer sich nicht mal 2-5 Minuten auf eine ruhige Szene einlassen kann, ist hier eh verkehrt. – Oder kann sich den Film ja später auf dem Handy ansehen, während er im Kinderkarussell sitzt?

3.) „Das habe ich anders ge-Buch-t!“

Die wenigen Abweichungen vom Buch thematisiere ich ebenfalls nicht. Die sind kaum der Rede wert. Auch nicht bei dem Ändern des Geschlechts eines(!) Nebencharakters, was bei der Menge an alten Knackern sogar wohltuend anmutet… Doch wem das wichtig ist: Kollegin Schildhilde geht am Ende auf viele Dinge ein, die Buchfans fehlen könnten.

Kommen wir nun also zur Besprechung. Oder sollen wir es „Lobhudelei“ nennen?

Wer bereits die Filme „Arrival“ und „Blade Runner 2049“ gesehen hat, weiß ungefähr, worauf man sich bei einem Film von Denis Villeneuve einlässt. Man bekommt Werke, die einem nicht ständig mit dem Filmprojektor ins Großhirn massieren, was man zu FÜHLEN hat. Auch bei „Dune“ spielen die Hauptfiguren zwar viele Emotionen (wenn auch durch dezente Mimik), servieren einem aber nie auf dem Silbertablett, wie man gewisse Entwicklungen zu finden hat.

So kann man durchaus geteilter Meinung sein, ob man Pauls Mutter für besorgt (immerhin ist sie eine Mutter), für manipulativ (immerhin ist sie eine Bene Gesserit) oder sogar für gefährlich halten muss. – Die Antwort hierauf kann stets lauten: „All das ist wahr!“

Oder halt auch nicht…?

„Meine Mutter hat gesagt, dass ich die ‚Stimme‘ benutzen soll, um anderen meinen Willen aufzuzwingen.“ – „Komisch. Denis Villeneuve schafft das alleine mit seiner Stimmung.“ – Da staunt der Fantasy-Logopäde: Lady Jessica ist eine Bene Gesserit. Ein Bund mächtiger Frauen, deren Raucherstimme andere (z.B.) problemlos vom Qualmen abhalten kann.

Und das ist die Stärke von Denis’ Filmen. Er öffnet einem sperrangelweit ein kunstvolles Panorama aus Kulissen, Musik, Dialogen, tollen Schauspielern und Postkarten-Motiven, um UNS dann zu überlassen, wie wir das alles bewerten wollen. Das mag bei anderen Regisseuren schnell anstrengend und überheblich erscheinen, macht aber hier so viel Spaß, da man jedes Puzzleteil so gerne in die Hand nimmt. Weil man es liebkost, abschleckt und sagt: „Hmm… Diese Kamera-Arbeit. Schmeckt irgendwie nach zeitlosem Kultfilm!“

Und zu diesen Puzzlestücken zähle ich auch die WELT, die wir sehen. Zum Beispiel die Kleidung mit ihrem teils utopischen Look, die aber trotzdem real und benutzt aussieht. Die Raumschiffe, die gigantisch und monumental anmuten, dabei aber so glatt und detailarm sind, dass sie noch als „Sparmodell“ durchgehen. Die Wüstenstadt, die eher wie eine bewohnte Hügellandschaft wirkt (und nicht wie ein beeindruckender Raumhafen), dafür aber den perfekten Schutz vor der Hitze bietet. Wir sehen quasi eine Art „Star Wars“ ohne Muppets oder Roboter mit eigenem Comedy-Programm.

Wir erleben rustikale Technik, die – aufgrund der komplexen Vorgeschichte – ohne nennenswerte Computer auskommt. Wir erleben Sanddünen, die sich wie Wasser oder Treibsand verhalten, wenn die Würmen den Boden erbeben lassen. Wir spüren den Wüstenwind, wenn er an der Kleidung zerrt oder den toll designten Helikoptern die Flügel einzeln rausreißt. Und wir spüren, wie schwer es ist, selbst mit tollsten Apparaten in diesen Einöde zu überleben, wenn jedes Staubkorn dir mit 800 km/h die Schutzfolie vom Smartphone zu reißen versucht.

„Captain, Photonentorpedo auf Adamsapfel! Phaser auf Kinngrübchen klarmachen!“ – Jeder ist seine eigenen Flimmerkiste: Auch die persönlichen Schutzschilde sind wieder mit dabei. Da diese Abschirmungen nur langsame Bewegungen durchlassen (also keine Schüsse), ist dies eine geniale Methode, um Baller-Orgien zu vermeiden.

Alles wird hier so weit geöffnet, bis sogar die Science Fiction selber an Maulsperre klagt: Das Universum erscheint tatsächlich groß und schwer zu bereisen. Der Kaiser scheint endlos weit weg zu sein. Die einzelnen Machthäuser sind so uralt, dass die Bene Gesserit in Jahrhunderten denken. Die „bösen“ Harkonnen (eigentlich „nur“ die geborenen Kapitalisten?) lieben offene, kalte Räume und den Profit. – Und trotzdem kommt man immer wieder auf das Kleine und Intime zurück: Das Berühren des Sandes, das Gießen von Palmen, das Beobachten von Wüstenmäusen…

Ja, diese Momente sind nicht breit gestreut und können sogar VERPASST werden, wenn man nur auf die nächste Actionsequenz wartet. Aber sie sind da. Und alles hat eine Bedeutung. Wenn auch nicht immer so, wie andere Rezensenten es gerne hätten. – So wurde auf SPON beispielsweise das Zeigen einer sich putzenden Wüstenmaus gelobt, weil der Film in dem Moment nicht so kühl wirke… Was in etwa der Logik einer SF-hassenden Kino-Begleiterin entspricht, die man mit süßen Tieren emotional abholen muss.

Die etwas düstere Heldenreise-Wahrheit hinter der Maus ist aber folgende: Sie erscheint in dem Moment, in dem Paul sich langsam in sein (prophezeites) Schicksal ergibt. Denn Pauls zukünftiger Name ist auch gleichzeitig die Bezeichnung der Wüstenmaus.

Zitat aus dem Buch: „Muad’Dib is wise in the ways of the desert. Muad’Dib creates his own water. Muad’Dib hides from the sun and travels in the cool night. Muad’Dib is fruitful and multiplies over the land. Muad’Dib we call ‚instructor-of-boys.‘ That is a powerful base on which to build your life, Paul-Muad’Dib.“

„Diese Träume von trockenen Wüsten quälen mich. Was kann ich nur dagegen tun…?“ – „Darf ich den werten Herrn Prinz vielleicht für eine neues WASSER-Bett begeistern?“ – Kein deutsches Schlafschaf: Paul ist eher deprimiert als ein Held. Macht aber nichts, die Dramaturgie der Heldenreise kümmert sich bald darum.

Dass ich weiter oben über ein Nagetier referiere, liegt auch daran, dass ich selbst nicht weiß, was der Kern des Films ist. Zur Auswahl steht so einiges:

– Really, really religiös?

Vielleicht geht es darum, zu einer prophezeiten Führerfigur zu werden? Jedoch hätte dies wenig mit romantischer Freiheit oder positiv besetzter Religion zu tun, denn Paul wird von einem Orden (und den Fremen selbst!) vom Start des Filmes an in diese Rolle gedrängt. Einerseits wird’s dadurch dramaturgisch sehr überraschungsarm, andererseits ist das vielleicht der „Gag“ an der Sache, dass er die Erlöser-Rolle so klaglos übernimmt, sobald sie ihm nützlich genug erscheint?

– Make Geld, not Love

Das Ausbeuten von etwas, das im Sand versteckt ist? Wer hier an Erdöl denkt, liegt vermutlich richtig… Die Frage, was „gerechter“ Ressourcenabbau bedeutet, ist jedoch schwer zu beantworten. Die Raumfahrergilde braucht den Stoff für intergalaktische Reisen (wird nur zu Beginn mit einem Satz erklärt) und wir als SF-Freaks würden uns unglaubwürdig machen, wenn wir sagen würden: „Lasst doch das Wüstenvolk und den Planeten in Ruhe!“ – Nein, auch wir WOLLEN ja die glitzernde Droge. Und sei es nur für eine attraktive Dramaturgie. Anders gefragt, sind wir nicht alle ein bisschen wie die fetten Harkonnen? Getreu dem Motto: Raffe, Schaffe, Neues-Smartphone-aus-seltenen-Erden-Baue?

– Der ewige Politik-Trick

Selbst ohne Rohstoffe erkennt man hier natürlich so einiges wieder: Wie schon in „Game of Thrones“ belauern sich die Häuser gegenseitig, stellen sich Fallen, suchen Verbündete oder bezahlen mit barer Münze eine Armee, die zum Sieg verhilft. Ich persönlich fand das sogar spannender als den ökologischen Aspekt, der nach Jahrzehnten „Sendung mit der Maus“ nicht mehr jeden Zuschauer hinter dem CO2-emittierenden Ofenrohr hervorlocken dürfte! Spannender ist der dürre Friede, der nur von ein paar Gilden und einem Imperator im Hintergrund gestützt wird.

„Ich kann das Spice im Sand glitzern sehen! Wir müssen runter.“ – „Nein, Junge. Das sind die alten Kronkorken der Touristen.“ – Überall Ressourcen, aber nirgendwo ein Grüner Punkt: Gerne hätte ich mal eine ganze Fuhre an Spice gesehen. Schade, aber: bei Villeneuves Erzähltempo bleiben dafür ja noch bis zu 6 Filme übrig…

– Individuum ist für alle da?

Abgesehen von den großen Zusammenhängen stellt der Film auch immer die Frage, was man selber will. Abhängen in drögen Palästen, während man die Vorfahren und die glorreiche Zukunft so sehr lobt, bis man nicht mehr weiß, was man selbst zum Mittagessen möchte? Das Befolgen irgendwelcher Regeln von mächtigen Frauen und/oder sympathischen Vaterfiguren, oooder sich stattdessen den (feuchten) Träumen ergeben? – Was würdet ihr tun?

– Verführerische Führung

Ich muss gestehen, ich war etwas verliebt in Oscar Isaac in seiner Rolle als Leto Atreides. Selten sah man eine derart verführerischen Anführer: Er hält sich treu an seine Pflichten, behandelt seinen Sohn und die Fremen gut (genug), unterstützt seine Partnerin und ist beliebt bei seinen Vertrauten. Das macht Spaß, denn das ist selten geworden. (Hust, hust, „Picard“, hust) Dennoch muss man sich fragen, ob der Mann sämtliche Schüsse überhört hat. Da er durchaus in Fallen tappt, wünscht man sich ab der Filmmitte plötzlich einen stärkeren, autokratischeren, gewalttätigeren Mann. Quasi eine Mischung aus Merkel und Gaddafi. Auch das ist psychologisch interessant…

„Ich habe mit Freude diesen Eid geleistet. Unerfüllbare Pflichten und unausweichliche Gefahren für einen stets abwesenden Kaiser. Aaaach jaaa… Wer würde da nicht schwach werden?“ – Ehre, wen Ehre berührt: Pauls Vater ist mental so eine Art Klingone. Nur halt in sehr, sehr sexy.

Die Musik von Hans Zimmer ist sehr präsent. ZU präsent manchmal. Dennoch passt all das perfekt zusammen: Ungewohnte Harmonien, die auf einen fremden Planeten hinweisen. Arabisch anmutender Gesang, um die Parallelen zu unserer Welt aufzugreifen. Dröhnender Trommel-Sound, damit man die riesigen Raumschiffe nicht landen hört. Und Dudelsack-Klänge, um auf… äh… Dudelsäcke hinzuweisen?

Das Sounddesign macht generelle einen tollen Eindruck. Gerade im Kinosaal hört man einzelne Steinchen prasseln, die Helikopter eindrucksvoll starten, das Dämpfungsfeld verblüffend dämpfend sein, die Winde von allen Seiten kommen… Das macht Spaß und weitet die Hörmuscheln angenehm zwischen den ruhigen Dialogen.

Die Effekte machen ebenfalls einen guten Eindruck. Gerade Raumschiffe und Industrie-Umgebungen wirken greifbar und unbegreiflich zugleich. Schnelle Schnitte und allzu experimentelle Kameraperspektiven wird man vergeblich suchen. Genau SO selbstbewusst muss man Science Fiction gestalten, wenn man sowohl Ästheten wie auch auch alte Menschen abholen möchte.

Trotzdem wirkte die CGI an 1-2 Stellen nicht gaaanz rund auf mich. Gerade der Schlund eines Sandwurms sollte massiver wirken, ist diese Ansicht doch das, mit dem jedes blöde Romancover seit 50 Jahren wirbt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Barteln/Zähne nicht einfach durch das Transportvehikel „durchgeclippt“ sind, als es verschluckt wurde.

„Sag mal, Paul… Wie gefällt dir eigentlich das Wurm-Design?“ – „Hm. Ich nehme erst mal eine Germanwings-Flug bis zum Maul und sage es dir in 60 Minuten, okay?“ – Groß, größer, Villeneuve: Wer dieses Epos verfilmt, darf auf einer „Große Eier“-Convention zumindest zusammen mit Peter Jackson auftreten.

Dass viele Zuschauer das letzte Viertel als schwächer empfanden, kann ich gut verstehen. Ich denke aber nicht, dass das nur daran liegt, dass die Geschichte am spannendsten Moment abgewürgt wird. Oder das Tempo sich verlangsamt. Oder dass der zweite Teil noch nicht bestätigt wurde. – Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich denke vielmehr, man ist… beleidigt.

ICH war es jedenfalls. Ich will nicht zu viel spoilern, aber nach all den Prachtbauten, dem Etablieren von Beziehungen, Technologien, Orten und sanft eingestreuten „Unterrichtseinheiten“ für den Zuschauer FEHLTE mir all das am Ende des Filmes. Alles, was vorher noch unverrückbar und gewaltig erschien, wird einem am Ende genommen. Alles, was man am Film liebte, wird gegen ein paar Menschen ersetzt, die sich mit Sand in der Buchse und archaischen Ritualen zufrieden geben.

Ja, aus einem geregelten Erwerbs- und Titel-Vererbungsleben wird plötzlich eine Art sandgewordene Hartz-4-Umgebung.

Ich hatte das Gefühl, dass der Film einem alles nimmt, was man in zwei Stunden liebgewonnen hat. Dazu gehört tatsächlich auch ganz profan … das Tageslicht selbst! Konnte man sich die meiste Zeit an tollen Panoramen sattsehen, so wird der Film so dunkel wie ein Wüstenwurm-Popo. Kämpfe, Fluchtsequenzen oder Wanderungen finden plötzlich in einer nervigen Nachtatmosphäre statt, wo man jedes Gramm Spice liebend gerne gegen eine Halogen-Lampe tauschen würde.

„Sie sind hier, um meinen Schwebeanzug neu zu kalibrieren? Dann stellen sie ihn schon mal auf ‚Drei Spanferkel‘ ein. Ich beabsichtige, einen kleinen Mitternachtssnack einzunehmen.“ – Rundum-Konsum: Der Harkonnen-Anführer zeigt, dass der ewige Kreislauf aus Verschwendung, Konsumsucht und Völlerei der Menschheit… äh… extrem viel Freude bringt?

Aber auch das ist vermutlich gewollt. Auch wir sollen alles verlieren und bei Null anfangen. Was natürlich wenig Spaß macht, wenn man nach 2,5 Stunden mürbe im Kopf wird – und die Belohnung für’s Durchhalten auf einen eventuellen Nachfolger verschoben wird.

All das ist jedoch Klagen auf verdammt hohem Niveau…

Gerade die ersten zwei Drittel des Filmes wirkten auf mich eher wie eine hochwertige Dokumentation als ein Kinofilm, der sich alle paar Sekunden mit frischen Gags und tollen Twists anbiedern muss. Apropos Gags: Dankenswerterweise gibt es so gut wie KEINE selbstironischen Momente. Die Welt nimmt sich so ernst, dass auch die Nebenfiguren nie denken, die Herrschenden mit „lustigen“ Kommentaren erheitern zu müssen. Denn Stoff für Marvel-typische „Sand in der Hose“-Sprüche und „Mir wird heiß, wenn ich dich sehe“-Sätze hätte es natürlich gegeben.

Ich begrüße dieses Ernsthaftigkeit und verlange sogar mehr davon!

Dabei reduziert der Film die düsteren Momente sogar, denn die Misshandlungen der Harkonnen hätte man durchaus minutenlang auswalzen können. – Wobei ich den Graf Harkonnen gerne länger gesehen hätte. Er ist einfach zu ekelhaft, fettleibig und skrupellos, um nicht über seine kurze Screentime zu jammern.

“ … Und dann wird dieser Daniel Klapuwski KEINE Spitzenwertung für diesen Film rausrücken – aber trotzdem wochenlang über jede Szene nachdenken.“ – Denis, hör bitte SOFORT auf, mich so genau zu kennen, ja? Dann höre ich auch auf, dir täglich rote Rosen zu schicken, versprochen…

Im Grunde habe ich wenig zu meckern. Und dennoch fühle ich mich seltsam unbefriedigt vom Finale. Irgendwas Substanzielles ging auf dem Weg verloren – was auch immer es sein mag. Nennt es „Hoffnung“, „Herz“, ein „Ankerpunkt“ oder ein weiterer Dialog, der noch einmal klarmacht, WARUM Paul jetzt so handelt, wie er es tut.

Musste es – bei aller Storykomplexität und organischem Schauspiel – jetzt wirklich so kommen?

Oder scheint am Ende dieser faszinierenden Geschichte doch nur ein Hollywood-Film durch, der irgendwie einen vorläufigen Endpunkt finden musste? – Denn wenn man dem Film unbedingt billige Gefühlsbeeinflussung verwerfen möchte, so könnte man die Pauls ständige Visionen von Zendaya nennen. Nichts gegen (zukünftige) Liebe oder schönen Frauengesichter, aber in so einem epischen Werk wirkt dieses Stilmittel fast … plump.

Da hätte man auch fünfmal ein duftendes Steak oder eine Blumenwiese einblenden können? Oder eine iPhone-Reklame?

„Paul, komm zu uuuns.“ – „Urks. Ich weiß nicht. Vielleicht könntest du mir weniger schöne Augen machen? Oder zumindest in einer anderen Farbe?“ – Gefahr im Anzug ist im Anzug: Die religiösen Visionen gefallen möglicherweise nicht jedem… Immerhin: Das geht vielen Hauptfiguren im Film nicht anders!

Entgegen Schildhilde (siehe Meinungskasten weiter unten) finde ich jedoch nicht, dass der Film noch mehr hätte erklären müssen. Mit 10-20 wichtigen Rollen und 4 Fraktionen ist hier das Brain bereits angenehm ausgelastet.

Denn auch die Buchvorlage hält sich in den ersten 50% von Band 1 angenehm zurück. Die Raumfahrergilde, weitere Häuser oder Figuren spielen jetzt einfach (noch) keine wichtige Rolle bzw. können problemlos in der Fortsetzung nachgereicht werden. Wenn man die heutige Afghanistan-Politik bespricht, muss man nicht gleich mit Gerd Schröder und den Attentätern vom 11. September um die Ecke kommen.

Aber das ist nur meine Meinung – und ich kenne nur das erste Buch. Vielleicht sollte ich einfach häufiger auf eine „Dune“-Convention gehen? (*blaue Tinte ins Auge spritz und einen Becher Pipi trink*)

Fazit:

Ein episches, gelungenes Werk, bei dem ich mich mit einer Endbewertung trotzdem schwer tue.

Denn erst die Fortsetzung wird zeigen, ob wir uns in zehn Jahren verabreden werden, um das komplette Epos daheim zu sehen. – Oder ob wir doch lieber „Blade Runner 2049“ schauen werden, weil das Gesamterlebnis „runder“ wirkt.

Denn so spannend und mitreißend dieser Film visuell und musikalisch ist: Man kann ihn unmöglich ohne den zweiten Teil bewerten. Zu wichtig ist Pauls weitere Entwicklung, zu bedeutend die Notwendigkeit, weitere Buch-Details einzuflechten. Und so gaaanz ist die Gefahr, am Ende einen Messias mit Tränensäcken (oder plumper Indianer-Metaphorik) zu sehen, nicht gebannt.

Und, seien wir ehrlich… Ohne den dröhnenden Kinosound und ohne große Leinwand könnte es durchaus sein, dass man sagen wird: „Genialer Kultfilm. Gucke ich mir die nächsten 20 Jahre noch mal an – sobald ich mit dem Harry Potter-Rewatch durch bin“

Trotzdem: Anschauen! Hier und jetzt. Was interessiert mich schon mein Gequatsche von Übermorgen?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SCHILDHILDES MEINUNGSPANZER Mehr Erklären bei weniger Laufzeit – machen Sie’s so! Boah. Wieder ins Kino. Nach der Corona-Pause! Mit DUNE. Um es vorweg zu nehmen: Denis Villeneuve ist hiermit eine großartige, leinwandwuchtige Adaption vom „Wüstenplanten“ gelungen. Nie waren die Dünen sandiger, die Kostüme stofflicher, die Weite ausgedehnter, die Schutzschilde schildiger, das Wasser kostbarer… Dazu kommt der wuchtige Sound von Hans Zimmer. Ich mochte vor allem die Dudelsäcke, auch wenn mir das „arabische Gekreische“ an einigen Stellen zu viel Drama war, gerade gegen Ende hin. Hervorheben möchte ich einige Schauspieler: Rebecca Ferguson als Lady Jessica finde ich äußerst gelungen. Der zarte Paul Atreides (Timothée Chalamet) ist auch passend besetzt. Geil charismatisch kommt auch das Oberhaupt der Atreiden daher: Leto I (Oscar Isaac). Dennoch würde ich den Film nicht als allerbeste ScFi aller Zeiten bewerten. Denn wenn man ohne Vorkenntnisse reingeht, wird es schwer, der Handlung zu folgen. Und ich meine wirklich komplett ohne Kenntnisse – nicht wie wir Nerds hier, wo der ein oder andere schon mal etwas über Dune gehört hat. Das Pacing empfinde ich generell als zu langsam. Gerade das letzte Drittel hätte eingestampft werden sollen. All das ist tatsächlich nichts für den 08/15-Kinogänger. Bei mir ist es schon länger her, dass ich die Bücher las. Dennoch fiel mir auf, dass Villeneuve anscheinend ein paar Inhalte wegließ, die aber wichtig zum Verständnis sein könnten. Wo ist z.B. der Imperator Padish Shaddam der IV? Hatte der Baron nicht zwei Neffen? Wo ist z.B. Feyd Rautha Harkonnen? Was ist noch mal die Motivation, das Spice abzubauen? Im nicht stark technisierten (genauer: KIs sind verboten!) Dune-Universum ist eigentlich die – hier nicht näher vorgestellte – Raumfahrer-Gilde essentiell. Und ohne diese gäbe es keine interplanetare Raumfahrt, ohne Spice keine „erweiterten Hirne“, keine Raumfahrer-Gilde, keine Raumfahrt. Wo waren also diese wichtigen Riesenhirne, die Navigatoren? Die, nebenbei gesagt, ebenfalls die Mord-Intrige mitentwickelten, Paul Atreides zu beseitigen, weil eben dieser zukünftig die Spice-Produktion zum Erliegen lassen bringen könnte (Dies wurde von der Gilde als Vision vorausgesagt = wichtige Motivation!). Zusammen verschwören sich ja der Imperator, die Harkonnen und die Raumfahrer-Gilde – und gerade daraus entsteht ja der Plot, das Haus Atreides auslöschen zu lassen. Leider erahne ich aber in „Dune“ nur einen Imperator und sehe mal ab und die blutrünstigen „Russen“, eben die Harkonnen. Wo ist das Haus Corrino – wo z.B. ist Prinzessin Irulan? Hätte SIE nicht ein besseres Voice-Over abgegeben, anstatt dafür Chani zu nutzen? Und nicht zu vergessen: Pauls Vision, in der er voraussah, dass sein Vater auf Arrakis sterben würde – dies aber nicht offen aussprechen konnte, weil er unter einer mentalen Blockade durch die Bene Gesserit litt. Das kam … nicht so rüber. Aber gut, dafür sieht man halt einmal zu oft Zendayas blaue Augen in „langsam“. Und warum musste es unbedingt ein Geschlechtertausch sein bei Dr. Liet Kynes (der planetare Ökologe im Dienste des Imperators und nebenbei Anführer der Fremen)? Warum sollte man „ihn“ mit einer Frau besetzen, wenn er doch ursprünglich der Vater von Chani ist? Fazit: Ein opulenter Film, der relativ werktreu ist. Aber für jemanden, der da mit null Vorkenntnis reingeht, ist irgendwann nur noch das Rascheln der Chipstüte interessanter. Etwas weniger Visionseinblenden von Zendaya wäre ebenfalls gut gewesen. Und eine Raffung der auschweifigen Ausgiebigkeit hätte meiner Meinung nach sogar dem Ende gutgetan. Denn hier gibt es kein Ende. Wir werden quasi mit einem Cliffhanger im Recliner-Sessel sitzen gelassen. Klar, es wird aller Voraussicht nach Part 2 geben, aber dennoch fühle ich mich unbefriedigt und hätte IRGENDWIE doch gerne gesehen, dass der Herr des Wüstenplanten aus der Wüste zurückkehrt. Nur weil die Romanvorlage ausschweifend ist, muss man ja nicht die Filme in Richard-Wagner-Manier stundenlang ausbreiten. Somit wollen wir hoffen, dass Villeneuve die Reihe fortsetzen – und wenigstens Buch 1 abschließen kann. ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM



Epilog:

Wenige Stunden nach der Fertigstellung dieses Reviews sind Daniel Klapowski und Hilde Schildhilde weiterhin der Meinung, dass dies kein Meisterwerk ist.

Gleichzeitig denken sie bereits über einen zweiten Kinobesuch nach. – Auch die Anschaffung der Blu Ray, aller „Dune“-Bücher, Soundtracks sowie „Denis Villeneuve“-Bettwäsche wird diskutiert.

Auch hier gilt: Fortsetzung folgt…?