„Dune“ (1984) – Ein Gastreview

In der Welt der Sci-Fi gibt es bezüglich Filmen populäre Meinungen, die allzu bekannt sind. So sind etwa die alten Star Wars-Filme super, die Prequel-Trilogie hingegen dämlich, The Next Generation war wundervoll, Voyager nicht und im Terminator-Universum sind auch nur die ersten beiden Filme gut. Bei dem ebenfalls als Klassiker gehandelten Dune scheiden sich aber die Geister. Das mag daran liegen, dass der Verwirrfilmer David Lynch hinter dem Werk steckt. Doch was ist Dune nun? Ein Geniestreich oder eine lynche Verschaukelung?

Ich persönlich konnte mit dem dazugehörigen Roman von Frank Herbert nicht viel anfangen und war daher neugierig zu sehen, ob der Film es besser macht. Soviel sei gesagt: Die Filmadaption hält sich weitestgehend an das Buch. Die Story wurde dadurch aber nicht wesentlich interessanter.

In einer fernen, arabisierten Zukunft ist die Welt Arrakis (oder Dune) die wertvollste Welt im Kosmos. Nur dort findet man das Gewürz / Spice / Melange (je nach Quelle), welches Raumreisen überhaupt möglich macht. Herzog Leto Atreides bekommt diese wertvolle Welt als Lehen vom galaktischen Imperator geschenkt. Leider sind seine Feinde, die Leute rund um das finstere Haus Harkonnen nicht untätig gewesen und lassen Herzog Leto kurz nach der Ankunft ermorden. Nur seine Frau und sein höchst hochbegabter Sohn Paul überleben. Letzerer kommt bei den Beduinen, ähh… Fremen unter und startet einen brutalen Rachefeldzug gegen seine Feinde…

Dies ist, kurz gesagt, die Rahmenhandlung. Visuell ist dieses Filmwerk meiner Meinung nach immer noch einzigartig. Die Settings, Kostüme und auch die beschränkten technischen Spielereien dieser rückständigen Zukunft sind so schräg, dass sie zwangsläufig hängenbleiben. Absolut sehenswert sind die Navigatoren, die als eine Art fette Maden daherkommen und den Raum zur Überlichtfahrt offenbar mit Energiestrahlen aus ihrem Anus heraus falten. Die Sandwürmer, diese riesigen Würmer, die das Spice produzieren, sind auch exzellent gelungen und lassen das Herz von Freunden alter Special Effects höher schlagen. Mein persönliches Highlight ist aber die Gegengift-Katzenmelkmaschine, welche die Schurken parat haben (kein Witz). Man fühlt sich hier wie in einer visuellen Mischung aus „Das fünfte Element“, „Flash Gordon“ und „Planet der Affen“ (1968) gefangen. Das kann zwar auch nerven, aber mir machte das Spaß. Wundervoll sind auch die eckigen Personenschilde, die von Nachkommen des Kubisten Picasso zu kommen scheinen.

Endlich geklärt: die Borg (rechts) haben ihre alten TNG-Schilde durch die Assimilation von David Lynch bekommen!

So hübsch (oder besser sehenswert) die Optik, so schwach ist aber der Film selbst. Ich muss ihm zugute halten, dass er aber oft einfach die Schwächen des Buches überträgt. Für mich ist dieses Rumgehüpfe in der Wüste dann auch recht wenig echte Sci-Fi. Mit geringen Änderungen hätte man die Story mühelos in das heutige Saudi-Arabien verlegen können. Die eigentlichen Wüstenbewohner, die Fremen, sind mit ihren zahllosen Riten so eine Art trockengelegte Klingonen. Das könnte spannend sein, ist es aber nicht. Das Hauptproblem sind aber die Figuren. So zerfallen sie alle in die beiden Lager Gut & Böse oder besser Schwarz & Weiß. Besonders sei bei den Bösen Baron Vladimir Harkonnen erwähnt, der fett, entstellt, schwul und schwebend allerlei Schandtaten verübt. Leider ist der Mann derartig klischeeböse, dass ich hier eher an eine Märchenfigur denken musste. Diese Darbietung ist ziemlich albern. Der Buch-Baron ist zwar ebenfalls nicht wesentlich differenzierter aufgebaut, aber immerhin wirkte er nicht völlig idiotisch.

Die größte Schwierigkeit sehe ich aber bei Paul Atreides selbst – oder dem Maub Dib, wie ihn die Fremen nennen. Der Junge ist nämlich super intelligent, kann alles sofort und ist das Ergebnis einer langen Zuchtauslese, denn seine Mutter ist eine Bene Gesserit-Hexe (wieder kein Witz). Hier wurde ebenfalls ein Buch-Problem transportiert. Diese Figur ist nämlich derartig übermächtig, dass es kaum zu ertragen ist. Für Leser wie auch Zuschauer ist ein Held, dem keiner was kann, wenig interessant. So kämpft sich Paul, hier bemüht von Kyle McLachlan dargestellt, wacker von Aufgabe zu Aufgabe, wobei sein Sieg eigentlich immer schon lange vorher klar ist. Das rettet auch der vermeintliche Detailreichtum beider Dune-Welten nicht. Es macht keinen Spaß, ihm zu folgen.

Spätestens jetzt werden auch andere Probleme offenkundig. Arrakis ist zwar die wichtigste Welt, wird aber munter als Lehen hin- und hergereicht. Der Imperator hat offenbar kaum Interesse an dieser Kugel. Letzterer taucht am Ende sogar selbst auf und seine poplige Armee wird (natürlich) von Paul und seinen Wüstenfreunden platt gemacht. Er hat sich in der Zwischenzeit zu deren Anführer aufgeschwungen, was auch sehr schnell und praktisch ohne Probleme ablief. Dann sterben die Schurken, Paul wird der neue Obermacker und es beginnt zu regnen, denn Arrakis wird jetzt bald eine grüne Welt sein. So einfach, so doof.

Hat man das Buch nicht gelesen, so sind manche Dinge recht verwirrend. Allerdings machen diese im Text auch nicht unbedingt mehr Sinn. „Dune“ pfropft die knapp 700 Seiten des Romans in eine etwa 2-stündige Handlung und das macht den Film sowohl übervoll als auch – das ist selten – recht öde. Man hat sich irgendwann sattgesehen an den Kulissen und der Welt und dann bleibt nur die langweilige Handlung übrig. Womöglich ist Langfassung besser als die Kino-Variante, die ich sah, aber die Mühe dem Film noch eine Chance zu geben mache ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht. Die Story bleibt schwach, da können auch aller Glanz und alle Epik nichts mehr dran drehen.

Fazit: als kunterbunter, skurriler Bilderbogen ist „Dune“ wirklich gelungen, aber als Spielfilm weniger. Wer eine Karriere als Kulissenbauer anstrebt, kann einen Blick wagen, ansonsten bleibt der Film weit hinter anderen Sci-Fi-Meilensteinen zurück. Ähnlich wie bei dem „Herr der Ringe“-Buch (damit wird „Dune“ gerne mal verglichen) ist auch hier ein komplexes Universum absolut keine Garantie für interessante Ereignisse.

