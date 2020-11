„Star Trek – Discovery“ – Kritik zu 3.03, „People Of Earth“

Um endlich Antworten auf Fragen zu erhalten, die sich die Autoren nie gestellt haben, fliegt die Discovery zur neuen Erdregierung. Doch dort wird man von einem Inspektionsteam empfangen, das skeptisch gegenüber Fremden ist, da man sich traditionell vor 900 Jahre alten Schiffen fürchtet. – Zu Recht. Schließlich waren diese vor exakt 950 Jahren eine gewaltige Gefahr für den ganzen Planeten! Doch ausgerechnet in diesem Moment schneit Piraten-Günni mit seiner Crew rein, um ein Stück vom Logik-Kuchen zu verlangen. So abwesend er auch immer sein mag…

Oh, ihr Gefüüühle, ich bin so traurig wegen euch! – Äh, nein. Nicht wegen euch. Sondern weil Michael so einsam ist. Ein Jahr lang. Nur zusammen mit einem Mann, der ihr nicht sagen will, warum er ausgerechnet „Book“ heißt, obwohl er doch vom Einhorn-Planeten zu stammen scheint. Schluchz. Burnham hofft aber auf ein „Wunder“ in Bezug auf ein Wiedersehen mit der alten Besatzung. – Natürlich auf ein wissenschaftliches Wunder, wir sind hier ja schließlich bei Star Trek.

Oh, ich sag’s euch, so fröhlich war ich schon lange nicht mehr! Die Discovery ist wieder da, der Kommunikator hat es verkündet! Alle zusammen: Freude, schöner Burnham-Funken, Tochter aus Elysium…

Hui, jetzt bin ich gerührt. So gerührt war ich lange nicht mehr. Burnham ist wieder auf dem Schiff. Jeder darf sie berühren. Und dann die von ihren Tränen benetzten Gegenstände als Reliquie auf Ebay verkaufen.

Was ist das? Ist das etwa… WEHMUT? Ja, denn das ganze Dilithium ist damals gestorben. Mysterium riesengroß. Alle riesentraurig. Die Toten übrigens auch. Alle an Bord gucken betroffen. Aber immerhin auf eine militärisch-teenagerartige Weise. – Daher: Vanille-Eis für alle! Yeeey!

Hey, jetzt spüre ich was ganz anderes. Aber ist „Verblödung“ eine Emotion? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es toll finde, dass Burnham dem Saru freundlicherweise das Kommando lässt. Ja, großherzig und breitgrinsig schiebt sie ihm per karamellsüßlicher Kamerafahrt den Captain’s Chair rüber. Okay, Saru wäre laut Protokoll sowieso der Chef gewesen, aber solange „Specialist Burnham“ das nicht mit ihrer neuen Standard-Frisur abwinkt, ist’s ja nicht offiziell. Kein Wunder, dass alle ganz gerührt sind. Sie hätte es ja nicht tun müssen. (Äh, oder etwa DOCH?)

„Saru, das hier ist jetzt IHR Stuhl. Setzen Sie sich rein.“ – „Das ist aber sehr lieb, Königin Burnham.“ – „REINSETZEN und dankbar sein! Ich will ihn vielleicht wiederhaben, sobald eine Crew-weite Fußmassage mich auf neue Eroberungsgedanken gebracht hat.“ – Wenn die Kommandokette quietscht: Das mit den Hierarchie-Ebenen müssen wir noch mal bei einem Grünen Tee ausdiskutieren?

Doch jetzt sind wir alle TRAURIG. Denn Tilly bemerkt gerade erst, dass nicht nur alle ihre Verwandten seit ca. 820 Jahren tot sind (konnte man ja vorher nicht wissen, als man für Burnham sein Leben und sämtliche Hirnfunktionen aufgab), sondern dass es in der Zukunft womöglich „keinen Bananenkuchen“ mehr geben könnte. Was wohl auch der Grund ist, dass ihre Verwandten nicht mehr „dick im Geschäft“ sind, was? Har.

Aber keine Sorge, liebe Zuleser! Natürlich ist es trotz potentiellen Kuchenmangels immer noch eine Utopie. Denn Tilly schiebt schnell hinterher, wie gerne sie sich vorstellt, dass Michael Burnham eine Pusteblume(!) pflückt.

Nebenbei erfährt man, dass Burnham plötzlich „viel fröhlicher“ wirkt. Was schon witzig ist, da man zusammen gerade über die genialen Kuchen/Pusteblume-Analogien abflennt.

Egal. Jetzt sind wir nämlich… (*Rollenspielwürfel raushol und werf*) sehr amüsiert! Denn Kollege Book und Imperatorin Schlag-mich-(und-dich)-tot lernen sich nun etwas näher kennen. Ja, und unter verwegenen Leder/Latex-Wäscheständern wird da natürlich rustikal gescherzt, wie es sich für Klischee-Ausklopfer gehört.

Nur echt mit: „Man hat mich vor Ihnen gewarnt.“ – „Na, völlig zurecht!“ und anderen Schoten von der Dialog-Restrampe. In der Tat sehen wir hier einen intellektuellen Unterbau, für den sogar Sisko seeehr lange am Drehkörper stehen müsste.

„Und, hast du Michael geknattert?“ – „Nicht doch! Wir praktizieren seit einem halben Jahr ‚Diversen Phantasmo-Sex‘. SIE ist dabei der bewegungsunfähige Feuerhydrant und ICH der Wind, der sich zwischen keiner Geschlechtsidentität entscheiden kann.“ – In „Intellektuell“ ist immerhin „Lecken“ mit drin: Endlich wird mal über die Dinge gesprochen, die Nog und Jake bei DS9 nur aus der BRAVO kannten.

Wie so oft geht es nicht um das Große und Ganze. Nicht um Imperien oder Machterhalt. Nicht wirklich um Ressourcen und Moral. Nein, das gaukelt die Serie uns nur vor, indem sie schwammig von „Bränden“, „Piraten“ und der spontan von der Erde abgezischten „Sternenflotte“ schwafelt, damit der Planet „sicherer“ wird.

Vielmehr interessiert sich „Discovery“ dafür, ob Burnham ihre Uniform nun unbequem findet – oder ob sie gar zum 35-jährigen Ausreißer-Girl mutiert ist („Du mochtest die Freiheit als DHL-Kurier doch, oooder? Oooder, oder??“ *schelmisch in Seite piek*).

Es geht darum, ob auch Brook die Uniform tragen möchte, ob Tilly sich weiterhin für schlau hält (= ja, tut sie), ob die fette Katze nun süß oder SEHR süß ist (= beides, und das sogar addiert!), ob Brook und Burnham nun gepoppt haben oder ob Burnham nun jetzt GANZ ANDERS als vor einem Jahr ist (= je nach Beobachter guckt sie befreiter oooder bedrückter oooder „Muss mich noch finden“-er).

Oder ob Burnham immer noch die ALTE ist, was sie aber dadurch kaschiert, indem sie … andere … sagen lässt, dass sie irgendwie … anders ist?!

Hier tun sich psychologische Hammerprobleme auf, die man sich seit der 7. Klasse nicht mehr gestellt hat. Neue Frisuren werden als „cool“ bezeichnet, Emotionen nach zehn Sekunden einfach unterstellt statt gezeigt, Verlustängste zur eigentlichen Geschichte und die eigentliche Geschichte zu einer endlosen Aufzählung über bisherige Verluste.

Zugegeben: Die grimmigen Gestalten der neuen Erde hätten Potenzial für eine Geschichte rund um Versöhnung geboten, doch lieber flüchtet man sich wieder in das Narrativ, das seit zwei Folgen vorherrscht… Gauner treffen auf unsere Helden. Gauner ballern wie blöde. Gauner bekommen auf‘s Maul. Und am Ende sagen alle: „Diese Föderation, die war ja doch ziemlich tolerant und menschlich. Ich sehe es an der subtilen ART, mit der hier auf‘s Maul gehauen wurde!“

„Ich weiß nicht. Mir ist hier entschieden zu viel Toleranz verbaut. Irgendwie macht mich das auf Art an, die die Menschen wohl nur vor 900 Jahren kannten.“ – Die Inspektoren der neuen Erd-Regierung sind sehr streng, vor allem unter den Achseln. Doch am Ende werden sie einsehen, dass man die Hand, die sie füttert, auch wunderbar melken kann. Wie bei „Secret Hideout“ und CBS!

Die Auflösung der Piratengeschichte selbst ist ziemlicher Mumpitz:

Die Forschungsstation auf dem Titan ist putt gegangen. Als man dann später zur Erde flog, wurde man beschossen (Warum? Schrottschiffe alter Kolonien zu gefährlich?). Daher entschied sich die verwahrloste und hungernde Kolonie, mal eben mächtige Schiffe zu bauen, um die Erde anzugreifen. Natürlich so, dass alle denken, dass fremdartige Aliens(!) der Aggressor sind. – Das wäre ungefähr damit vergleichbar, dass die Insel Sylt die BRD mit Kampfschiffen angreift, nachdem ein Sturm den Kontakt hat abbrechen lassen.

Noch dööfer-er geht es dann nur noch, wenn eine 16-jährige Nachwuchs-Inspektorin noch viel länger auf der tollen Discovery bleiben will – und daher innerhalb von wenigen Minuten das halbe Schiff und ihre eigenen Kameraden sabotiert. Wird ja sicherlich nicht schaden, während eine feindliche Flotte allen das Lebenslicht auszublasen droht?

Nicht zu vergessen die wirren und zufallsbasierten Taktiken, mit denen Burnham und Book schließlich die Gegner austricksen. „Mach du deine Schilde aus, sonst schießt die Erde auf die Discovery, auf UNS oder sogar auf DICH. Oder auf alle zusammen, gnaaah! Ich versteh‘s auch nur so halb, aber die andere Hälfte bekommst du, wenn du mit erhobenen Händen in‘s Vakuum rauskommst!“

Sicherlich hätte ich alles nach dem Zurückspulen besser kapiert, aber die Auflösung namens „Alien-Captain ist hagerer Vitamin-Verweigerer“ hat mir den letzten Wiederglotz-Bock aus dem Hangar gebeamt…

„So, jetzt ist der Helm runter… Es ist also Zeit, um einen gleichberechtigten Friedensvertrag zwischen ‚Stalker-Günni‘ und der vereinigten Planetengemeinschaft zu vermitteln.“ – Ein Sieg der Diploh… Dilpom… Dimplm… – Wie auch immer: Günni wird keine leeren Bierflaschen mehr gegen das planetenweite Kraftfeld werfen. Und die Erde dafür seinen Hartz-4-Regelsatz aufstocken.

Doch auch das Ende weiß mit weiteren Albernheiten zu begeistern. So ist der sinnfrei gesuchte Admiral (= der als einziger weiß, wo sich die doofe Sternenflotte, die US-Armee und dreiundzwanzig Bernsteinzimmer verborgen haben) tatsächlich in einem Trill-Symbionten gelandet, der wiederum in einer jungen Menschenfrau steckt. Jetzt muss man also nur noch die olle Erinnerung rauskitzeln.

Um die Sternenflotte, die trotz „Dilithium-Brand“ erst mal eine hundertjährige Runde Verstecken(!) spielt, wieder aufzustöbern.

Im Ernst, ich würde es ja gerne objektiv bewerten, aber mein Therapeut hat gesagt, dass ich vorher erst wieder meine Gefühle spüren soll, um zu erkennen, wie GENIAL und BESONDERS ich wirklich bin. Immerhin hat mir das die Crew am Schluss der Episode aber teilweise abgenommen:

Einen Baum puckern und ihm liebevoll etwas Kohlendioxid ins Ohr säuseln… Was für ein Glück! Ich dachte schon, ICH müsste selber nachts bei der Firma Tönnies einbrechen, Schweine streicheln…

Schönes Detail übrigens: Auch 800 Jahre nach „Picard“ stehen immer noch die Solar-Panele auf der Golden Gate Bridge. Und da sage mal einer, die bei CBS würden nichts für die Umwelt tun. Ein neues Bildchen zu rendern hätte nämlich wertvolle Energie gekostet, jawohl!

Fazit: Ich würde ja gerne ein kraftvolles Fazit rauspressen, aber ich bin noch sooo überwältigt von meinen Feelings. Die Schlauheit von Michael lässt mich immer so … fühlen, als wäre ich … ein toter Baum! Und Sarus Bescheidenheit, gemischt mit der Großherzigkeit der Autoren, ihn zum halbbescheidenen Halbcaptain zu machen, die finde ich sooo herzig und knuffig.

Ja, jetzt wäre eine Eiche oder Palme schön, damit Burnhams neuer Freund sich einen davon wendeln kann.

Und dieser Piratencaptain, wie er innerhalb von Sekunden seinen Zorn vergisst – und die Logikregeln eines drittklassigen Kinderbuches noch dazu.

Diese Serie ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Man kann es nicht anders sagen. (Höchstens Burnham, aber die kann ja auch ALLES)

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM