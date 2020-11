„Star Trek – Discovery“ – Kritik zu 3.04, „Forget Me Not“

Nach einer Reise nach Trill steht man kurz davor, Adiras Symbionten-Erinnerung wiederzuerlangen. Denn in ihren Träumen sieht sie immer diesen nackten Blauhaarigen, der drei Instrumente spielt – und dabei ist die rechte Hand noch nicht mal eingerechnet! Doch auf Trill hegt man Vorurteile gegenüber Anders-Verschmolzenen. Zu groß ist die Gefahr, dass diese eine „Krankenversicherung für Alle“ oder gar die „Toleranz für Wenige“ einführen. Also muss Burnham selber zum Höhlenbecken, um bei der alles enthüllenden Meditation mit Sätzen wie „Du musst dich dem stellen!“ auszuhelfen.

Niemand wird sich daran erinnern, aber in jeder Discovery-Staffel gab es bisher 1-2 Episoden, die „anders“ waren. Nein, ich spreche nicht von so positiven Dingen wie „schwul“ oder „trans“, sondern von Folgen, die von ECHTEN Drehbuchautoren verfasst wurden, die nicht zu tief im Kurtzman-Sumpf der guten Eigenlob-Laune mitlaufen.

Diese Episoden haben von STD-Verächtern jedoch wenig Lob erfahren – und wurden sogar von STD-Fans niedrig bewertet. Ich spreche z.B. von „Gedächtniskraft“ oder “Flucht nach vorn“, bei denen man sich NICHT alle zwei Sätze fragte, ob die Autoren Bonuszahlungen für möglichst viele Widersprüche erhalten.

So eine Folge haben wir – teilweise! – auch hier.

Eine Füller-Story mit viel Dialog, vielen Abwägungen und ein bisschen Budget-Gespare. Kurz gesagt jene Tugenden, die 90% der allerbesten Trek-Geschichten mitbrachten.

„Zur Feier des Tages habe ich meinen rechten Fuß in der Suppe verkocht. Denn ich bin euer ergebender Diener. ‚Captain‘ ist nur ein privater Fetisch von mir.“ – Ein Fest für Replikator-Gourmets: Saru vergleicht den damaligen Schwur an Burnham hier tatsächlich mit einem „kleinen Gebet“! Danach habe ich ihn aber nicht mehr verstanden, weil er lautstark ihr Holzkreuz zur Tür rausgeschleppt hat.

Klar, wir bekommen die üblichen Logikfehler (= Die Discovery-Crew kann vor TNG nichts über Symbionten wissen) und auch Brüche in der selbstgelöteten Kurtzman-Lore (= Tötet der Pilzantrieb neuerdings keine Pilzwesen und Multiversen mehr?), aber im Grunde geht es hier um … verängstigte Charaktere. Etwas, womit ich mich 100%ig identifizieren kann, sobald ich die Vorspannmusik vernehme.

Es geht um Stamets, der sich seiner Sterblichkeit und Überforderung gegenüber sieht. Um Burnham, die irgendwie mental nicht mehr im Offiziers-Modus läuft (ich verkneife mir ein „Also wie gehabt“). Um ein paar Crewmitglieder mit Schleuder- und Heimweh-Trauma. Und von mir aus auch um die spontan liebgewonnene Adira mit ihren Gedächtnislücken. – Auch wenn sie mir mit ihrem wiederholten „Ein Symbiont ist wie ein TINTENFISCH!“-Geblubber mächtig die Latten vom mentalen Zaun gefahren hat.

Was würde unsere Crew aus Wissenschaftlern eigentlich über so was wie das Corona-Virus sagen? „Das sind kleine Tennisbälle, nur halt sehr GIFTIGE Tennisbälle“? – Ja, hätte man danach nicht auf annehmbare Art über „Dunkler Materie“ gesprochen, wäre ich sehr beleidigt gewesen. Wieso gehen die Macher davon aus, dass GERADE die Trek-Zuschauer von Science so wenig Ahnung haben, dass man ihnen absurde Hirnschwund-Vergleiche liefern muss?

(Hirnschwund… Das wäre dann der Fall, wenn die Masse zwischen euren Ohren abnehmen würde. So was wie ein schmelzender Eiswürfel zwischen zwei Bananenstauden, kapiert?)

„Willkommen auf Trill! Darf ich vorstellen: Der Chef-Skeptiker Herr McGeifer, unsere Hasspredigerin Frau Backstein-Lübbe und zuletzt unser Sicherheitsmann vom religiösen Erdolchungs-Kommando.“ – Besser Skepsis als Sepsis: Eigentlich finde ich die Vorbehalte gegenüber einem menschlichen Wirt interessant. Es fehlte es nach den ersten Sekunden jedoch an Fein-Wut… äh… -Schliff.

Die Episode ist immer dann am stärksten, wenn über spontane Gefüüühle hinausgeschaut wird – und dieses … Dings ins Spiel kommt. Äh, wie heißt das noch mal, wenn man nicht rumbrüllt, heult oder Leute verkloppt? Ach ja: Professionalität.

Wenn z.B. Burnham erklärt, dass die Trill bitte Adira helfen müssen, weil nur das Leben der Frau zählt, nicht die Politik. Oder wenn Culber und Saru überlegen, wie man die Moral der Crew wieder stärken könnte, weil alle darunter leiden, dass sich „niemand an sie erinnern würde, wenn die Discovery einfach verschwände“. – Übrigens eine Frage, die angesichts der Geschichte der Serie deutlich auf der Metaebene diskutiert gehört.

Diesen kleinen Hoch-Momenten stehen aber weiterhin die effekthascherischen Psychosen aller Figuren im Weg. Denkt man z.B. eben noch, dass Michael sich diplomatisch einen Weg zu den Trill-Höhlen bahnen muss, so wird man garantiert von ein paar Speerträgern angegriffen. Was einem danach natürlich die Rechtfertigung gibt, selbst nach den Kavernen zu suchen, denn die bösen weiß(-gefleckt)en Männer haben einem ja schließlich keine Wahl gelassen. Getreu dem alten Motto: „Schaaaade, wir wollten ja friedlich sein, aber leeeider hat uns das Drehbuch wieder mal keine Wahl gelassen. Aber gut, der Phaser und die One-Liner müssen eh einmal jährlich durchgespült werden.“

Da hilft es auch nicht, dass Einzelpersonen durchaus auf der Seite von Burnham&Co sind. Das gab es auch bei TNG oder DS9 immer wieder mal. Interessanter war aber immer, einer ganzen Gesellschaft, Politikern oder auch nur machthungrigen romulanischen Raumschiffcaptains neue Pfade aufzuzeigen. Mental mitzufiebern, mitzureisen, mitzudenken. – Aber nein, hier ist der „neue Weg“ erst mal nur eines: Der wortwörtliche Weg durch die Kunstgarten-Landschaft, immer an den ges(ch)ichtslahmen Lanzenkaspern vorbei.

„An diesem Ort musst du dich deinen Erinnerungen stellen, Adira. Die haben hier doch nicht umsonst 500 Kilo Warp-Glitter aufgehängt!“ – Willkommen in Kurtzmans Kopf: Endlich erfährt Adira, wie sie an den Symbionten im Bauch kam. Ihre Vorgesetzten haben ihr nämlich immer erzählt, dass sie sich diesen bei einem fiesen Wischmopp/Haushaltsleiter-Unfall selbst eingepflanzt hat.

Und so gibt es für jeden guten Moment wieder einen schlechten. Wie ein Uhrwerk des Versagens. „Wir könnten gutes Star Trek machen, aber wir WOLLEN nicht“, höre ich sie wispern. „Komm, kotze mit uns ins Wurmloch!“, flüstern sie mir zu. Wobei letzteres ja sogar wirklich gesagt wird, um Burnhams einzige „Schwäche“ beim Zeitsprung auf den Tisch zu bringen.

Und so geht es immer weiter mit den Aufs & Abs:

+ Saru serviert seinem Führungsstab ein Festessen, das mit schöner Ausleuchtung und tollen Kameraperspektiven eingenommen wird. Da konnte ich sogar das Tourette-Syndrom der Imperatorin (*Essen fallen lass*) kurzzeitig unter der Niveau-Limbostange herumkrauchen lassen.

– Leider flippt Detmer am Ende aber uns und beleidigt Stamets, weil der das „Schiff ja nicht fliegen muss“ und sich für einen „Superhelden“ hält. Klar, in der Sache ist‘s ja alles RICHTIG, im Ton aber ziemlich untrekkig und unsubtil. Und da ist es mir auch egal, falls da eine fremde Beeinflussung stattfand! Auch der Naniten-Dämon vom Planeten Future kann sich schließlich etwas Mühe geben.

+ Auch die ruhigen Momente in der Trill-Höhle haben mir gefallen. Das wirkte alles ziemlich „höhlig“ und glitschig, eben wie die zeitgemäße Voll-Kalk-Version des damals gezeigten DS9-Pendants. Die Meditation im Wasser (nebst technischer Unterstützung) fand ich gelungen.

– Schade nur, dass es danach vollkommen in Fantasy abglitt, als Adira im Wasser einfach mal VERSCHWINDET. Klar, wie soll sie auch sonst in die Tiefen ihres Geistes steigen und Burnham gleich hinterher? Bei meinem Psychologen verschwinden wir zusammen auch immer durch die Sofaritze ins Tacka-Tucka-Land.

+ Die Idee, dass Adira den Symbionten von ihrem Geliebten bekam, ist richtig gut. Einfach, aber gut. Auch mit der Notfall-Transplantation kann ich leben. Wenngleich ich erwähnen sollte, dass ich es auch in der Zukunft für zu krass halte, wenn einfach ein schwebender Feuerlöscher aus der Wand kommt und eine seltene Ausnahme-Operation am Fußboden des Musikanten-Zimmers vornimmt.

– Nervig, unlogisch und schmalzig kommen hingegen kam das ganze Drumherum daher: Adiras Freund wird z.B. so gezeichnet, als hätte Jesus Christus (= Burnham) endlich seinen nicht minder heiligen Bruder gesandt. Auch verstehe ich nicht, wie man auf einem „Generationenschiff“ (weit im All!) die Föderation suchen kann, um danach mit 17 Lebensjahren als Inspektorin auf der Erde zu arbeiten. Was mich aber alles weniger stört als das süßlich-pathethische Antraben aller vorherigen Wirte. Einer toller, diverser und geiler (durchaus auch sexuell gemeint) als der andere – was wohl auch an der Schmalzparaden-Musik liegt.

„Adira… Selbst, wenn ich geschlechtlich drei- bis zehngleisig fahre, darfst du mich nicht auf so ein hohes Podest stellen.“ – „Aber, das hinter dir IST ein hohes Podest! Und du spielst dieses kulturell wertvolle DING. ‚Posaune‘ oder wie das heißt…“ – Liebe ist, wenn‘s nicht nur zwischen den Beinen schleimt: Diese Szene wäre kaum zu ertragen, WENN gleich nicht einer der Asteroiden durchs Fenster krachen würde.

Schade, am Ende ist eigentlich nichts (intelligent) geklärt worden:

Adira kann sich nun an ihren Freund und an den wertvollen Sternenflotten-Tattergreis erinnern, weil sie nun mit dem Tod(!) ihres Lebensgefährten klar kommt – beziehungsweise sich überhaupt an ihn erinnert. Aber warum war der überhaupt so ein großes Problem? Ich will ja nicht unsensibel erscheinen, aber auf Raumschiffen – oder auch auf unserer Welt – sollte man tunlichst nicht zu „schneeflockig“ sein. Beverly Crusher hat ihren Mann verloren, Neelix seine ganze Rasse, Picard seine Familie nebst Haupthaar.

Aber früher gab’s KEINE 55-minütigen Schluchz-Episoden, an deren Ende eine ganze Schulklasse an Toten noch mal anrücken muss, um dem Überlebenden ihren Segen zu vermitteln und zu sagen: „Wir sind supi, du bist supi, Weltraum ist supi“.

Zumal die optische und akustische Kitschigkeit so lächerlich war, dass sogar meine verstorbenen Oma kurz am Deckenleuchter ge-ROFL-t hat.

Die Symbionten-Biologie jetzt mal außen vorgelassen: Wer eine magische Vision auf dem Thermalbad-Planeten benötigt, um Trauer und Erinnerungen für einen Verstorbenen zu empfinden, ist psychisch eventuell so gestört, dass ärztliche Hilfe eher … äh … hilfreich erscheint? Also mehr noch, als im Trill-Planschbecken Visionen von Dingen zu bekommen, die man auch beim altmodischen Besprechen mit den Kollegen hätte rauskriegen können?!

Wobei man hier aber sagen muss, dass Culber als Psychologe eher einen mittelguten Job macht. Und das sage ich, obwohl Detmer am Ende wieder lachen kann, nachdem der Doktor ihr bestätigte, dass Piloten nun mal „Machos“ sind. – Auch hier frage ich mich, was das gebracht hat. Ich gehe ja auch nicht zu meinem Nachbarn, um zu beklagen, dass ich mich für den Schwuchtel-Laden namens „Zukunftia“ viel zu männlich fühle. Nur, damit der mir einen Klatscher auf den Po gibt – und meine Bedenken mit einem „Stimmt, Schnuckelchen!“ ausräumt.

Doch bei STD tut man stets so, als sei nach ein paar Schlagworten alles wieder gut. – Oder nie schlecht gewesen.

Am Ende der Geschichte wird es ja sogar gesagt: „Man musste es nur mal aussprechen. “ Wirklich? Tut das die Serie nicht ständig und ausschließlich? Aussprechen, Wegnicken, Weitermachen? Tut mir Leid, da erwarte ich von einem 8-Millionen-Dollar-pro-Folge-Franchise ein bisschen mehr als die Erkenntnis, dass – wie Culber es ausdrückt – „alles schon wieder wird“.

Und wenn Schlagworte mal nicht reichen, dann wird geflennt, bis der Augenarzt tadelnd durch’s Filmset schreitet… So weinen Adira, Burnham und auch Tilly, die am Ende total begeistert davon ist, dass Stamets … äh… ihren Dunkle-Materie-Vorschlag ganz nett findet? Im Ernst, geht das bei Autorenkonfernzen etwa auch so ab? Und wenn ja, kommen die Schreiberlinge überhaupt zur Arbeit, ohne sich von der grünen Fußgängerampel auserwählt zu fühlen – und mit einem religiösen Heulkrampf ins CBS-Gebäude getragen zu werden?

„Heureka! Sie ist wieder aufgetaucht aus dem ‚Becken des Kurz-Eintauchens‘! Heureka, unsere Gesellschaft wandelt sich!“ – „Hey, Leute, ich habe doch nur vergessen, sie vorher zu sedieren und das Gitter über die Wasserfläche zu legen.“ – „Klappe, hier wird gerade Politik geschrieben. Auf Twitter. Mit Großbuchstaben.“ – Neuer Bademanteltarifvertrag: Wieso die skeptischen Trill nach dem halben Absaufen so gerührt und offen sind, konnte ich mir erst nicht erklären. Doch dann schaute ich auf den Showrunner der Serie. Und hatte eine Vision!

Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ende total knorke ankommt: Alle gucken einen alten Film und freuen sich; die Crew macht also quasi „Die Orville“.

Ja, das ist toll und sieht mit den Quasi-Hologrammen im Hangar sogar TOLL aus. Nachdenken sollte man darüber aber keine Sekunde. Denn wie bei STD selbst heißt es auch hier: „Ablenken statt Lösungen finden“, „Heulen statt Augen öffnen“ und „Wenn du mal chronisch depressiv bist, dann musst du nur mal kurz was machen, was dir Spaß macht“.

Zugegeben: Das Schlussbild ist gelungen, wird aber beim erneuten Schauen der Serie schlechter altern als Frischkäse am Küchenboden.

Fazit: Eine seltsame Episode, die durchaus die richtigen Fragen rund um die Themenbereiche Verlust, Motivation und Selbstdurchleuchtung stellt.

Doch die Lösung ist an allen Ecken so simpel, dass man sich fast wieder den bisherigen Psychologen (Dr. Dr. Prof. Baldur Balleraction) zurückwünscht. Denn statt sich tiefgründig mit Ängsten zu beschäftigen, schmiert man lieber eine dicke Schicht Pathos und Kitsch über alles. Damit es feierlicher wirkt, sobald jemand aufsteht und die amtlichen Lösungen bekanntgibt:

„Kinoabend. Kurz entschuldigen gehen. Antagonisten kurz in der Nachbarhöhle warten lassen. Umarmung kann nicht schaden. Papiertaschentuch danach nicht in die Waschmaschine werfen.“

Aber immerhin… Für Trash-Freunde und „Wird das überhaupt noch mal wichtig?!“-Ratefüchse gab es diesmal mehr als sonst zu holen.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM