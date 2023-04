„Star Trek – Picard“ – 3.09 – „Vox“

Unsere Stoßgebete zum Heiligen Sankt Handgranatus haben gefruchtet: Die Serie hat endlich verstanden, was wir stets wollten! Nämlich eine zeitgemäßige Umsetzung zum Thema TNG. Es soll sich aber NICHT wie TNG anfühlen. Und höchstens zuuufällig eine TNG-Perücke, schlechte TNG-Zähne und eine alte TNG-Erkennungsmarke tragen… In dieser Folge gibt es nämlich ein überraschendes Wiedersehen mit einem ganz bestimmten Schiff. Eines, deren Kennungsbuchstabe ein bisschen sooo klingt. Und ähnliches im Zuschauer auslöst?

Inhalt : Während Jack plötzlich auf seine instinktive Krötenwanderung geht („Ich bin Borg – und das sage ich jetzt auch meiner Schöpferin, SO!“), treffen Picard & Crew bei den Feierlichkeiten des Frontier Days ein.

Pünktlich zur schlechten Rede von Christiane Lamprecht mutieren nunmehr alle Besatzungsmitglieder unter 25 Lebensjahren zu Borg.

Mach die Tür zu, die Staffelhandlung zieht (sich)!

Allein der Teaser mit Troi & Jack im spannenden Visions-Rumsteh-Land war eine kleine Frechheit:

„Jack, wir machen die Tür auf. Bist – du – bereit?“

„Nein. Ja. Angst!“

„Aber vorher will ich was wissen: Die roten Adern an der Wand, die wir seit zig Episoden sehen. Die sind ab JETZT Blütenblätter. Witzig, oder? Nicht mal bei Visionen schafft man hier eine gewisse Durchgängigkeit.“

„Ja. Nein… Aaaangst?“

„Exakt. So geht es dem Zuschauer auch. Aber erinnern dich die Dinger an was?“

„Hmm… Damals, auf ‚Rosengarten Prime‘, da hat meine Mutter mich immer in so einen Dornenbusch gesteckt, wenn ich wieder ein ganz besonders andersbegabter Träumer war, dem man (offiziell) nicht böse sein konnte.“

„Spannend. Vor allem kurz vor der düsteren Science-Fiction-Auflösung, die gleich kommt. Du musst dich übrigens wirklich vor nichts fürchten. Ich gucke mal kurz in die Visionstür rein, ja?“ (*aufmach, erschreck, Vision abbrech*)

„Und, was haben Sie gesehen?“

„Gaaah! Ja! Nein!? Angst!? MAMAAA!“ (*weglauf, Jack zurücklass*)

Zwei Sekunden später kommt Troi bei Picard und Beverly an.

„Hey, was haben Sieee denn gesehen?!“

„Puuh… Ächz… Also, das war sooo…“

(*Rückblick von der Zeit von vor 60 Sekunden zeig*)

Wer mir sagt, dass DAS solides Fernsehmachen ist, hat vermutlich zuletzt eine Räuberpistole aus den 60ern gesehen. Aber im Puppentheater – denn im Fernsehen war man da schon deutlich weiter.

Computergrafiken werden auch immer schöner. Leider ist die überproportional schöne Hälfte aber besonders oft von volumentrischem Nebel verdeckt… – Hier erschreckt sich gerade Troi über eine Vision des „Star Trek 8“-Trailers, die 1996 mehrere Dutzend Leute ins Kino gelockt hätte. Ausschließlich Sehbehinderte…

Lassen wir die Katze aus dem Sack. – Also stückweise. Jedes Jahr einen Haarballen…?

Auch interessant, wie man inzwischen mit den BORG umgeht. Bei den bisherigen 500 Begegnungen war das ja meist recht knackig: Q hat geschnippt. Oder Picard hatte einen feuchten Traum am Waschbecken. Oder Janeway hat einfach vor ihrem Frühstück in die Morgenzeitung geschaut, wo Fähnrich Kim die neuesten Langstreckenscans einpflegte.

Das war stets eine Sache von wenigen Minuten…

HIER benötigte man nunmehr aber 8 Episoden, um überhaupt auf das Thema zu kommen – von den üblichen „Picard, du alter Locutus-Arsch! Was haste dich auch assimilieren lassen damals!?“-Sätzen natürlich abgesehen.

Und wenn man bedenkt, dass man in Staffel 2 gerade erst mit den Borg AUFGEHÖRT hat, ist Trois Panikreaktion (und die generelle Entscheidung für diesen Gegenspieler) noch weniger zu verstehen.

Was kommt als nächstes? Worf knabbert sich die Zehnägel runter? („Die Ga… die Gaga… Die Gaaaallier!!“) oder Data muss sich 5 Folgen durch Traumwelten bewegen, um bei einer Traumatherapie das Wort „Pakled“ rauszubekommen?

Gerade im quasi-militärischen Kontext von Star Trek finde ich es verstörend, dass man hier um alte(!) Gegner so eine Show macht.

Mal eine andere Form von „Raten abbezahlen“

Beverly: „Jack hat Kontakt mit den Borg! Auch ohne Technologie!“

Picard: „Unmöglich!“

Beverly: „Na ja, Organisch halt. Bienen, Vögel, Ameisen, Blumen! Die machen das doch auch. Wissenschaftlich quasi unbegreiflich!“

Picard: „Oh Gott, das leuchtet total ein. Und pack bloß die Scanner weg, wir brauchen keine Beweise hierfür!“

Beverly: „Und es gibt nur eine Möglichkeit: Es ist durch Locutus geschehen. Und du hattest nie dein tödliches Syndrom!“

Klapowski: „Ja, so muss es sein! Sie mussten nur Jahrzehnte warten, bis sich Picard VIELLEICHT fortpflanzt. Und sie hätten keinen Klon oder eine andere Person benutzen können. Und alles, was der Autor euch sagen lässt, ist wahr. Ihr existiert quasi nur als Plotpoint-Papagei! … … Oh, Gott! Und ICH an dieser Stelle auch?!“

„Bleibt stehen! Eure Kultur und diverse Schussverletzungen werden den unseren hinzugefügt!“ – Im Gesicht Wechsel-Kalk statt Wechselbalg: Alle Crewmitglieder unter 25 Jahren werden hier zu Borg… Äh, ist das die Vorstellung der Autoren, wie man neues Trek-Publikum gewinnen möchte? Einmal Mikroplastik in den Latte Macchiato und fertig ist die Überweisung aufs Autorenkonto?

Ganz im Ernst, dieses Trek-Konzept des „Wissenschaftlichen Denkens/Arbeitens“ ist inzwischen zu irgendwas ganz anderem verkommen? Ich tippe auf eine Japanische Quiz-Show…

Zumal man sich hier sehr offensichtlich um irgendeine Science-Erklärung herumdrückt. Schließlich kommunizieren die genannten Ameisen ja durch Pheromone (eher doof bei Lichtjahren Unterschied?) und Vögel durch elektrische Felder (Was die Autoren immerhin von dem gemeinsamen Griff in die Steckdose kennen).

Alles so ein bisschen Gaga in Bezug auf die Borg.

Und JA, mir hätte komplex umprogrammierte DNA plus irgendwas Technisches echt schon genügt. Auch bei der späteren Geordi-Erklärung bleibt’s ja eher schwammig.

Dumm nickt gut

Der weitere Verlauf ist – Sorry! – indiskutabel beknackt und vollkommen verblödet. Und ja, dass ist derzeit mein lustigster und geistreichster Spruch dazu. Im Detail:

– Picard erklärt die Situation Jack. Der ist so schockiert, dass er gleich bei den Borg … mitmachen will? („Was, meine Zellen zeigen, dass ich gar kein SUV-Fahrer, sondern Klimaaktivist bin? Man reiche mir den Klebstoff!“)

– Die einzige Alternative ist angeblich – Picard widerspricht nicht – eine hochwissenschaftliche Lobotomie und ähnlich schlimme(?) Geistesverschmelzungen in der Folterklinik. Immerhin, diesmal kein Bunsenbrenner am Kopp.

– Jack kann neuerdings mehrere Leute übernehmen, weswegen er die beiden bewaffneten Wachmänner einfach mal mitlatschen lässt. Wegbeamen, Kraftfelder oder weitere Wachmänner wurden zwischenzeitlich übrigens anti-erfunden.

(Ein hochkomplexer Vorgang, den ich leider kaum erläutern kann. *vieldeutig auf Ameisen und Spinnen zeig*)

„Jacki-Baby. Du kannst doch deine Mami nicht verlassen. Ich wollte dir doch noch die Brust geben!“ – „Ich hole sie mir später von dir. Wenn ich sie nach den ganzen Explosionen noch finde.“ – Gemein, sie hat ihn die ganze Zeit NICHT belogen: Das komplexeste an diesen Episoden ist immer noch der umgedrehte Mutterkomplex. Macht aber nix, denn die begeisterten Reviewer zu dieser Episode wedeln auch schon lockend mit der Rassel.

– Beverly wurde irgendwie in Jacks Kopf mit der Borg-Queen verwechselt. Ich kenne das. Nur hielt mein Vater sich wortspielmäßig immer für Heinz Erhardt.

– Nebenbei bemerkt wollten die Formwandler einfach nur Jacks Fähigkeiten abgreifen. Dank einer hier beliebig einfügbaren Fanboy-Theorie haben sie davon nämlich Wind bekommen. Oder haben immer schon mit den Borg zusammen gearbeitet. (DIESE gefilmte Zusammenkunft würde ich sofort gegen diese komplette Staffel eintauschen!)

– Jack weiß nun, WO die Borg-Queen ist, weil… frische Visionen halt, die jahrelang nicht da waren.

– Das Ende von Staffel 2 wenigstens mal erwähnen? Was auch immer es war… Jurati gründete doch eine Borg-Kommune für freiwillige Nanobot-Lutscher?

– Picard findet nach Jacks Flucht, dass der Junge wohl das „Schlimmste von ihm“ geerbt hat. Was meint er? Den flotten Wiegegang? Den schlanken Flucht-Fuß? Oder irgendeinen ollen Ausbrecher-Film auf DVD?

– Um ein geklautes Shuttle auf Langstreckensensoren aufzuspüren, braucht man neuerdings einen ungehackten Transponder an Bord. Was für ein Glück, dass die Borg, Klingonen und Cardassianer früher immer einen hatten, wenn man die auf Lichtjahre Entfernung geortet hat?

– Die grobe Richtung von Jacks Flucht kennt man übrigens auch nicht, weswegen man mal einfach GAR NICHTS macht.

– Die Föderation zieht tatsächlich ALLE Schiffe zusammen. Die Monate/Jahre im Quadranten unterwegs sein müssten. Um z.B. Grenzen zu sichern. Man zieht sie zusammen für Feuerwerk. Was von uns kürzlich noch als WITZ gesagt wurde.

Schon erschreckend, wenn die Autoren so denken wie WIR, wenn wir nach 6 DIN-A4-Review-Seiten müde sind.

„So dürfen wir aber nicht zu Bajor fliegen. Die denken gleich wieder, es stünde ein prophetischer Heuschreckenschwarm am Himmel?“ – Fanfictionkonzepte in Reihe geschaltet: Eine völlig gleichgeschaltete Flotte kann man immer gut gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man die Hilfslieferungen auf Planeten im Dreivierteltakt runterbeamen will. Oder wenn sich mehrere Captains bei diplomatischen Einsätzen rappend mit dem Gegenüber verständigen.

– Wie viele Leute sind jetzt noch mal von Formwandlern unterwandert? Alle? Gar keine mehr? Nur Tuvoks Mudder? Präsidenten mal anrufen? Oder rufen DIE vielleicht mal an? Irgendein Nicht-Unterwanderter, der wissen will, was da Phase ist? („Picard, du ekliger Romulaner-Retter aus Staffel 1. Was ist eigentlich los bei dir? Vielleicht irgendeine schräge SF-Begebenheit, die man sich früher noch innerhalb von 5 Minuten erklären konnte?“)

– Wieso ist Shaw teilweise immer noch gelangweilt UND desinteressiert? Schicksal der Föderation nicht spannend genug?

– Wen interessiert die künstliche Rede von Admiralin Shelby, wenn die Enterprise F startet? Zumal das Blabla im Dunklen so aufmunternd wirkt wie ein Selbstmörder, der von den Errungenschaften der Menschheit schwärmt – während er das Rasiermesser freudig durch die Venen tanzen lässt. („Huuuii! Komisch… Nur rotes Konfetti?“)

– Davon abgesehen war das Ende von Shelby – immerhin eine tolle Frauenfigur vom allerersten Borg-Zweiteiler – unwürdig:

Aufstehen vom Stuhl, angeschossen werden… uuund der Übertragungsbildschirm geht aus, bevor sie überhaupt darniedergesunken ist. Aber vielleicht hat sie ja mit Fähnrich Ro Laren einen Fensterplatz in der Hölle? Hoffentlich ist’s nicht nur das Bullauge zur Waschmaschine…

So, wie man neuerdings mit ALTEN starken(!) Frauen umgeht.

– Was wollte Vadic nun von Jack? Wohlgemerkt, VOR der Silvesterparty? Ihn zur Borgqueen bringen, weil sonst der ganze Plan … genauso verlaufen wäre? Oder MUSSTE Jack jetzt das Borg-Startsignal aussenden? Mal alles besser erklären, oder stört das nur den angetackerten Anhang am Script-Bierdeckel?

– Wieso eigentlich die TITAN tagelang kichernd um den Block (im eigenen Großhirn) jagen, wenn es am Ende Jack selber war, der spontan die Seite wechselte?

(„Blöde Vadic… Jetzt finde ich die Borg erst recht toll, weil deren Formwandler-Buddys mich so genervt haben. Denn der Kumpel meines Feindes ist mein Bro!“)

„Seven… Sieben… of… Nine. Ächz… Genau so viele Momente haben die Autoren vertan, mir einen ansprechenden Charakter zu geben!“ – Wie roh-mantisch: Mit seinen letzten Atemzügen nennt der Captain unsere Seven endlich mal „Seven“. Ein gar epischer Charaktermoment für alle Zuschauer, die VERSTANDEN haben, was das „Frau Hansen“-Gefasel in den 8 Folgen davor eigentlich sollte. Ich tippe auf Telefonbuch-Tourette?

– Und wenn es jetzt eher veränderte DNA war, die durch den Transportercode in jeden Sterneflotter eingeschleust wurde (übrigens die einzig TOLLE Idee dieser Folge!), warum sieht man dann doch wieder den Schwarzen Gesichts-Hautkrebs, der früher immer auf Nanobots hingewiesen hat?

– Bin gerade zu faul zum Zurückspulen, aber WIE war das Virus noch mal auf ALLE Schiffe gelangt? Wäre ja eine tolle – sinnvolle – Aufgabe für die Formwandler gewesen, mit Pipetten(?) am Transporterpuffer zu muffeln.

Aaaber es wurde nicht erwähnt? Oder zu kurz? Wären all diese Sabotageakte nicht auch „spannend“ gewesen? Einbrüche auf Serverfarmen? Seltsam misslungene Testläufe auf einem abgelegenen Außenposten?

– Wie viele Crewmitglieder sind denn bitteschön unter 25 Jahre alt – was sie ja erst mutieren lässt? Gefühlt 50% der Sternenflotte? Bei allen alten Serien hätte man die drei betroffenen Figuren an Bord mal ganz schnell von der Brücke ausgeschlossen – mit diesem klassischen Kindersicherungs-PLOPP im Auto.

– Warum musste jetzt aus Picards Leiche das Gehirn geschnippelt werden, während Jack normal aufwachsen durfte? Damit die Borg nach 30 Jahren wieder wussten, was sie damals angerührt hatten? („Ach sooo! DAS war unser Plan. Blöder Datenverlust vor 20 Jahren…“)

– Zu den selbstironischen Sprüchen bei der großen Ballerei („Habe mich noch nie gefreut, so viele Falten zu sehen“) sage ich mal nichts. Will ja niemanden überfordern, der das TOLL fand.

Klaaaapoo schreibt imma Buchstaben so vieele!

– Was genau WOLLTE Jack jetzt von der Borg-Queen? Sich einfach mal über einen Wechsel des Handy- und Lebenssinn-Vertrags informieren?

– Verantwortung für das eigene Dasein übernehmen ist eh out. Sich erst großspurig über die Menschheit auslassen („Alle böse! Vor allem die Pharmakonzerne und Kreuzfahrtschiffe im All!“) aber dann nicht mal 5 Minuten die Füße im Quartier stillhalten?

Genau mein Non-Humor!

– So nett die Idee des „virushaltigen“ Transporters auch war, so dröge finde ich es auf den zweiten Blick. Musste man früher noch Zeitreisen, Raumschlachten und Psychotricks überstehen, so entstehen die Borg nun einfach, indem man 8-9 Folgen einfach was GANZ ANDERES zeigt?! Dass man hier auch Wechselbälger, Pah-Geister und komplett andere Aliens einbauen könnte (die irre Vadic wäre vermutlich für jede Variante zu begeistern gewesen), macht es kaum besser.

„Okay, dann bin ich eben jetzt ein Borg und helfe Waisenkindern, sich besser bei den Hausaufgaben zu vernetzen.“ – Gutmensch will Weile haben: Jack hatte eh keine Impfstoffe da, um weiterhin fremden Planeten zu helfen – siehe Episode 1. Aber okay, dann liefert er MIR eben Schimpfstoff.

Die Rückkehr der Enterprise D kehrt zurück!

Wenn man sich von den letzten 7 Minuten zu einem sabbernden Wrack eines „Da!-Da!-Da!“-Sagers verwandeln lassen möchte – bitteschön… Soll doch jeder mit seinem Speichel und Kunst(un)verständnis machen, was er will. Und mit „er“ meine ich eigentlich Kurtzman.

Wenn es euch reicht, dass am Ende ein neu gebügeltes TNG-Enterprise-D-Set auf die dunkelgeklopfte Zuschauerschaft losgelassen wird – Dunkel durch mangelnde Belichtung PLUS Nekrosen –, dann sei es so.

Stark die Macht mit dem Langzeitgedächtnis ist, junger Master.

Nur irgendwie reicht MIR es nicht mehr, wenn man „einfach“ das olle Set nachbaut. Was übrigens die Erklärung dafür ist, warum selbst der Borg-Kubus in dunkler Matschepampe versinkt (Sets wurden nach Staffel 1 zu Scheinwerferabdeckungen geschreddert?). Zumal es wieder der übliche Fetisch-Fuhrpark an ikonographischem Irisgekitzel ist:

Data knetet seinen alten Sitz („Oh, wisst ihr noch, damals? Als ich OHNE Gefühle hier gesessen habe, buhuhuuu!“), Picard freut sich über den Teppich („Haha, DAS habe ich vermisst! Zwinker! Technisch und inhaltlich ist mir eh alles Wumpe.“) und überhaupt werden natürlich Konsolen gestreichelt und Plaketten betrachtet („Hey, eine Euro-Plakette! Da gibt es doch Pfand drauf?“)…

Und nachdenken sollte man über den Enterprise-D-Neubaus ebenfalls nicht. Okay, von mir aus konnte die Untertassensektion geborgen werden, ABER dass Geordi quasi als Wochenend-Schrauber den kompletten Rest(!) neu angebaut hat, ist noch unglaubwürdiger als Zefram Cochrane als Erfinder des bierbetriebenen Warpantriebs.

„Hey, das sieht ja genauso aus wie früher!“ – „Ja, nur die Nebelbank war vorher nicht da…“ – Auch Masturbation kennt Graustufen: Hier sollen sich Alt-Fans mal richtig in die Hose greifen. Bei solch plumpen Fanservice kann es allerdings sein, dass sich das gute Stück in die Nebenniere zurückgezogen hat. Und das Licht ist auch irgendwie … anders. Schon alleine von der Meldeadresse her?

Wie muss man sich das vorstellen? Geordi schwebt mit Replikatoren im All und lötet tonnenschwere Teile zusammen – am besten noch ohne Wissen der Zentrale, da es sich immerhin um ein hochpotentes Kampfschiff handelt (35 Jahre später sind NIX), das nicht mal an das Föderations-Internet angeschlossen ist?

Solche Scherzchen machen ein Serienuniversum so klein und pieselig, dass es unter dem Teppich fallschirmspringen kann.

(„Nach der Voyager, der Defiant und Archers Enterprise haben wir noch DS9 und einen zweiten Mond gebaut.“ – „Schnief, der Mooond! Bekannt aus Star Trek 1! Reeetro!“)

So wirklich überzeugt hat mich das 3D-Modell der Enterprise übrigens auch nicht. Oder war es früher schon so, dass die großen Fenster auf der Unterseite nur aufgemalte weiße Vierecke waren? („Hier könnte ihre Werbung stehen!“)

Ähnlich ballerig war dann auch der neue „Geheimtrick“ der synchron fliegenden Starfleet. Das Konzept ist ja nett gemeint (was sollte das Muster eigentlich sein? Zubereitungshinweise für japanische Nudelsuppe?), aber groß und wuchtig fühlt sich das alles nicht an. Hier arbeiten keine lebenden, atmenden Wesen mehr, sondern Computergrafiken, die sich selbst zum ersten Geburtstag gratulieren?

Warum nicht mal die anderen Crews ZEIGEN, die die anderen Schiffe beobachten, die sich majestätisch neu formieren? Mit Borg, Wechselwandlern und Feuerwerk passiert hier ja eigentlich so viel, dass es angemessen wäre, mal irgendwas anderes als Oneliner-Riker und Eyeliner-Seven zu präsentieren.

„Hände hoch! Lassen Sie sofort Ihre Vergleichsfibel fallen und glauben Sie uns! Exakt SO tolerant haben wir bei TNG auch immer gestanden, ich schwör!“ – Weiterentwickelte Menschheit her, oder es knallt: Dieser Kult-Shot wird dafür sorgen, dass viele Trekkies endlich wieder ihr langerwartetes Star Trek haben. ICH hatte hiernach total Bock, mir alle ALTEN Staffeln auf Blu Ray zu bestellen. Zum zweiten Mal, wohlgemerkt.

Fazit: Habe ich Fell an den Ohren? Heißt mein Herrchen Pavlov? Habe ich überhaupt irgendwelche Reflexe?

Wem das Ende der Folge für Begeisterungsstürme im eigenen Wasserglas reicht, möge damit glücklich werden. Und rosa Blasen kann man sicherlich auch von Innen schön tapezieren…

ABER: Für Leute, die in Starfleet gerne eine quadrantweite Macht aus Individuen(!) sehen möchten, die sich mit wissenschaftlichen und militärischen Themen auseinandersetzen, ist dieser Fanboy-Stepptanz aus einem schlechten Online-Rollenspiel eher zum Fremd- und Selbstschämen.

Wer einen gewissen Anspruch an erzählerische Qualität hat, wird sich über diese Episode reichlich ärgern.

Wem hingegen das bunte Blink-Blink von damals reicht („Er hat ‚Worfs Pflaumensaft‘ gesagt!!“), darf 2 bis 9 Sterne draufrechnen.

Dabei muss man natürlich ignorieren, dass die letzten 8 Folgen nur begrenzt auf DIESE Auflösung hingearbeitet haben – und eigentlich nicht mal Jacks Visionen darauf einzahlten.

(Die Ranken waren rot, weil man … rote … Augenadern bei der Assimilation bekommt?!)

