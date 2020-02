Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.04 – „Absolute Candor“

Hier mal ein kleines Franchise-Ratespiel: Wir haben da einen Ring, der oft gezeigt wird, eine hutzelige kleine Person, die alle ständig in Gefahr bringt, eine Art Kampf-Elf, eine Reihe von unterschiedlichsten Gefährten und rote Bäume im klassischen Fantasy-Licht… Na, was könnte das sein? Richtig: Die neue Picard-Seifenoper, die neuerdings einmal die Woche auf „Mordor TV“ läuft.

Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht darüber, dass die Serie weitergeht… Und das meine ich gar nicht so böse, wie‘s sich anhört. Wir hatten schließlich einen schönen Abschluss beim letzten Mal:

– Picard hatte einen Haufen Leute kennengelernt, die – mal mehr oder weniger – sympathisch waren

– Picard hatte einen Haufen Leute verprügeln lassen, die – mal mehr oder weniger – mit dem Blindenstock in sein Haus gefallen sind

– Picard hatte freundlich geschaut, „Engage“ gesagt und alle haben fröhlich gewirkt, vor allem die Orchestermusiker

Rein emotional hatte ich tatsächlich in den letzten Tagen mit der Story abgeschlossen. Umso verwirrter war ich, als nun Episode 4 herauskam und sich rausstellte: Die meinen das mit der romulanischen Flüchtlingskrise, den seltsamen Dialogen und der Föderations-Beschwör… – Verschwörung tatsächlich ernst. Schade. Dann muss ich mir wohl doch langsam die Namen der „Ocean‘s Quäl-Elfen“-Crew merken… ?

Die Handlung lässt sich diesmal in ein paar Kästen zusammenfassen:

Und dann replizierte er mir ein „Werthers Echte“ – Der Rückblick war etwas Picard-untypisch, oder? Der Mann beamt hier in das romulanische Lager, als wäre er ein Dschungeltourist, der nebenbei Moskitonetze und Bibeln zu verteilen gedenkt – für einen kleinen Unkostenbeitrag. Okay, die Anwesenheit von Schleim auf der Linse würde erklären, warum da blitzende Staubflocken und vielfarbige Lense-Flares rumwabern. Aber durch diese Optik kapieren wir natürlich auch schneller, wie romantisch und wuuunderschön es ist, mit Kindermodels abzuhängen. Das war so plump und unsubtil, dass ich mir im Gebüsch zum Kinderspielplatz glatt die Bonbons aus der Hand gefallen sind. – Der Rückblick war etwas Picard-untypisch, oder? Der Mann beamt hier in das romulanische Lager, als wäre er ein Dschungeltourist, der nebenbei Moskitonetze und Bibeln zu verteilen gedenkt – für einen kleinen Unkostenbeitrag. Okay, die Anwesenheit von Schleim auf der Linse würde erklären, warum da blitzende Staubflocken und vielfarbige Lense-Flares rumwabern. Aber durch diese Optik kapieren wir natürlich auch schneller, wie romantisch und wuuunderschön es ist, mit Kindermodels abzuhängen. Das war so plump und unsubtil, dass ich mir im Gebüsch zum Kinderspielplatz glatt die Bonbons aus der Hand gefallen sind.

„Machen wir auch mal was anderes, Opa?“ – „Aber wir spielen doch schon mein Lieblingsspiel, Junge!“ – „Aber immer nur ‘Werbespot für Hilfsorganisationen‘ macht gaaar keinen Spaß!“ – Seifenblasen-Replikator auf 110%: Nichts gegen die Botschaft an sich, aber muss man die so verpacken, dass sie sogar durch die Betonwände meiner Nachbarn hindurch leuchtet?

Bonding-Events für Bondage-Freunde – Das Kennenlernen auf dem Holodeck widersprach und sabotierte sich ständig selbst: „Mann, wir fliegen bevölkerte Unendlichkeit des Alls hinaus. Puh, ist aber schon ziemlich leer und öde da draußen“, „Picard ist ein Mann der Tat. Aber damit er sich wohl fühlt, müssen wir unbedingt sein Weingut holografisch nachbauen“, „Der Mann ist schon nicht ganz richtig im Kopf. Es kann aber nicht schaden, alles zu tun, was er vorschlägt“, „Tal Shiar-Kampfnonnen sind ganz schön gefährlich und unheimlich. Aber auch totaaal absurd, Leuteee!“

Immerhin: Jetzt bin ich richtig DRIN in der Handlung, Alex! Ach neee, doch nicht… – Das Kennenlernen auf dem Holodeck widersprach und sabotierte sich ständig selbst: „Mann, wir fliegen bevölkerte Unendlichkeit des Alls hinaus. Puh, ist aber schon ziemlich leer und öde da draußen“, „Picard ist ein Mann der Tat. Aber damit er sich, müssen wir unbedingt sein Weingut holografisch nachbauen“, „Der Mann ist schon nicht ganz richtig im Kopf. Es kann aber nicht schaden, alles zu tun, was er vorschlägt“, „Tal Shiar-Kampfnonnen sind ganz schön gefährlich und unheimlich. Aber auch totaaal absurd, Leuteee!“Immerhin: Jetzt bin ich richtig DRIN in der Handlung, Alex! Ach neee, doch nicht…

“Spiel mir das Lied vom… alles!“ – Nichts gegen Harfen- und Flötenmusik. Nur bin ich unsicher, ob diese auf dem „Zehn Vorne“ im Borg-Kubus was zu suchen hat? Ich meine: Man darf ruhig auch mal sehen und HÖREN, dass der Kubus nicht immer ein Ausstellungsraum für LED-Lichterketten und Männer-Lockenwickler war. – Ich würde hier fast von miesem Musikdesign reden, wenn da nicht noch die schlimmere Romulaner-Siedlung wäre. Hier vermischte man nämlich „Ausländer raus“-Schilder mit „Herr der Ringe“-Ästhetik und dem Charme eines Mexikanischen Bergdorfes. Und DAS alles halt bei Panflöten-Gedudel. Ob diese kranke Mischung Picards Gesundheit zuträglich ist? – Nichts gegen Harfen- und Flötenmusik. Nur bin ich unsicher, ob diese auf demim Borg-Kubus was zu suchen hat? Ich meine: Man darf ruhig auch mal sehen und HÖREN, dass der Kubus nicht immer ein Ausstellungsraum für LED-Lichterketten und Männer-Lockenwickler war. – Ich würde hier fast von miesem Musikdesign reden,da nicht noch die schlimmere Romulaner-Siedlung wäre. Hier vermischte man nämlich „Ausländer raus“-Schilder mit „Herr der Ringe“-Ästhetik und dem Charme eines Mexikanischen Bergdorfes. Und DAS alles halt bei Panflöten-Gedudel. Ob dieseMischung Picards Gesundheit zuträglich ist?

Offiziell bestätigt: Kurtzman besitzt Schlittschuhe! – Für einen Moment habe ich überlegt, mein Gehirn mit einem Wandpfosten auf Beschädigungen zu scannen… So sehen wir tatsächlich eine Tanz- und Rutschszene, in der Soji und der Spock-Zwilling lachend durch das Borgschiff huschen. Und zwar mit einer Art Eiskunstlauf, der nicht nur dazu dient, den roten Lichtern auszuweichen (ohne hinzuschauen, denn wir sind ja cool), sondern dabei auch noch rattenscharf zu werden und es am nächsten Mauerpfeiler zu treiben. – Für einen Moment habe ich überlegt, mein Gehirn mit einem Wandpfosten auf Beschädigungen zu scannen… So sehen wir tatsächlich eine Tanz- und Rutschszene, in der Soji und der Spock-Zwilling lachend durch das Borgschiff huschen. Und zwar mit einer Art Eiskunstlauf, der nicht nur dazu dient, den roten Lichtern auszuweichen (ohne hinzuschauen, denn wir sind ja cool), sondern dabei auch noch rattenscharf zu werden und es am nächsten Mauerpfeiler zu treiben.

„Pass auf, dass du nicht ausrutschst, Schatz. Sonst müssen wir den gaaanzen Weg noch mal entlanggleiten. Das Sicherheitssystem in diesem Bereich ist da äußerst streng!“ – Nach dem Rutschfuß kommt der Flutschfinger: Als ich damals bei Voyager bemängelte, dass die Borg viel zu entmystifiziert wurden, war ich argumentatorisch wohl noch auf … dünnem Eis?

Dann lieber mit Lego spielen – Ich habe ja nicht viel erwartet, als man uns den Legolas aus dem Lande Romulus vorstellte. Aber dieser mimiklose Flitzpiepen-Boy mit der Persönlichkeit eine feuchten Schwertscheide war nun wirklich nicht das, wofür ich mich 20 Minuten lang wachhalten musste. Zumal ich hier erstmals auch sagen muss, dass Patrick Stewart auch nicht wusste, was er sich hier zurechtschauspielern sollte… Ist er nun der strenge Onkel? Der verwirrte Trottel? Der harte Kämpfer, der selbst Freunde in Gefahr bringt? Vater? Versicherungsvertreter? Ein alter Freund, der aber nix geleistet hat? Ein Mentoren-Ass oder ein Mental-Arsch? – Furchtbar geschrieben, das alles. – Ich habe ja nicht viel erwartet, als man uns den Legolas aus dem Lande Romulus vorstellte. Aber dieser mimiklose Flitzpiepen-Boy mit der Persönlichkeit eine feuchten Schwertscheide war nun wirklich nicht das, wofür ich mich 20 Minuten lang wachhalten musste. Zumal ich hier erstmals auch sagen muss, dass Patrick Stewart auch nicht wusste, was er sich hier zurechtschauspielern sollte… Ist er nun der strenge Onkel? Der verwirrte Trottel? Der harte Kämpfer, der selbst Freunde in Gefahr bringt? Vater? Versicherungsvertreter? Ein alter Freund, der aber nix geleistet hat? Ein Mentoren-Ass oder ein Mental-Arsch? – Furchtbar geschrieben, das alles.

Replizier dir deinen Konflikt – Picard hat damals versucht, alle zu retten, aber die Föderation hat ihn gestoppt. Daher will man ihn nun im Flüchtlingslager töten. Einem Lager, dem weder von der unterwanderten Föderation (wir erinnern uns: da sitzen jetzt ROMULANER drin!) geholfen wurde (sind ca. 15 Jahre zu wenig Zeit?), noch von sonstwem. Klar, Replikatoren kosten viel Geld, da man ja erst Replikatoren replizieren muss, die dann die … Replikatoren replizieren? – Sorry, aber gerade angesichts der vergangenen Zeit und der einstigen Größe des Romulanischen Reichs ist das alles etwas, das mich intellektuell nur auf Darm-Ebene anregt. – Picard hat damals versucht, alle zu retten, aber die Föderation hat ihn gestoppt. Daher will man ihn nun im Flüchtlingslager töten. Einem Lager, dem weder von der unterwanderten Föderation (wir erinnern uns: da sitzen jetzt ROMULANER drin!) geholfen wurde (sind ca. 15 Jahre zu wenig Zeit?), noch von sonstwem. Klar, Replikatoren kosten viel Geld, da man ja erst Replikatoren replizieren muss, die dann die … Replikatoren replizieren? – Sorry, aber gerade angesichts der vergangenen Zeit und der einstigen Größe des Romulanischen Reichs ist das alles etwas, das mich intellektuell nur auf Darm-Ebene anregt.

„Picard, wir werden Sie jetzt töten.“ – „Warten Sie! Ich habe da einen meiner berühmten Diplomatentricks auf Lager!“ (*wütend auf „Ausländer raus“-Schild herumtrampel*) – Herr, lass Trek vom Himmel regnen: Die Dialoge und Motive sind unterirdisch. Aber okay, immerhin hilft der Elfenjunge gleich unserem Helden. Warum auch nicht? Der kennt hier ja nach all den Jahrzehnten hier noch keinen…

Alles in allem ist dies ein unerträgliches Geschwafel, angefüllt mit hohlen Phrasen, Zukunfts-, Genesungs- und mentalen Besserungswünschen, durchmischt mit endlosen Erklärungen, die nur dazu da sind, EINE Person auf‘s Schiff zu bekommen. Und dass man als Zuschauer bei all der Oberflächlichkeit und Langeweile in der Kulisse rumschaut, macht es noch schlimmer… („Hey, die haben da kleine süße CGI-Schmetterlinge eingebaut.“)

Denn so fragt man sich noch häufiger: „Warum leben die Romulaner unter einem Baum? Selbst unsere Flüchtlinge bekamen nach Minuten schicke Metallboxen hingestellt!“ oder auch „Sind Küsse im Borgschiff auch dann romantisch, wenn man seit dreieinhalb Folgen weiß, dass der Küssende ein Spion ist?“…

Und dabei haben wir noch nicht mal über Picard gesprochen, der den Anflug eines Warbirds einfach beiseite wischt („Ich bin ein Erwachsener und unterhalte mich gerade!“) oder gar über die bekloppte Doppelkreis-Halskette, die so oft eingeblendet wird, als wenn wir irgendwas mit ihr tun müssten. Aber WAS könnte das nur sein?

Alle Elemente sind nur dazu da, um uninteressante Figuren zusammenzufügen. Wer kann es da Raffi übelnehmen, dass sie über den Neuzugang lästert, während der Captain zu cool für irgendwelche Meinungsäußerungen ist?

„Da, Seven of Janeway! Das muss ich weitergucken!“ – Mit Dreck fängt man Mäuse: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man etwas nennt, in dem minutenlang der Plot erklärt wird, damit am Ende ständig neue Charaktere hinzustoßen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es im weitesten Sinne mit „Bad Writing“ umschrieben werden kann?

Das i-Tüpfelchen ist am Ende vor allem der langweilige Raumkampf, der direkt auf ein Klischee-Gedrohe der Romulanischen Spion-Geschwister folgt. Aber so ein bisschen sexuell-agressive Stimmung (Stichwort „Inzest-Erotik“) hat in Star Trek früher schließlich auch nie geschadet?

Fazit: Ein wüster Stil-, Musik- und Tempomix, bei dem man am Ende nicht mehr weiß, ob man gerade „Reich und Schön“, „Herr der Ringe“, „Der politische Kommentar zum Sonntag“ oder „Alle lieben Opa“ gesehen hat.

Hier wird so sehr mit der dicken Kelle über die Zuschauerseele gestrichen, dass man am Schluss gleichzeitig lachen, weinen, Alzheimer bekommen, ein Kind zeugen und Popmusik hören will.

Und das alles beim Durchblättern von altmodischen Büchern (direkt neben durchsichtigen Bildschirmen). Gemischt mit klassischer Musik. Bei einem Schwertkampf. Während eines klärenden Gesprächs. In der Anwesenheit von Kampfnonnen. Die aber total nett sind und nicht kämpfen.

Ich glaube, ich gehe ins Bett. Und bleibe trotzdem länger auf…? – Egal, dank „Picard“ können wir stets ALLES gleichzeitig machen!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Das zieht dem Androiden die Schuhe aus!

Da ist er! Picard! Der Auserwählte! Der Heilsbringer! Da ist er! Picard! Der Auserwählte! Der Heilsbringer! Schnell, liebe Romulaner im E.T.-Indianerreservat, schart euch um ihn wie um den ersten weißen Mann im Eingeborenendorf! Vielleicht hat er ja tolle Glasperlen dabei. Ugga, bugga! Das ganze Bewundern wird zu anstrengend? Dann kommt der „Romulan Social Club“ ja genau richtig! Dutzende Echtbücher (die Hälfte natürlich von Dumas) warten dort nur darauf, von kulturlosen Spitzohren verschlungen zu werden. Spitzohren wie „Romulanerkind“ (Name vergessen), welches mit Onkel Jean-Luc am liebsten im Gras rumtollt und lustige Degenspiele veranstaltet. Ob daaaas nochmal von Belang sein wird? Keine Ahnung, da müsst ihr die romulanischen Kampfnonnen (!) aus dem „Orden der ungefilterten Wahrheit“ (!!) fragen. Was sagt ihr? Ich soll mir für meine Meinungskästen nicht immer so einen unlustigen Schwachsinn ausdenken?

Mensch, hab ICH Neuigkeiten für euch! Und es geht sogar noch weiter. Gedruckte Bücher sind mittlerweile das neue Statussymbol für’s Schlausein. Aber natürlich nur mit anspruchsvollen Werken der Hochliteratur wie „Darmpfiff im Wandel der Zeit“ oder „Selber lecken oder vorgeklebt? Sinnkrisen für Philatelisten, Band 17“. Bei Harry Potter und Co. kriegt man wahrscheinlich eher eine geklatscht. Apropos auf die Stirn klatschen. Dass dieser Space auch im nahen 25. Jahrhundert immer noch total superklasse ist, betonte dieses Mal Dr. Tilly mit ihrem großäugigen Bläh… äh… Rehblick. Wurde der Weltraum gerade erst neu entdeckt, oder was ist los? Desweiteren wird uns noch präsentiert: Der Holo-Weinberg für Alzheimer-Patienten („Hmm? Bin gar nicht weggegangen??“), „Disneys Borg on Ice“ (Ja, wirklich!), der Junge der zum Samurai wird, subtile Gesellschaftskritik mit Schildern wie „Menschen müssen hinten im Bus sitzen“ und die romulanische Version der Lannister-Geschwister („Darf ich deine Ohrspitzen ablecken??!“). Immerhin: Die Vorschau macht (viel) Angst auf mehr! ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM



von Klapowski am 13.02.20